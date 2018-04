Play Basket: España protagonista en Europa (16/04/2018)

Voz 1 00:00 bueno muy bien play Basque Francisco José Delgado Cadena Ser punto com

Voz 0699 00:36 hola a todos aquí estamos somos nosotros bienvenidos a la edición número veintisiete de la novena temporada de Play Basket o lo que es lo mismo Bienvenidos Un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro estamos en la semana en la que dos equipos españoles empiezan a jugarse el turrón en la Euroliga en la semana en la que los jugadores españoles en la NBA se jugará el turrón en la semana en la que las representantes españolas pueden ganar el título de las finales de la Final Four de la Euroliga así que no es una semana cualquiera estamos ante unos días especiales de basket y como tal

Voz 1 01:03 los vamos a tratar

Voz 0699 01:06 no pasará por aquí otro campeón de la NBA como la semana pasada con Marta pero algo chulo se nos va ocurrir para entretenernos en la próxima hora o quién sabe en las próximas horas por ejemplo se nos ocurrió lo que podríamos llamar a Xavi Pascual al entrenador de Panathinaikos para que nos cuente todo lo que hay alrededor de su equipo noticia por mil cosas de los interesan dos que rival del Real Madrid para la Euroliga que tras el pollo montado por su presidente anuncia que deja la competición en la cambia por la Champions la próxima temporada me temo que el Madrid va a vivir un ambiente irrespirable en Atenas esta semana y lo va a hacer sin Facundo Campazzo que tiene que pasar por el quirófano corregir un probar la de rodilla Ai Se pierde toda esta fase de la temporada así que lo hablaremos con Xavi Pascual como hablaremos de la eliminatoria entre Fenerbahce y Baskonia en la que para poner la guinda la mala suerte tampoco podrá jugar la Jayson Granger que es una baja notable para los de Pedro Martínez hablaremos de las eliminatorias de los españoles de las otras dos que restan sin equipos de nuestro país en el camino a la Final Four de Belgrado y es que las Finales a Cuatro son noticia este finde se disputa la femenina en Hungría sin equipos de nuestro país pero con jugadoras de nuestro país que también van a ser protagonistas en este play back el programa muy europeo en realidad como muy internacional porque los nuestros son cuartos en número de representantes en la lucha por el anillo de la NBA cuyos playoff ya están en marcha con suerte desigual pero el que ha tenido suerte o mejor suerte menos que acierto ha sido Ricky Rubio que ha dirigido a los Jazz hacia la lucha por el anillo estará muy chungo será muy complejo pero para Ricky ya es un premio estar como nos ha contado esta semana láser

Voz 1813 02:38 si hoy me he levantado con una sensación de bueno esto se ha cumplido así y ha sido una temporada un poco dura de indicios pero pero ha salido bien muchos lo dice no que la NBA cuando juegas la temporada regulares es difícil pero una vez llegada a playoff es es otro mundo no ahí

Voz 3 02:57 comprobarlo y lo voy a hacer nunca había estado ahí se saborea mucho más como porque cuánto cuesta tanto cuando estás seis años intentándolo y no llega llega así con las condiciones que hemos llegado es es es bueno Nos sensación espectacular bueno yo creo que lo primero que hay que preguntarle a a Ricky es este nuevo Ricky anotador que es lo que ha cambiado un poco todo creo que era un poco todo el amado

Voz 1813 03:24 tres ver que el equipo necesitaba a un poco más en estaciones y sentido al al irse y no tener una estrella All Star ha cambiado y creo que todo el

Voz 1576 03:37 da un paso adelante y en ese aspecto

Voz 1813 03:39 tenido quedar yo no así

Voz 3 03:43 me siento muy cómodo me siento con mucha confianza y ayuda al equipo ganar no que es importante se puede decir que sea el mejor momento de tu carrera Ricky

Voz 1813 03:50 sí sin duda yo creo que es un sí rotundo por muchos temas no a nivel de madurez a nivel de de sensaciones Si cuando saltó a la pista es una sensación que que no tenía casi desde cadete no y ese es una sensación que que me siento que puedo aportar muchísimo la aquí al equipo oí y anotar en en situaciones que que antes no tenían una experiencia sí que va a ser un un grado que nos va a faltar un poco pero bueno es el estilo que tenemos yo creo que es difícil bueno no es empleo yo porque porque no solo un jugador haciendo que nos pueden parar no es todo el equipo y creo que eso nos va muy bien para para una serie no

Voz 3 04:33 termino con la porra quién crees que va a ser campeón ahora mismo tal y como están Houston y Warriors los ellos dos principales candidatos alguno del Este quién sería ahora mismo el aspirante

Voz 4 04:42 el difícil eh

Voz 1813 04:45 en el Play off pueden pasar cualquier cosas yo lo que creo que Houston por el hambre por ser la primera vez que debe llevar al luchar para estar a yo creo que

Voz 0699 05:00 un poco más favoritos el envío pide la temporada quién va a ser de eso dice Ricky Rubio Ricky feliz como lo está Abrines que además ha empezado la serie ganando a Ricky en el primer partido y como una NBA no parecía poco también paso Abrines por El Larguero para hablarnos

Voz 3 05:14 también de sus sensaciones esperaba mucho menos no fuera claro echar a Paul George teniendo rostro ya Robertson a nuestro nuestro otro titular creo que no no ibas si es fácil no decide coger minutos eso bueno creo que he trabajado muy bien durante el año me ganado este puesto en la rotación muy bueno ahora que llega lo importante pues creo que estoy donde ya está cuando sobre todo pues aportando al equipo intentando no es lo mejor de mí quieres jugar no es partido se ampara para ganar de ese puesto ahí bueno nosotros ahora ya ya lo hemos conseguido encima con factor cancha a a disfrutar e intentar ganar no creo que hemos demostrado a a la Liga que somos un equipo a tener en cuenta cómo estás viendo a los Jazz esta temporada estoy muy bien qué te han ido de menos a más y acabó la temporada sobre todo después de que el del All Star break de que Un paso adelante y la verdad es que tienes todo con baloncesto increíble no nos pondrán las cosas fáciles que que es uno de los equipos que podía dar la sorpresa Hay que te hemos de estar muy atentos no tiene tiene suerte y creo que este año con la temporada que ha hecho es que ha llevado a jugarse ya leyó muy españoles y que yo creo que para los españoles muy bueno no hay también muy bonito no al final incluso para nosotros es un orgullo pues genera tantos jugadores en la Liga Hay Azziman en equipos que te pueden competir por el anillo entonces bueno porque uno de nosotros oye ve yo creo que que orgullosos especialmente si son los JJ

Voz 1509 06:49 si hablas de Oklahoma prácticamente habla siempre de Russell

Voz 0699 06:52 lo que tiene que le hace tan especial

Voz 3 06:54 es increíble lo yo creo que no sé cómo va pero tío está cada día cada partido con toda la intensidad en el tanque lleno de gasolina ahí es algo admirable que yo sinceramente no se acaba de la intensidad durante ochenta tres partidos más que lo hace él no lo hace que todo es bueno en en fuera de temporada pues trabajar a su cuerpo para para ponerlo a tono para una vez en la temporada regular en nada hemos final ha llevado a los playoffs

Voz 0699 07:27 Abrines Ricky hablaremos de ellos y del resto de los españoles y de todos de los playoff de la NBA que tenemos ya en movimientos esta semana con Cleveland que ha cedido al lunes una derrota a domicilio y claro miraremos también hacia casa después de tanta NB de tanta Euroliga hacia la Liga hasta que nuestra Liga ha tenido dos jornadas desde la última vez que nos escuchamos de lo más cercano hay una derrota del Barça con polémica en Málaga un Joventut lanzado hoy un San Pablo Burgos huyendo de la quema así como grandes titulares ir precisamente de la Liga Endesa escogemos otro protagonista porque por abajo el aprieto significa que hay nuevos equipos metidos en un lío ese es el caso de Bilbao que precisamente cayó ante la Peña Ai Se complica su futuro así que con los hombres de negro abrimos y con el jefe de ellos de esta Raúl González dale Raúl muy buenas

Voz 0743 08:09 qué tal Pacojó estamos con Álex muy duro después de la dura derrota en Badalona Alex qué explicación le da

Voz 5 08:14 bueno no hemos competido hemos competido hemos perdido la verdad es encima la verdad es que sea un palo bastante duro para nosotros

Voz 0743 08:22 a nivel personal imagino que no querías despedirte de esta manera de la pista que te voy a debutar es cierto que contra el equipo que te a debutar que tiene un cariño para la Peña pero no no despedirte debe con Bilbao de esta manera

Voz 5 08:32 para nada me gusta nadie Despres esta manera con lo cual es mucho

Voz 0743 08:36 ya verás qué explicación tienen que Bilbao haya entrado en este bache te de derrotas de los últimos doce habéis perdido diez en qué explicación tenéis

Voz 5 08:43 se veníamos de ganar un partido importante en casa contra Gran Canaria se que bueno no somos consistente está claro que no somos consistente Si seguimos manteniendo lo mismo que hacíamos

Voz 0743 08:52 confía en imagino en este equipo cómo de importante es el partido contra Andorra

Voz 5 08:56 bueno no es un partido muy importante para nosotros jugamos en casa de ganamos el último en casa estamos ahí hay muchas ajustados o sea que claro que es importante

Voz 0743 09:04 ya la última al es que les dirías a la afición de Bilbao Basket que que haya quedado tocada después de este resultado

Voz 5 09:10 bueno pues nada vamos a seguir luchando que es un palo duro pero que que bueno que vamos a seguir luchando que vamos a luchar por por hacer un un final de temporada a lo mejor pues

Voz 0743 09:20 gracias a las palabras de Álex Mumbrú escueto en sus palabras denota muy tocada el jugador de Badalona pero ha atendido a los micrófonos de Play Basket y tanto que sí

Voz 0699 09:29 en otra tocado gracias Raúl gracias Alex Mumbrú que hay veces que los amigos de estampar los favores primer protagonista escuchado ya que no será el único Xavi Pascual uniéramos sorpresa en Play Basket sorpresa femenina a gran nivel no pega haremos otro viaje por España ya puestos en este buen rollo vamos a felicitar para abrir al Breogán el equipo gallego ya es matemáticamente campeón de la LEB y por lo tanto si nada lo impide equipo de la ACB la próxima temporada lo cual esta realmente genial pero lo que va a estar geniales abrir el programa como se debe con los titulares con la frase cita el resumen extracto en dos minutos de los números de la semana del planeta baloncesto poco antes del lío de los números de la semana me acompaña la directora de la edición larga de programa de la anterior edición que amenazaba con superar en esta edición hola Marta Casas muy Boris hola

Voz 1509 10:15 cojo muy buenas que envidia tienes a que tengamos el récord Alfredo ello de la semana pasada lo mismo están los superas sí

Voz 0699 10:20 sí soy capaz de hacerlo bueno sólo es capaz de

Voz 3 10:22 somos capaces de superar los tres va estadísticas claro que sí si encima en las estadísticas

Voz 0699 10:27 Ramón más pues lo que nos faltaba jugador más plazo de la semana la Liga Endesa

Voz 1509 10:31 Nicolas la provisto las ha conseguido la primera designación de su carrera como jugador de la jornada el base del Divina seguros Juventus guió al triunfo de su equipo frente al Reta vez Bilbao Basket después de anotar veintidós puntos capturar tres rebotes dar diez asistencias recuperar dos balones y forzar seis faltas personales para terminar con treinta y uno de valoración mientras tanto en el apartado general toco Shengelia sigue siendo el jugador más valorado de toda la Liga con diecinueve coma ocho por partido el máximo anotador pues no sirvió para que el Real Betis energía Plus se llevara la victoria frente al San Pablo Burgos pero sí para que Haski a Booker se convirtiera en el máximo anotador de la jornada suyos fueron treinta de los noventa y seis puntos que sumó su equipo a nivel general sirven Lander sigue siendo el máximo anotador de toda la ACB con veinte coma siete puntos de media encuentra el mejor asistente el que más ha brillado esta semana como pasador la provisto la que vuelve a aparecer por aquí el argentino como decimos fue capaz de repartir un total de diez asistencias cifra que género veintitrés puntos más para la Peña en el apartado General el mejor asistente de la Liga es Thomas Heurtel con siete coma cero siete pases a canasta por partes

Voz 0699 11:36 siete coma cero siete máximo reboteador lo

Voz 1509 11:38 tramos en las filas del Iberostar Tenerife Se trata de Mike Toby que logró trece capturas nueve de ellas en defensa y cuatro más en ataque esta cifra establece un nuevo tope la competición mirando a las estadísticas globales tenemos cambio el mejor reboteador de la Liga es ahora son del San Pablo Burgos con seis coma noventa y seis de media superando a Henk Norel que se queda con seis coma cero ocho jornada estadísticas generales mejor recuperador You can paso con uno coma siete por jornadas máximo con dos coma dieciocho por encuentro el matador de la ACB Baldwin con dos coma cero siete por partido jugador que

Voz 0699 12:11 a falta reciben Silver Landis ver que recibe seis

Voz 1509 12:13 toma dos faltas por encuentro el que más cometen Gregory Vargas con tres coma ocho por partido y el que más balones pierden Gary Neville con tres balones perdidos con encuentro quinteto

Voz 0699 12:21 de la semana de Play Basket empezamos como siempre por nuestro voto

Voz 1509 12:24 si nos quedamos con el envío de la jornada Nico la provisto la que está ejerciendo de auténtico líder en la Peña el argentino consiguió sumar veintidós puntos tres rebotes diez asistencias y terminar con treinta y uno de valoración el escolta el hombre que más puntos ha logrado este fin de semana más que a Booker del Betis treinta puntos un rebote cuatro asistencias y veintisiete de valoración

Voz 0699 12:42 Nuestro alero elegimos a Carlos Suárez

Voz 1509 12:45 Caja clave en el triunfo de los suyos contra el Barcelona con un partido de lo más completo doce puntos nueve rebotes ocho asistencias y veinticuatro de valoración el

Voz 0699 12:52 ala pívot lo encontramos en las Islas

Voz 1509 12:55 Luis Báez del Herbalife Gran Canaria atraviesa el mejor momento de la temporada en el apartado individual sus números diecisiete puntos diez rebotes tres asistencias y veintinueve de valoración

Voz 0699 13:04 Nos queda el pívot gusta Bayón el mexicano que tuvo

Voz 1509 13:06 partido especial ante el que fuera su equipo el Fuenlabrada hay que fue uno de los más destacados en la victoria del Real Madrid con sus catorce puntos nueve rebotes y veintidós de valoración

Voz 0699 13:14 Nos quedan las estadísticas NBA las estadísticas de playoff quién lidera

Voz 1509 13:17 puntos pues de momento lidera James Harden con cuarenta y cuatro puntos por partido

Voz 0699 13:21 en rebotes Kevin Love con diecisiete

Voz 1509 13:24 dos en el primer partido de la serie asistencia Lebron James con doce asistencias de media por encuentro

Voz 0699 13:29 en tapones John Henson de Milwaukee que

Voz 1509 13:31 fue capaz de que poner seis tapones contra los Celtics

Voz 0699 13:34 robos de balón Víctor hola tipo con cuatro

Voz 1509 13:37 no las mismas recuperaciones que Ricky Rubio

Voz 0699 13:39 pues gracias Marta cumplido con lo esencial vamos a cumplir con la promesa es la primeras poner rumbo a Atenas donde han pasado muchas cosas esta semana pasada iban a pasar en la próxima que viene

Voz 0629 13:48 hola soy Pablo Laso un saludo para los oyentes de Play Basket

Voz 0699 13:55 abrimos con el vistazo Europa con la Euroliga que esta semana va a empezar a disputar los dos primeros partidos de las eliminatorias al mejor de cinco que pondrán a cuatro equipos en la Final Four de esos cuatro dos podrían ser españoles de la eliminatoria Fenerbahce Baskonia os vamos a hablar enseguida pero primero vamos a viajar a Grecia que no es plan de hacer esperar a nuestro protagonista es el hombre que ahora dirige a Panathinaikos que es el rival del Real Madrid con el que tiene la ventaja de de el factor cancha es el hombre que ha visto estallará sujeto P contra la Euroliga es el Espanyol que junto a Pablo Laso y Pedro Martínez opta a llevarse desde el banquillo un título que ya logró con el Barça hace tiempo en París vamos que el hombre es Xavi Pascual ya nos escucha hola Xavi Pascual que tal como está hola vuelve después de muchos meses porcina están a kilos playoff no

Voz 3 14:38 pues sí la verdad es que ha sido

Voz 1978 14:41 bueno hubo una liga regular muy dura muy difícil como no podía ser de otra manera que como ya preveíamos desde el principio pero bueno hemos conseguido estar dentro de los ocho y al final estar dentro de los cuatro y ahora pues viene el siguiente paso no dar un paso más lugares pero yo frente a la zona

Voz 0699 15:01 dentro de los ocho dentro de los usted al llegar el el Real Madrid Xabi que que eliminatoria espera Xavi Pascual

Voz 1978 15:06 muy difícil por supuesto no muy muy difícil de porque grite son uno de los mejores equipos sin lugar a dudas papá es serio candidato a ganar la competición pero vamos a intentar aspirar nuestras opciones ser fuertes mentalmente competitivos como empezamos ser siempre conociendo que pocos contra un rival de de una inusitada tal que sí

Voz 0699 15:34 podríamos decir que el Real Madrid es un poco el rival al que nadie se quería medir

Voz 1978 15:40 bueno pero no nos ha pasado un poquito como la que he pasado en el sentido de que venimos a también hicimos cuartos que es algo muy meritorio para esta Euroliga como todos los equipos que hay con los presupuestos que hay pero al final haciendo cuarto nuestra Fenerbahce y este año nos ha tocado Madrid las dudas el el rival más complicado

Voz 0699 15:58 Ike que es lo más peligroso que tiene para Xavi Pascual este Real Madrid

Voz 1978 16:05 es peligroso en todo tiene tiene absolutamente todo es muy meritorio lo que han hecho de las lesiones que han tenido que ha sido el equipo probablemente más castigados de haberse mantenido competitivo primero en la Liga desde arriba del todo la Euroliga pero que tiene mucho mérito y habla mucho de la calidad de la plantilla Hay también de del trabajo que que que Pablo estafa ha hecho ha sido muy bueno

Voz 0699 16:35 en España se ha hablado mucho de lo importante que puede llegar a ser el factor cancha en contra lo hemos comentado hace un ratito que supone para Panathinaikos saber que de llegaron quinto partido se jugaría en su cancha en en el OAKA

Voz 1978 16:46 bueno lo primero aunque suene a tópico si prueba que no os gusta mucho que lo hemos pues los partido hay que pensar sólo en el primero es es cierto que en casa durante toda una temporada Nos hemos mantenido muy sólidos pero pero bueno yo sólo forma parte de del pasado ahora toca afrontar este partido intentamos seguir esa trayectoria pero sabiendo que que es una competición que compra las emociones que me hay que quitar un equipo que que tienen existente en cualquier momento pueden encadenar cuatro cinco ataques consecutivos ha notado sí que entonces hay que tener tranquilidad que que vamos a ser capaces de jugar por debajo Marta a muchos minutos bueno y prepararse para para un encuentro de Scott trascendencia

Voz 0699 17:39 dentro del partido Xavi muchas miradas están puestas ya en el duelo que vamos a ver en el puesto de base Qal ACS contra Doncic dos de los mejores jugadores sin duda de esta temporada en la Euroliga

Voz 1978 17:50 si no bueno creo que que ya conocemos que los todos los cuales finales Real Madrid contra Panathinaikos juegan todos los actores no sólamente por el uno sino todos los factores ser muy importante

Voz 0699 18:07 otro factor importante sin duda va a estar en los los banquillos y a usted le va a sonar raro pero bueno es Xavi Pascual contra Laso dos entrenadores que se han visto mil veces que vamos Se conoce muy bien

Voz 1978 18:19 sí pero bueno ya te digo al final hay mucha tendencia a querer es simplificar las cosas oí hablar de duelos individuales pero no es así un duelo colectivo de jugadores entrenadores aficionados de un equipo contra el otro no no son batallas individuales descubierto que no nos hemos preguntado muchísimas veces pero pero si no los hubiéramos

Voz 6 18:43 brotado poco a poco está nada cambiaría todo

Voz 1978 18:45 como

Voz 0699 18:46 Real Madrid Panathinaikos CSKA Olympiakos los grandes favoritos para llegar a final four están en estos cuartos pero se echa de menos al Barça en los playoff

Voz 1978 18:58 bueno cuando miras los ocho que que hemos estado pues allí ocho que no no es que no que no están no hay es ocho de esos ochos pues no sólo al Barcelona que que era muy serio candidato a las cuatro primeras plazas no muchos se muchos equipos que no están no que que podrían estar pues pienso habla de la dificultad de la Euroliga de lo difícil que es todo de lo complicado que ha resultado para todos los equipos al final sólo hay espacios para para ocho no hora cambia éramos Barcelona por otro equipo pues ese equipo creo que quedar fuera pues pensaría que que que ha sido decepcionante su trayectoria no Tanto todos partimos al Príncipe con este objetivo pero sólo yo estoy plaza

Voz 0699 19:41 son muchos los que se preguntan Xavi Si visto lo visto el la pregunta chunga pero el Barça se equivocó cerrando su etapa la etapa de Xavi Pascual

Voz 1978 19:51 no no no es una cosa que me preocupa lo más mínimo en este momento como nuestra vida eso sí el entrenador eso si dejamos ganar se consideró que todas las plantillas que teníamos pues teníamos que haber ganado ya está final las personas toman decisiones hay que aceptarlas somos profesionales así cuando miras hacia atrás se quede es una trayectoria de muchos años muy exitosa pero que al final no fue así ya alguien decidió que no lo era por un por mi en este caso no por otras razones como decía alguien decidió eso pues ya está no está no hay otro camino no así se equivocara o no porque ellos pensará seguramente el que la tomó piensa que no se mojó por tanto son decisiones que toman otra persona así que no hay que hay que darle más vueltas

Voz 0699 20:50 hay otra pregunta más que el año que viene veremos a Xavi Pascual en el banquillo de Panathinaikos dirigiendo partidos en la Euroliga o con todo este lío de esta semana la decisión de abandonar la competición está tomada

Voz 1978 21:01 pues no lo sé no entrada tengo un año más de comprado no sé si el club pues fueron los Roncero no lleno no lo no sé no sé

Voz 0699 21:08 como momento claro

Voz 1978 21:11 la gente yo no pensar nada más y cuando cuando termine nuestra andadura nadó liga ya a la ya se

Voz 4 21:21 si no se Moreno el playoff pues

Voz 1978 21:23 en el momento para

Voz 4 21:26 para empezar a pensar un poquito más pero sinceramente

Voz 0699 21:28 usted se puede imaginar una Euroliga sin su equipo sin Panathinaikos

Voz 1978 21:34 me cuesta me cuesta mucho de imaginar espero espero y deseo que se llegue algún en algún momento se llega un buen puerto y que no que no suceda pero pero yo les digo yo llevo dieciocho meses aquí en ningún momento nadie me ha dicho absolutamente nada de lo que tengo que hacer es mi trabajo tomado son de los que querido evidentemente da para para valorar ni para decidir a qué decisiones debe tomar nuestro nuestro propietario que que quién sabe muchísimo mejor cuál es el camino correcto para para el club y para mí para todos

Voz 0699 22:16 en lo personal su futuro dependerá de ello

Voz 1978 22:20 ya te digo tengo un año más de contrato de los contratos en principio están para cumplirlos pero nada más

Voz 0699 22:26 qué significaría para para usted volver a verse en lo máximo en en una faena Four

Voz 1576 22:33 bueno es

Voz 1978 22:35 cristal el reto no es el reto más importante el que viene a Tena para intentar volver devolver al Panathinaikos en una Final Four el año pasado estuvimos al final lo conseguimos espero que este año tener nuestras opciones en intentarlo jugar Rafa Freire siempre lo una parte más más bonitas que que podido llegar vamos a ver si lo conseguimos

Voz 0699 23:00 pues Xavi Pascual y muchísimas gracias Si hay nada mucha suerte pues con Xavi Pascual hemos pasado este rato hablando de la Euroliga ya esencialmente de la eliminatoria ante el Real Madrid pero hablo por sólo de ya se nos hace insuficiente así que vamos a más no al análisis de las demás series ya mismo hola soy Sergio Rodríguez todas las semanas escucho a Pacojo en Play Basket

Voz 1665 23:23 yo creo que nunca playoff nunca te guardas sabemos que para clasificarme para que ganar en Atenas estas eliminatorias el campo es importante obviamente todos lo hemos hablado antes con lo cual ahora cuando no lo tienes sería absurdo no decirlo siempre hubiéramos preferido jugar un play off comenta a la de ahora ya está ahora mismo en mi cabeza sólo está al partido de mañana no pienso más adelante entre ellos porque creo que la mejor manera de encarar el play off es es centrarnos en el partido de mañana y luego hoy su cuento lo estoy viendo cómo va la verdad es que estoy pensando únicamente en el primer partido del partido el miércoles no estoy pensando en el playoff bueno es un equipo como muchísimo armas evidentemente ha quedado segundo pues después de la liga regular hemos el máximo respeto que tenemos siempre por los rivales y al mismo tiempo pues la máxima ilusión poder superarles no va de la mano al respeto todo miedo ninguno

Voz 7 24:15 queremos mirarles a los ojos

Voz 1665 24:19 ya

Voz 0699 24:20 es el acontecimiento de la semana la Euroliga vamos ha escuchado a los tres entrenadores españoles que tienen algo que decir Xavi Pascual en la entrevista Pablo Laso Pedro Martínez en la previas Ricardo González compañero del diario As muy buenas tardes muy buenas tardes Faustino Sáez con Marina del diario El País buenas tardes buenas tardes os parece Ricardo que hay algún equipo tan favorito como para sentenciar en tres partidos en en las series

Voz 8 24:45 si el CSKA imaginaba yo que iba a tirar por ahí tú

Voz 0699 24:49 Bausch

Voz 9 24:50 sí coincido Le veo más historial las otras tres series que en esas pero ojo que el Kim Ki su primera victoria fuera en Euroliga

Voz 10 24:59 aquí en el Palacio y es

Voz 1576 25:02 propenso a dar algún tipo de sorpresas pero en cualquier caso no creo que le para llegar a final poden

Voz 0699 25:08 bueno va vamos a las claves clave de la eliminatoria Panathinaikos Real Madrid Ricardo tú cómo lo ves sobre todo después de la lesión de Campazzo y de su paso por el quirófano

Voz 10 25:16 me me la lección de Campazzo me me resulta fundamental el Madrid estaba ayer en los pronósticos favorito a pesar de tener la ventaja de cancha encontráis ahora con la lesión de Campazzo yo creo que es igualar las fuerzas e hice una defensa fundamental contra Cala aquí el partido de hoy jornada de la fase regular y yo creo que el Madrid pierde mucho sin sin Facundo tendrá que explotar Laso a Don Txiki bueno darle casi por obligación minutos a que no ha tenido mucho durante la temporada Hay probablemente acabó en el puesto de de base yo creo que él Ecos con la llegada de Mike James ha ganado fuerza poder anota

Voz 11 25:55 la voz incluso rapidez

Voz 10 25:57 es un equipo al mejor con más potencial ofensivo desde desde su fichaje y bueno presentar la eliminatoria muy igualada la verdad

Voz 0699 26:05 es verdad que no valen excusas Faus pero al Madrid este año que las lesiones se han cebado con él

Voz 9 26:11 sí sí es el más difícil todavía cuando parecía que estabas reintegrado

Voz 1576 26:16 no ya a todos los jugadores en en rotación faltaba sólo Llull

Voz 9 26:20 pierde en una pieza clave

Voz 1576 26:22 sí una pieza que fue determinante en el

Voz 9 26:24 pido que se disputó aquí en Madrid probablemente el el sustento más regular de ante el Real Madrid durante lo que va de temporada pero bueno sin sin Campazzo habrá que apostar también por el juego interior del Madrid Randolph y a John

Voz 10 26:40 empezaron a dar en Fuenlabrada señales

Voz 9 26:42 positivas después de su reintegro para reintegrar al equipo Tabares y lo que pueda aportar Tom Kean si Felipe tendrá que volcar por ahí el Madrid in en gran parte de sus opciones

Voz 0699 26:55 vuelvo al base Richi es verdad que Caser no es un base puro pero es verdad que en Baskonia lo hemos visto jugar de uno hay dar buen rendimiento eh

Voz 10 27:02 sí yo creo que que puede ayudar pero yo creo que es una solución de urgencia Irons muy puntual yo no creo que esa sea la solución de eliminatoria si don chica aguanta físicamente los treinta y tantos minutos pero el partido no se va a quitar nadie en condiciones normales y luego pues bueno que que puede ayudar con con ese tiro si gana un poco de de confianza pues ocupará el el la otra posición y bueno pues comentaba el propio Laso en el entrenamiento de esta mañana que bueno que puede ser ese recurso puntual para defender a a late es que que bueno cada jugadores como con Chicken lo defienden al nivel de Campazzo al base bueno poner en intentar sumar de un lado de otro ir

Voz 11 27:46 sacándolo recursos que que que me faltan sin sin FACUA

Voz 8 27:50 hammanes suspicaz pero a mí me ha llamado la atención Fausto

Voz 0699 27:52 que Sergio Llull se ha quedado en Madrid en una eliminatoria en una sería así en donde suelen viajar los lesionados para hacer equipo y me da la impresión de que se ha quedado Madrid tratando de recuperar y de ampliar el trabajo al máximo por si ya la semana que viene pudiera entrar

Voz 9 28:07 sí él es difícil que los primeros minutos de Llull sean en una él

Voz 11 28:11 senatorial de intensidad de este calado competitivo

Voz 9 28:14 pero sí que es cierto también que que su valor simbólico su liderazgo Si la eliminatoria lo requiriera puede ser un un arma porque lleva ya un par de semanas integrado en la dinámica de equipo y quizá la semana que viene en el en el Palacio aunque sea de manera testimonial y simbólica se pueda recurrir a él como factor psicológico la eliminatoria

Voz 4 28:40 en preparado preparado parece que está

Voz 0699 28:42 preparado estas lo que pasa es que claro es verdad que está fuera de ritmo de competición y Ricardo robar una victoria en Atenas es imprescindible

Voz 10 28:51 sí yo creo bueno de hecho hablado hablaba antes de los pronósticos mirando los posibles resultados el uno tres era por el que menos se pagaba el más probable y ayer vamos contar la la lección de de Campazzo en las casas de apuestas entonces yo creo que por ahí pasa la eliminatoria el Madrid ganar uno en apenas intentar sentenciar en Madrid ganó los dos siguientes porque porque ir al quinto al en el OAKA es un poco suicidio

Voz 0699 29:19 en cualquier caso es una eliminatoria que se prolongará la semana que viene como lo hará la de Baskonia os veis lo de Baskonia en Turquía contra Obradovic en una clave Facility incomprensible es decir hay algún sitio por donde meterle mano a este Fenerbahce

Voz 9 29:35 es complicado es complicado pero sí que es verdad que Pedro Martínez es

Voz 10 29:38 eso especialista quizá en eso no

Voz 9 29:41 ya le enredó la la final de Liga al Madrid el año pasado por qué no afrontar ese reto de de complicarle un poco la vida ha dicho escaño es un Fenerbahçe más heterogéneo quizá menos menos sólido que el que fue campeón de Europa la temporada pasada sigue teniendo un montón de argumentos pero bueno Baskonia si si obviamos la derrota en la última jornada que fue la que le complicó la vida llamando contra enerva

Voz 10 30:07 eh

Voz 9 30:07 en la racha que traía era era muy respetable también tiene argumentos tienen Shengelia por dentro tiene a pie tiene a voy más y y luego por fuera pues igual Granger Govou a EE material tiene Pedro Martínez para para exprimir esa pizarra ahí y darle algún quebradero de cabeza Abramovich esperemos que sean capaces de espiar la serie también todo lo que pueda

Voz 0699 30:32 estaba pensando Ricardo que estábamos hablando de lo que se han cebado las lesiones en el Real Madrid sería injusto no decir que en Baskonia ha pasado más de lo mismo en esta temporada y que encima esta eliminatoria también lo afrontan en principio sin Jayson Granger

Voz 10 30:44 sí hombre es un es una baja importante porque bueno el ritmo quién ponga el rigor la eliminatoria la tendrá muchas más opciones al Baskonia le interesa claro un un ritmo más alto desatar los partidos y la y la baja de puede me puede dañar esta situación pero hay que pensar también que bueno el Baskonia es capaz de ganar en cualquier pista de Europa es así a lo mejor es más ser más irregular que que otros equipos pero pero si consigue arañar un triunfo en Estambul el hay que recordar que cobrado vive el Fenerbahce ha sufrido alguna

Voz 3 31:18 en los últimos años precisamente en el

Voz 10 31:20 o sea que que bueno en principio la eliminatoria es favorable al al pero podría haber opción a la sorpresa

Voz 0699 31:28 yo creo que además Faust Baskonia hay una cosa de la que está liberado que es el factor favoritismo que pase lo que pase ha cumplido en esta Euroliga

Voz 9 31:36 sí sin duda con el comienzo de temporada que tuvieron Ny lo difícil que es el expuso el camino después de un comienzo tan a contrapié el haberlo enderezado así el haber entrado en el tocomocho ya es un éxito jugar sin esa responsabilidad pues les puede dar algo de de aire competitivo frente a un equipo que que teniéndola

Voz 1576 31:57 al en Belgrado ha

Voz 9 31:59 a veinte minutos de la casa de Belgrado y con la posibilidad de ese doblete que sería histórico tiene muchísima más responsabilidad está claro un apunte

Voz 0699 32:10 de las otras dos cuadra Ricardo que Zalguiris pueda dar la sorpresa ante Olympiacos

Voz 10 32:16 hombre es una posibilidad si no no no lo descarto y yo creo que incluso podría haber un quinto partido otra vez en el Pirineo como como el cierre de la de la fase regular fíjate que el Olympiacos ganaba por dieciséis puntos gana el saque que no no podemos descartar nada

Voz 0699 32:34 aquí tiene algo que hacer ante el CSKA el folk que lo sabíamos comentando al principio

Voz 9 32:39 poquito yo creo que que muy poquito el el CSKA a buscar su décimo quinta Final Four en dieciséis años y la temporada regular que han hecho es es muy muy complicado sólo han perdido un partido en casa fue además y y allá por la jornada ocho contra Fenerbahce no creo que ahora en ten ninguna concesión en estos dos primeros partidos probablemente sentencia en en en casa del Khimki muy muy complicado

Voz 0699 33:06 si fuera de lo estrictamente competitivo quedan dos preguntas una sobre el pollo de la semana pasada con Panathinaikos y parece que que creer Ricardo que la próxima temporada van a jugar FIBA Champions

Voz 10 33:18 pues hombre eso es lo que dice su dueño su propietario pero como dice tantas cosas digo de verdad hasta que no lo vea no me lo creo como también lo que comentábamos la semana pasada que iba a jugar con un equipo la próxima temporada pues eso tampoco me quedo hasta que no lo vea igual no llegan culos en este especialista en amenaza en amenazar Hay bueno una cosa es eso y otra cosa es marcharte de la competición y a jugará o al tercer torneo ahora mismo europeo y saca al directamente a su equipo de de la élite hay el pago de esa posible indemnización que conllevaría romper el contrato firmado hace dos años no sea que bueno sabían diez millones de euros tampoco es moco de pavo

Voz 0699 33:57 con tantos millonarios es moco de pavo tú Faus cómo lo ves

Voz 9 34:01 sí yo creo que van por ahí los tiros yo creo que lo que puede estar forzando es que le echen para dotarse de armonización pero no creo que se vaya él también dijo que iba a someter a referéndum en el que se marchara el equipo no lo hizo en no deja de coleccionar Sanciones Si endosar un expediente muy polémico está claro que la Euroliga tiene un problema el Panathinaikos que es un equipo histórico que no tiene la culpa de haber caído en esas manos y y tiene tiene un serio problema con con un señor que tiene sentado en el palco veremos a ver veremos esperemos que no vaya más pero lo que ha conseguido ya es crean en una situación complicada ambiental y arbitral mente hablando que que si recibe un arbitraje de tintes que hacer claro parecerá que si no lloras no consigue resultados si recibe un arbitraje con tintes visitantes parecerá que tiene razón entonces y ha creado un un escenario complejo para para los la Mónica y compañía que aparezcan por allí por el OAKA en

Voz 3 35:04 lo primero partido un factor más a tener en cuenta claro

Voz 10 35:07 sí hay que recordar también que bueno que no es que sea un un una persona crítica con la Euroliga que que bueno de alguna manera de gestionar la competición no es que es una persona que enterada de vestuario

Voz 0699 35:21 sí sí rival y amenazado a Spanoulis con Mata

Voz 10 35:23 a él y a toda su familia ponernos un poco en situación vamos y ahí sigue al frente de

Voz 9 35:29 eso sí verdaderas barbaridades Si además los medios de comunicación los que no son suyos los tiene suficientemente amedrentado como para que no levanten la voz

Voz 10 35:39 el recordando tratando de hacer

Voz 0699 35:42 ya era el presidente del PAO creo de fútbol el que iba con una pistola a los campos bueno pues así está el deporte griego con elementos de este tipo por cierto Darussafaka la próxima temporada jugará la Euroliga y la Final Four se va a jugar a un sitio donde no habrá Baloncesto Euroliga la pasada temporada porque a él esté arrojase Rojas ha cargado el Buducnost Si yo no estoy en la final de la Liga yo no estoy equivocado Estrella Roja no tenía licencia A con lo cual el Buducnost sería el que jugará la próxima temporada la máxima competición europea

Voz 10 36:10 dime no lo no habíamos comentado precisamente esta esta mañana que bueno que se ha ganado la plaza

Voz 12 36:17 deportivamente pero claro también hace unos días a Proust

Voz 10 36:19 supuesto mínimo de cinco coma cuatro millones de euros para dos tipos de la Euroliga

Voz 0699 36:23 o sea que hay tonto claro es verdad claro

Voz 10 36:25 si el unos va a cumplir con con ese requisitos

Voz 0699 36:28 vale pues me la punto efectivamente sí que podría ir por ahí la posibilidad de que el Estrella Roja recuperar al puesto a no ser que Buducnost

Voz 8 36:35 llega a hacer ese presupuestado pero

Voz 0699 36:38 bueno de las cosas están así en la Euroliga está muy interesantes en esta semana en la semana que viene en la máxima competición europea así que hablaremos de ello con estos dos cracks gracias Faus gracias Riche un abrazo pues así vemos la semana en Europa lo masculino pero como decían los clásicos Las chicas son guerreras y la nuestras van a dar guerra el próximo fin de semana en Hungría

Voz 0629 36:57 ACB NBA Liga le baloncesto femenino todo esto y mucho más en Play Basket no pues como decía este próximo fin de semana

Voz 0699 37:13 se va a disputar en soprano en Hungría la Final Four de la Euroliga femenina competición por la que luchó Perfumerías Avenida pero se nos quedó en el camino eso sí no vamos a estar huérfanos total de representación en la lucha por el título porque hay mucho producto nacional si se me permite el término allí en el duelo ruso entre Dínamo de Cours Yekaterimburgo vamos a encontrar un Anna Cruz contra Alba Torrens por poner un ejemplo la otra semi en el soprano encontramos Ángela Salvadores que también va a luchar por ser campeona de la Euroliga convención para los banquillos en los que Lucas Mondelo Miguel Méndez y Roberto Íñiguez no representan también de lo más dignamente pero claro seis protagonistas seis como que no podíamos reunir en un Play Basket porque nos quedaría Play final four femenina pero hemos quedado con tres a ver qué tal bueno a ver qué tal va a ser muy bien es muy mal va a ser por culpa del presentador no por las invita las a este tramo Alba Torrens jugadora de Ekaterimburgo muy buenas tardes buenas tardes Ana Cruz jugada de Dinamo de Cours muy buenas tardes hola buenas tardes y Ángela Salvadores jugadora de sopetón en Hungría la anfitriona hola Ángela muy buenas lo primero mucha gracia esta las tres por sacar este ratito para estar con nosotros lo segundo Ángela cuéntale Salva llana y que tiempo hay en Sobrón para que hagan bien las maletas

Voz 13 38:35 no hace hace bueno ya por fin no va a llover que también encerrado así que nada va ser bueno muy bueno

Voz 0699 38:42 mira pues suerte del seguro que eh las dos que están en Rusia lo banal lo van a agradecer y tú ya has jugado unas cuantas de estas de Final Four en qué se nota allí que esta es una semana especie

Voz 14 38:55 bueno yo creo que una competición así eh siempre siempre especial no no me importa si ya las

Voz 4 39:02 igual yo soy una privilegiada o la tercera no es una competición muy especial al final eh

Voz 14 39:10 has trabajado no durante todo el año

Voz 4 39:13 para para llegar a este a este momento

Voz 16 39:16 sí bueno pre preparando este este partido voy

Voz 14 39:23 bueno yo preparé hoy también la maleta dejaré la he chaquetón cogeré una chaqueta más viene de ahí espero que también mucha mucha ilusión que para muchos el árbitro

Voz 3 39:35 Juanjo Ana tú en la maleta cambiar algo

Voz 0699 39:38 de la recomendación de Angela

Voz 4 39:42 no no es que hace que a mí este semestre oliera aquí el día estoy puede cambiar mucho así que hay que yo me lo que

Voz 17 39:49 pero por lo que pueda pasar

Voz 0699 39:53 vale vale chaquetón chaquetón ya sabemos que va a llevar e ilusión supongo que llevas un montón porque en tu caso en el Dinamo de Cours el tu equipo el de Lucas Mondelo cómo se vive una semana si Ana

Voz 17 40:04 bueno nosotras

Voz 4 40:07 a ver esto ha sido un camino muy largo no hemos tenido pues aunque a priori parezca que todo ha sido muy bonito no y que somos invicta hacen Euroliga y todo esto pues es un camino duro hasta llegar hasta aquí no oí y al final pues es la recompensa que tú todo el mundo buscado y que sólo una puede obtener no quede al final lo que todo hace

Voz 17 40:28 entonces queremos es ganar

Voz 4 40:30 entonces bueno llevábamos ilusión llevamos trabajo llevamos ganas no de de de llevarnos a la Euroliga se año también muy bueno sabiendo que va a estar muy complicado y que todo el mundo pues va a competir al máximo pues intentar por lo menos hacer un buen papel Mi hijo disfrutar no

Voz 0699 40:52 Ana lleváis treinta y cuatro victorias consecutivas en la Euroliga treinta y cuatro con perdón como narices ese acceso

Voz 17 40:59 pues no lo sé

Voz 4 41:03 me gustaría a mí me gustaría tener una respuesta mejor pero no se ven sí que es verdad pues que ha habido hay habido partidos de todo ha dos partidos tensos treinta y cuatro habido partido estamos ganado por la mínima Vives partió es que hemos ganado pues muy bien

Voz 16 41:20 mi partido es muy sufrido

Voz 4 41:22 desde entonces bueno yo creo que al final hemos sido muy constantes durante toda la temporada pero ahora llega la hora de la verdad y al final es un partido a vida o muerte no entonces de nada sirve lo que has hecho hasta ahora así de nada sirve decir que hemos ganado treinta y cuatro partidos seguidos en la verdad yo lo creo así siempre vender pues llega ahora ahora todos vamos cero cero en cuanto pisamos Sobrón todo el mundo es cero cero y nadie se acuerda de que has hablado treinta y cuatro Si pierdes pierdes el partido es clave

Voz 0699 41:55 por un lado del cuadro van al por el otro lado está Ángela que vosotros hacéis anfitrionas Ángela hace mucho tiempo que el club no llega a una final four qué ambiente hay en en Hungría que ambiente ahí en la ciudad con con el baloncesto esa semana

Voz 13 42:08 pues mira yo creo que está todo el mundo muy muy ilusionado muy contentos la gente del club quería aquí lo que trabajaron para conseguir al final eso aquí llevan trabajando pues en en para que todo sea perfecto pues llevan ya casi dos semanas de así muy bien la verdad aquí se vive bastante el Basque tenemos bastantes genio los partidos Si la Final Four seguro que que será igual

Voz 0699 42:37 mejor incluso en Sobrón habrá muchas ganas de que comience todo pero estoy seguro de que tú también tienes unas ganas especiales a esta cita verdad Ángela

Voz 13 42:45 sí hombre claro que yo lo bueno es mi primera final mejor después de esta temporada que ha sido muy buena para nosotros me cuesta acabar así pudiendo jugar pero nosotros no vamos tampoco los dos equipos a priori tiene mejores plantillas pero nosotros nadie nos ha dado nada hemos llegado hasta aquí trabajando duro íbamos a intentar ir a por todas tu se oye yo tengo muchas ganas de jugar y el equipo también así que esperemos que eso sí

Voz 0699 43:14 mí me contaba fuera de micrófono que además de la ventaja que da el factor cancha el jugar en casa también viene bien no moverse una semana ahí poder disfrutar de la ciudad de no viajar no

Voz 13 43:24 sí para mí para mí perfecto porque así puedo dormir en casa viene de mi madre y mi hermano pueden quedar conmigo también no sé qué mucho mejor como mi comida no la del hotel sea que

Voz 0699 43:36 para mí perfecto dice aquí osea que llegar a familias y espero que sí vale si estás escuchando la Familia Ángela ya sabe que tiene que llevar tapas de manera imprescindible bueno pues ya lo saben igualmente lo saben igualmente bueno se lo recordó hemos semifinales tenemos duelo Anna Cruz Alba Torrens tenemos los micrófonos de Play Basket en la SER de por medio Alba algo que decirle a Ana así antes

Voz 17 44:02 corra mucho

Voz 4 44:09 ya sabes que bueno que no puede haber

Voz 15 44:13 mí no me lo creo eso no no cuela porque no no no cuidado que nadie me han sufrido la compañera muy bien pero cuando después llamó rivales está cuesta defenderla vale

Voz 0699 44:33 Ana algo que decirle Alba algo parecido

Voz 6 44:35 tras la fuga y sí

Voz 4 44:39 que lo pueda escucharlo es gente es poca cosa

Voz 15 44:41 pues para mayores

Voz 4 44:45 a ver que sea para mayores no simplemente bueno hace un poco hincapié no que el último partido que jugamos en contra pues que a nosotros nos fue muy bien que se puede relajar un poquito pues que que al final somos amigas no tampoco hace falta aguzar yo he comprado digo tú juega bien y juega bien y tal pero tampoco hace falta que te pases

Voz 0699 45:10 vale algo cómo va de relax la cosa de relax poco relax no

Voz 14 45:14 pues bueno eso es muy conscientes no de de quienes opinan Bocuse de lo que llevan haciendo que como tú decías es algo espectacular porque al final conseguir todas las victorias consecutivas que han que han conseguido es porque se han hecho las cosas bien no porque a lo mejor han tenido como todos no partidos mejores peores pero pero

Voz 13 45:42 nada por tanto

Voz 14 45:43 nosotros somos muy conscientes de del potencial del talento

Voz 16 45:49 hay quién jugamos así que me es muy claro que

Voz 14 45:55 que para conseguir la victoria tendremos que estar a nuestro mejor nivel si es así es muy complicado no bueno no hemos trabajado para ello pero ahora hace hace falta saltar a la pista eh

Voz 16 46:11 si hacerlo o no

Voz 14 46:13 eso estoy seguro Gemma que era muy complicado

Voz 0699 46:17 hay muchas cosas que se pueden hacer en un medio de comunicación como hablar con vosotras sana pero hay otras que no se pueden hacer si pusiéramos un micrófono en un partido entre dos amigas como tú y Alba pero que son rivales que es escucharía en un marcaje por ejemplo