La opinión de Fernando Torres sobre el nuevo escudo

es el cambio tu historia del mosaico de Claudio escudo había el siempre el original es una escudo que los atléticos tú lo ves y sabes que es judío aunque sea un niña voy a sus padres a San se ha preocupado de de explicarle que es en nuestro primer escudo todo lo queremos no tiene nada que ver con el que estábamos acostumbrados pero bueno es el escudo Atleti es una evolución mira yo cuando cuando me entero de de la noticia del cambio de escudo e I'm explican los porqués los motivos lo que ha llevado al club a a tomar esa decisión la evolución de todos esos de los escudos que que ha habido durante la historia que yo no la conocía no tenía toda esa información te quedas frío porqué porque el escudo treinta años sin cambiarlo mi judío no conocido otros había primero no de los siguientes sí del de la aviación pues bueno soy yo el que les salía de del guión pero ya te están quitando tu escudo oí y eso creo que es lo que ha faltado información explicarle los porqués los motivos y hacer que sea un proceso de asimilación porque la gente poco a poco se ha ido dando cuenta de que no seamos de verdad íbamos a un estadio que iba a ser mejor que iba a ser importante para crecer deportivamente económicamente y que eso nos iba a atraer mayor estabilidad así un proceso largo ha sido durante dos tres años sin otra vez de que sabe yo creo que el otro ha faltado la explicación y el periodo de transición necesario para asimilar que te cambian tu escudo que no te lo crees tú eres haciendo de un club de fútbol tienes tu nombre tu colores y tu escudo pues eso necesita un tiempo de sea yo me quedé fue como se quedó la gente te cuesta asimilarlo que luego te da te explican todo tú entiendes el motivo luego la lección del momento e el tiempo en el que se hizo la forma eso ya es muy opinable pero ahí me encanta que la gente muestre su disconformidad del Quesos el Atlético Atlético rebelde y protesta cuando hay algo que no le gusta lo hace sentir muy bien la gente tiene que es importante que todo nosotros sepamos lo que piensa la gente muy importante muy importante igual pero para poder entenderlo la otra parte la parte que por qué se lleva es a esa situación de de pensar que cambiar el escudo creo que también la gente merece una oportunidad de de explicar los porqués de conocerlos de de asimilarlo quizá eso sea un año dos años tres años lo que pasa con el estadio ahora todos echamos de menos el eh el Calderón el ambiente pero que somos nosotros los que tenemos que llenar este este estadio de sentimientos has visto los bueno el partido de ayer fue espectacular todo el mundo participó nos acordamos de del Calderón sal lo bonito que es entrar en el estadio en obtener el lino antiguo fue la gente Atleti vivimos de referentes y de ahí ilesas de esas pequeñas cosas que que hace despertar los sentimientos dentro AM eh es algo que nunca había pensado buenos cambian el estadio cambiarán el muy Lino que cambia del Calderón pues a mi me encanta entrar y escuchar yo escucho a Reino Unido hablar cuando quita la megafonía y canta la gente porque es algo que que sienten suyo y que sentimos nuestro himno nuestro escudo ha cambiado haber llevado una evolución quizá a falta información y comunicación necesitamos comunicación creo que es una de las cosas que ojalá se vaya mejorando con con el tiempo la comunicación entre lo accionó de toda la vida los de aquí lo de Madrid lo de España