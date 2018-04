Monologo de la dictadura de la ropa por Omayra Cazorla

Voz 0313 00:00 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hoy en día hay dos elementos que no fallan si alguien quiere que alguien quiere de verdad hacerse escuchar por un lado están las redes sociales el altavoz más potente que ha existido nunca pero por otro está también el humor e bendito humor que a veces nos salva de tanta solemnidad barata tanta tontería una humorista Canaria quería pedirle algo al dueño de Inditex dueño de Zara Amancio Ortega pero en lugar de tu no sé montar un pollo o hacer algo muy sofisticado pensó

Voz 1 00:31 hiciese lo suelto tal cual me sale a mí pues dicho y hecho Amancio Ortega

Voz 2 00:36 te hago esta petición con el corazón encogido en un puño arrastrado pisoteado de lo último yo quiero ponerme un pantalón de tienda no pueda Marcelo puedo porque tengo un culo gordo vamos a hacer honesto y sincero no me voy a abonar hacer existen porque tampoco es algo que a se me apetezca estos son digo yo mira ocurrido pedirla Amancio directamente que a ver si a él le da por aumentar un pisito el tallaje de sus pantalones porque quiero poner poníamos porque son bonitos pero pero no puedo Amancio porque un culo grande Amancio yo entiendo que tú Ada tallaje e Historias para gente normal el día un atractivo

Voz 1 01:14 son personas que asumen existen de parte porque

Voz 2 01:17 cree la vida saludable pero yo como soy un alza lo digo honestamente haberla me voy voy sólo que fue eso terminó ya sabes mira Pulpis de la titula un pantalón a mí y a trescientas mujeres más seguramente comparte Saro al rededor los quedaría fantástico

Voz 0313 01:35 Nos quedaría fantástico bueno esta chica se llama Omaira Cazorla su mensaje tiene ya más de medio millón de visualizaciones osea que el objetivo está conseguido y ojo que plantea un asunto muy serio y que es la eterna reivindicación de las tallas grandes grandes da igual los cánones de belleza la dictadura de la moda en definitiva con todos los problemas que que eso lleva aparejado ahora la duda es les responderá Inditex le responderás Sara dirá algo Amancio Amancio Ortega al que con tanta familiaridad se ha dirigido podrían responde también a través de convenio evitó de momento su denuncia que ha tenido más seco que muchas campañas así que es lo que decíamos el poder de las redes y el poder también bienvenidos a la venta Michael Robinson buenas tardes amigo

Voz 3 02:17 hola qué tal quedamos estás empezar la semana muy bien perfectamente perfecto lo mío sin azúcar energía

Voz 4 02:24 Roberto Isaías buenas tardes cómo estás qué tal buenas tardes dice el vídeo y la verdad me me así no claro si es muy divertido oye esta es la parte buena de las redes sociales pero claro que ahora hay algunos años quién se iba a poder dirigir así en directo ante el público sabiendo que lo

Voz 0827 02:40 pero ahora veremos si por Zara o por azar Amancio Ortega

Voz 3 02:44 de si hubiese hecho que ven di mi de reinventarse no no

Voz 5 02:50 Trading Limited e investigando algo a todo el tramo

Voz 3 02:55 puesto un tuit seguro pero es ese Amancio

Voz 6 03:00 Omaira Cazorla buenas tardes hola buenas tardes bienvenida cómo estás qué tal gracia oye te han respondido te han dicho algo por por una ciudad no todavía no nada limita

Voz 0313 03:12 porque claro tú este vídeo además eso es bueno que lo sepan los oyentes no es ni de ayer ni de la semana anterior ese vídeo lo cuelgas tu a finales de diciembre creo no

Voz 6 03:20 sí exacto estoy es un tiempito en la primera sorprendida de todo esto hace de repente soy yo pero es que eso lo de repente

Voz 0313 03:30 ya en particular o por un no por un contexto o porro por alguien que se hace lo que sea empieza a crecer a crecer a crecer por hoy en tu caso está a un nivel de de visualizaciones absolutamente brutal osea que enterarse se han enterado eh

Voz 7 03:44 así pues bueno esperemos esperemos

Voz 0313 03:46 Hoyo cuánto tiempo llevas haciendo haciendo vídeo

Voz 1 03:49 es para es decir hay que ir colgando los en Youtube para para comunicar lo que sea refiere

Voz 6 03:54 desde hace seis años y bueno no es Youtube las redes sociales no pero yo tuve

Voz 7 04:01 no me lucro no me lucro económica vente no no me contenido no no es para eso es porque estudiar te dramático hizo y monologuista entonces pues intentando hacer un hueco dentro de de los monólogos cree en mi pagina del Facebook y a raíz de ahí pues cuelgo vídeos casi a diario

Voz 0313 04:18 un monólogo sobre la dictadura de la ropa yo creo que el inicio lo ya lo tiene casi hecho con lo que

Voz 7 04:26 derechos que ese ese es que porque somos

Voz 6 04:29 sí está introduce dentro un aspecto

Voz 7 04:32 lo mío es un beso da el movido por salas por aquí por Canarias y ha funcionado bastante bien la verdad y de hecho he podido hablar con encargados de Zara no ya han venido a los espectáculos en directo los acogidos a la gente en tarros claro le pidió el móvil les ha mandado Judios a sus gases a Barcelona intentando que esto llevará lo que pasa que todavía como que no pero bueno yo estoy con mi existan sí

Voz 0827 04:59 oye pero digamos este mundo luego está basado en hechos reales es decir a ti te gustaría ser cliente pero no puedes

Voz 7 05:05 claro claro claro si si no todo nace de de una realidad Aida una de una situación cotidiana ahí lo intento transformar en comedia

Voz 8 05:15 Inter has hablado a si has hablado con los encargados que te han respondido que te han dicho lo que hay aquí es lo que hay aquí es lo que hay colgado

Voz 7 05:22 sí sí no me dicen nada se ríe Miguel vivido pues nada pues venga vamos a ritmos todo

Voz 0313 05:28 en el vídeo y voy a contracorriente con lo del con lo del del deporte eran Alonso como dices

Voz 6 05:34 soy muy muy claros a tiro de Van Dyke esas cosas no de momento no como

Voz 7 05:41 no no no no entra dentro de mi mi prácticas habituales

Voz 0827 05:46 ahora es oye la forma la forma en la que denuncias es muy divertida ahí está cargada de humor pero lo que denuncias no tiene individual de gracia en absoluto tú te sientes discriminada como ciudadana por tu cuerpo

Voz 7 05:59 sí claro el sentido de momento discriminada porque por eso mismo no por intentar ir a una tienda y conseguir un un pantalón Iber que no me no me sube la cadera entonces alivia no la petición de hoy es no te importa lo pone un poco más de tela el pantalón que no te va a costar nada de buen rollo con pero te lo digo

Voz 0827 06:18 supongo que se lo diriges Amancio Ortega porque es el fabricante más importante pero vamos estoy pensando en otros remitentes también no

Voz 7 06:25 sí sí sí por supuesto lo que pasa que las el magnate no por así decirlo entonces yo creo que se empieza una de las grandes el rastreo de va a seguir

Voz 0313 06:33 pero fíjate que ha habido fíjate que ha habido campañas que ha habido intentos que ha habido debates que ha habido de todo y es verdad es verdad que alguna marca si blogs ha puesto las pilas y está con eso que no son porque para las grandes pero bueno con lo que sea pero ofrecen alternativas pero lo lo lo en lo sustancial de la oferta de moda eso sigue sin prosperar Omaira no hay manera

Voz 7 06:54 ya ya lo sé no sea al final nos obliga a ponernos al día y al final termina siendo runner porque es una obligación no

Voz 8 07:03 porque hasta donde llega a Zara por ejemplo a ti que te haría falta una dos tallas más

Voz 7 07:08 pues yo creo que contó ir ya sabes con dos tranquilita mente dependen también nos lastra la ciudad de las heladas acá entonces hay muchos factores pero ellas tienen la materia

Voz 8 07:19 ya no es un producto muy bueno era para saber en qué en qué calibres trabaja Farhan mejor el estoy preguntando por aquel Robinson tiene que ser una pregunta demasiado si se les pregunta por ejemplo

Voz 0827 07:31 el ministro de perfectas para tienda de campaña donde no haya grandes claros fan Melilla no me de Amancio Ortega te respondiera a Rodrigo Rato te diría es el mercado amiga porque este es el problema

Voz 7 07:48 ya te diría bueno amigo pues si es el mercado mira la sociedad crece la que compra a un abrazo adiós

Voz 0313 07:58 te apoyo Mayra si te responden nos lo hace saber vale

Voz 7 08:02 hombre hombre bueno estoy me respondo en todo ya

Voz 0313 08:06 que sepas que sepas que nosotros hemos llamado y hemos preguntado hoy vais a decir algo o tenéis algo que decir que os parece de momento estamos esperando respuesta pero tampoco lo hemos obtenido

Voz 5 08:16 puedes ver una una una línea pantalones Maiden no como unos colección Pantoja no

Voz 6 08:23 ahí da nombre porque mira eso es una idea bueno Coalición Jamaica

Voz 0313 08:30 pero hoy Omaira muchas gracias por estar raqueta La Ventana hay hoy ánimo eh