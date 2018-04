la vida moderna es montar una tienda de Popper artesanal

Voz 1623 00:00 pero esto pues aquí nada aquí con una frase exacta que entrando la cabecera viendo yemas no podemos decir que por ejemplo las yemas de fíjate ofrecen la vida moderna la cerveza artesana de tu eres de Teruel no de Teruel Castell te ofrece la vida moderna a ver si de verdad ahí encontramos una cerveza artesana que estoy mejor que la industria es imposible llevada industrial

Voz 1194 01:04 en ella me menos hay más siendo

Voz 0470 01:06 Austria me ahí esa máquina joder que que la gente para tener industria hace tiempo que no se cantaba revolución industrial en España eh de hecho yo creo que no ha llegado a cantar nunca más en en el País Vasco si es que se cantó Un tiempo porque tienen mucha maquinaria mucha fe raya pero fuera de ahí no nos usted pero bueno puede provenir hoy es el programa ciento veinte de la temporada cuatro eh flipando que pensaba que nos iban a echar en el catorce de la primera tempo

Voz 2 01:34 y el programa con mi nueva identidad

Voz 0470 01:37 efectivamente Ignacio no recordemos que ayer Ignatius Serra por la cabeza por Iván su peluquero aquí en directo y ahora ahora vas con túnica con barba que que tiene una cara para es un predicador

Voz 1194 01:49 mi nuevo nombre será Ignatius a dulce a raíz

Voz 1623 01:54 islamistas es un poco verdad

Voz 0470 01:58 o es que además ahora ahora todavía porque como tienes como tienes reciente también lo tienes un poco degradados de color percate te pongan Moreno de la cabeza también va a estar muy atractivo una chica de aquí te ha dicho que te pareces a Aznar el de vikingos que Sun que que sintió ese tío en la encimera te revienta eh es la capítulo ese tío que que no te pillen un cobertizo eh

Voz 0759 02:23 ten cuidado lo único ahora con los pelillos estos de aquí que repasan paguen pase lo que Resines con la electricidad hasta

Voz 1 02:28 sí claro viene física

Voz 0470 02:32 sí pero bueno ya luego ante Rattle todo pero yo creo que es un paso meses la Review del corte de pelo entonces hoy tenemos los monólogo porque noticia que me toca bastante esta mañana que dice un borrachos adelante escala una montaña un borracho es una montaña en los Alpes cuando trataba de llegar a su hotel

Voz 1623 02:52 la vi cómo

Voz 1194 02:56 cada dos años sin beber los celos e imagínate el Grial alpinista que tú hubiera sido

Voz 0470 03:02 lo que me perdido efectivamente yo he he leído Un borrachos calor montaña en los Alpes y estaba deseando que la noticia pusiese Ortega Cano salió de Murcia

Voz 1623 03:11 imagínate

Voz 0470 03:16 eh eh pero no es otro hice la noticia el hombre estaba buscando el camino de vuelta su hotel y acabó subiendo una montaña de dos mil cuatrocientos metros va pasando amigo centímetro no es mucho pero ojo no es mucho en estado normal yendo la casi todos otra cosa y yo no he vivido nunca pero tengo amigos que les he visto hacer un vuelco equino en condiciones en llano a nivel del mar osea imagínate a dos mil cuatrocientos metros quieren con la nieve eso te ríes a ese tío es un héroe dice el turista conocido como pádel procedente de Estonia todo Pável consiguió como Pável armada topaba el borrachos improcedente Estonia procedentes de investigó procedente de Historia de nacimiento no venía de allí tampoco que estaría guay dice que en el restaurante de una estación de esquí tras una noche de fiesta por lo menos también vendía decía esta novedad de una comunión que estaría guay de bueno pues se ha calentado esto con el vino y dijo aquí estoy dice ante la imposibilidad de encontrar su habitación la imposibilidad de encontrar la habitación Él mismo dijo que no la encuentro que lo estoy intentando pero me parece algo que no he posible siendo debía tirar allí al monta aquel que veo que iguales igual confundiendo y de normalidad caballo acampan un refugio el hombre en claro estado de embriaguez decidió seguir un camino que le llevó por la ladera de la montaña hasta llegar a la parte Anta la estación Ogier una estación por la noche de esquí eso es como el Super Mario ahí hay tema te van a matar por todos lados ahí ahí hay cables hay hay los pisapistas ETA las máquinas y el tío sobrevivió a ese tío es el Super Sonic y una vez allí pensando que lleve llegado a todo su hotel Pável se quedó dormido sobre un banco acolchado ojo también los Alpes el nivel un banco acolchado

Voz 0759 04:58 el monte es aquí en Guadarrama no

Voz 0470 05:01 banco acolchado por si viene perciben el llegue porque viene un posibilidad que viene un poco la casi toda vez que se ven un poco Piojo le ponemos un banco a Concha Eden cabe destacar que su vestimenta no era adecuada para el frío ni la nieve de hecho no llevaba ni botas de hecho no llevaban zapatos cuando fue en contra

Voz 1623 05:17 claro

Voz 0470 05:18 esto ver con qué cara la gente que hacía alpinismo Abengoa garante tiras el rollo ahora a ver a ver yo ahora cuando le digo a alguien en plan de flipando en poco de pues vengo de escalar el máter Hong en solitario tiran en solitario que iba a Pável al debato flipado luego hay otra llegar allí el hombre intentó acceder al bar con la llave de su habitación sin embargo no obtuvo la respuesta esperada

Voz 1194 05:39 vaya

Voz 0470 05:41 a pesar de ello logró acceder al interior del restaurante donde pudo tomar dos botellas de agua para calmar su sed eso sí la responsabilidad me lo imagino a las sin zapatos borracho en medio la nieve a punto de morir y diciendo bueno un poquito de agua un poco de agua hay una mandarina hay otro día más en el mundo por su puesto claro esto es que abre un nuevo campo de puertos de montaña porque hasta ahora siempre se tiene mucho mérito en el alpinismo hacerlo escalar un pico en estilo alpino que es como ir sin cuerdas sin oxígeno pero claro Pável abierto el estilo mecedora que es subir un pico hasta arriba así que joder desde aquí vamos a animar a Pável vamos Pável dos Jagger ya al Annapurna os digamos

Voz 1623 06:19 a verlo la vida

Voz 0759 07:20 el vasco Jon Rahm gana el Open de España de gol RAM castellano

Voz 6 07:44 bueno pero cómo es posible que es el castellano Meso después la pero será la sección más odiada por ahí la puta gramática boicoteó

Voz 1 07:53 yo

Voz 0470 07:56 síntomas hasta el castellano muy breve vale pues eso que pido un aplauso para Ignatius Iquique un día más años a nadie se a en castellano pese a que no es son ya desterrada a pero olvidada absolutamente y ha pedido que vuelve nadie lo ha pedido hay un programa que ya se llamaba Lengua moderna claro acierto volverán verano qué coño volverá además con la dinámica que han quedado últimamente las acciones que la gente está diciendo que que que que Amico como esta última antes de dinámico

Voz 0759 08:28 bueno pues hoy el bajón pero antes vamos a hacer una cosa que hace mucho también conocemos que es mirar por los brillos hace mucho no haya promovido también

Voz 0470 08:38 la promoción porque claro no lo hacemos porque fíjate

Voz 0759 08:41 tenemos mucha suerte de momento se va agotando allí donde vamos comunismo flipado y no hace falta hacerla pero es que no le hemos dado bola un par de bolos valga la integración que que tendrán lugar en las bellas tierras de yo siempre que hablo de un lugar de España a partir de ahora

Voz 0470 08:59 por supuesto cada sitio que vayamos será el mejor

Voz 0759 09:04 bueno es que además los dos que vamos a decir estamos hablando de dos de las ciudades más bellas hermosas que corres el riesgo de sufrir un estándar cuando vas Portugal cuál es decir el nueve de junio vayamos a estar en los sitios más hermosos Guadalajara y Albacete

Voz 1623 09:25 una del románico ya esto

Voz 1 09:29 sólo superada por Ciudad Real belleza arquitectónica iremos

Voz 0470 09:33 la Florencia de la meseta Florencia de la Alcarria la Florencia de la Alcarria y Albacete Novillos de La Mancha Albacete eso cuando en junio

Voz 0759 09:43 ocho y nueve de junio ahí sí quedan entradas pocas la verdad pero bueno

Voz 0470 09:47 así pues saberlo yo y luego tenemos en abril abril Barcelona dentro dos y luego mayo Avilés León León Avilés y luego ya junio esto y luego ya el Price que es la flipado más que el Circo Price de Madrid que van ya cuatro días no ya ya está bien en Miami poco yo creo que ya sabemos

Voz 1194 10:07 pero diez apunta otro

Voz 0470 10:10 pues sí pueden pues el de antes Clark hubiese montado uno pone por delante

Voz 1194 10:14 ya son cuatro cayendo hacen otros temas

Voz 0470 10:16 tiene algún compromiso que reparte valga Paul jueves viernes sábado y domingo ya está aquí la promoción gracias Koke

Voz 0759 10:24 vamos a ser muy breve de verdad simplemente que este fin de semana ha tenido lugar un festival abierto un poco ya para empezar la temporada festival Spicer alguno estén

Voz 0470 10:33 yo no

Voz 0759 10:35 estoy Valero yo solo y dos Sonorama sonora si nos hemos visto nos vimos cuando

Voz 1194 10:40 va siendo atacada por la espalda que llovía

Voz 0759 10:43 Ignatius de todavía no hemos empezado este programa Face cinco seis años entonces vea un hombre vencido

Voz 0470 10:50 debido a que estos premios que las radios uniese conocíamos Ibero nombre

Voz 0759 10:56 todo por la vida caminando en solitario por esa

Voz 0470 10:59 no esto no se arrastraron a las tres de la mañana

Voz 0759 11:02 acababa un concierto empezaba otro pues ese trasiego no fue un poco zombi si de un sitio a otro

Voz 2 11:08 Illa de espaldas

Voz 0759 11:10 haciendo poco cosiendo la calle digo yo creo que ya le da la mano al mismo dos veces yo tampoco iba muy católica

Voz 0470 11:18 calaron monten los Alpes es totalmente

Voz 0759 11:20 de hecho estábamos hablando antes que no me flipa mucho la noticia porque yo no he hecho cosas andar ya aparecen Burgos pero digo ojo yo creo que sería una muy buena idea apostaba trescientos metros Si yo hago una carrerilla que te gusta

Voz 0470 11:35 te contener a Horcajada es encima de Bremer

Voz 1194 11:38 como quien monta aún burro fue una magnífica el suelo aguantamos aguantamos un poquito como la pela sin saber que el juego nosotros como aquella vez que me atracaron que pensaba

Voz 1 11:57 bailando el viejo truco me juego bien no jugado pues mira

Voz 0759 12:05 ese fue ese fue el festival en el que

Voz 1194 12:08 se presentase a la despechada de las derechas pinchadiscos y yo les presente entre el público objetivamente lo que sucedió etcétera en mi mente yo era una estrella

Voz 1 12:19 no no lo eras

Voz 1194 12:22 la presentación Gloria Sánchez guste fue que salí Joy empecé

Voz 0470 12:27 ya me vez también en el Sonorama fíjate esto que aquí no echar piedras a mi tejado porque porque de imbécil una vez en el Sonorama la única es que lleve un festival de verano que en agosto que había quedado contigo Stop Burgos

Voz 0759 12:37 si al final no sé si te acuerdas

Voz 0470 12:40 eh que te llamé mezquita donde estás estás en Murphy yo estaba en Cabo de Gata el país de origen no te lo vas a creer pero por una serie de acontecimientos de estoy en Cabo de Gata

Voz 0759 12:49 de igual llega un poco tarde llegaste al final sí sí sí sí pueden festivales no me bueno sí yo soy guay pero este año bueno este fin de semana pasado el catorce de abril tuvo lugar el Extreme música en Extremadura Maestre Music Festival que se porque lo nombre el festival si nos ponemos analizarlos como siempre tenían cartelones estaba The Prodigy J Rosendo estaba La Mala Rodríguez la raíz sociedad alcohólica Wyoming a los insolventes antílope sabía cartelón

Voz 2 13:23 ahora sí claro mucha gente

Voz 0759 13:26 pues no sé que moverán festival así como mínimo diez mil personas al día entrando no lo primero que veían al entrar

Voz 2 13:33 en el extremo música era este precioso cartel por favor

Voz 1194 13:38 hemos pasado pero forro

Voz 0759 13:44 pero venían la en el

Voz 1194 13:47 un precioso cuando pasas esto aquí

Voz 0470 13:49 es que me encanta ver derrumbarse las cosas vamos a ver esto no espera no tiene mucho de la radio pero pero yo transcribo lo que me está llegando

Voz 1194 13:57 a Olé elusión que les decía que cuando se giró

Voz 1 14:00 a este proceso

Voz 0470 14:03 ya hemos la radio en directo que ha dado la vuelta diciendo esto que yo he oido por dentro al y sin no me has pasado te lo paso que que tropas ahora lo tienes te lo pasas

Voz 1194 14:18 alguien del público ya lo tiene

Voz 0470 14:20 los chavales que ya lo tienen

Voz 1194 14:23 y casualmente el público sirve esto es una foto a mi comunión usted que es muy pequeño pero me acerco yo a la Cámara puto desastre vamos a de Radio T este vídeo palo premios son mira

Voz 0470 14:39 para qué quieres enseñar que que se acerca la cámara a la del centro a BAA cuál vale si quieren me afectó la barba pero puede enfocar es que está muy cerca eh deja dejarte más o esto está quedando muy dinámico eh a ver a ver cómo enfoca vea vale vale no lo vemos para eh

Voz 2 15:02 eh

Voz 1623 15:04 vale vale

Voz 0470 15:06 la titular pone música a una batalla publicitaria que una una valla publicitaria que escribía con dos ves la palabra bienvenidos sale una foto del cartel que pone Bienvenidos con dos ves ahí está pues una plaza para que Quique darlo

Voz 1623 15:19 sí pero

Voz 1 15:23 igual pero en el telediario de las primeras coger la foto

Voz 0470 15:33 pues bien si es así yo vería el telediario vaya huevos la selección colaborativo todos ponen cuatro chavales a ver hemos visto una noticia pero alguien la tiene

Voz 0759 15:42 esta foto claro era muy golosa para todo el mundo y en contacto en cartel que ponía bienvenidos con y con B

Voz 0470 15:49 en ella caben pues todo ves la ven puesto M antes de ya que

Voz 0759 15:52 el error no lo has hecho bien a error total porque era bien venido la dos con beicon N N IV claro la doble doble como de la mierda

Voz 1194 16:03 el eh

Voz 0759 16:05 qué tal hacemos la quemar aquello claro yo antes de ir a quemar aquello lo que quería es hablar con el director del festival para si quieres lo de quemar

Voz 0470 16:15 lo mantener lo mantienes

Voz 0759 16:16 a ver saludamos a Carlos nuevo director del extremo música qué tal

Voz 1623 16:21 buenas tardes buenas tardes

Voz 0470 16:24 ha pedido a la sección dinámica Cambre Carlos joder pero cuando esta misma que tanto el cartel el Guaje no puso en rojo

Voz 0759 16:30 eso no pasa nada tenía

Voz 7 16:32 hemos teníamos treinta treinta carteles por todo el serial

Voz 8 16:36 sí exclusivamente he

Voz 7 16:39 qué coincidencia que era más que teníamos que palés carteles

Voz 0759 16:42 más gordo esta nada

Voz 7 16:43 la al a la zona foco la zona de concierto eh bueno el festival como bien sabéis y estuvo la los primeros días y bueno no se hablaba de música les hablaba de efectiva se hablaba de la lluvia

Voz 8 16:56 qué mejor idea que que

Voz 7 17:00 que se hable de otras cosas y desviar

Voz 0759 17:05 los huevos

Voz 7 17:07 día a día es que me siento

Voz 1194 17:13 imagínate de Donald Trump hablando de lo de Siria mira está lloviendo mucho en España

Voz 1623 17:21 hablando

Voz 7 17:22 a nosotros la dirección veríamos música hay humor Moustaki no agua

Voz 0759 17:31 la música humor y analfabetismo nunca falla al hotel han rodado cabezas Carlos ya sabido alguien que despedido

Voz 7 17:40 la verdad es que sí ha habido muchas dimensiones pero vamos es más música que nunca sea hombre como táctica Hall y el acierto ha sido máximo música porque se escribe Coca declare algunos Filipe Fontaine

Voz 1194 17:56 el año que viene Cáceres con Jito

Voz 0470 17:59 UPyD con la Gines

Voz 7 18:02 que bueno pero bueno ha sido y el objetivo hoy la discusión pero el del festival y bueno ha quedado en una de dos multas que vean al Gran Wyoming e hizo referencia en su es su concierto no nos compete Hallelujah

Voz 1 18:23 y se ha salido

Voz 0470 18:27 hay mitad Wyoming y eso luego si él además es también

Voz 7 18:30 mal es difícil es bueno bueno

Voz 0470 18:33 hay que hemos visto el cartel y es que el cartel Aus a Barcelona es muy bonita muy bien Juan total que os costaba pasarle la ortografía eso jode el psicólogo y más con los grupos que Joyce ahí pero la que Sanidad alcohólica lo que concede pero que bueno pero voluntad

Voz 0759 18:46 yo claro que eso

Voz 7 18:48 al día treinta carteles de Vivo bienvenido festival que estaba en la zona

Voz 0759 18:53 en el mar el más grande que pena eh

Voz 7 18:56 cabe Carlos nunca le creía que alegría pero me parece que que que no quitó esa presión de la

Voz 0759 19:01 pero me está recordando un poco a Cifuentes explicando lo de lo del perro y eso no nos dimos cuenta

Voz 0470 19:10 te te mantienes te mantienes hasta el último segundo porque ya hace mucho por teléfono que haya toda la cara te mantienes hasta el último segundo quedéis porque fue aposta o Jay decir

Voz 0759 19:21 la careta Carlos eh Carlos

Voz 7 19:23 que tenemos un gran equipo trabajando pero lo si todo el mundo piensa Lange hecho a propósito Nolan eso a propósito quedamos para otro año

Voz 0470 19:35 vale para que veas

Voz 7 19:38 a ver el año que viene

Voz 1194 19:40 ya que viene organizando festival de maestro de escuela Carlos carros dimisión

Voz 1623 19:50 unos los que estamos aquí

Voz 0470 19:59 muerte en el lóbulo huevo más de de los festivales de música europeos eh

Voz 0759 20:03 si como se ha hecho fuerte en la mentiroso a posta

Voz 0470 20:09 no es que me gusta cuando cuando investiga si cuando no no deja la sección en un mero chiste claro sino cuando haces una de mis

Voz 0759 20:15 ya social está ahí el castellano además acaba en bajón

Voz 0470 20:18 acaba un semi bajón

Voz 1194 20:20 estaba en un escándalo escándalo público

Voz 0470 20:24 perfecto podemos prever próximos castellanos en mano matizado para nada

Voz 1194 20:29 podemos prever próximo festivales de verano con más faltas de ortografía seguro que esto se convierte en una moda

Voz 0470 20:33 debemos organizar en la vida moderna festival perfiló con b también la vida oye pues sus una idea clara y efectiva

Voz 1194 20:40 el festival usted lo montamos cuidado eh bueno queréis un festival que es apuntaría de pero pero quién la

Voz 0470 20:48 hasta ahí todo

Voz 1 20:52 por por de maestro de ceremonias petróleo

Voz 1194 20:57 pero pero para inscribirse para asistir Regina

Voz 0470 20:59 dar una instancia cuantas más faltas de ortografía me una

Voz 1194 21:06 en castellano festival

Voz 0470 21:08 maestro

Voz 5 21:13 Ignacio Delgado Alemany y Granadilla

Voz 1194 21:16 en mil novecientos setenta y tres

Voz 9 21:22 no no no

Voz 1194 21:36 la semana pasada enseñé la foto mía delante de la Universidad Juan Carlos I haciendo sin duda la victoria flipado por estar ante ese templo de la sabiduría si se entonces de acuerdo con que que eh hacer la reflexión es a la gente lo flipando Todos estos días con el lo del Master de Cifuentes qué coño se pensaba la gente que era la universidad hoy en día un templo de sabiduría de la bajada media

Voz 2 22:04 yo creo que el fallo aquí ya quiero hacer un poquito de investigación histórica el fallo aquí empezó cuando

Voz 0470 22:12 el segundo es cara te mire con el nuevo y es que como es una bendición

Voz 1194 22:17 yo soy más convincente no te metes en mi cerebro

Voz 0470 22:19 no sabemos si mi mí me dices hecho de por ahí Amaury yo a lo que me diga

Voz 0759 22:24 a mí me parece es catedrático por qué

Voz 1194 22:28 mierdas porque de repente un político un interés en tener un título para que lesiva para aparentar para parecer más guay

Voz 2 22:34 porque este es el fallo de raíz se piensa que el saber sirve para algo

Voz 1194 22:40 claro que el saber es útil

Voz 2 22:43 a ver ese eficaz cuando algo sirve para algo ya sí

Voz 1194 22:46 se puede convertir en dinero se puede pagar por ello porque sirve para algo por lo tanto voy a pagar por ello porque sirve para algo y se convierte en una mercancía ya son la Universidad hoy en día un mercado de títulos para parecer más guay en esos ha convertido la universidad yo propongo volver a la universidad pero Universidad tipo

Voz 1 23:09 el nombre de la rosa

Voz 1194 23:12 un convento de Salva no era una universidad no

Voz 1 23:14 no me refiero

Voz 2 23:17 a ese ambiente de ciencias puras el el el el equívoco en piensa empieza cuando pensamos que las que que saber si para algo no así el saber no sirve para nada eso es lo bonito el saber y la eficacia el saber

Voz 1194 23:32 a servir o la

Voz 2 23:35 irá es bastardo real la sabiduría lo digo de verdad es pastar desear la sabiduría es ser tan mediocre de Si no sirve para nada que él esté dio puta mierda

Voz 1194 23:48 mano eres de verdad

Voz 2 23:52 toda la fuerza de nuestra sociedad debería concentrarse en terminar de una vez por todas y erradicar la ciencias aplicar las ciencias aplicadas que a ciencia en soy ingeniero

Voz 0470 24:06 acabar con con ingeniería exacto

Voz 1194 24:08 todo en ingeniería ingeniería sobre el mal Camarasa generoso en el mal Ingeniería Agrícola Ingeniería la primera se aplicada fue la medicina contra la medicina contra contra la medicina

Voz 2 24:21 por qué un saber por qué porque la la mediocridad de que tú sabes algo tienes que utilizarlo

Voz 1194 24:28 por qué por qué quieres aprovecha

Voz 2 24:30 arte e de lo que sabes un solo

Voz 1194 24:33 como Sor Ros todos somos zorros volverá el conocimiento puro matemáticas retórica

Voz 0470 24:40 si fuera fuera poquito astronomía a lo mejor

Voz 1194 24:42 no porque a lo mejor te flipa

Voz 0470 24:45 esa filosofía filosofía

Voz 1194 24:48 volver a la lo investigamos este fin de semana la primera universidad europea fue Bolonia año mil cien algo así con profesores como Dante tanteando profesores profesor tuyo agotó diciendo joven meteomania cómodo

Voz 0470 25:03 esto lo eh el Dante este Nos hace comprar su libro

Voz 1194 25:06 la isla primera universidad del mundo señores no fue la de Bolonia

Voz 0759 25:14 por ciento ocho ochocientos años estamos celebrando en Salamanca

Voz 0470 25:18 de que Salamanca es la tercera europea dos mil doscientos invito

Voz 1 25:21 el el mundo árabe de donde yo vengo Ignatius Abdul Farràs la mujer ahora

Voz 1194 25:28 tiene un papel totalmente secundario como acaban es la prueba definitiva de que la historia no es irán mejor podemos ir a peor tranquilamente la prueba es que en el año ochocientos en Marruecos siendo segunda la primera universidad del planeta Tierra por dos mujeres fuerte aplauso para las sanciones

Voz 1623 25:50 la demagogia

Voz 0470 25:55 lo peor que he visto

Voz 1 25:58 te has sentido mal siempre lo es el aplauso más barato que de Ibiza puerta haces dos mujeres sin burka ahí adoctrinar

Voz 1194 26:14 Vimos las asignaturas y era eso asignaturas de la autonomía KAS bueno medicinas a pues he más de cuánto tiempo ha pasado desde la primera universidad fundada por dos mujeres te cuentas más de más de dos años más de mil quinientos años no más mil años sí pues más

Voz 1 26:38 reunir allí errare para ellos

Voz 0470 26:43 los haber sido empezar por abajo quizás más asegurar comenzó hace más o menos porque estamos hablando

Voz 2 26:48 este tema abuso sexual es un delito

Voz 1 26:53 es un insulto algo feo ir bajando algo feo es algo incómodo ir haciendo un gran dentro

Voz 1194 27:03 yo he por ensayo error ya se lo que bueno pues más de mil años después otra mujer nos enseña el camino señoras y señores hay que renunciar

Voz 2 27:14 a la sabiduría como algo útil hay que abrazar la sabiduría que no es que no sirve para nada la auténtica sabiduría esta foto en su

Voz 1194 27:24 cada ayer en el en la calle La Palma de la en la librería Arrebato de Malasaña con Manuela Carmena

Voz 0470 27:32 en Manuela una gran prueba Carmena Ignatius borracho en el suelo delante Manuela Carmena con un libro cómodo

Voz 1194 27:38 diosa de la sabiduría y mire para mí para lo que me sirve eh nunca te lo perdonará el Madrid Éste es el suelo como Un perro pero me parece a una unas una simbología de lo que estoy diciendo la lectura la sabiduría

Voz 0470 27:54 Manuela Carmena hay simboliza la sabiduría según tú

Voz 1194 27:56 yo yo yo que no quiero usarlo me me me siento arropado a su lado pero no quiero que eso me sirva a mí para prosperar ni para ganar más dinero ni para llegar a ser presidenta de la Comunidad de Madrid quiero

Voz 0759 28:11 mantener las cosas pero entonces esa teoría por ejemplo Cristina Cifuentes de puta madre adelante no lo está haciendo muy bien porque realmente no ha adquirido ningún conocimiento pero tiene un título porque está todo bien

Voz 1194 28:23 está bien lo que está mal es que hubiera gustado tener ese título por eso ha mentido poroso mentido claro lo que lo que hubiera estado bien es que yo ella del minuto uno hubiera dicho

Voz 2 28:33 yo no tengo ni puta idea de nada

Voz 1 28:37 quiero ser vuestra presidenta sí sí sí sí sí sí cara Pablo Casado

Voz 1194 28:51 de hecho público qué coño es Kelly

Voz 2 28:56 sí sí chispa presidente Ibrahim

Voz 0470 28:59 a Google todo ya pagaremos caro tremenda Wikipedia el momento vale eso era el tu discurso sobre el conocimiento yo creo que quedó claro lo digo

Voz 1194 29:07 era entonces sellaron risitas pero deberá saber no sirve para nada eso es lo bonito de saber que lo lo puedes disfrutar sin sin tener que utilizarlo fíjate que de tu gente es apuntarse de la universidad

Voz 0470 29:21 pero pero eso la pasta joder contradictorios contra historia salga de apuntarse la universidad la Universidad actuó

Voz 2 29:27 tal

Voz 1194 29:27 yo ya actual eso a la basura largo de ver volver a las cuevas volver a las guarida

Voz 2 29:34 claro a la sombra al habilita al Stuttgart Podemos fue ropa a presumir luego Fatih

Voz 0759 29:43 podemos fundar la necesidad de modernidad disertó el rector evidentemente pida vicerrector

Voz 0470 29:49 todo esto todo el el discurso está bien pero claro lo ha dado como si tuviese estudiado Filosofía hay un máster en Filosofía cuando tú estoy hace Comunicación Audiovisual allí en la Complutense que ya no es ni ciencia aplicada

Voz 1194 29:59 no no yo estoy en contra de lo que yo estudié quiero decir

Voz 0470 30:02 lo que hace eso es más purga a toda

Voz 1194 30:05 no no no me vas a pillar por ahí esto

Voz 0470 30:09 a pillar te la verdad no pero es peor estoy

Voz 1194 30:11 contigo es peor que las aplicadas a la audiovisual peor que la medicina

Voz 0470 30:16 por lo que Khamenei Navia dicho otra cosa nunca te lo prometo uno de cada habiendo menos oncólogos y más realizadores

Voz 1194 30:27 no no me arrepiento eso de que se puede estudiar matemáticas te pueden meter ahora

Voz 0470 30:35 temática filosofía que según lo único que vale retórica retórica son los Llanos estudia eso ya profundo por eso digo volver hacia atrás

Voz 2 30:46 se ha pervertido todo por porque claro se supone que era si si tienes un conocimiento ya ya eres más que nadie no es más que nadie

Voz 1194 30:59 esa entienden poco totalmente estoy a favor del saber en contra de utilizarlo entonces lo veo claro

Voz 0470 31:09 por ejemplo si quiere decir tú me pongo en lugar de Pasteur por ejemplo no que que vio ahí lo de la penicilina ETA se dio cuenta dijo yo creo que con esto citó

Voz 1194 31:29 a callarse la boca lo queda el bichito la penicilina a su aire casi con todo así con todo esto fue pues de acuerdo con esto cuadra todo graves

Voz 0470 31:41 es que hoy en su nueva ya lo que quiera fundar la Universidad de coste habríamos intentando darle Cifuentes ven que quiere barra libre todo on line además online pues todo perfecto y Farràs

Voz 1 31:53 además con nueva identidad Oviedo

Voz 0470 31:56 sí coincidió tu nueva identidad Ray con dentro de tu disquisiciones filosóficas hoy loca de ultimamente pero de la más sincera también perfectos pues ya está te parece bien tuvimos así si van cada uno eso

Voz 1194 32:08 tu día pero Pal asimismo un aplauso

Voz 0470 32:11 palco aparentar Parra

Voz 10 33:36 algunos escuchando Only You Can Rodman de IV Phone así que feo como un triunfo que significa Andy íbamos darle la reviva on Only You Can Ros mi de ver

Voz 1623 33:55 todo esto heavy metal porque me gusta mucho y además me da me gusta mucho ritmo las canciones que me

Voz 1194 34:02 me da a mí para andar al ritmo por la calle hasta te permite sin parecer

Voz 0470 34:06 el ataque y cuando baja como no podía ves

Voz 1623 34:09 quién no

Voz 10 34:09 el compás primero ahora mira hoy me gusta mucho la catedral que Satán a mi ritmo entonces claro que y según va subiendo

Voz 1623 34:26 como por ejemplo no tiene a que ver en estilo pero Stein al ahí es perfecta para una perfecta perfecto Millo perfecto para Aznar para el masaje cardiaco pero entonces

Voz 0759 34:37 yo entiendo el rock'n'roll casi ahora un poco no ahora hace ahora estoy es ahora nuestros ahora órdenes pero y lo de que eso ya son Canadá

Voz 10 34:47 gratuitamente por unos hemos todos los grupos pero que está de moda los extraterrestres no como cuando les pusieron a uno Iron Maiden porque el mejor

Voz 1194 34:57 el apoyo a favor a favor de eso que es gratuito pero que fagot teniente de uso como la guinda ya de toco esto y además me llamo eso como la noticia que leía ayer

Voz 0470 35:09 además la Review ha estado bastante notable

Voz 1194 35:12 sí pero hay un pintor estadounidense que pinta porque es el que cuenta el dice que fue con extraterrestres y luego lo pinta bien el Prado estatal siempre relaciones sexuales de nuestra terrestre pinta ellas esos retratos

Voz 10 35:31 y esto qué tiene que ver con la canción eso por flipando con los extraterrestres valen dos un doblete seis Bonillo un doble tiene entonces mala pretemporada Info

Voz 0470 35:51 la vida moderna es montar una tienda de Popper artesanal

Voz 10 35:57 no se pongan en los trials donde iban Redondo premiando la hay muchas gracias un día más un aplauso para Ignatius Reilly para que fuera