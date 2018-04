Òscar Camps: “Es una buena noticia, pero aún no podemos cantar victoria”

Voz 0313 00:00 Oscar Camps buenas tardes

Voz 0318 00:02 qué tal buenas tardes Óscar qué tal buenos ha ganado

Voz 0313 00:05 si no la guerra pero es una batallitas menos no

Voz 0318 00:07 bueno si es una buena noticia que hacernos es inspiradora Hay quizá un poquito la situación pero no está todo acabado hay que ser prudentes

Voz 0313 00:20 qué qué va a pasar ahora por cierto con el con el barco con el Open Arms porque después de tanto tiempo varado que eso no debe ser bueno para una embarcación

Voz 0318 00:27 no para nada para nada pero bueno ahora estamos pendientes de que nos faciliten la documentación requisó la documentación el barco no es operativo y preparar esta con la tripulación mínima por estar en un puerto ahora estamos organizando el envío de Herat curación definitiva la crecida oficial la que se necesita para navegar y cuanto antes sacan le marcó ahí ya tenía previsto una serie de inspecciones rutinarias que son que el correspondían hace unos días hirviendo para vendrá para para España para pasar de estas inspecciones porque es lo que queremos hacerlo aquí sí a astral ya está de camino a sustituirlo para la SAR que ha salido esta mañana valora que seguíamos teníamos previsto seguir con la misión la misión Cuarte cuatro ya está en marcha y ahora ha preparado o ante ser operados para volver a tenerlo activo Óscar y tú te vas a embarcar otra vez sí en un barco con arrastrarla ahora el jueves en Malta

Voz 0313 01:31 te vas al mar otra vez sea que lo del objetivo de las visiones no ha cambiado para nada más barcos es posible que podáis movilizar ya que no lo hacen otros que lo hagáis vosotros

Voz 0318 01:40 Bono es directamente proporcional a al tema económico con clara contra más recursos pero bueno es carísimo barco Louis tener dos pues imagínate decálogo así es que vamos a intentar vamos a intentar temer con otro barco pero sí es un intento porque de nada es complicado es dificil y ya ves que ponnos oponen nada fácil

Voz 0313 02:05 ya

Voz 0318 02:05 se seguimos seguimos investigados como organización criminal por el fiscal de seis equipos investigados como facilitadores pero el fiscal usa tras pues obviamente Iscar estar atentos porque todavía no podemos territorio no dos personas de la organizativa sobre sobre ellos recae pero me carta en la que

Voz 0313 02:29 no no no sé comparte compartes eso que recordaba yo antes cuando estudiamos sede de Marco Tulio Cicerón del Tratado de los deberes de que la injusticia se puede cometer con violencia clara muy evidente a los ojos a todo el mundo

Voz 0318 02:43 añadió engaños exactamente aquí se por interpretar la ley de sobre todo en esta a disposición de la ayuda humanitaria el límite ese podía interpretar a gusto o nuevo uso de consumidor y eso es lo que ha sufrido interpretación pero bien el techo internacional nos asiste yo creo que que al final de todo por saldrá a la justicia relucir décimo sexta se está empezando a veces

Voz 1546 03:10 Óscar y el hecho de que bueno están investigando ves si tuvo un eje Hoff canonización criminal una organización criminal cálido momento ha salvado más de sesenta mil almas del Mediterráneo esto es más la imagen de un criminal o dejarles morir sesenta mil personas rescatarlos y dice que en serio para este gente pensando que puede haber algo mínimamente criminal

Voz 0318 03:41 bien es justa justamente es la parte más vigilantes de que alguien ve que un fiscal pueda le pueda parecer que que el que nuestra organización está constituida para desequilibrar la economía de Italia hola Gerar estas su versión no esto es lo que comunicó este fiscal en la familia yo cuando hoy esto me quedé paralizado esto fue en el dos mil diecisiete no cuando es decir imagínate yo mismo fiscal ahora acusa a la mínima que ha podido acusan los batir de de un criminal porque él es el fiscal de de de la mafia en Italia evidentemente a él le interesa mucho que seamos progreso criminal para poder estar pero al al caerse de esta acusación criminal cayó de su ciudad fue a parar a otro fiscal que siempre usa que que el juez dijo nadado aquí no cabe poco a poco se lo había engordado no pero bueno yo creo más en la persecución de alguien que tiene el como obsesión criminalizar la base organizaciones no gubernamentales que no en el tema de la justicia en general no sea una decisión que cero uno

Voz 0313 04:57 ya ya hoy Óscar en todo este tiempo desde que el Open Arms fue incautado por las autoridades italianas habían recibido

Voz 1 05:04 yo no apoyo ayuda

Voz 0313 05:07 el soporte de las autoridades españolas o de la Unión Europea

Voz 0318 05:11 no no no hay nada formal y oficial que que yo sepa no hemos buscamos posó en Bruselas el mundo con los grupos parlamentarios europeos luego estuvimos en el XIII Congreso invitamos a todos los grupos pues sólo acudieron dos no tenemos ninguna versión oficial ni hemos vivido hemos solicitado una reunión con con la he aquí en en Barcelona para empezar desde abajo para arriba porque vemos que esta situación es muy difícil de sostener intoxicados que en la intervención de nuestro Gobierno no porque vamos a salir al mar podemos volver a ser amenazados en aguas internacionales deporte que esto parece que no es importante pero que unos ciudadanos españoles que un barco español y que no se hable o las para hablar poco criminal me parece burlesco de ninguna autoridad española diga diga salga en defensa de la ciudadanía española número protege

Voz 2 06:19 sí grotesco no nos vamos grotesco es la palabra Oscar porque realmente los países europeos no quiere que ningún inmigrante

Voz 1546 06:29 de las fronteras europeas es que prefieren que la gente muere prefiere que muere para que no entre en su país y entonces realmente están tachando te ATIME tiene algo criminal salvas la vida de miles de miles de personas que los gobiernos europeos no quieren que los miles y miles personas

Voz 0318 06:50 sí es correcto pero yo creo que todavía es emocional que que que formando financiando a grupos armados para que intervino en aguas internacionales por la fuerza el control a estas personas se recuperadas del mar de devueltas al infierno votan sido extorsionado me han sido sometidos como han sido torturados y violados no esto esté esté ocurriendo continente Europeo no con el consentimiento a través de acuerdos bilaterales y esto me parece todavía cosa que que intenten acabar con nosotros pero que que que que se violen a bordo tratados internacionales y los derechos humanos pues va a mi me parece surrealista

Voz 0313 07:37 el qué

Voz 0318 07:39 resulta que ha abierto la caja de Pandora Aisa destapado que hay toda una serie de irregularidades en aguas internacionales que tiene que que deberían denunciarse pero un órgano con tan pequeña como la nuestra apenas tiene poder para puedo hacer no