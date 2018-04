El poder del humor

hoy en día hay dos elementos que no fallan si alguien quiere que alguien quiere de verdad hacerse escuchar por un lado están las redes sociales el altavoz más potente que haya existido nunca pero por otros a también el humor e bendito humor que a veces nos salva de tanta solemnidad barata de tanta tonterías una humorista canaria quería pedirle algo al dueño de de Inditex dueño de Zara Amancio Ortega pero en lugar de no sé montar un pollo o hacer algo muy sofisticado pensó hiciese lo suelto tal cual me sale a mí pues dicho y hecho Amancio Ortega

a esta petición con el corazón encogido en un puño arrastrado pisoteado lo último yo quiero ponerme un pantalón de tu tienda no pueda más lo puedo porque tengo ONU culo gordo vamos a más honesto y sincero no me voy a abonar hasta existen porque tampoco es se me apetezca digo yo mira ocurrido pedirle directamente que a ver si a él le da por aumentar un Pich quinto el tallaje de sus pantalones poquillo mosquito ponerle mucho porque son bonitos pero pero no puedo Amancio porque un culo grande Amancio yo entiendo que tú alma la talla e Historias para gente normal tendrían un atractivo son personas que pasan en el deporte porque cree la vida saludable pero yo como soy una bolsa y te lo digo honestamente haberla me voy a todo esto termino ya se mira Pulpis que tomate tela que tú le das un pantalón a mí y a trescientas mujeres más seguramente con par de Sarov al rededor los quedaría fantástico