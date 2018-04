"No existe odio a la Guardia Civil, hay sectores sociales que no están de acuardo con su presencia en Alsasua"

Voz 0194 00:00 otro es el alcalde de Alsasua muy buenas noches alcalde

Voz 1 00:03 hola buenas noches miles de personas recorrieron las calles

Voz 0194 00:06 de Pamplona el otro día para reclamar justicia justicia para los ocho acusados no se pedía inmunidad se pedía que no fueran tratados como terroristas será una de las personas que estaba en esa manifestación

Voz 1 00:17 efectivamente hay yo estuve allí porque el Ayuntamiento de Alsasua fue el primer ayuntamiento de Navarra que se adhirió a esa manifestación como bien decías es una manifestación en la que no se pedía impunidad sino que se pedía proporcionalidad en la aplicación de la norma y proporcionalidad en el tratamiento judicial de estos hechos que el Ayuntamiento condenó en su momento como insiste insisto no se pide ningún tipo de impunidad sino que se pide proporcionalidad en aplicación de la norma

Voz 0194 00:40 me me llamaba la atención un entrecomillado en el en el periódico en el digital el independiente una afirmación suya que dice Si se les condena por terrorismo habrá más rechazo y odio a la Guardia Civil más rechazo Llodio la Guardia Civil se odia a la Guardia Civil en ciertos sectores de Alsasua

Voz 1 00:56 no yo no diría que actualmente existe obvio evidentemente hay sectores sociales que no están de acuerdo con la presencia de la Guardia Civil en Alsasua pero esto ocurre en Alsasua ocurre en otros municipios de Navarra al País Vasco francés una reivindicación política totalmente legítima no siempre cuando por supuesto se defienda por vías pacíficas y democráticas lo que yo quiero decir con esa frase es que efectivamente si finalmente nos encontramos con una sentencia condenatoria por delitos terroristas y finalmente por tanto con una pena de prisión tan desproporcionada como son las penas de prisión que actualmente están encima de la mesa lo que puede producir si no solamente lanzar sua también entre otros en otros municipios de Navarra de la como entrando en el País Vasco incluso en otros municipios y sectores sociales del conjunto del Estado es cierto desapego cierta desconfianza hacia el sistema judicial y el conjunto bueno pues de Pays ilusiones que conforman el mismo también hay que incluya la propia Guardia Civil no pronto yo no diría que existe obvio que evidentemente existe una reivindicación política que es legítima

Voz 0194 01:52 no hay ninguna campaña lo digo porque también se ha dicho que formaba parte esas agresiones formaban parte de una campaña en Alsasua en contra de las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 1 02:02 no hablaría de campaña eh yo no hablaría de campaña Aisha refieren bueno pues al movimientos para no que diferente años ha celebrado un acto concretó anuales no en el que reivindican la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad de el municipio Alsasua bueno yo no hablar tanto de campaña una campaña continua bueno existe un colectivo que no está legalmente constituido por lo que a mí me consta es un movimiento de personas que llevan a cabo una serie de actividades no con carácter anual en base a esa reivindicación que antes se comentaba bueno no seré yo tampoco quién defienda las formas no me etc aunque evidentemente defiendo el derecho a pero pueden hacer siempre cuando no se cometa ningún tipo de acto delictivo es no hablar tanto por tanto de campaña Simon insiste esa reivindicación queda una zona eran sólo canaliza ese colectivo

Voz 0194 02:44 dónde está el término medio alcalde a su juicio cuál sería una aplicación proporcional de proporcionada de la justicia

Voz 1 02:50 bueno pues una aplicación proporcionada es aquella en la que Nice Mis que contempla como pelea de bar normal ni se contempla como delito carabina yo creo que Hinson unos hechos que hubo violencia y por tanto son unos hechos que merecen ser instruidos y se merecen ser juzgados y condenados Bono actualmente lo que tenemos es una serie de personas presuntos o han presuntamente implicados en esos hechos subrayó presuntas porque creo que hay que defender reivindicar el principio de presunción de inocencia que no siempre se ha respetado durante todo este proceso judicial pronto yo creo que una aplicación proporcionada sería aquella en la que bueno se valorase estos hechos como bueno pues se como una posible agresión como una presunta agresión pero no desde luego como acto terrorista porque creo que estamos devaluando el concepto de terrorismo

Voz 0194 03:35 y en qué lugar quedan las víctimas de las agresiones que contacto tenido el Ayuntamiento con las víctimas de las agresiones

Voz 1 03:42 bueno el Ayuntamiento en un primer momento emitió una declaración institucional a los a los pocos días de producirse los hechos y la Junta por colores el Ayuntamiento condenó los hechos y a su vez mostró su solidaridad con las personas bonobos que habían padecido esa agresión en este caso concreto mucho refiriendo a los dos miembros de la Guardia Civil de sus respectivas parejas

Voz 2 04:00 si después desde

Voz 0194 04:03 eso han tenido ningún tipo de contacto con con los con las víctimas

Voz 1 04:06 no como Ayuntamiento no lo hemos tenido no lo hemos tenido yo tenía mi relación normal con la Guardia Civil porque tengo una relación correcta como corresponde a un alcalde del municipio pero no ha habido mayor relación sí que como Ayuntamiento nos hemos centrado más el foco de atención a las más puesto en las personas que están en poquísimo estirada hacían cargos encausadas a raíz como decía antes de la desproporción que ha habido en todo este caso no hay que estamos hablando ahora mismo de peticiones de penas de prisión de cincuenta incluso de dos años en alguno de los casos

Voz 0194 04:31 entiendo que esto no irá mañana a la concentración convocada en apoyo los guardias civiles y a sus parejas

Voz 1 04:37 no no lo haré no lo haré precisamente porque

Voz 3 04:39 es la plataforma son

Voz 1 04:42 los colectivos que alguna forma son detrás de esa concentración totalmente legítima por supuesto de alguna forma bueno pues yo no voy a decir que legitima entre los que de alguna forma han dado cierta voz no a la defensa de que estos hechos sean calificados como terrorismo yo discrepo