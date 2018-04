Toni Cantó: "Mi padre se tomó peor que fuera político que actor"

Voz 1 00:00 Vivaldi no hacer amigos

Voz 2 00:08 mira me la trae floja Mela Mela traía al fresco OCU que miedo dos preguntas al acabar así que yo os propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy que yo le envidio

Voz 3 00:23 las tasas

Voz 1 00:42 se levanta la sesión y mucho

Voz 1704 00:55 hombre entre entre el bendito serios y el manda huevos no hay hay un género género sólo a todos hola hola hola o lo hago lo empezamos ya no

Voz 0230 01:07 venga vamos a aquellos que hemos entrevistado eh esto

Voz 4 01:10 estado que es el mundo de la

Voz 1704 01:13 política en mi del del mundo de las artes y aquí de la farándula no se cuya verdad

Voz 0230 01:19 Ros puede entrar por esa puerta a esa otra

Voz 1704 01:21 venga venga aquellos que tenían la

Voz 0230 01:24 esperanza de que la tercera guerra mundial dejar en un segundo plano el proceso Il actualidad catalana han fracasado debido a la mala fe de Donald Trump que bombardeó siria en viernes conociendo los mecanismos de la actualidad no hay noticia que dure cuarenta y ocho horas si sólo bombardean una vez además y es viernes

Voz 5 01:45 el lunes admite Parriño una madre

Voz 0230 01:48 no

Voz 1636 01:51 exacto

Voz 0230 01:56 debemos olvidar que España es una potencia media que Estados Unidos ya es otra cosa para situarnos un poco para situarnos en lo que es una potencia de verdad el ex director del FBI ha concedido una entrevista a una televisión como Mercedes Milá con Jordi Évole pro ex director del FBI claro que Donald Trump actúa como un jefe de la mafia que Donald Trump es un mentiroso compulsivo IC que le parece perfectamente imaginable que Donald Trump estuviera en una habitación de hotel en Moscú con unas prostitutas orinando según los encima de otro por ellos

Voz 7 02:43 vamos a escuchar a James Comic así se llama el ex director del FBI en una frase en inglés en la que podemos escuchar las siguientes palabras

Voz 8 02:57 madre mía

Voz 9 03:00 eso es pues han echado el más

Voz 8 03:02 la tras otro el tren

Voz 0230 03:07 esto esto esto es el nivel de una primera potencia mundial la que hoy tenemos cosas oye tenemos el juicio de los ERE es un caso chulo está bien no tenemos a Manuel Chaves declara No hemos Cifuentes Cristina Cifuentes y las mentiras locas alrededor de un máster tenemos bueno las mentiras locas en general alrededor del caso Bárcenas tenemos a Puigdemont en Berlín presidiendo una república mental a todo esto está muy bien pero caray caray con el líder del mundo uno Urra por Donald Trump Merlo cachalote cómo están las cosas de rutina ya las cosas de todas las semanas Villegas el lunes y la vida es como el viernes puedes pensar que el fin de semana es algo irrelevante o que el resto de la semanas irrelevante pero hay algo que no encaja porque el mundo no avanza al final resultará cierto que la tierra es plana ha sido un ataque a Siria de tres países aliados Estados Unidos Francia Gran Bretaña sin contar con Naciones Unidas y con la Unión Europea no hace tanto no hace tanto para un ataque así se tenía que ir uno al Consejo de Seguridad de la ONU a pedir permiso a decirlo por lo menos acordáis de Colin Powell sí que tuvo que ir a la ONU un frasco de bicarbonato recordó es diciendo aquí están las pruebas hay armas químicas en Iragorri la guerra se hace con un tuit Vladimir Putin está mosqueado pero no anuncia represalias pero está mosqueado ha dicho que quieres que me agacho pues te vas a la luna de patrullero dueño

Voz 10 04:33 a qué edad se julio buenas

Voz 0230 04:38 molesto por el ataque Putin ha comentado en mis tiempos también se respetaba la paz doce

Voz 10 04:44 a mis Yemen esto muy Chirivella pases ya

Voz 0230 04:49 eso de que señale Late Late eterno del letal en el letales

Voz 10 04:55 en el en el

Voz 1704 04:57 el tu

Voz 0230 04:59 es que el rusos la todo esto a todo esto Donald Trump ha respondido diciendo comamer lo nota

Voz 1704 05:04 te te

Voz 0230 05:07 Mazo pero Putin de contraatacar no ha dicho nada

Voz 1704 05:10 no

Voz 11 05:11 mire mal

Voz 1704 05:16 contraataque somos nosotros con la escudería bien

Voz 9 05:21 a esto de los delitos de terrorismo que se nos está yendo un pelín de las manos sólo un pelín el claro pues pasa lo que pasa el tuit desde Doctor palo

Voz 1704 05:29 descubre si has cometido algún delito de terrorismo con este sencillo test de la superpone

Voz 9 05:35 también se les está yendo de las manos algunos el postureo con los títulos académicos y se producen conversaciones como ésta que tu idea próstata

Voz 1704 05:42 mami te voy a estudiar a Harvard no venga estar dentro

Voz 9 05:47 ya veremos un tuit de estos que hacen pensar a cargo de Chema Pinedo

Voz 1704 05:50 el secreto de mi éxito está en disimularlo que éxito a eso me refiero

Voz 9 05:56 luego hay personas que tienen vidas muy intensas y muy interesantes y luego estaba estaré detrás Thor a mí me condenan a unos años de arresto domiciliario

Voz 1704 06:04 lo noto

Voz 9 06:06 y acabó los usuarios hablar con modernidad una madre siempre es una mala idea porque el Tasca está asegurado le ha pasado esto a doctor ébola

Voz 1704 06:13 soy un Single hijo con cuarenta y tres años ya tienes edad para ser una discografía completa después de las twiterías

Voz 10 06:28 pues lo habitual afectivamente

Voz 1981 06:30 las noticias del Mundo Today acusan de terrorismo a novecientos mil de los trescientos mil catalanes que acudieron a la manifestación de ayer por la liberación de los presos nosotros creemos que fueran trescientos mil leyes creen que hubo seiscientos mil pues entonces hubo novecientos mil reiteran desde el Ejecutivo ser insultado por hablar castellano en el metro de Londres ya es la manera más rápida de aprender inglés de los primeros que han probado este método ya saben decir

Voz 1704 06:55 vuelve a tu país de seis maneras distintas

Voz 1981 06:58 cientos de estadounidenses procedentes de Harvard acuden a Aravaca terminar sus estudios nos han dicho que aquí se aprueba fácil en Harvard dicen los bebés nacidos tras diez meses de gestación obtendrán la denominación Gran Reserva la mayoría son tempranillo Samanta Villar se ofrece a pasar veintiún días gratis en la vida de sea no puedo con mi vida cualquier otra me vale por favor ya ha suplicado el whatsapp de Dios indica que hace dos mil años de ser desde su última conexión dejó de abrir la aplicación

Voz 1704 07:31 desde que se encontró con el negro de whatsapp

Voz 1981 07:34 los recortes en ciencia obligan a que en España es sea igual a MC ha nevado a uno elevar al cuadrado supone un sobrecoste que sólo es posible en los países más ricos Iker Jiménez pide que no vuelvas a usarla huy hija borracho a las tres de la mañana para hablar con tu ex novia muerta ha cambiado mucho desde la última vez

Voz 1704 07:53 es visteis advierte

Voz 1981 07:56 Facebook propone enseñar fotos de todos los usuarios desnudos para romper la tensión ya están nos hemos visto desnudo Sara podemos interactuar con naturalidad dice Mark Zuckerberg Felipe VI intercambia la reina Letizia por catorce camellos aprovechando la visita del príncipe saudí Arabia Saudí ha rechazado la oferta en el último momento

Voz 13 08:36 nos

Voz 1704 08:41 Pedro sino pues no no pasaría nada porque hemos encontrado a un nuevo lugar esta semana se ha confirmado que la Agencia Espacial Europea ha puesto en marcha ya ese proyecto para que en dos mil treinta haya ya humanos viviendo en la Luna lo que si el mundo no gira llamar para España ya está es más calculan que en unos diez años después de que lleguemos es decir en dos mil cuarenta ya existirá una colonia asentada en una en la que algunos niños y niñas ya habrán nacido en la Luna y entonces José María Cano dirá Fuck You lo ves Hijo de la luna por eso hoy os traigo cinco consecuencias de vivir en la Luna el equipo de todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por él los niños y las niñas que nazcan en la Luna todo tendrán el aspecto de Iniesta por ley no el Gobierno y en verano vamos con el número cuatro conociendo a los humanos en pocos años tendrá sentido decir la frase de mira hoy hay luna llena de mierda sin gente vamos con el número conociendo a los humanos una vez al mes desde la luna se podrá ver la tierra llena de mierda también con el número a Sans ayer desde la embajada sacó el de Ditroi dijo mi carta no y el número uno

Voz 1 09:48 tras consecuencias de vivir en la Luna y esto va a pasar si así queramos o no en veinticinco años la luna será el nuevo levante español

Voz 12 10:42 sabéis qué

Voz 0230 10:43 eh sabéis que el Parlamento catalán ha anunciado una querella contra el juez Pablo Llarena y que el Gobierno de España ha advertido al Parlamento catalán que podría estar incurriendo en delito con esta querella seguro que todo esto está muy bien pero la verdad es que yo pensaba que la división de poderes era otra cosa no que los poderes que lloviera que separarlos los poderes a mamporros a mamporros limpio y hay que gritar separación de poderes por favor separación hablo eh

Voz 1 11:18 yo iré

Voz 0230 11:20 ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ante el tribunal que juzga el caso de los ERE está siendo juzgado en el tono de voz al divina mosca Manuel Chaves está enfadado

Voz 10 11:30 cómo será van esas ayudas yo usted yo no sabía no era o no o respondía a mi ámbito político era decisión correspondía a otro ámbito político de decisión que no era el mío

Voz 0230 11:42 en su línea de defensa en el juicio el yo no lo sé porque ni podía saberlo ni era su obligación saberlo Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes alías Monterroso porque cuando llegas el lunes todavía sigue allí pendiente de moción de censura el líder del PSOE

Voz 1704 12:03 cree que Cifuentes y Rajoy sí

Voz 0230 12:05 la misma acosaron Cifuentes y Rajoy Rajoy cifró

Voz 14 12:08 desviven instalados en la mentira hay por tanto Rajoy lo único que puede hacer es apoyar a Cifuentes para que continúe como presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 12:16 bueno un poco más allá va Pablo Echenique de Podemos Echenique dice que si Cifuentes dimite para que se ponga otro del PP es un timo

Voz 1662 12:23 a lo mejor hay unas allí a a la murciana la señora Cifuentes ir creo que hay que de siempre de la mente que eso es un timo creo aunque sí ahora no cincuenta enmendar la moto de que van a quitar a la señora Cifuentes para poner al día en limpio del Partido Popular bueno pues hay que dudar de que el limpio Partido Popular puedan ir en la misma frase

Voz 0230 12:46 bueno lo que pasa es que el PP y Ciudadanos tiene mayoría es decir siguiendo este razonamiento de Pablo Echenique el PP no podría gobernar aunque ganara las elecciones

Voz 0470 12:56 tiene Albert Rivera que todo está en manos de Mariano Rajoy si lo hace el señor Rajoy mañana mejor que pasado lo digo porque parece ser que todo está en manos de Rajoy la propia presidenta Cifuentes es su equipo pues ya han dicho claramente que que lo que diga Rajoy bueno pues si Rajoy es el presidente el partido y todo pasa por él en este caso que cuanto antes proponga un candidato lo dice Rivera es que lo diga arriba

Voz 0230 13:16 ya lo dice mucha gente que todo está en manos de Rajoy esto pasa va mucho en las monarquías medievales todas las decisiones dependían de un señor con barba aquí lo hacemos más moderno tenemos cinco seis niveles administrativos pero las decisiones las toma un señor con barba Ramón Espinar de Podemos Madrid dice confiar en que Podemos pueda presentar una candidatura unitaria para Madrid

Voz 1704 13:34 en qué me quedo

Voz 0230 13:38 vamos poder estar unidos entre nosotros creo que tenemos que ser capaces de construir

Voz 15 13:43 una candidatura unitaria en Podemos para la Comunidad de Madrid

Voz 0230 13:45 sí claro nadie podrá acusarle de tener unos objetivos políticos de ambición desmesurada lío de Podemos en Madrid es un clásico de las organizaciones políticas Íñigo Errejón tiene el liderazgo social lo mediático pero el liderazgo orgánico es para otros y entonces te peleas con los tuyos para cuando llegue al enemigo ya estás agotado como Monty Python no Ramón Espinar explica que él es muy generoso porque ha cedido ante Errejón teniendo el control de la organización

Voz 15 14:11 sí sí nato proceder claro yo además tengo mayoría en los órganos de Podemos en la Comunidad de Madrid para llevar adelante

Voz 0230 14:16 en mi opinión y mi decisión pero hemos decidido

Voz 15 14:19 por qué no

Voz 0230 14:20 estas peleas siempre las ha habido en política pero antes no se contaban en público de una manera tan descarnada Echenique Pablo Echenique piensa lo mismo pero lo ve como mérito

Voz 1662 14:28 no recuerdo haber visto a Doña sobre dirigentes de otros partidos políticos explicando claramente en televisión cómo han cambiado de opinión para facilitar que una una candidatura en un momento en un momento dado creo que eso transmite un mensaje positivo

Voz 0230 14:46 una frase buenísima de Fernando Martínez Maíllo del Partido Popular sobre Cristina Cifuentes dice que hay dos versiones en este caso la de Cifuentes que dice que está todo bien y la de los medios de comunicación que dicen otra cosa

Voz 16 14:58 que hay dos versiones a la versión de Cristina que dice que fue al examen al tribunal que desestime un tribunal no identifica a las mujeres que estaban a las personas que estaban para que habían tribunal dice que tener las notas porque tiene un título y luego está otras versiones de los medios

Voz 0230 15:13 comunícate en este caso ya sólo falta Groucho masacre lo mío propios ojos una propuesta para Luis Piedrahita

Voz 14 15:24 ABC es más evidente más clamoroso que el señor Rivera se tiene que pronunciar ya señor Rivera le digo que la vida no se puede soplar y sorber al mismo tiempo

Voz 0230 15:34 bueno sí sería sorbe plan ver esto lleva es una palabra necesaria para la política española donde practicamente el verbo más conjugado sorber y soplar sorbe Pla más complicado es el verbo sople escalar hoy es soplar y escalar esta noticia que hemos oído un borracho escala una montaña en los Alpes buscando su hotel había soplado el bosque unificar una noticia que nos cuenta Nerea Aróstegui

Voz 17 16:02 se llama Pavel es de Estonia yo estaba de vacaciones en los Alpes salió de fiesta y cuando se cansó pues quiso volver al hotel quiso porque no lo consiguió el hombre claramente perjudicado por el alcohol siguió un camino que les llevó por la ladera de la montaña hasta llegar al restaurante de la estación de esquí durante toda la noche tanto a la Policía Local como los bomberos tuvieron que enviar equipos de rescate y nadie creyó que podría haber ascendido los dos mil cuatrocientos metros Cora

Voz 1704 16:27 tú a servir hay listas llevar

Voz 17 16:30 tras llegar allí logró acceder al interior del restaurante donde pudo tomar dos botellas de agua y después veremos se quedó dormido varias horas más tarde el personal del local lo encontraron al día siguiente a las ocho y media la mañana cuando ya fueron abrir el restaurante ahora Pavel se enfrenta una multa por movilizar a todos los equipos de rescate para poder

Voz 1704 16:49 pero no ha hecho lejos esto

Voz 4 17:03 tiempo para el Broadway de Pedro Aznar en Todo por la radio La Ventana

Voz 1704 17:07 pues seguimos cuesta arriba o cuesta abajo Francino según se mire como se mire este fin de semana lo aprovechado muchísima gente para descargarse el borrador de la declaración de la renta prevenir no es verdad que hay dos Españas pero no son las que estáis pensando porque esas dos Españas sol estamos

Voz 0230 17:22 que no sale a pagar tienen L

Voz 18 17:25 le viene muy

Voz 1704 17:27 en el les cuesta Super Pop el ejemplo de mi jefe la verdad que es nació como una idea chula todos aportamos un poco para el bien común el problema es que el bien común a veces tiene nombre y apellidos y es menos común y te quedas con una cara común como un imbécil concretamente igualmente quiero compartir con vosotros que todo esto puede ser más liviano no se intentó Libia Nizar la historia con el programa cree que nunca sabido porque se llama así no sé si es porque antes no lo hacían nuestro padre pero bueno da igual puede ser puede ser eh quiero hacer un musical lo quiero llevar a la gran pase

Voz 1939 17:59 se llama IRPF el musical Hair necesito que leches

Voz 1704 18:02 es imaginación Mallén escenario todo vacío un ordenador un miope de treinta y seis años luz cenital vale está en el ordenador se mete en la web de Hacienda entra una rever increíble el pide

Voz 13 18:17 el borrador el borrado

Voz 0230 18:23 va hora ahora

Voz 19 18:26 vale era vaga van

Voz 21 18:34 momento del año en el que nos ponemos delante del ordenador los enfrentamos a las siglas que más miedo dan después dejó

Voz 1704 18:39 vale que son IRPF

Voz 1 18:43 la yo tengo o no tengo esto bueno de Hacienda se la he van a por mí y mande era esto no puede ser todo porque Deco les sale abre he

Voz 13 19:13 como a él los contribuyentes Elmo

Voz 1 19:34 hora es que no pague antes ir en un acto ante unos Messi levantó cabeza cuando llega el nombre porque es cuando hay varias

Voz 13 20:04 es el ya

Voz 1704 20:17 eso lo escotes el balón

Voz 22 20:20 vamos a ver

Voz 1 20:30 estos tipo idea del Mundo Today lo digo porque motora está excusar

Voz 12 20:35 qué bien

Voz 1636 20:37 la Ventana

Voz 12 20:40 Carlos Franz

Voz 1636 20:41 no

Voz 3 20:43 vale me me me vas

Voz 1704 20:52 a ver que aquí seguimos en Todo por la radio en La Ventana Especialistas secundarios tienes algo que decir porque nuestro invitado ha llegado eh tenemos a Conesa los resquicios insiste hoy es un día un día especial

Voz 9 21:06 que hoy se cumplen ciento sesenta y siete años cinco meses y dieciséis días de la inauguración del Congreso de los Diputados

Voz 1704 21:14 es una una fecha redonda quiero hablar de cómo

Voz 9 21:16 por eso dentro de de los diputados por eso abro teléfonos e invito a los ciudadanos que no se escuchen pues que nos llamen y nos comente en que sienten no cuál es su relación con este sacro lugar donde reside la soberanía nacional ya tenemos que rebosa Llor historias del Congreso para ciudadanos e historias en el Congreso así hola

Voz 23 21:36 está me gusta el título Historias

Voz 9 21:38 eso verdad Lucero verdad es tu nombre en Lucero afectivamente cuenta en el crucero tu relación con el Congreso dos diputados

Voz 23 21:43 la semana pasada tuvimos a ir de visita al Congreso muy bien fuimos los compañeros cupos clan puede como

Voz 24 21:52 que le hacemos excursiones que para no

Voz 9 21:54 no no no pero me extraña que se permita la entrada del Kukushkin en el Congreso no sé

Voz 23 21:59 bueno sí pero no pero venimos a titula persona vale porque aún hay mucho prejuicio con el club Clos

Voz 24 22:06 se sin acreditación Cloclo

Voz 9 22:12 bueno el cero aquí no estamos tampoco para juzgar a nadie así Iker la visita al Congreso

Voz 23 22:15 todo muy bien verdad muy instructiva muy pedagógica es más pequeño de lo que parece esto se que me antorcha

Voz 1704 22:23 en esa mierda eh

Voz 23 22:26 no lo hagas no digo recordar una idea el tamaño in Ágata de fantástico no han dejado a sentar no hay en los asientos lo pasé mal

Voz 24 22:34 bien yo lo recomiendo eso sí me intervención así si nada malo no estaba bien estaba

Voz 23 22:41 el club Cruise también se han no sabemos comportaba como persona

Voz 9 22:45 no es desde luego que situaban sobre todo toda una lección Lutero en la elección desde luego venga vamos otra llamada Elvira hola

Voz 24 22:50 las tardes hola bona tarda buenas tardes Cuéntanos Gloria Trevi marido sí si el otro día mi marido tu tu marido sí

Voz 23 23:01 dije vigésimo trigésimo no quincuagésimo lo que es como si se cuando cumple un año de casados

Voz 24 23:13 complicaba el primero aniversario a asistir a una función del Congreso una funciona Congreso está bien genial

Voz 23 23:23 acciones fueron perfectas os Diputados interpretaron perfectamente su pateado estado muy ese grito todo muy bien organizado yo te digo esto tú te enfada Éste replicó aplaude en unos abuchean otras un gran espectáculo

Voz 24 23:36 mejor que el Rey León no mucho mejor mucho mejor lo pasa

Voz 23 23:38 si bien bien entonces sí porque además no dejaron hacer el amor en la bancada

Voz 4 23:41 popular

Voz 9 23:44 es cierto que los bueno bueno hubo disfrute Elvira muchas gracias venga a nuestro tiempo una última llamada hola buenas tardes

Voz 24 23:51 buenas tardes mi nombre don José María don José María sí soy un diputado de UCD sucede si lleva escondido treinta y pico años

Voz 0230 23:59 el Congreso no eliges uno Guardia Civiles

Voz 24 24:01 ambos se han hecho con el control de la Cámara esto huele a golpes y ahora Visa bueno cuando se esto cuánto me he calmado poquito pronto la racios en Kutxa dijo llamarlos

Voz 9 24:15 pues treinta y siete años tardó en calmarse él sí sí

Voz 24 24:17 bueno cada uno tiene su propia biorritmos sí sí es verdad es verdad como como cómo cómo acabó la cosa

Voz 9 24:24 bien bien bien el bien triunfo no se preocupe por eso oiga usted como ha prohibido treinta y siete años metido allí en un despacho

Voz 24 24:30 bueno eso es algo que quedará entre Dios y yo no quiero ni recordarlo

Voz 9 24:34 pues nada de acuerdo oiga que sepa que ella puede salir a la calle que está todo o despejados tranquilo

Voz 24 24:38 a ver trae iré a la sede de UCD a ver qué se gracias a Dios

Voz 9 24:46 es el Congreso en el Congreso hay miles ese libro

Voz 4 24:49 a ver qué nos cuenta nuestro invitado historias el Congreso seguro que tiene alguna pero antes como siempre hay que presentarle a través de su biografía musical

Voz 1636 24:57 hubo un tiempo en el que nuestro invitado se ganaba la vida posando como esta música es la banda sonora de su adolescencia te su pandilla me imagino que de su alfombra roja les ves una cosa este grupo inglés de pop reggae tomó su nombre de un formulario oficial para el subsidio por desempleo Irán este dato que me sirve yo lo entenderá guarden

Voz 13 25:23 los golpes

Voz 1636 25:26 José es uno de sus grupos españoles de referencia y le lleva a recordar las noches de discoteca la música en los bares con los coches con los amigos pronto apareció en pantalla fue con veintiún años pero en mil novecientos noventa y nueve llegaría el papel que mayor popularidad le ha proporcionado el de David Pérez lo recuerdan un joven que despierta después de dieciocho años en coma y con reflexiones que se harán incluso Gelida

Voz 25 25:56 nunca con sus y si no siempre como ejes de la política

Voz 1636 26:05 como les decía su carrera fue creciendo en dos mil ocho después de varias películas series y obras de teatro dejó las tablas para trasladar sus monólogos a la política y como diste Juan Perro esta canción

Voz 1 26:21 de mi te puedes fiar cómo te llamas viene de lejos entendemos que habla

Voz 1636 26:28 el último dato ese algo de Pine que es el que se llevaría a una isla desierta a seguir practicando kitesurf a vivir los Robinson es de los mares del Sur huyendo de la política

Voz 1 26:42 niña

Voz 1939 26:48 no

Voz 4 26:50 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Toni Cantó encantada de estar aquí como en órbita abrió

Voz 1201 26:58 paritorio del siete heridas e es ese dinero

Voz 10 27:01 revés

Voz 1201 27:02 a la política pero ni yo sabía dónde me había haber metido años después dio yo creo que por mucho que dijera eso no me daba cuenta

Voz 4 27:10 ya hablando de siete vidas quién te da más hostias en tu vida

Voz 1201 27:13 Amparo Baró hubo habido alguien que la superando Amparo Amparo Baró que porque además el momento en que lo hablamos todo falso que dado que si la sabemos de pues venga y luego había que aguantar las claro porque claro hay que decir que las daba de verdad cuando lo grabamos en público pero también cuando se nos hace

Voz 4 27:35 no aguardaban a darnos oye si Especialistas secundarios te pidieran engrosar algo más en esa lista de historias del Congreso la última que te viene a la cabeza cuál sería

Voz 1939 27:45 a mí las últimas es que son tragicómica son en la comisión de investigación con los morlacos que se están poniendo en frente y con gente ya hecho

Voz 1704 27:54 el cartel tenemos para mañana mañana

Voz 1939 27:56 me toca Blanco Balín y Beltrán Gutiérrez ex tesoreros del Partido Popular pero vamos a mí el Partido Popular ya me ha amenazado con tres o cuatro querellas en esa comisión investigue

Voz 4 28:06 si esta mañana pedían que Ciudadanos te expulse por haber incluido lo del título de pedagogo en un currículum anterior cuando estabas en UPyD sí bueno específicamente que ha dicho eso

Voz 1939 28:18 es una mentira curiosa porque Yola desvelaba públicamente ya en el dos mil trece decía que yo me había dedicado durante muchos años a dar clases de teatro que por cierto es yo creo que una de las mejores cosas que he hecho y qué mejor hago paradas que realmente estén en mi vida y las hecho durante muchos años para centenares de alumnos no hace falta dar tener titulación para dar clases de teatro pero sí que está bien haberte subido más de mil veces a un escenario como yo en cualquier caso lo de Cifuentes no tiene nada que ver con lo de Cifuentes es una trama delictiva de gente que sea apropiado va de títulos sin haber curso todos los estudios para luego en un futuro a lo mejor colocarse de funcionario en un puesto mucho más alto de lo que de lo que merecen

Voz 4 28:58 no oye cómo va a acabar la historia de de Madrid habrá moción de censura

Voz 1939 29:04 así el partido en un western

Voz 4 29:06 de ahí a decir es que el Partido Popular

Voz 1939 29:09 no pone a una alternativa ahí sigue enrocado en Cifuentes Cifuentes Cifuentes habrá moción de censura que nosotros les

Voz 1704 29:15 ya veremos sin ninguna duda y Albert Rivera se vaya arrugar al final al vernos

Voz 1939 29:20 le tiembla el pulso en la lucha contra la corrupción yo creo que ya lo demostró cuando lo dijimos por activa y por pasiva y terminamos haciendo que queden que se que se quitara de en medio el presidente de Murcia que luego ha sido imputado sin ningún

Voz 4 29:31 no sé si escuchas muy a menudo todo por la radio pero unas semanas que Toni Martínez cada vez que va a poner un corte de voz Albert Rivera antes pone P Ch

Voz 1704 29:40 para para subrayar que el hombre lo ha seleccionado voy santidad divina

Voz 4 29:45 sopla pavor así como como Sobirà como crecer

Voz 1939 29:49 sí pero somos conscientes de que esto es muy duro que nos da confianza ya hombre esto es tan duro que cuando tienes una alegría en un en una bueno pues en un sondeo electoral y tal pues uno la celebra porque es difícil te has dicho

Voz 4 30:01 pendencia ahora es si pero yo creo que

Voz 1939 30:04 también somos conscientes de que falta un año para las próximas elecciones algo menos para las andaluzas en un año en política pueden pasar muchas cosas pero sí que es un premio y una demostración de que yo creo que que que los ciudadanos están valorando que estamos haciendo bien

Voz 4 30:17 tú te esperaba sinceramente tú te esperabas de que la política española por dentro fuera cómo es cómo te lo has encontrado

Voz 1939 30:23 no yo creo que la política se ha sorprendido yo creo que la política se ha ido haciendo cada vez más cainita y cada vez más bestia durante los últimos años por otro lado también yo recuerdo haber estado en una legislatura y no diré de qué partido delante de políticos que habían sido ministros o ministras con los que yo coincidía en las comisiones parlamentarias Siria ostrás esté ha sido ministro o ministra no no voy un crédito no porque realmente me parecía que el país merecía bastante más no Easy también me ha sorprendido eso la la la intensidad de trabajo realmente hay mucha gente ahí dentro que pasamos muchísimas horas trabajando muchísimas horas y mucho sacrificio trabajando pero lo que lo que más me preocupa el tema es la trinchera

Voz 4 31:13 yo tengo una teoría hay la bla expreso a menudo cuando sale el tema por lo que sea a la a la conversación es que España está al menos enfermas de dos cosas unas el sectarismo y la brota la solemnidad el sectarismo tú crees que irá a más o que tiene posibilidades de

Voz 1704 31:30 de rebobinar se juzgue como vaya más genes del Congreso sobre no Solbes bueno vaivenes

Voz 1939 31:37 tenemos no falta mucho exalta es contra la bancada el tales empiezan arrear yo espero que no lleguemos nunca no pero pero a mí el tema de solemnidad al también sí a veces también me puede preocupar un poco me preocupa desde luego mucho más el sectarismo porque además produce heridas que dificulta dan mucho luego el trabajo parlamentario Si yo estoy recibiendo esta tarde un ataque de un tío del PP que se que se digna a darme a mí lecciones cuando él está acusado de trescientos mil cosas y te dice tres barbaridades luego en una comisión yo tengo que ponerme negociar una enmienda con esa persona Hay este tema cuesta porque hace que la que la relación personal CBA dañada no pero bueno yo yo desde luego tengo hiriendo puentes en todos los partidos sí que tengo diputados con los que trabajo a diario en comisiones siete en una buena relación

Voz 4 32:30 dos años lleva Toni encanto en política ya que yo he perdido la cuenta seis y pico seis uno y en ese tiempo hemos sido va a peor

Voz 1939 32:38 en la en cuanto a política sociedad yo creo que que el tema del sectarismo y la de la trinchera sea Sears ha estropeado un poquito más ha intensificado hoy para mí esos malos pero tú sigue subiendo al escenario de vez en cuando esos por salud mental y sus amigos trágica es por sí

Voz 5 32:56 salud mental también porque yo al poco de llegar a política médico hincha de que bueno yo le digo

Voz 1939 33:02 grandísimo disgusto a mi padre en dos ocasiones yo iba para médico y el día que eligen y para ello va a ser actor donó el gusto le dio una depresión del cirujano de prestigio como él no claro pero el día que le dije que iba a ser político fue peor

Voz 0230 33:16 no es el que me metió

Voz 1939 33:18 la política en vena pobre hombre eso por mi padre siempre fue muy político en mi casa yo era muy pequeño cuando la muerte de Franco pero en casa había reuniones había mucho movimiento Mi padre era un tío con una conciencia política muy muy puesta mi familia será bipolar tenía una rama facha hay una rama roja yo creo que eso me me vino muy bien también para entender las las dos posiciones no

Voz 4 33:43 serias en el término medio

Voz 1939 33:46 con datos extitular de de que yo he intentado entender a todos no hay siempre cito un ejemplo de un tío abuelo mío republicano que que estuvo encarcelado y al que sacaron de la cárcel durante varias semanas a diario para hacerle un simulacro de fusilamiento bestia de narices no pero también me gusta contar que a él lo salvó un cura no hizo también es una parte de la Historia de España que a mi me gusta rescatarle salvo el cura de su pueblo que que acudió a juicio sin que nadie se lo pidiera a Requena acerque de don Antonio que han a mi tío abuelo era un maestro con una humanidad impresionante y que no merecía el trato que se nombrara al fin

Voz 4 34:30 al detrás de las etiquetas están las personas no

Voz 1939 34:32 el confía Eros si en en mi familia se respiraba mucho mucho la política hay ahí es donde me entró a mí el veneno

Voz 4 34:38 cuando tienes actuación no en el Congreso

Voz 1704 34:40 el teatro yo lo lo último

Voz 1939 34:43 dice fue el Aquiles que estrenamos en Mérida hace ya un par de años practicamente y pasado mucho tiempo lleva eh bueno hicimos el bolo luego en Madrid un año más tarde hicimos pocos eso sí que es posible que yo estrene algo a final de año o principios del año que viene de una dos fantástico que es el que escribe una gran función que se estrenó aquí en Madrid hace unos años en la que estaban paro y Carmen Machi que se llama agosto que era un pedazo montaje impresionante y ese mismo acto ha escrito una preciosidad de función que probablemente yo lleve encima del escenario a finales de año

Voz 1704 35:12 todo un poquito de comedia esto es tragicomedia Francisco media es la historia de un poquito

Voz 1939 35:18 es una historia que cuenta lo que nos pasa a los tíos cuando estamos a los cincuenta que

Voz 4 35:24 poquito el dedicar no no no yo he pasado los cincuenta fácil ahora tengo superada yo estoy en los cincuenta y tres entonces me sino que ya es número las yo he visto en los cincuenta y tres y me siento muy identificado

Voz 1939 35:40 en algunas de las cosas que cuenta pero no todas son malas no no no son muy buenas y quiero decir son malas son patéticas están distraer de darle un sentido del humor muy bueno es es una a mí el género que más me gusta es la tragicomedia no porque es tratar con temas duros pero siempre con un punto de vista humorístico para mí el sentido el humor es uno de los mayores síntomas de interior

Voz 4 36:01 hemos abierto la ventana defendiendo los precisamente la del poder y la

Voz 1939 36:04 bueno esa es una de los hay que se ha perdido en política tu ya no bueno enrevesada ni te cuento mostrar algo de sentido el humo o algo de ironía ya es completamente contraproducente yo me acuerdo que hacen poco yo llevo la comisión de investigación y luego también llegó a la presidencia de la Comisión de regeneración democrática y lucha contra la corrupción está

Voz 1704 36:22 has divertido estoy en paro pasó pipas

Voz 1939 36:25 pues yo tengo ahí hunden Kone con un par de diputados de allí una de ellas con la que tengo bastantes broncas en la que él a la que el otro día no voy a citar nombres no pero pedí que hubiera votación mientras estás a levantó ya está aplicando el rodillo digo coño el rodillo no he dicho que se vote no vamos a estar aquí discutiendo tres horas votemos sí que gane la mayoría entonces la siguiente ella vio que ganaba un puntito de dije entonces ahí enseguida cuando vio que podía ganarlo pidió votación hiciese dije hombre hoy aplicará el rodillo tú no en plan bromitas un para para engrasada no le gustó bueno me monto allí Irlanda aceptados sin agua al señor presidente de repente llamándome usted dirigiendo las barbaridades que sea joder esto un carácter un poco intento de vez en cuando desengrasan fieltro Gabriel

Voz 4 37:13 paciencia y a ver que aquí hay rueda de prensa hay hay mucha gente dispuesta y preparada y con ganas de preguntar por ejemplo en Barcelona a ver el primero Arman va

Voz 9 37:23 hola qué tal estado

Voz 5 37:25 a los políticos en Twitter y bueno

Voz 9 37:28 quién es que me gustaría preguntarles qué que nos aporta de aprovecho y de bueno Twitter críticos hostias sin parar claro yo yo creo que uno tiene mucho

Voz 1939 37:39 eso que perder y muy poco muy poquito que ganar pero eso es algo que uno sólo aprende a base de cornadas tuitera Itt negativos y hablo por experiencia pero yo sí que este es un ejemplo muy claro de dónde está el enconamiento del país a mí cada día me dicen unas barbaridad unas amenazas y unas cosas que que yo bueno Jean y me afecta no el estatuto obrero que te han dicho pues las redes piropo poder hablo de verdad claro pero o no piropos también a mí los piropos debo decir que me los dicen más por la calle hay mucha gente como a mi se me reconoce esa planta no pero sí que soy una cara de las caras reconocibles del partido a mi se me acerca mucha gente a darme las gracias por lo que estamos haciendo o agradecer me pues no se hace poco un par de de discursos que he tenido de intervenciones y yo me siento querido no las redes también los recibo pero también recibo perdón por la expresión todo tipo de mierda no diaria ahí hay que bloquear gente porque yo no toleró que me insulten mientan y que me amenaza

Voz 4 38:39 más preguntas Íñigo hola Toni

Voz 1704 38:42 esto buenas pero no se puede hablar con un político valenciano el tema el gran tema también relacionado un poquito con con el sectarismo se les puede echar otro exacto no nunca en eso yo creo que hay una trinchera o profunda espero que nadie se atreva como Frida ingerido el oso

Voz 1939 39:02 que nadie se atreva a cruzar fíjate que este incluso propone y crea problemas entre los propios valencianos entre un entre un valenciano y un alicantino siempre hay un tema ahí con el tema de la paella en cambio lo de la por el exacto

Voz 0230 39:16 te

Voz 1704 39:16 yo sí yo yo no

Voz 4 39:20 no más preguntas Pedro o la Toni

Voz 1704 39:23 claro no sé si lo sabes pero están echando el F D F están reponía si las sí es ser sincero mirarme a los ojos te estás haciendo pasando sí sí que negro tenía el pelo la política me salieron todas las canas de golpe hay y lo que sí que me dio el muy muy jovencito Javier pues que hace ya casi veinte años ya años Quique

Voz 4 39:49 si seguimos hablando de comida como con

Voz 1939 39:51 la paella yo veo mucho el canal parlamentos han va a mí me encanta están absolutamente

Voz 1704 39:55 a veces me lo pongo dejando pillado nadie si sí un montón es como esos que se ponen en el futuro

Voz 1939 40:03 el escarabajo preciso el filial Sara sería esta o a ellos

Voz 1704 40:06 por eso no es trabajo sólo me me hacen me hacéis compañía que sí es verdad que bueno

Voz 1939 40:15 las camas a veces se pasean y tal nunca pillado ningún diputado comerse un bocata y entonces no se puede comer en el Congreso o has visto pero pero las fuentes como dar que puedes comer en en el en vamos dentro del hemiciclo tenemos una cafetería detrás donde así que nos escapamos a comer algo a veces que no tenemos ni ni pausa para comer

Voz 1704 40:34 sería chulo eh en el pleno éxito

Voz 1939 40:36 el Escort el Valencia que tienen un tema complicado porque tiene las cámaras detrás les han pillado un par de veces haciendo un par de cosas discutibles las dos llegaron a Díaz Alperi a un antiguo alcalde de gente cortándose las uñas de donde no

Voz 1704 40:53 sí además de las obras de las manos para comer

Voz 1201 41:01 y luego había otra disputa también que pillar

Voz 1939 41:03 son haciendo un curso de francés

Voz 4 41:06 crees que accedió adiós más preguntas Toni

Voz 0230 41:12 hola qué tal para siempre se habla de los líderes políticos se dice de de los grandes líderes políticos que son víctimas de la adulación que mucha

Voz 1939 41:20 sé que que acaban siendo entonces claro pero nunca se habla

Voz 0230 41:22 de los aduladores tú eres muy pelota

Voz 1939 41:25 no soy excesivamente pelotón Villa y tampoco tengo demasiada gente que me haga la pelotón alrededor no saque en mi caso no no creo que sea un gran problema pero fíjate yo yo creo que no tiene tanto que ver con la con la cosa del peloteo que sí que es verdad yo yo creo que hay una tendencia a veces yo lo he visto en algunos de rodearse sólo de aquellas personas que te dicen lo que quieres escuchar por eso no yo creo que Shakespeare en los reyes realmente grandes cerraba siempre una figura que le acompaña que es esencial y que Maquiavelo dice que debe existir que es la del bufón que es la única persona a la que tú permites que te diga la verdad y que tenía metralla no pero es cierto que la sobreexposición también es complicada de manejar ese es un tema que yo viví cuando empezaba ya de lista hay al que ya me tuve que yo he tenido varias pasado por varias épocas han vivida en las que sido bastante más gilipollas que esto ya no están trabajando con diecinueve años de repente cobran un pastón ir te conoce la gente por la calle y está subes a un escenario y te adoran y tal es muy difícil no perder la cabeza no y entonces eso en política también sucede porque hay muchos líderes políticos que da igual que es que salen en cualquier momento y tienen enseguida todas las cámaras encima toda la atención y ese es un tema que personalmente no es tan sencillo

Voz 4 42:44 llegado Varas se acabará siendo presidente valenciano de recordaría ese estas palabras de que no se te suba en las cosas en la cabeza

Voz 1939 42:51 sí bueno yo mis palabras me las tengo que comer a día de hoy es bueno pero esto es una lección que yo aprendo vital y idea aquello pero que nadie estamos a salvo todos tenemos que hacer una revisión constante y humilde de de nuestras equivocaciones DJ esto alguien esté a salvo que tire la primera

Voz 4 43:09 sí lo de Valencia dicho bueno yo

Voz 1939 43:12 sólo de Valencia aspira yo yo vamos a ver yo es una decisión que personalmente todavía no he tomado pero por una razón y lo digo sinceramente porque no solamente es una cuestión laboral afecta a mi vida personal afecte a mis hijos a mi familia y todo cuando yo tomé esa decisión que será pronto me presentaré a unas primarias serán los afiliados del partido los que decidirán si yo valgo o no algo para esa cosa para esa esa gran aventura Si me preguntas es una aventura que a ti te ilusiona pues hombre claro es mi tierra imagínate a intentar arrimar el hombro conseguir que aquello cambia en un momento en el que la Comunidad Valenciana fue vista tan injustamente por mucha gente porque además no era la comunidad más corrupta antes estaban Andalucía Cataluña y otras no como un lugar de corrupción ahora mismo se está hablando de corrupción otra vez al intentar aportar mi granito de arena para que aquello mejores harías tu póster