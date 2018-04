Play Fútbol: El City reina en la Premier (16/04/2018)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la para la radio el la crearía dos sin no exconcejal militar

Voz 0301 00:34 me preguntaba porque tan sólo en España nos permitimos decir que Guardiola fracasado después de salir de del Barça como entrenador más allá de que en sus clubes Bayern ni Manchester City la afición y también la directiva estén encantados con el trabajo de del técnico catalán que eso es información eso es así si nos fijamos en la prensa es la española en la que sin dudas es más dura cuando critica a Guardiola por perder en la Champions si nos ponemos a pensar las causas John encuentro al menos tres motivos básicos uno es la la herida que dejó Guardiola después de tantos enfrentamientos durante tantos años el Real Madrid tantos títulos también es así otro es la significación política de Pep Guardiola y el tercero que me parece todavía más importantes la superioridad de Barça y sobre todo Madrid en las últimas ediciones de la Champions League todos concluimos que ganar la Champions es lo más importante es el mejor título pero de ahí a desmerecer el resto de títulos pues me parece bastante injusto me da la sensación que el hecho de que Barça o Real Madrid uno de los dos hayan ganado seis de las últimas nueve ediciones de la Champions hace eh que pensemos que llegar a finales incluso ganarlas nos pueda parecer algo asequible nos permitimos decir incluso eso que es algo normal para cualquier gran equipo de de Europa lo que seguro que no es normal es conseguir un doblete para el Manchester City y todavía menos normales ganar la Premier con el nivel de juego que ha demostrado el Manchester City este año creo que sólo las en el de Benger de los invencibles a que el Arsenal del dos mil cuatro ha jugado mejor que el City dos mil diecisiete dos mil dieciocho no ha sido fácil ha sido largo para Guardiola conseguir que poniéndonos delante del televisor viendo un partido del City identificamos que era un equipo de Guardiola pero lo ha conseguido en este segundo año en Inglaterra Guardiola con una brillantez apabullante el técnico catalán deberá reflexionar eso sí sobre qué le ha pasado en la Champions desde dos mil catorce porque cada eliminación tienen unos motivos y un contexto pero algo hay que aparta a Guardiola del máximo título europeo hizo Guardiola seguro que va a hacer esta reflexión sin duda lo lo hará en las próximas semanas pero mientras descubrimos que separa últimamente a Guardiola de la Champions disfrutemos de cómo juegan sus equipos y realmente nos gusta el fútbol porque este Manchester City ha jugado como los ángeles en esta dos mil diecisiete dos mil dieciocho vamos a arrancar un programa muy especial vamos a hablar con entrenadores analistas habituales de de Play Fútbol al perro de Carlos Cañadas van a hablar de que les parece Guardiola como técnico ojo porque nos dejan respuestas muy interesantes y en nuestra especie del Mundial vamos a hablar del bar cómo va a funcionar el bar en el Mundial de Rusia nos lo va a contar Iturralde González Icon Alex Couto vamos a analizar cómo en los cambios de reglamento han ido dando al juego al fútbol a la táctica también ha al al juego en sí iba a ser muy interesante porque ha ido cambiando mucho no el el fútbol sobre todo a través de esos cambios de de reglamento eso y mucho más en hora y media de fútbol internacional que arrancamos

Voz 2 04:15 esta semana teníamos que empezar evidentemente Gone

Voz 0301 04:18 el título en el Manchester City no hay mejor manera de hacerlo que con no hiciste la banda de los Gallagher manda ya extinta de los Gallagher que ya han los ahí son aficionados reconocidos del equipo que entrena Pep Guardiola que han vuelto a ganarla premios desde la temporada en la que lo hizo con Pellegrini no lo lograba seguramente es un año en el que lo ha hecho con especial brillante cinco jornadas antes de que se acabe la la primera aunque es verdad de manera bastante sorpresiva porque fue a través de ese triunfo del West Bromwich Albion en el campo del Manchester United y el City se ha proclamado campeón Álvaro de Grado Inglaterra qué tal muy buenas hola qué tal buenas Álvaro en nada en cinco días se ha vivido seguramente el peor momento de la temporada del Manchester City con la eliminación a manos de el Liverpool con expulsión además de Pep Guardiola en el descanso de de ese partido innata aún unos días después es verdad que medio de remonte pero si se confirma que el Manchester City es es campeón no no se han vivido estos días que entiendo eso seguro de manera muy intensa y en Inglaterra

Voz 3 05:26 Álvaro

Voz 4 05:27 sí quizás ha sido la única semana mala del Machester City en toda la temporada pero ha sido una semana que ha marcado sobre todo principalmente por la eliminación europea al final lo del Manchester mimético fue un poco un golpe por el tema de la celebración sobre el césped ya tan tan especial pero más que nada es por la eliminación europea porque tenían expectativas puestas en la Champions porque al final a la Premier era algo que parecía que iba a caer antes pues entonces era es digamos que eran poco más la anécdota de ganarla contra el United que que la expectativa que no se consiguió de la de la Champions lo único que bueno al final se ha conseguido esta Premier dice ha hecho de una manera pues un tanto rara no porque al final los futbolistas a ser fueron el pasado sábado a jugar en Wembley contra el Tottenham ha mantenido libres o mantener libres domingo lunes martes y hasta el miércoles no vuelven a verse con lo cual la mayoría de ellos incluso no estaban ni siquiera en el Inglaterra con han ganado el título así que no ha habido fiestas nos espera todavía ningún ningún festejo hasta final de temporada con lo cual ha sido todo poco un poco extraño no para para una consecución del título

Voz 0301 06:33 de hecho contabas ayer en El Larguero que varios de los jugadores ni siquiera estaban en en Manchester yo veía por la tarde imágenes de ese Schalke Borussia Dortmund en Gelsenkirchen Agudo Gun viendo viendo el partido tan los jugadores desperdigados supongo entiendo Álvaro

Voz 4 06:49 estaba viendo al Benfica también claro todo el mundo daba

Voz 0301 06:52 por hecho que que no que el título no calla ese día no

Voz 0107 06:55 efectivamente efectivamente cada uno estaba por pues por su lado yo estaba en los que estaban se juntaron al final por la tarde noche estaban en Manchester del Walker esto los los ingleses principalmente Bernardo Silva también estaban mancha Hesperia varios se juntaron por la tarde noche pero ya te digo que tienen libre hasta el miércoles con lo cual es pues igual todavía no saben hasta dentro de unos días

Voz 0301 07:17 a la última Álvaro de estado leyendo algunos artículos que glosado en un poquito la temporada de del Manchester City de Guardiola más allá de todas las críticas que se han escuchado en España en las últimas horas leyendo esos artículos las valoraciones de Guardiola en Inglaterra en el país en el que se ha impuesto aunque sea en el segundo año Álvaro son buenísimas

Voz 0107 07:37 son buenísimas Si te voy a poner un ejemplo el digamos el suplemento de los jefes del Times hoy le dedica cuatro páginas de un reportaje precioso a al título de Guardiola o mejor dicho a la temporada ya las ideas que ha ido implementando Guardiola durante toda la temporada y bueno pues resalta sobre todo eso no que este Manchester City ha sido indiscutiblemente superior durante toda la campaña de Liga eh ha sido el mejor fútbol que se ha visto en Inglaterra en pos casi veinte años o en el tiempo con mucho tiempo de la Premier League casi en los mejores equipos que se va a recordar en los últimos años de de cómo ha jugado de cómo ha ganado incontestable mente los partidos de la cantidad de goles que ha metido de lo poco que ha recibido de bueno pues en Jindal de la superioridad que ha habido en cada uno de sus partidos y como te digo eh hay unanimidad a la hora de pensar que esté City ha sido el mejor equipo de Inglaterra

Voz 5 08:26 lo único que ha tenido un par de tardes mal

Voz 0107 08:29 es que le han costado pues el no perfeccionar esta temporada con la gloria europea con el con el convertirse en uno de los mejores equipos de Europa también

Voz 0301 08:38 bueno pues es la valoración que esas desde desde luego queríamos comentar con Álvaro de Grado como siempre muchas gracias un abrazo Álvaro hasta la semana que viene

Voz 6 08:48 hasta luego adiós

Voz 7 09:01 y

Voz 8 09:06 esto no

Voz 3 09:12 está bien

Voz 8 09:15 ahora

Voz 0301 09:19 la donde no es de los hermanos Gallagher pero es una versión de este Blume aún en este caso el grupo Brian en red con el que vamos a acompañar nuestro siguiente tema vamos a hablar de la figura de P Pep Guardiola pero vista desde dentro del fútbol compañeros colegas entrenadores

Voz 0267 09:38 en que digámoslo claro

Voz 0301 09:41 sueñan algún día con tener una carrera como la de Guardiola valoran lo que ha hecho el técnico catalán en Inglaterra en los dos últimos años pero especialmente en esta segunda temporada al ver Ruth de eh es segundo entrenador de Pachuca es el segundo de Diego Alonso el equipo mexicano es un analista habitual vamos decirlo casi en fútbol hemos entrevistado a más de una ocasión hablando de de Pachuca más temas y analiza así la figura de Pep

Voz 9 10:10 de Alá para mí cuatro puntos muy claro es que que define un entrenador sería el inicio de este entrenador la comprensión que tiene este deporte como quiere jugarlo como lo entiende la lectura de los momentos contextuales de su trabajo y finalmente las de grupos sí nos vamos a los inicios de Pep Guardiola para mí dice mucho de él él empezó entrando un equipo de Tercera División ahí es muy complejo entraron equipo Tercera División yo jugué en Tercera División en el grupo cinco en Cataluña donde el entreno y puedo decir que para un entrenador que tienen un estatus a nivel de jugador profesional muy alto debe presentar unos valores de humildad de asumir retos de valentía muy grandes para empezar por ese contexto ya es más cuando va al primer equipo empieza a ir mal poder tener la capacidad de revertir la situación cuando mucha gente no creía en él yo sinceramente dudaba de que lo podía levantar y así lo hizo entonces para mí es muy importante este este inicio de de Pep Guardiola como entrenador después está el tema de la comprensión del juego como el comprende este juego ya no voy a ir a una teoría que se llama teoría de los sistemas dinámicos complejos que dice muchas veces nosotros queremos con nuestro equipo un sistema que se enfrenta a otro equipo que decimos que es otro sistema entonces nosotros lo que queremos es cuando nos ataca al otro sistema bloquearlo cuando la atacamos servirnos de sus errores hotel esto está muy bien pero se puede ir un paso más allá y creo que Guardiola en la preparación de sus partidos es lo que hace yo creo que Pe dicen a mi equipo es un sistema y el otro equipo

Voz 10 11:57 no lo voy a a a clasificar

Voz 9 11:59 como sistemas sino como entorno entonces vamos es decir que mi sistema está dentro de un entorno y este entorno engloba al equipo rival que produce esto produce una situación donde mi equipo se tiene que adaptar Icomos adapta produciendo aquellas situaciones que más le conviene entonces yo cómo preparó el partido partido intentando crear ciertas situaciones que puedan generar a mi equipo la máxima optimización posible practicamente sin confrontación servirle de lo que yo estoy creando no de lo que está pasando sino yo ir un paso por delante ser protagonista incentivar a ciertas situaciones claves para optimizar los recursos y esto para

Voz 3 12:42 a mí es un es un es un punto muy diferenciar

Voz 9 12:46 después estaría el tema de la lectura de la lectura de los momentos del contexto del entrenador pero el Fútbol Club Barcelona del Bayern de Munich cuando aún lo pueden echar de menos esto lo de Hunan en una entrevista de Xabi Alonso decía vete cuando aún te pueden echar de menos hay que ser muy inteligente y leer muy bien el contexto de tu trabajo como entrenador para ir en en un momento

Voz 3 13:06 sí

Voz 9 13:07 ya lo hizo él él siempre dice Pep Guardiola que que son tres años que ciclos son tres años porque

Voz 0301 13:12 desgaste del día a día con el jugador te permite

Voz 9 13:15 estar tres años con un

Voz 3 13:17 con una con una buena armonía

Voz 9 13:20 entonces yo para mí es es es interesantísimo estos puntos de decisión clave en su carrera como entrenador de de de salir llegara a diferentes clubes dignamente a la gestión del grupo podríamos hablar de que sus principios de juego su esencia mantenido tanto en el City como en el Bayern como en el Barça donde empezó y que las estructuras las organizaciones han ido cambiando dependiendo de la cultura de la liga de los rivales de los jugadores que tenían disposición y todo eso está muy bien pero todo esto es modelo de juego y el modelo juego sino convences a alguien que lo tiene que utilizar no sirve para nada Guardiola allá donde va convence a los jugadores a la afición a la directiva esto para mí sublime Sara es es es brutal es brutal in finalmente pues un agradecimiento a Pep Guardiola primeramente por el mundo del fútbol para mí es uno de los tipos más influyentes de la historia del fútbol entre otros pero sí es uno de ellos iba muchas veces pues se le critica mucho si le gusta atribuir fracasos hablamos de fracasos cuando un tipo de nueve ligas tengan a7 A que revisar este término eh pero lo que hay es que si te buscan atribuir crítica hay fracaso es que estás haciendo cosas muy importantes y esto hay que hay que resaltar lo después lo que hay que resaltar ya es a nivel de de de persona mio de Alves ruede como puede ser que una persona de influya tanto indirectamente es decir admite me ha influenciado tanto indirectamente que yo he ido a once mil kilómetros de mi casa persiguiendo un sueño que es el entrenador de fútbol profesional estoy destinando a toda mi energía diaria a ser entrenador profesional en gran parte a la inspiración de guardia así que estoy muy muy muy agradecido

Voz 0301 15:18 siglos a Albert de cómo ha influido Guardiola Nelly como es para él las claves del técnico catalán Carlos Cañadas también la habéis escuchado en Play Fútbol exentrenador del Plaza Amador equipo de la Primera División en en Panamá junto con Juan Carlos García con Carlos hemos querido analizar el año del Manchester City y el pone el foco en lo que ha tenido que cambiar Guardiola en la mentalidad en la manera de jugar de los futbolistas del Manchester City

Voz 11 15:51 el domingo un jugador que lleva trabajando ese modelo de juego durante su nieto o formativa o llegará un equipo como el City Il entrenaron o formar a esos jugadores bajo el tipo de modelo el puede trabajar muy bien los estímulos estables porque son situaciones cerradas pero cuando el jugador contrario el rival tome decisiones ya son convergentes en fin un estímulo variable mundos es mucho más difícil por eso la la el éxito no de Guardiola porque alcanzar este nivel y teniendo que trabajar que de su estabilidad de cien cero es todavía mucho mucho más complejo y es decir nosotros podemos crear o mejor dicho provincial de estímulo establece a través de nuestro sistema después voy informar actuar pero a partir de la decisión del juego rival es mucho más complejo lograr que que el City tenía ese ataque en función de un equipo de Defensa otra SAP sacar la pelota de atrás de tantas maneras diferentes que ha logrado Guardiola esta temporada no sé realmente él éxitos abrumador ir para mí a Guardiola acaba siendo el entrenador más influyente los últimos años ya en el suelo para en la élite no Simón también a todos los formadores ya todos los profesores que que estamos enseñando a niños yo creo que es entrar más influyente que hemos podido observar aprender como como referencia

Voz 0301 17:24 le hemos preguntado a Albert de que ha cambiado del primero al segundo año para que los resultados tengan una diferencia tan abismal

Voz 3 17:33 yo tenía análisis Se respecto a la primera temporada de este site en la segunda temporada podría decir que para mí la gran diferencia ha estado en el ataque del área rival en la defensa de la propia área estos dos momentos uno de frase ofensiva ayuna de fase defensiva han marcado la diferencia entre la primera la segunda temporada es evidente que en la primera temporada ya había un buen dominio de todas las otras fases y momentos del juego que se ha consolidado Isaac optimizado como es característico en los equipos de de Pep Guardiola en esta segunda temporada pero para mí la clave ha estado en atacar mejor rival en su área descender correctamente nuestra propia área esto pues ha permitido que

Voz 9 18:13 que que haya podido ganar la Liga de que

Voz 3 18:15 ha hecho después otro punto que me gustaría comentar es el tema de de que leo mucho sobre ostrás ha ganado pero es que se ha gastado mucho dinero bueno yo pienso que es legítimo es legítimo lo lo que ha hecho con el City nosotros somos entrenadores llegamos son club digamos al City decimos mira yo quiero implantar esta idea de juego este modelo de juego tengo el ochenta por ciento de los jugadores en perfil adecuado para hacerlo resulta que los otros no es que sean buenos somos los jugadores es que no me encajan en el perfil o la calidad que yo busco para jugar a este tipo de juego para mí es legítimo preguntar al club si tiene dinero para gastarse en estos jugadores que que me pueden completar el cien por cien del equipo para implementar mi mi forma de jugar Isidre el el club me dice que sí pues eh acceder a a a invertir ese dinero para amistosamente legítimo oí esto pues la ha ayudado mucho a a poder consolidar tal y como él quería jugar entonces me parece una decisión legítima inteligente finalmente comentar pues el gran reto de Pep Guardiola que que esto es muy bueno porque va a seguir intentando le va a seguir mejorando iba seguirá esto pues demostrando muchas cosas a a nivel de futbol y dándonos muchas herramientas para aprender qué es el tema de Champions el tema de de eliminatorias no parece que a Pepe cuestan las eliminatorias

Voz 12 19:37 eh eh yo pienso que sí que es normal porque un tipo que dice

Voz 3 19:43 Le gusta tanto planas los Juegos dominar los Juegos tener todo todo todo tan controlado cuando en una de mil a torea el azar toma tanto protagonismo la complicidad eleva tanto yo creo que sufre en tengo en mente tres puntos tres puntos de la eliminatoria contra el Liverpool si nos fijamos en dos de los tres goles que encaja hay un punto que tengo grabado mi mente donde hay un duelo uno por uno que el jugador del City lo pierde lo pierde por un centímetro ganándose centímetro el balón no caía al jugador del Liverpool que marcaba el gol esto lo tengo clarísimo lo tengo en mente en el análisis de los partidos y después en el partido de vuelta ese fuera de juego que dices ostras eso no es vienen el balón procedente de un jugador del Liverpool o del City no lo sabemos es muy difícil para el árbitro también pero caray te pita fuera de juego pero también te puede pitar gol entonces esto te cambia automáticamente la la la secuencia de de eventos de de la eliminatoria esa complejidad tan abrumadora este rol tan protagonista del del azar yo creo que que

Voz 12 20:48 a Pep Guardiola pues le Le Le le produce

Voz 3 20:53 le produce problemas problemas para para sacar esas eliminatorias adelante yo he podido vivirlas estas eliminatorias en en playoff de liga mexicana en en la Liga de Campeones de América y también en eliminatoria de un solo partido el Mundial de Clubes créanme que como entrenadores muy muy muy complicado y creo que el City ha hecho todo muy bien pero ha tenido esos puntos que han jugado en contra y que evidentemente pues te pueden marcar claramente un un un éxito o no éxito a nivel de consecución de objetivos que en este caso la la Champions y que y que va a quedar como reto para la próxima temporada pero aún así yo diría que la temporada ha sido o está siendo está siendo excelentísima

Voz 0301 21:37 se está hablando mucho también de cómo va a hacer viola a través de su juego enamorando a través del juego cambiar el estilo de fútbol inglés el estilo de juego de de la Premier League ya hay otros entrenadores que han influido es evidente Arsene Wenger Benítez Mourinho han venido de fuera con ideas nuevas con ideas diferentes a las del fútbol británico ya han influido mucho le he preguntado a Carlos Cañadas si cree que Guardiola va a influir tanto como para que muchos equipos de Inglaterra se intenten poner a jugar como el City de Pep

Voz 11 22:11 en en sexy el éxito de Guardiola alcanzaran para que pueda cambiar el estilo de la premio ya que el fútbol inglés es un estilo muy definido y al final hay no creo que que muchos entrenadores les convenza la idea de jugar de la manera en que juega Guardiola no ya que imagínate no a día de hoy yo te digo que son escasas el equipos que pueden trabajar o pueden jugar de un con un ataque posicional así definido tan claramente como en el City de Guardiola me atrevería decir que incluso el Barça esta año no he tenido esa también posición no es decir equipos que te vayan a buscar arriba que lo que quieran es tener el dominio de la pelota que no quieran que el equipo contrario ni traspasarle al nivel medio campo realmente son podría contar con con los dedos de una mano la cantidad dijimos que tienen ese modelo de juego y esa capacidad de poder jugar en en posicional como lo tienen no Ifni de poder aquí no se y el Betis ahora mismo esta temporada está trabajando de esa manera incluso Atlético Nacional con Jorge Almirón también León equipo que en Colombia está implantando este modelo oí y lo lleva a la perfección también por la capacidad de los jugadores su su superioridad no son jugadores muy desequilibrantes que en colombiano el único equipo que lo pueda llegar a tener una nómina de ese tamaño pero en el mundo realmente quitando esos tres equipos

Voz 13 23:42 eh el Betis

Voz 11 23:44 de ese en el en general de Almirón y el City de Guardiola realmente dos habría ir a otro equipo que pudiera jugar en el ataque posicional tan clara y con esa idea tan definida como como la tiene Guardiola

Voz 0301 23:57 lo que sigue cree Carlos Cañadas es que los entrenadores de la Premier van a crecer la Premier va a ganar riqueza táctica porque va a tener que adaptarse a los planteamientos de Guardiola que creo

Voz 0267 24:10 yo creo que eh

Voz 11 24:13 va a cambiar la forma táctica de la premien ya que el modelo de Guardiola obliga a un sobreesfuerzo a los entrenadores es decir ya no es solo ese ese juego de ida devuelta ese juego físico ese juramento no claro entrenador tienen que trabajar practicamente para poder defender un ataque posicional y eso al final va a enriquecer mucho más a la Premier eh por eso lado sigue creo que Guardiola puede cambiar a la Premier por esa capacidad de su equipo de trabajar en en base a este modelo Il la respuesta de los entrenadores adaptarse a ese modelo eso va a beneficiar a un enriquecimiento táctico de la premien pero cambiar el buen empiezan a jugar en un en un modelo de juego como el de Guardiola es realmente lo veo muy muy muy complicado

Voz 0301 24:58 pues gracias a Carlos cañadas y Alves Ruth de hoy Le hemos pedido a dos entrenadores que nos hablen de Guardiola de cómo novena el técnico catalán y cómo han visto esta temporada del Manchester City queríamos enfocarlo desde un punto de vista diferente no es el único campeón de este fin de semana el City porque también ha habido campeón tanto en la liga liga francesa como en la Eredivisie la Liga en Holanda Fermín Suárez qué tal muy buenas

Voz 14 25:23 hola Bruno muy buenas hemos puesto a mirar números

Voz 0301 25:26 también el equipo tipo con el que parece Ender Many PSV y se han proclamado campeones empezamos con el París Saint Germain hay cosas curiosas si miramos a a los minutos al once tipo con el que los de Emery se han proclamado campeones

Voz 14 25:39 hola en portería Areola en defensa Alves Thiago Silva y Kim Penn vez sería la pareja de centrales con más minutos después estaría Marquitos que sí que ha tenido más presencia en Champions pero el once tipo en función de minutos Thiago Silva quien pese a la izquierda cursaba en el medio lo Celso Bernat y rabioso arriba en va P Cavani y Neymar aunque Di María hemos de decir que ha acabado jugando más que el brasileño Hydra Claire sólo doscientos minutos menos que

Voz 0301 26:05 eh Neymar hay dos nombres propios que destacan por encima de del resto Neymar ir Cavani en cuanto a goles sobre todo entendemos que sin Neymar no se hubiera lesionado todavía a sus números sería mucho mayores

Voz 14 26:17 este tándem no sé si bien avenido pero en cuestión de contribución ha sido espectacular han contribuido cincuenta coma cinco por ciento de los ciento tres goles de el PSC Cavani hecho veinticinco goles y cinco asistencias Neymar diecinueve goles trece asistencias es el que más

Voz 0301 26:33 neymar que ha levantado ha puesto patas arriba

Voz 14 26:35 iba la mayoría de parámetros de la de la Ali Khan con su llegada porque es algo

Voz 0301 26:39 por con más remates con más pases clave

Voz 14 26:42 más o menos los mismos que payés tres coma cinco con más regates siete por partido y el segundo es San Maxime con tres y también más faltas recibidas un Neymar que domina la mayoría de parámetros ofensivos

Voz 0301 26:53 eso por lo que hace referencia la liga francesa Nos vamos a esta Holanda el PSV Eindhoven ganó ayer al Ajax por tres goles a cero incontestable la victoria del equipo de de Cocu que ha sido sobre todo un equipo más equilibrado que el Ajax en esta temporada en la Liga holandesa y por eso finalmente se lleva el título no nos cansamos de decir lo que por talento joven seguramente ahí el Ajax hubiera ganado la la partida pero con qué once tipo han ganado los de Cocula la Eredivisie feria

Voz 14 27:22 en con fuet en portería defensa para Santiago Arias swap

Voz 0301 27:26 Simat Mir in it Brenner

Voz 14 27:28 en el medio Hendrix que ha tenido un gran papel con van Jim que el ir Ramsey y también hemos decir que ha tenido muchos minutos Pereiro entrando cada vez más en una situación de Interior pero por debajo de estos tres de Hendrix van Gene Kelly Ramsey arriba Irving Lozano Luuk de Jong ibérico sin que sea sentado tras la marcha de Jurgen Localia en el mercado de invierno

Voz 0301 27:48 miramos a los nombres propios seguramente hay dos que destacan un centrocampista y un delantero Fermín van Hinkel catorce goles que es una

Voz 14 27:55 en tica barbaridad los penaltis de que decir

Voz 0301 27:58 yo también pero sí sí son una cantidad de goles brutal

Voz 14 28:00 de los que más remata de la Eredivisie por partido después

Voz 0301 28:04 evidentemente el mexicano Irving Lozano de lo más

Voz 14 28:06 acabó quince goles y ocho asistencias esto es incidencia en veintitrés goles Irving es el que más remata casi de la Eredivisie el que más pases clave da tres el que más faltas fuerza pero eso sí pese a ser extremo es de los que menos regatea por partidos bastante efectivo y no efectista en su juego no está ni entre los quince primeros un PSV que sólo le ha ganado en parámetros como equipo al Ajax en dos cuestiones en duelos divididos ganados in goles a balón parado porque el resto goles remates regates precisión es a cuenta del Ajax

Voz 0301 28:36 bing Lozano por cierto jugador al que entrenó Albert Uderzo que habéis escuchado en este Fermín no Rafa Manchester City sobre todo también París Saint Germain y PSV Eindhoven protagonistas en nuestra portada del programa de hoy pero vamos ya con nuestra sección del Mundial hoy en del Centenario alumnado vamos a hablar de la principal novedad que vamos a tener en Rusia dos mil dieciocho vamos a hablar del bar

Voz 1 29:05 del centenario

Voz 17 29:24 estos dos casos

Voz 1 29:34 filo de gana

Voz 0301 29:38 Ramos ya con nuestra sección de Mundial esta semana del centenario a luz Miki vamos a hablar de el bar en el Mundial enseguida saludamos a Iturralde González nuestro árbitro de de la SER que Nos va a explicar en qué casos se va a utilizar el bar para que lo sepáis todo de cara al al próximo lunes el en qué casos si se puede utilizar como o a funcionar bueno tienen preparadas cosas muy interesantes Iturralde para contarnos pero queremos echar también una vista tras una vista al al futuro intentar entender cómo puede cambiar el juego en el bar y también conocer los principales cambios que ha habido en el reglamento de del fútbol y cómo han afectado al juego también a lo largo de la historia y para ello contamos esta semana con Alex Couto Lago ya sabéis que es entrenador nacional de de fútbol técnico deportivo superior de por la Real Federación Española de Fútbol bueno seguiría y no pararía además colabora con diversos medios de comunicación también estuvo hace unas semanas en Play Fútbol hablando de de sus libros el el catenaccio catenaccio el arte de de defender quedamos encantados si la verdad teníamos ganas de volver a hablar con con Alex que ya anda por ahí a Alex quedan muy buenas hola muy buenas bueno eh queríamos hablar hablaron de los principales cambios que ha habido enseguida hablaremos del bar en sí de cómo va afectada al fútbol Hey cómo se va a utilizar en el Mundial pero ha habido muchos cambios y Alex durante en la historia de del fútbol aquí han ido cambiando poco a poco modificando modelando podríamos decir que el juego aspectos de de los juego ha identificado cuatro que son básicos y que seguramente han han cambiado mucho el lo que ahora conocemos como como el fútbol el fútbol actual vaya

Voz 5 31:28 si hay una serie evoluciones a lo largo de la historia hay que entender que bueno pues el reglamento viene de mucho antes de la constitución de la de la Federación inglesa ya es la la pela en Beachy procuraban muchas muchas variaciones que uno a lo largo de la historia pues han han ido evolucionando las reglas para adaptarse a los tiempos no ya adaptarse al juego y entre ellas pues había o entre cuatro y siete que han sido influenciable no solamente en en juego sino también en el espectáculo que es importante ahí

Voz 0301 31:55 primeras normas junta en una taberna finales mediados finales de la segunda parte del del siglo XIX y se empiezan a poner normas en en el en el fútbol por ejemplo al principio no se podía pasar el el van hacia adelante pero bueno esa etapa da igual nos la vamos a asaltaron un poco Alex y vamos a hablar un poquito más de de lo que conocemos como el fútbol moderno tú señalas el fuera de juego el penalti la prórroga las tarjetas la cesión al portero los cambios la numeración de de las camisetas como los cambios más significativos verdad

Voz 5 32:31 sin duda así yo creo que esa solar las facetas más importantes en la que han sido el reglamento porque reiteró al incluido directamente en el juego influido directamente los participantes del juego no la reglada y fuera de juego la regla once quizás sea el impacto más grande que ha sufrido el fútbol en su en su aspecto digamos jurídico para que posteriormente tuviera una incidencia directa en lo que es la estrategia y la táctica de fútbol

Voz 0301 32:54 empezamos por ahí precisamente por el el fuera de juego al al principio es lo que decíamos no o pasa el el balón ni siquiera delante luego se eligió que el tercer jugador el tercer de F o sea del equipo rival legal que marcaba la la línea del fuera de juego hasta que finalmente se eligió que era el el último de dos contando al al portero por decirlo así Alex sí sin duda una primera variación

Voz 5 33:16 en en mil ochocientos sesenta y seis en donde se estableció definitivamente pues el hecho de que para que encuadra estuviese habilitado entre la el pues el balón en la línea de fondo tendría que haber a tres jugadores para que este jugador Esteves habilitado sería outsider que hubiese dos jugadores pero el cambio más trascendente se produjo la en la temporada mil novecientos veinticinco mil novecientos veintiséis en donde por circunstancias directamente vinculadas al espectáculo sexto séptimo que para que un jugador estuviese habilitado tendría que haber entre el paseo alineadas cuando al menos dos hubiese en menos de dos estaría Australia había fuera de juego porque se hizo esto básicamente porque la dinámica del juego estaba interrumpiendo constantemente porque hubo equipos que inmediatamente entendieron que había lo que cerraba la trampa del fuera de juego que sabían evitar esta norma hay provocaban constantes interrupciones en el juego una de las más conocido será el jugador de de Newcastle el irlandés misma crack en que constantemente pues desarrollo este tipo de acciones provocando recuperaciones de balón para su equipo y a partir de ahí pues todas las innumerables circunstancias que ven aparejadas a las tomas de decisiones no el espectáculo se habría interrumpido el público pero se protestaba Almoradí goles a entidad curiosamente a partir de que se cambia esta norma el jugador se dinamiza al punto que cambian las incluso las estrategias es cuando hablamos ya de de la WTM del Arsenal de momento como lo sé los equipos se van adaptando a dejar de echar más los equipos se van adaptando a nuevas disponibilidades en función precisamente el cómo solventar las soluciones a esta a esta norma la regla

Voz 0301 34:51 hay un cambio importante también cuando o se decide como una falta dentro de qué del área pasa a ser penalti que no siempre ha existido la gente no no lo conoce

Voz 5 35:00 sí sí sí sin duda el penalti de es cantera de las de las variaciones eso se produjo en mil ochocientos noventa y uno La la la regla catorce en donde se instaura la pena máxima y ante antes de esa fecha pues la las acciones dentro del área a la portería un libre directo o indirecto en función de la situación desde el momento en que se establece las reglas del penalti evidentemente pues se cambia la la situación defensiva de los equipos porque saben que hay una zona punible en donde cualquier intervención con la mano cualquier acción fuera de lo que es la la reglamentaciones nada va a provocar una ventaja al equipo rival

Voz 0301 35:36 también en un momento dado se decide que los partidos se tienen que definir con prórrogas yo recuerdo leer en en tu libro Alex que muchas veces se tenía que jugar lo que en Inglaterra llaman el Ripley pero que se hacía de manera continua por ejemplo han competición con la Copa de Europa así de dos equipos empataban en una final pues se tendría que volver a jugar el partido

Voz 5 35:58 sin duda yo creo que esa es una de las relación tiene más contenido históricos no porque evidentemente cuando sea un partido empatado eh había que volverlo a jugar para desempatar pero bueno se fueron dinamizando las decisiones de una manera muy prolongada en el tiempo se sabe que la primera prórroga conocida se produjo en mil novecientos diecinueve en la Copa América resulta que en el campeonato de mil novecientos diecinueve Juan Brasil en una liguilla y en el último partido se decide el campeón curiosamente entre Uruguay y Brasil que llegaban empatados a puntos en esa liguilla jugaron el final y empataron dos dos con lo cual hicieron jugar un partido de de Play como como viene acabas de decir que acabaron empataba a cero a cero con lo cual al final se decidió que jugaran una prórroga de dos tiempos de treinta minutos se le conoce el partido más largo del mundo y en ese partido pues se produjeron varios hechos una Benger a los ocho o diez minutos no recuerdo bien del primer tiempo de la prorroga Barca Brasil y quién marca es un jugador muy especial se llamaba Arthur Freddie eh pero Auster Frieden Ritz azufre sede del Ritz jugador eh con apellido alemán pero el prime el primer jugador de color que juega en la historia de Brasil recordar que los los jugadores negros no tenían permitido jugar con Brasil es más este futbolista incluso tuvo el veto del presidente de la nación épicas de personal en su momento para para evitar que jugase y curiosamente fue el jugador que ya marcó el gol pudo jugar precisamente por ser un alemán pero a partir de ese momento los jugadores de color empezaron a entrar en la en las convocatorias de la selección brasileña entonces especies

Voz 0301 37:29 darles es preciso en la Historia no la conocía

Voz 5 37:33 sí bueno pues es circunstancialmente esta esta esta situación pues provocó que a partir de ese momento pues se empezasen a contemplar otras alternativas pero curiosamente no sería hasta mil novecientos sesenta y dos ex y contemplarse ya la la tanda de penaltis como como una como una realidad ya no sólo la prórroga sino la tanda de penaltis como una solución a los desempates esto se produjo pues más de inmigración el trofeo Ramón de Carranza no la final de mil novecientos sesenta y dos entre el Fútbol en el Saragoza quedaron empatados si pues pues directivo del CAI a los Nets de comunicación Se llamaba Rafael Ballester quién decidió que para deprimir eh el torneo el campeón del torneo había que tras cinco penaltis y así se instauró la primera vez que una tanda de penaltis se defina como tal

Voz 0301 38:18 oyentes te perdona en nuestros oyentes millennials deben estar flipando alucinando los directamente porque claro el Ramón de Carranza ante será un acontecimiento sea en en el verano había pocas cosas más importantes e ir a la playa con con la familia y el Ramón de Carranza prácticamente y el Teresa Herrera Hay cosas y os haga la gente que no aluciné con que en un partido vamos a llamarle medio amistad eso pero en un torneo de verano lo que se conoce como torneos de de verano entonces tendrán mucha más importancia que que ahora pues ese a partir de de un torneo de verano en el que entre Barcelona y Zaragoza se define con con penaltis a tras empatar en una prórroga desde ahí se incluyen los penaltis para decir sí al abogado ganador de cortado Alex perdona

Voz 5 39:02 no no sin duda es decir yo creo que son de hecho que que todo el mundo tiene que conocer

Voz 11 39:05 si antes los los torneos de verano

Voz 5 39:07 vino el Teresa Herrera el Ramón de Carranza eran eventos que que tenían una capacidad de convocatoria enorme tanto en la en las ciudades que se que se celebraban como incluso en la televisión no era el primer evento futbolístico después de que durante el verano y eso pues evidentemente tenía una connotación muy importante lo decía que bueno la la institucionalización digamos de de lo que es la la prórroga lo que es la duración del partido que hace referencia pues a la a las siete y la instauración del definitiva de la tanda de penaltis que hace referencia a la regla catorce se da en el Mundial de mil novecientos no en donde pues eh circunstancialmente pues define que es el valor preparado mundial no serán en la en mil novecientos setenta a través de la de la de la estimación de un árbitro alemán en este caso se llamaba Calvo Wall quién define que que sería interesante prologar los partidos de dos tiempos de quince minutos de la finalización de ellos a través de la atender al dicen que si el empate de esto pues se instauró e inmediatamente después de la LOGSE Ayala la Copa de Ferias lo que es actualmente la Europa League anteriormente llamada la Copa de la Copa de la UEFA curiosamente el primer partido en la que cedió la temporada setenta setenta y uno Se dio las XXXII antes de final de la Copa de Ferias entre el equipo checo del Spartak de trama contra el Olympique de Marsella expresamente el equipo checo pues que ganó en España se dio una circunstancia muy curiosa también porque en la temporada setenta setenta y uno pues que es cuando se instaura se se define es finalizar los partidos empatados a través de este método en la Copa del Generalísimo lo que es la actual Copa del Rey

Voz 11 40:43 si en la primera ronda cedieron dos partidos

Voz 5 40:45 curioso no que tuvieron que desempatar esta forma con de penaltis uno fue el vetusta asturiano contra el Mirandés ganó el Mirandés y otros estoy Barakaldo Girona en donde pues aquí se dio la circunstancia todavía más curiosa en el sentido de que el partido terminó de noche y no se puede la

Voz 11 41:01 de penaltis porque esta pasada noche encima ostras

Voz 5 41:03 ya lo había luz es el se montó un lío gordo porque claro el Girona tenía que volver a las ciudades de Barakaldo Ziyi no podía quedarse al día siguiente para lanzar los penaltis entonces a los cuatro días estimó que cinco jugadores del Girona más el portero ya escasas nuevamente lo para

Voz 0301 41:20 Paul Miller estoy partido a ellos

Voz 5 41:22 Barakaldo ganó el partido

Voz 0301 41:23 cuál es que es un libro abierto Alex de verdad hay otro cambio importante que Hadid son las las tarjetas antes David la vía libre Carta abierta para dos jugadores para ir pegando y pegando el momento en el que aparecen las tarjetas la la amarillas como ha dicho Bono tuvo una evolución porque no no desde el principio fue primero amarilla dobla amarillas una roja como conocemos ahora le

Voz 5 41:50 no la de las tarjetas también tiene su historia no hasta mil novecientos setenta no había una digamos una una manera gráfica de simil quién quién era el jugador expulsado de hecho muchas desde los partidos el espectador sabía que el equipo sobre qué estaba haciendo un apoyo estaba estaba jugando con un jugador menos pero no sabía por qué o quién había sido expulsado entonces en ciento setenta es el árbitro inglés Ken Livingstone define este método de tarjetas amarillas y rojas dado que en el Mundial de mil novecientos sesenta y seis se dio la circunstancia de que hubo mucho es una controversia arbitral con el tema de la disciplina no acordamos pues básicamente la expulsión de rating no del argentino pero ha habido muchas circunstancias que han obligado de Alá a tomar decisiones entonces para el Mundial de mil novecientos setenta se estableció un método muy sencillo que perdura hasta hoy que es el de las tarjetas amarillas y la tarjeta roja que en un paseo coche por Kensington separa no es evaporó y en ese momento pues se le ocurrió que el círculo amarillo era pues una un aviso de precaución y el Círculo rojo de pararse pues en el fútbol una tarjeta amarilla sería precaución porque la próxima te vas no y la la el rojo es la prohibición de seguir manteniendo esa actitud tres a partir de mil novecientos setenta se estableció este criterio sea de la circunstancia de que mil ochocientos setenta no hubo ninguna expulsado el primer expulsado en un mundo Leal por roja directa Éste tuvo que dar en mil novecientos setenta y cuatro la cosas extremadamente curiosa y es que ha sido un delantero el chileno Castelli

Voz 0301 43:19 no puedo ayudarle a ver activos el pulso por el turco Babacan

Voz 5 43:24 la claro en la explicación de Kassel y dijo muy muy rotundamente me hubiera gigantes que después de veinticinco patadas recibidas el pega una lo

Voz 0301 43:32 él es un mito Garzelli Elijah ya no sólo en el terreno de juego sino cuando habla también de un personaje de la historia del fútbol de verdad ente vamos a a una aspecto el juego que que cambia en los noventa que me parece especialmente importante al menos la gente de mi generación recordamos especialmente qué es la cesión al portero de Alex como se quejaron los porteros en aquel momento de que cambiar hay que no pudieran coger el balón con las manos pero es que es para mí en cuanto ese hablamos también de juego en los últimos años para mí es el principal cambio que que ha tenido eh el el fútbol

Voz 5 44:11 sin duda en los últimos años ha sido un acierto importante el variar esta regla hay que recordar que esto se produjo en la temporada noventa noventa y tres También derivado de una situación particular era el hecho la pérdida de tiempo que suponía que muchos equipos adelantarse en el marcador pues está constantemente enviando el bueno broma Garachico se produjo en el Mundial en Italia en donde hubo partidos en donde ganando uno cero había selecciones que mandaban a lo harán al portero ruso desde el centro del campo

Voz 11 44:38 ah

Voz 5 44:38 entonces se decidió que una vez que el balón sabía con el pie al portero el portero tendría que jugar el balón con el pie no podía recogerlo para las manos mientras que es este día con la cabeza o a través de un saque de banda en ese caso sí se podría recoge escolar que se implicó a nivel futbolístico esta circunstancia pues una involucrar al portero en el Hull con los pies en segundo lugar desarrollar protocolos de acción que permitiesen que la iniciación de la jugada tuviese un efectivo más lo vemos en Ter Stegen con con el Barcelona ah ya a partir de ahí se desarrollen e procesos de entrenamiento encaminados a la mejora de la vuelo

Voz 0301 45:15 eh Alex tú apuntas también los cambios y la numeración de las camisetas como dos cambios también significativos eh

Voz 5 45:21 sí Bassi básicamente porque incide directamente en el bar no porque es una de las características del bares identificar al futbolista para identificar el futbolista que más que su dorsal entonces aquí se han producido una serie vacaciones eh la primera pues obviamente no el futbolista se ha identificado a través de un número eso se produce pues en la temporada noventa y ocho mil novecientos veintinueve afecta directamente a la regla cuatro no que es el la indumentaria de los futbolistas bien donde se decide pues eh colocarle un numerado futbolistas de su puesto de número uno alumbró once que ocurre en este caso pues surgen ya los números surge la identificación por parte del público que sabe ya quién aplaudir y por qué dan muchas circunstancias en las que el público no sabía a quién estaba pudiendo porque no sabía exactamente quién era el jugador que estaba jugando en el momento en que se identifica a jugar propuesto eh pues inmediatamente pues se personaliza la la jugada al jugador y aparte de eso pues se define claramente los perfiles Sí se define claramente las situaciones espaciales en el terreno de juego los números de que recordar de Lula el 11S colocarme en función de una formación que salir uno dos tres cinco a partir de ahí pues evidentemente serán ya más distancia los números por ejemplo en el Mundial de Suiza en mil ochocientos cincuenta y cuatro los veintidós jugadores de la convocatoria de cada selección tienen un número fijo asignado no del uno al veintidós es el siguiente cambio que será partir de ahí pues evidentemente se procede a a identificar los jugadores hasta que el noventa y cinco noventa y seis se decide establecer un número para cada jugador es decir el jugador es dueño del número y esto provoca ya un impacto a nivel a nivel de incluso el sentido de que de que los futbolistas pueden vender camiseta estás y los futbolistas pueden pueden tener una incidencia a nivel comercial a través de del número que tienen y la camiseta que visten

Voz 0301 47:12 eso en cuanto a ahí identificación y bueno hay que decir que los cambios de Alex fue un momento también en el que el fútbol también es cambia por completo antes tuvo un once con ese once tenías que acabar el partido hubiera lesiones ha pasado lo que ocurriera en en el terreno de juego

Voz 5 47:29 sin duda incluso pues hubo épocas en las que determinados equipos tenían como objetivo literalmente cargarse al portero que el punto de que se buscaba esa situación porque sabían que no iba iba a haber sustituciones entonces las instituciones provocar una serie de connotaciones muy importantes en primer lugar que al poder cambiar jugadores aparece la figura de Juan titular Iraola jugador suplen es importante establecerlo en segundo lugar aparece en las convocatoria entonces la primera institución de la que se tiene un registro de produjo en la fase clasificatoria ya al Mundial de mil novecientos cincuenta y cuatro en Suiza en donde jugó a Lehman Jorge que él fue pues instituido por una cuestión de lesiones

Voz 6 48:10 estas se incorpora al reglamento