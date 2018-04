Torres: "Mi mejor recuerdo es el día de mi vuelta, ¿qué motivo había ese día para ir al Calderón?

Voz 0654 00:00 pues siempre pensé que que bueno cuando volví yo quería ganar un título para pero es más un tema personal y quizá hasta algo egoísta de decir quiero ganar en el Atleti pero en realidad nunca me ha hecho falta ganar lo que estás contando para para sentí es el jugador más querido que del mundo hizo nada me va a hacer superar esa esa sensación no en el día de la presentación uno o el día de ayer no después de del anuncio el recibimiento de del estadio bueno la muestra de cariño que siempre he tenido al final son los recuerdos que me voy a llevar estoy seguro que que este año vamos a pelear por la Europa League y ojalá la ganemos y tenga ese recuerdo pero no sé si conseguirlo va a ser el recuerdo más bonito que yo tenga no creo que pueda superar a otros muchos días y que yo he vivido

Voz 1 00:51 pero no has soñado y vivir no ha soñado ningún día despierto dormido joe gol en la final de la Europa League un título o no

Voz 0654 00:58 sueño desde que era un niño con poder ir a fui a Neptuno va en el noventa y seis de a ver cómo se te queda una posibilidad solo no piensas de cara a esa posibilidad a esa final

Voz 1 01:08 estéticas claro que pienso todos los días pero

Voz 0654 01:10 yo te contaba que es un sueño que llovido de aficionado y mi sueño ha sido ir de jugador in cuando me marché a Inglaterra jamás pensé que podría volver y tener la oportunidad de disfrutar de este Atleti campeón qué es el buen resultado del esfuerzo de tanta gente y ahora bueno tenemos a tres partido la posibilidad de cumplir pues otro sueño de niño y eso un sueño de verdad cuál es tu mejor recuerdo

Voz 1 01:32 has dicho no me haría falta marcaron gol ni ganar la Europa League para competir con otros tantos recuerdos en estos diecisiete años en dos etapas

Voz 0654 01:39 el día que pasaron desde que debuta el día de tu vuelta sin duda porque

Voz 2 01:47 bueno pues porque