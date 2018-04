“Hacen alegaciones que no están basadas en la ciencia, que están prohibidas”

Voz 0927 00:00 bueno hace no mucho hablábamos aquí con nuestro dietista nutricionista Juan Revenga por una denuncia que había iniciado contra unos productos por su publicidad engañosa hoy hablamos de este asunto de publicidad en general de adelgazantes y de muchos otros productos alimenticios porque la historia de Juan Revenga sigue pero también queremos darle otra perspectiva con la aportación de un abogado experto pues en en temas de alimentación como Francisco Juan los vamos a hablar de este asunto que seguramente

Voz 2 00:36 Juan Revenga que tal cómo estás muy buenas

Voz 3 00:39 eso es pues bien

Voz 0927 00:40 bien cómo va tu tu guerra entre comillas con arco Pharma bueno que has denunciado Arco Pharma ante Sanidad ante el control de la publicidad te han estado rodando en distintas fases la razón cuéntanos así brevemente para que la gente recuerde que es lo que qué es lo que denunciaba es exactamente

Voz 1234 00:58 pues básicamente ha sido dos reclamaciones interpuestas de momento no perdón Teatres A3 dos de las cuales ya tengo una una resolución tienen las cuales en las dos ya tengo esa resolución se daba la razón en la primera de ellas yo reclamaba que la publicidad que estaba haciendo a pie de Farmacia esto que estén en farmacias podría estar en un supermercado pero da igual era en concreto a en una farmacia pueden contravenía precisamente la legislación en materia de publicitarias de productos con pretendía calidad sanitarias diciendo que estos sean pide caliente adelgazantes una cuestión que está absolutamente prohibida en nuestras la reglamentación y en la segunda ocasión le reclame precisamente que que fuera que la utilización de personas de especial reconocimiento por parte de la población general es decir de famosos los llamados Celebrity con el fin de hacer campaña publicitaria de sus productos o servicios de nuevo aunque en esta ocasión Arco farmacias que se revolvió bastante hizo una apelación que no estaba de acuerdo con la primera resolución que había tomado el la Sección Primera de autocontrol bueno pues el pleno del Jurado observó esa reclamación observó también el escrito que yo he leve gracias precisamente a Francisco vuelos que me ayudó para ello porque había muchos términos legales la verdad es que sólo alucinante mente bien que bueno pues el pleno del Jurado terminó resolviendo que también volvió a tener razón y que lo estamos haciendo quisiesen haciendo por cierto qué les da igual exactamente de han dicho que tiene que hacer en la publicidad

Voz 4 02:24 haciéndolo bueno pues creo que lo están haciendo estaba sino mira a escuchamos esta música te suena a mí me da que a los famosos les da un poquito igual no sé si les engañan o no pero tú decías hace poquito incluidas

Voz 0927 02:44 la semana eh que le preguntabas

Voz 4 02:47 la rosas que sí estaba vamos que si estaba

Voz 0927 02:49 ando por hacer publicidad de este producto no de estos productos

Voz 3 02:52 hombre bueno por cierto la única pintura ídolo de me da igual porque ARCO Farmar parece que les da igual porque sigue sigue en sus trece

Voz 1234 03:00 porque ya ha dicho que no puede hacerlo si ya porque decía que bueno que ya es por lo menos por lo menos por lo menos pues está en una situación de cooperador necesario no es quién infringe la norma pero sin ella sería imposible y sí que es cierto tienes tienes toda la razón hay muchos otros famosos que se prestan a este tipo

Voz 3 03:17 qué harías

Voz 4 03:20 además a Francisco gemelos Francisco cómo estás muy bien abogado sí abogó

Voz 0927 03:24 lo experto en derecho alimentario que te parece toda esta historia queda estás conociendo ahora la conocías como como usuario como consumidor como experto en Derecho pero ahora directamente porque ha sido a la has llevado de la mano en los temas más jurídicos a a Juan no

Voz 5 03:38 bueno Juan se lleva nosotros yo creo que no no estoy también ayuda más que más que yo quizás un poco en el plano más técnico pero realmente a Juan les reconoce una primera denuncia que que tiene razón y en una segunda igualmente lo que pasa es que bueno frente a una protesta que yo creo que es un tanto infundada de la de la empresa pues tú así que al final un poco

Voz 0927 04:04 pero pero Francisco a ver aquí hay un problema porque se denuncia Sanidad no hace nada o hace nada control de la policía hace lo que puede pero claro lo que puede que es dar la razón a Juan en este caso quitarse la empresa esto no es vida delante luego hasta dónde llegamos con esto a a muy poquito no efectivos me refiero

Voz 5 04:24 se ha muy poquito porque es que este Real Decreto en mil novecientos siete el problema que tienes que las infracciones como tal realmente no existen las infracciones se dan cuando hay un especie de requerimientos por parte de la Administración sanitaria y en este caso sí que ya se entendería que hay una infracción pero si no hay el requerimiento previo como tal y esto pues a las empresas lo saben porque son ya veintiún años de vigencia de la norma y esto es un auténtico coladero Sanidad está mirando al tendido no por decir algo

Voz 0927 04:56 pero claro y es que además un poco aquí da la sensación de que se enmarca unas normas yo es que soy muy crítico con esto porque el pueblo de de otras muchas cosas no hay sobre el papel hay legislación hay normas hay directrices hay cosas que hay que cumplir pero luego todo el mundo hace lo que quiere no los famosos no pueden hacer publicidad los prescriptores los médicos no pueden hacer pero si lo están haciendo y no pasa nada no son todo yo estoy

Voz 5 05:23 estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que acaba de decir juegan también el hecho de que hay una cierta cooperación jurídicamente esto bueno pues habría que articular lo de alguna manera pero lo que sí es cierto es que estas personas que colaboran saben perfectamente con que están colaborando esto es lo que yo pienso personalmente no entonces es verdad que no pasa nada debería pasar

Voz 0927 05:43 claro sea productos que están diciendo que son adelgazantes y con no sé cuántas propiedades que ya lo comentamos aquí en su momento que además Juan se venden en farmacias con lo cual ya para mucha gente como se vende en la farmacia

Voz 1234 05:56 sí ojos se venden en farmacias pero eso no está no está prohibido que se vendan enferma

Voz 0927 06:00 no ya ya

Voz 3 06:00 ah amigo no prohibió al y eso es en farmacias sí

Voz 1234 06:05 que es precisamente la tercera denuncia del que te hablaba antes que ya está en curso de la cual no tengo todavía resolución pero por cierto la Francisco en Qatar subraya por aquí tenemos ya apoyando un poco tus palabras en la idea incontestable a Jesús la idea ahora es con con las tres cuatro o cinco reclamaciones de las cuales yo tenga unas resoluciones una serie de autocontrol llevarlas a Sanidad para ponerlas delante de sus ojos obligarle a que exprese es decir obligarle a que a que me den una respuesta ante Antoni denuncia que en este caso sí tenga sanidad que mover mover ficha insuperable supongo no sé quiero suponer lo lo contrario ella me parecería kafkiano llamara al orden a ARCO Pharma Arco Fermax y otras empresas que que que que hacen exactamente lo mismo

Voz 3 06:53 claro que sí se obligarles

Voz 1234 06:55 pesar tal y como decía Francia hace un momento obligarles a instarles a que dejen de hacerlo que chinos y que vendrá la sanción

Voz 0927 07:02 es que es que tu Juana has puesto el foco en los adelgazantes pero hay otras muchos Putín que es muchos alimentos muchas cosas en las que continuamente nos están engañando los consumidores desde quién dice que lleva aceite de oliva lleva el cero coma cinco o que lleva trufa o que lleva no sé qué que eso también es un engaño y sin embargo estamos con que la legislación sí parece que que marca unas pautas pero que luego aquí nadie controla que realmente eso se cumpla

Voz 3 07:30 o muy o muy poca gente pero claro claro claro claro que me toca más tu terreno que no efectivamente hojuelas que te parecía esto pues me eso

Voz 5 07:40 es justo así de hecho hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a una cuestión prejudicial que planteó un tribunal alemán precisamente en relación a una infusión que no llevaba nada absolutamente nada cero por ciento de aquello que que aparecía dibujado en el lo que dice el Tribunal de Justicia es que esto es engañosos a que aparezca una foto de algo que no lleva el producto pero bueno ahí hemos pasado a la situación kafkiana de que de que hay algunas que lo que llevan menos de un uno por ciento sea el engaño no la verdad es que las administraciones en este país parece que que me cara al consumidor no acaban de tomárselo como una cuestión importante

Voz 0927 08:20 sí oye ocurre los os recuerdo que ocupó iniciado precisamente una campaña estos días kilos de mentiras en las que trata precisamente de que la gente apoye para denunciar todos los productos que incumplen las reglas en su publicidad no

Voz 1234 08:36 bueno sí pero tampoco yo creo que son dos focos

Voz 3 08:39 sí sí esto es como el tema yo yo es que estoy ampliando el foco eh Alcampo no

Voz 1234 08:43 el juzgado no fue enjuiciado Poor por apretar el gatillo ni por cargarse a tal gente te otras no fue delito fiscal si mal no recuerdo practicó seguro que saben que este es el caso estoy un poco el mismo más allá de la efectividad de los productos de de Darko Pharma o de cualquier otro laboratorio que cosas que normalmente se están haciendo alegaciones que no están basadas en la ciencia y que además por lo tanto están prohibidas más allá su publicidad de todo este como la están haciendo también está prohibido es en lo que yo me he centrado OCU parece que tendrán más en que no no tienen garantizada una eficacia una seguridad y en ese sentido es lo que denuncia la OCU por lo tanto hay dos campos abiertos

Voz 0927 09:28 que prometen dice OCU prometen resultados rápidos para hacer tras perder peso sin hacer esfuerzo que exagera no distorsionan la realidad científica de un nutriente alimento que sugieren que el producto es seguro ya que es natural cosas en las que se utiliza a ser se apoya mucho en marketing para para trampear Nos no eh

Voz 1234 09:47 claro básicamente que no cumplen en mil el reglamento europeo en mil novecientos veinticuatro dos mil seis el reglamento europeo cuatrocientos trece de dos mil doce y otras reglamentaciones porque simplemente las que tendrían que que hay que cumplir para decir que un producto tiene esas propiedades que eficaces en este sentido que ayuda a que tiene una declaración de salud que nos ayudan a nuestra salud pues que simplemente no lo cumplen y eso que sí que es el exige a cualquier en leche sus defensas que seguro que todo el mundo lo conoce uno puesto que ser exige sí que cumple otras cosas que estamos de acuerdo no verá bien que se ha ayudado no pero estoy que no está cumpliendo pues estos complementos alimenticios ni uno ni uno de ellos bueno creo que hay sí en concreto uno de los que están basados no que ayuda a controlar la saciedad todo el resto no sirven para nada o no tienen reconocía ningún tipo de eficacia en el control o la pérdida de peso con lo cual es una vergüenza

Voz 0927 10:39 totalmente Francisco jugarlos algo para terminar

Voz 5 10:42 no nada que reforzaron poco esto que decía Juan es cierto que está prohibido yo publiqué un artículo hace algún tiempo haciendo hincapié en esto en que está expresamente prohibido promocionar digamos unas supuestas propiedades adelgazantes y en ese artículo decía que entendía que quién había dictado esa norma había tenido en cuenta citaba en ese caso un articulo de juegan y otro de Julio Basulto en el que decida precisamente eh esto que el legislador a la persona que dicta la norma el Gobierno en este caso ha tenido en cuenta precisamente que el un porcentaje altísimo de las dietas pues no funciona son puramente engaño entonces que desisten fundamento existe y que exista una proyección concreta existe por reforzar esto que hacía Juan

Voz 0927 11:23 bueno ahí está la frase famosa de Juan Revenga no cómo era

Voz 1234 11:28 mercado es el único negocio del mundo con un noventa y ocho por ciento de tasa de fracaso el único negocio rentable perdón es mucho porque cierto rentable del mundo con una tasa de fracaso en noventa y ocho por ciento por cierto el el dos por ciento es por ser generoso

Voz 0927 11:42 no se sabe si no venga diez dime dime

Voz 1234 11:46 si no quería despedirme de verdad sin recomendar el maravilloso habló de freno crítica procesal

Voz 3 11:51 no encontrar pues bueno mucho de estas cosas

Voz 1234 11:54 las es alucinante como base las pues pues evidente

Voz 0927 11:57 sin duda sin duda por eso nunca tenemos problemas nosotros de Jamal y de recurrir a él cuando queremos darles un perfil jurídico a todos estos asuntos y otros muchos Juan Revenga dietista nutricionista Francisco jugados abogado experto en derecho alimentario como siempre muchísimas gracias al fuerte abrazo para los dos

Voz 3 12:13 gracias dice Jesús un abrazo muchas gracias Guillermo Ponce lo buenos días hola buenos días

Voz 0927 12:18 doctor en Psiquiatría especializado en adicciones director médico de Itaca Red punto punto com a usted qué le parece esto de que haya demasiados productos en el mercado que continuamente nos están metiendo por los ojos Ike Lugo realmente sea difícil de demostrar esas propiedades que podamos reclamar de forma complicada y eso que le parece a usted así como para arrancar

Voz 3 12:41 pues me parece obviamente que hay mucho interés porque hay un gran beneficio y efectivamente efectivamente hay poca hay poca protección me hay poca protección frente a esa esa intensidad del mensaje bueno

Voz 0927 12:56 hay algo que que se llama consumo responsable que es un no sé si una falacia o cómo lo podría llamar usted no

Voz 3 13:03 sí es una es una falacia por supuesto si es difícil luchar contra los que vende propiedades supuestas pues imagínense cuando todavía estamos aquí con todos aquí nos están vendiendo productos que son claramente dañinos reconocía la mente dañinos pero que se nos vende con el mensaje de que nosotros los sumamos responsablemente porque si algo ocurre base que de alguna manera culpa nuestra por no haber sido lo suficientemente responsables está fuera de todo todo sentido cuando es perdidamente la sustancia o la conductas ya hablaremos del del juego es que tiene esa capacidad intrínseca

Voz 0927 13:40 ajá sí nos están invitando a consumir no valen doble mensaje cuando en realidad hay determinadas cosas no se el alcohol el juego no es donde se puede hablar de este asunto no

Voz 3 13:50 efectivamente general con el alcohol ya se ganó que lo que no se ampliarán los mensajes que directamente utilizaban el imperativo bebe con moderación de de un lado Se vende que esa política de promocional el consumo responsable facilitará que la gente lo haga bien lo cual no sabemos todo que sea cierto en absoluto los estudios demuestran que o no hay efecto Si acaso es incluso contraproducente porque invita invita a hacerlo en cualquier caso lo más dañino Hessel es el doble mensaje que que el problema está en el consumidor no hace las cosas bien el problema no está en quienes lo proporcionan lo vende hicieron en ello

Voz 0927 14:30 el hecho de que haya determinados productos que no se puedan a anunciar sin embargo el que es estoy diciendo esto del consumo responsable está usted cree que de alguna forma había que limitarlo prohibirlo incluso el uso de este de este término

Voz 3 14:45 por supuesto estoy y efectivamente la prueba es que bueno hay cosas en las que no nos lo planteamos obviamente se sale con la base legal pero es que ahora mismo también sería impensable un mensaje como fuma con moderación responsabilidad adiós el día porque tabaco está claramente establecido no hay diferencia en cuanto a la capacidad de dañar que tiene al con lo que tiene o que tiene el juego no es un proceso es una es una pelea que está estableciendo a nivel a nivel mundial de las sociedades clínicas investigadoras contra contra la industria pues ya que está comentando este este mensaje para evadir su verdadera subraya la responsabilidad profesional que que estamos ahora que todavía falta pero bueno igual que no no no no lo imaginemos para el tabaco

Voz 5 15:25 qué piensa que debería ser igual de inimaginable

Voz 3 15:28 para el alcohol están dando los primeros pasos

Voz 0927 15:30 dos no pero es difícil e industrias que son difíciles eh

Voz 1234 15:33 efectivamente cancelar doblar el brazo es complicado eh

Voz 3 15:36 en la industria y los pro y los propios estados que de alguna manera viven en esa dependencia de esos beneficios que se recauden no de estas empresas actividades

Voz 0927 15:43 bien Guillermo Ponce doctor en Psiquiatría tenemos pendiente y una cosita con adiciones eh

Voz 3 15:47 muy bien muchas gracias

Voz 0927 15:50 adiós adiós

