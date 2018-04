¿Incapacidad o voluntad?

Voz 0194

00:00

la verdad es que somos una vuelta aparecer este fin de semana en TV3 entrevista de una hora con poste entrevista de dos horas para el análisis de lo que había dicho al ex presidente entrevistan lo que considera en la que considera su televisión donde sabe que nadie le va a llevar la contraria que nadie le va a enfrentar a la realidad y así poco a poco fue escribiendo un nuevo capítulo de su relato estable su versión es que es el Gobierno central el que está interesado en que se celebren nuevas elecciones como si la responsabilidad de que todavía no hay un gobierno en Cataluña fuera una responsabilidad externa Cataluña la incapacidad del bloque independentista con mayoría parlamentaria aunque no social para ponerse de acuerdo y formar Gobierno es lo que lleva al actual bloqueo incapacidad voluntad sobre todo por parte de Puigdemont que insiste en las candidaturas inviables pensando quizás que unos nuevos comicios les reforzarían todavía más a él acabarían por darle la puntilla a una maltrecha Esquerra Republicana insiste Puche Mon también en la entrevista en que que tiene que ser presiden es él para cumplir el mandato popular y otra vez el ex presiden escribe otro capítulo de su relato que no coincide con la realidad la realidad fue que el partido más votado no fue el suyo que fue Ciudadanos Ike las elecciones si le dieron la mayoría parlamentaria al bloque independentista pero obvia también en su relato que en este país se vota a los representantes en el Parlamento que son los que eligen al presidente porque nuestro sistema no es presidencialista y así capítulo a capítulo Puigdemont va propagando su relato eso sí sin que nadie le lleve la contraria pero éste ha sería