Su mejor compañero, lo que más admira de Messi y Cristiano, su definición de Simeone... el test de Fernando Torres

no ninguno creo que fui al mejor club que podía haber ido en Liverpool encontré lo más parecido al Atlético que que pudo imaginar Fernando Torres aquí mira más a Messi o a Cristiano por qué yo admiro a a todos los grandes jugadores cada uno tiene un porqué pero no solo a ellos yo creo que no he estado perdiendo grandes jugadores pues siempre simplificar en ellos dos ahí yo coincido con con por ejemplo con Eden Hazard y creo que lo mejor que está a ese nivel pero no somos capaces de verlo porque no queremos abrir la mirada Griezmann puede estar a ese nivel que les falta pues que los títulos que que quizá Messi Cristiano ganan cada año yo lo dije hace poco nunca he visto un jugador como Messi no creo que lo vuelva a ver lo domina absolutamente todos los registros que que pueda haber en el fútbol no hay algo que que haga mal no existe y sobre todo lo que más admiro de de de los dos de Messi Cristiano es que los regulares que son son lo más difícil en el fútbol la regularidad cuando Mary's intermitente al final bienes IVAJ pero cuántos años llevan haciendo lo que están haciendo es increíble