El Larguero: Fernando Torres se despide del Atlético en El Larguero (16/04/18)

Voz 2 00:00 Temas

Voz 3 00:46 once y media de la noche una menos en Canarias

Voz 4 00:50 cuando Torres buenas noches buenas noches como esta

Voz 1375 00:53 quién te voy a ser feliz

Voz 0654 00:57 te has quitado un peso de encima decía feliz el partido de ayer vecina abortado por lo no tanto lo bueno procuro no pensar mucho en en que queda muy poco

Voz 1375 01:08 con seis partidos siete no

Voz 0654 01:12 bueno se diga eso es éxito dos más en

Voz 1375 01:15 el malí esos pueden ser ocho o nueve seis en Liga y dos más en

Voz 0654 01:18 yo pavos reales serán no seguro no

Voz 1375 01:21 cómo estás el día ha sido largo y unos días más tranquilo después de partido

Voz 0654 01:25 bueno las hemos tenido el día libre así que

Voz 1375 01:28 qué hace Torres en un día libre bueno pues

Voz 0654 01:31 es un día largo bueno como todos los días toca madre a con los pequeños pues si todo va bien a las siete y media pero normalmente no suena el despertador que hay alguno a las

Voz 1375 01:43 sí ya hay alguno corriendo ante llamando

Voz 0654 01:46 hay y nada bueno una mañana tranquila pocos disfrutando de de las cosas que que vimos ayer y luego pues nada recoger a los niños actividades extraescolares llegar a casa baño sí sí aquí estamos te gusta ejercer de padrazo se me encanta tiene estrés tengo tres de cuanto de ocho eso siete y dos jugando vaya equipazo eso un equipo estamos entre tenidos en caso alguno más ya no se sabe eso la verdad es que debería preguntas a mi mujer ella diga pues vamos a saludarla

Voz 1375 02:21 cuando suena el regalo a las siete y media hay o algún niño se despierta antes Sudán te te levantas tú lo dices

Voz 3 02:27 no debemos que levantar ya para estar

Voz 0654 02:30 sí se sabe los niños por mañana no tienen prisa para ir al cole si hay que ir hay con el Rey

Voz 1375 02:36 lo apurando para que lleguen a tiempo tú eres de hacer tareas también hacer la compra de no sé qué es lo que

Voz 0654 02:43 lo que lo que toca no cada día que me gusta siempre me ha gustado ir a hacer la compra hay del día de hoy hemos estado comprando frutas verduras

Voz 1375 02:52 eh

Voz 0654 02:54 Brando temperaturas etcétera para para nuestra extrajo tienen que hacer los niños aprovechando el día bueno disfrutando de de que por fin parece que ha llegado la primavera hoy también

Voz 1375 03:05 cómo estaba la fruta o bien habían hay que cuidarse que solo en serio el frutero ex del Atlético no

Voz 0654 03:10 ahí los hacemos todo frutería las

Voz 1375 03:13 te vas frutero que ya no vale vale no es fácil para Torres moverse así con naturalidad por los sitios ir a hacer la compra llevar a los niños al colegio buscarlos

Voz 0654 03:24 o eso o es difícil no es fácil es fácil era una de las cosas que que hay más me preocupaban cuando volví porque después de de siete años en Inlaterra me acostumbre mucho al bueno la el espacio que te da la gente ir tenía del recuerdo de mi anterior etapa más joven y bueno siempre en los focos en las portadas etcétera Hay bueno era algo que a mí me costó siempre mucho asimilar si aceptar o la intromisión un poco en la vida privada todos es decir lo mismo tengo

Voz 1375 03:58 en Inglaterra es otro mundo no nadie te es diferente volvían hecho más respeto no o no aquí no lo haya no no es un tema cultural

Voz 0654 04:04 el diferente no aquí vimos el fútbol ves los noticieros y el deporte ocupa más tiempo casi que que la información y es un poco porque es lo que la gente consume a lo que la gente le gusta el fútbol gusta mucho y tiene mucho recorrido y cuando estás expuesto constantemente qué te conoce todo el mundo tiene Inlaterra quizás esa es la diferencia no que no hay tanto espacio diario al deporte entonces está más focalizado a fin de semana el en dos partidos en los estadios y fuera

Voz 1375 04:31 cuando acaba eso sí vamos a darle un poquito de espacio

Voz 0654 04:34 de yo tenía son la cabeza cuando volví me encontré mucho mucha diferencia a mejor ya sobre todo yo creo que los éxitos con la selección ayudaron mucho a a tener menos enemigos a tener bueno más acepta haciendo todo el mundo más reconocimiento tener familia también la gente pues te da mucho más espacio y más me espetó y pude hacer todo eso que yo tenía más miedo de no poder hacer pues el día a día llevar el niños a pasear por la ciudad con con normalidad y lo intento hacer porque al final es lo que uno quiere no sentirse uno más

Voz 3 05:06 sea eso de ir a a las once y media o programa de radio en Inglaterra

Voz 1375 05:10 eso es genial normalmente estaría durmiendo y a esta hora de la noche XXXV que te llamen bueno ahí cuando salía de un partido te decían que para España de esta te has vuelto loco pero no programas por la noche

Voz 0654 05:20 yo no entendía yo soy un esto rápido bueno te hacemos una entrevista con con cualquier compañero de España en España con el pinganillo bueno van a entrar dame un minuto que en un minuto entras ahí se volvía loco pero perdimos con quién estás hablando pues bueno son bueno anécdotas que vas qué vas teniendo durante la carrera tú aquí en España ves

Voz 1375 05:39 eh porque se posicionó los futbolistas no no casi nunca nos enteramos de nada pero hay otros que sí no sé si tú lees prensa deportiva beige programas de deporte en la tele escucha radio deportiva

Voz 0654 05:48 he estado viendo la radio no no yo hasta ahora estaba duro estoy durmiendo de todos los días todos los días cesaba como acabo yo a las once de la noche es peor que que vivía de partidos pero pero sí intento estar al día y cada vez más además no no yo he aprendido a leer la prensa y aceptar la crítica y a entender que es necesaria la crítica muy necesaria sea cuando tú no tienes critica hay piensas que sí que lo haces todo bien y que es un error porque al final cuando te viene no las aves encajar eso es un problema te pueda afectar entonces es bueno entrecomilla leer y estar informado y ver por dónde van los tiros porque al final necesitas esa información para para ser mejor

Voz 1375 06:32 no te ha tratado mal la prensa eh tampoco en general digo no tiene la sensación de que ha habido algunas críticas injustas en tu carrera

Voz 0654 06:38 hombre pues seguramente ha habido críticas me gusta sí alabanza las desmedidas pero pero bueno es la vara de medir que que uno tenga consigo mismo y bueno luego relacionar la con con lo que escuchas pero pero bueno yo no cambiaría nada lo malo me ha hecho más fuerte macho aprender me ha hecho muchas veces darme cuenta de que probablemente me estaba equivocando me ha ayudado y otras que no me han servido para nada igual que muchos halagos me han hecho más fuerte oí sobre todo de gente de tu profesión no compañeros que que ni siquiera los conoce si tiene una buenas palabras pues te hace ver que que vas por el buen camino y otras que tampoco te llevan a ningún sitio ha habido de todo

Voz 1393 07:16 por qué te vas

Voz 0654 07:19 bueno el resumen rápido es que no tenemos prisa eh

Voz 3 07:23 pero yo te digo ahora vamos a hablar casi una hora el tiempo

Voz 1375 07:27 pero por qué a los atléticos les gusta saber sobre todo por qué te vas

Voz 0654 07:32 bueno hay una cosa que yo quería hacer siempre desde que volví Se acabó la cesión y fui renovando año a año quiera elegir el momento donde yo me pudiera despedir de la gente en el campo

Voz 1393 07:43 sí

Voz 0654 07:43 pues yo no no en mi cabeza tenía que yo no me podía despedir en la mitad de un verano en un comunicado es decir ya no devolver no ha llegado a un acuerdo con el club y no voy a volver por deferencia la gente yo necesitaba decirlo con tiempo tener un espacio de tiempo donde cada partido sabíamos que era una cuenta atrás como ha pasado ahora poder despedirme de de los atléticos en el campo ir te contaba antes no que en mapas este año como las anteriores que vas por la calle la gente lo que más te pregunta cuando acabó la temporada qué te vas a quedar te vas a ir qué vas a hacer no te vayas au au vete lo que sea

Voz 1375 08:21 pero eso o menos porque bueno los atléticos

Voz 0654 08:24 he tenido la gran suerte de yo creo que me han visto como uno más de ellos no hay muchas veces lo sienten como si les pasara ellos esa es la gran suerte que yo he tenido

Voz 1375 08:32 has tenido miedo de que este verano te enfrentados otra vez a lo mismo pese a no saber qué podía pasar yo quería elegir un buen

Voz 0654 08:38 un momento yo no quería que la imagen yo sí pienso que el la última imagen que ves de alguien no sobre lo que sea es algo que queda para siempre yo no quería la imagen de no jugar nunca no estar en la convocatoria hay y quería evitar ese momento necesitaba explicarle es decir a la gente cuando iba con un periodo de transición para asimilarlo todos al final creo que que ha elegido el momento que es bueno para todos sobre todo no por supuesto no ha creado división que era algo que también que que yo te quería tener claro nunca ha sido un problema ni un elemento de división en este club sino todo lo contrario y esta vez iba iba a ser hice ha entendido muy bien igual que la primera vez que volvemos sea cuando termine la primera vez era diferente sí pero cuando decidí irme la primera vez los atléticos me decían déjalo piensa anti vete crece esta eso es duro ver que con lo que te digo muchas veces yo notaba que hablan como si estuvieran hablando de ellos mismos cuando habite

Voz 1375 09:45 yo haría lo mismo que tú no me tu lugar a lo mejor había alegado que están sufriendo por ver

Voz 0654 09:49 mi situación en ese momento de que estábamos atravesando bueno no es he tomó la decisión por un motivo porque te quiero explicar son son muchos pero el principales porque creo que que es el momento ese momento allí y quería hacerlo de esta manera para tener esta cuenta atrás y alguna era poder despedirme de de mi gente en el campo fue justo hace una semana

Voz 1375 10:11 cuando lo dijiste después de ese anuncio te llamo El Cholo

Voz 1393 10:16 yo con el Cholo Pablo

Voz 0654 10:19 varios mi entrenador convivimos convivimos juntos él ya sabía que hace hemos hablado muchas veces no de de estas cosas porque cada año me ha tocado el nuevo no renuevo pensamos esto hemos estado muchas veces hablando en en privado también con con los dueños del club el sabía que mi idea era era ésta no poder anunciarlo con tiempo y darme tiempo oí que la gente se prepare

Voz 1375 10:44 pero es el sabes que tú lo vas a decir no

Voz 0654 10:47 yo bueno lo sabe muy poquita gente se lo decimos a a bueno a la gente que consideramos que necesitas saberlo porque obviamente es una anuncio que no les puede coger por sorpresa pero yo elijo a hacerlo de esa manera porque no quiero filtraciones no quiero que ese que sea alemán y sobre todo no quiero darle tanta importancia como para hacer un acto institucional parar todo porque un unos días antes de jugar contra el Sporting de Lisboa la vuelta intento quitarle toda la importancia institucional que tiene porque no quiero desviar la atención de lo importante que es lo deportivo teníamos un partido contra el Sporting que como se vio fue

Voz 1375 11:22 no no lo conseguí está muy contento de que no se hablará de eso ni desviar la importancia bueno

Voz 0654 11:27 yo creo que en cierta manera si cabe por el hecho de de no hacer algo oficial no es algo que en cuanto se lo comentamos no vamos a hacer agua el club queremos si yo sé que vosotros estáis conmigo y no me hace falta lo que que se vea porque lo que siento yo yo lo explicaré

Voz 1375 11:42 pero te preguntaba eso ahora vamos a hablar largo tengo que contar además los titulares del día pero la gente tiene la sensación de que te vas por el Cholo de que como tú dijiste ese día me tengo que ir porque haga lo que haga no voy a jugar no no no no sé si no quieres matizar eso con otras no soy con otras palabras por eso te digo la sensación que tiene gente a la gente ahí fuera no sé si tú crees eso los atléticos no nos los atléticos tú crees que no tiene la sensación de que tú querrías seguir un año más pero que te vas porque crees que no vas a jugar

Voz 0654 12:11 voy a seguir toda la vida pero no siempre uno o consigue lo que quiere no siempre las cosas salen como uno de sabía claro ahí sueña y hay que ser suficientemente honesto uno mismo y con los demás para decir quizás el mejor momento quizás sea lo mejor espero que el tiempo me dé la razón y no me la quite pero no lo que te decía antes no es por un motivo tienes que que fríamente analizar todas la situación y bueno y todo influye pero ni mucho menos es es la razón

Voz 1375 12:43 ese día no te llama no con el Cholo ese día de Igualdad del anuncio ahora no te es decir que no

Voz 0654 12:49 bueno porque era un día libre pero al día siguiente

Voz 1375 12:51 te dijo algo no

Voz 0654 12:53 pero yo con enorme yo con con el Cholo hace poco tuvimos una una conversación muy larga donde también estaba el propietario del club yo todo lo que le he tenido que yo no tengo ningún problema con él yo todas las cosas que le que le tiene que decir mí no lo hemos dicho en privado y hemos sido compañeros Si yo entiendo que para él todo este proceso en ha sido una situación complicada de manejar porque cada palabra que dice sepuede malinterpretar y es muy difícil encontrar las palabras correctas para expresar lo que lo que uno quiere y sé que te para él también ha sido complicado yo siempre lo he intentado hacer eh muy sencillo para todo el mundo lo dije en su día yo jamás va a haber una división entre et Simeone y Torres por mi parte porque no tiene sentido pues nosotros los atléticos somos poquitos en comparación a pero van a venir a los grandes pero necesitamos estar juntos tanto que no estemos juntos yo vivido épocas ya en este Blue donde no estábamos juntos ni club ni jugadores ni afición nadie quiere volver a esa época te aseguro que ninguna le haya pasado por por esos años quiere acercarse lo más mínimo a eso y eso se genera con la división no pueda haber división de ningún tipo hay que es es honesto y decir aquí lo principal es es el Atleti eso que se dice siempre el club está por encima de todo pero eso no es una frase para para acabar una conversación eso tiene un sentido igual sentido que tenemos que estar juntos y lo importante es que el Atlético gane

Voz 1375 14:15 es Fernando Torres que está en directo aquí en el Larguero te agradezco mucho que hayas elegido La Ser y El Larguero para dar tu primera entrevista después del anuncio en el que todo el mundo se enteró ya de manera oficial por boca tuya de que te vas cuando acaben estos seis partidos de Liga más los dos o tres que ojalá sean tres como y desde en la Europa League también Mr

Voz 3 14:32 cuerda Alex Rodríguez nuestro compañero de

Voz 1375 14:35 hace redes sociales que esto además de o irse en la Cadena SER se está habiendo olvide ninguno a la web de la Cadena SER en el Facebook da Life de la Cadena Ser en Instagram bueno en donde en la aplicación de la Cadena SER además de oír al Niño Torres podéis ver a Fernando Torres también era de esas vías de Internet y redes sociales además os cuento rápidamente para que sepáis que hoy ha habido alguna cosa más ahora vamos a hablar y lo van a estar aquí más Miguel Martín Talavera bastar Pedro Fullana bastar Marta Casas va a estar Kiko Narváez luego viene Santi Cañizares que tenemos sanedrín como todos los lunes y seguro que algo también recordarán le preguntarán a al Niño Torres pero antes de empezar de lleno hoy a fondo esa entrevista de que le preguntemos un montón de cosas que seguro que tú también quieres que le preguntemos os recuerdo que tenemos jornada de Liga entre semana hay que mañana hay tres partidos el Dépor juega en casa contra el Sevilla a las siete y media a las nueve juega el Celta contra el Barça con las bajas de Busquets de guerra Citic tampoco viajan ni Piqué ni Iniesta estos dos últimos por decisión técnica aquí en Hoy el ha sacado un comunicado diciendo que ningún directivo del club se sentará en el palco presidencial del está Ello Balaídos al lado del alcalde Abel Caballero en medio de ese partido contra el Barça pues hay movida entre la directiva del club y el alcalde de la ciudad y el otro partido de mañana es el Villarreal Leganés a las nueve y media hoy se ha jugado el Huesca dos Bar sabe uno partido de la segunda división importante porque llevaba una racha muy mala el equipo de Rubi no ganaba desde el once de febrero pero hoy lo ha conseguido ese pone sigue tercero pero a sólo dos puntos de Sporting Rayo son los dos equipos que ahora mismo con sesenta y cuatro ocupan las plazas de ascenso directo de cara eliminatoria de semifinales de Champions entre el Madrid y el Bayern hoy hemos sabido que el chileno Arturo Vidal va a tener que operarse de la rodilla derecha ha dicho Heynckes You Heynckes que es baja a corto plazo pero parece casi imposible que pueda estar en la eliminatoria semifinal contra el Real Madrid dos renovaciones en primera Pedro León que va a seguir dos años más en el Eibar hasta junio de dos mil veinte e Iñigo Córdoba que amplió su contrato con el Athletic Club de Bilbao hasta dos mil veintidós una cláusula de treinta millones is sobre las elecciones a la presidencia la federación ya hace una semana que deberíamos tener presidente de la Federación Española de Fútbol ya sabéis que no se pudo hacer por ese recurso que presentó Rubiales se puso como fecha el diecisiete de mayo luego al ver que el Barça y el Sevilla había sido eliminado de la Champions dijeron hoy hice la ponemos el veinticuatro de abril que un día ya no juega ningún equipo español en Champions puede ser un buen momento para votar pues hoy se ha conocido que oficialmente no serán el veinticuatro de abril Antón Meana hola muy buenas hola qué tal Manu buenas noches la gestora de la Federación no acepta la petición de Rubiales que mantiene por tanto la fecha del diecisiete de mayo quería Rubiales que se adelantaran al martes de la próxima semana pero le han dicho

Voz 6 17:17 que no es decir que dentro de un mes el día después ojalá de que Torres Levante la Europa League en León con el Atlético de Madrid tendremos nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol

Voz 1375 17:28 bueno anda Villar me cuentan preocupado con el tema de las elecciones y de los votos sobre todo con que gane Larrea porque entiende Villar desde la sombra que si eso ocurre Tebas va a manejar a la perfección también lo que le falta una de las pocas patas que le falta que son el mundo arbitral así que me cuentan y os cuento que Villar anda llamando a alguno de los presidentes de territoriales incluso a alguno de los árbitros que tienen derecho a votar en esas elecciones

Voz 1393 17:54 que voten a

Voz 1375 17:56 Rubiales que la candidatura es Rubiales ojo desde el entorno de Villar y el propio Villar llamando algunos de los que tienen derecho a voto para que voten a Rubiales de esa forma que te vas no controle esa pata que le falta por contar que es la de los árbitros que es la del bar curioso e de amigos a enemigos enemigos a no sé si amigos interesados pero Villar prefiere que los que son de su cuerda están más cercanos a él voten a Rubiales en lugar de Larrea que ha sido su tesorero durante los últimos veintiocho años advierte con once y cuarenta y ocho estamos también en la previa de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto malas noticias por cierto para el Madrid porque pierde para estos cuartos ante el Panathinaikos salvase Facundo Campazzo que va a ser operado de una lesión también en la rodilla izquierda mañana a las ocho y cuarto primer partido en de la serie en campo griego pues con estos titulares en la portada de El Larguero con Fernando Torres como gran protagonista arrancamos hoy con el niño que sigue siendo el niño para los al marcó ayer el gol cien en el día niño es decir tiene tela otro de ellos de decir vamos con Torres

Voz 7 19:02 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluido seguro a Torres

Voz 8 19:11 con diga el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con My renting está contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta lo por seis euros al día Golf por diez euros al día como paguen más renting consulta condiciones hemos bajen punto es Ford

Voz 1375 19:24 ah bueno las casualidades de la vida también hicieron que hace diecisiete años el entre de becario todos hemos sido becario esto ha salido de la cantera se flete de becario también saliendo de la cantera de algún sitio y ahí estaba yo narrando los partidos en Canal Plus con Lobo Carrasco en Segunda División con aquellos años de vaya temporada que había en Segunda División eh vosotros Leti el Sevilla el Betis el Tenerife suena tremendo

Voz 1393 19:46 no

Voz 1375 19:46 era una Segunda de Primera pero de primera complicada la complicó aplicada bueno pues he ahí estaba Fernando Torres con esa cara de niño eh a punto de debutar con el Atlético no era en Segunda División era este momento hace diecisiete años yo estaba allí contando el Hu de Torres

Voz 9 20:12 Gaviño tiene pagando todo su madre trece Moratinos declaraciones ese cariño no pero lo que ya ha sonado a tu vida

Voz 10 20:40 de los velocistas

Voz 11 20:47 más de diecisiete años que recuerdas de

Voz 3 20:50 yo tenía es la misma cara de niño pero ya decía fíjate

Voz 1375 20:53 contaba hasta lo de tu madre no estaba preocupada porque hacían muy jóvenes chaval

Voz 0654 20:58 pues yo me acuerdo creo que ese día

Voz 1393 21:00 de todos

Voz 0654 21:02 todos son final muchos tenemos sueños y se habla muy facilmente de los sueños que que tiene la gente pero será un sueño de verdad soñaba con poder debutar hundida en el primer equipo de del Atleti tenía muchos compañeros con los que había coincidido en en la cantera que lo habían hecho durante ese año el anterior no en momentos complicados donde siempre bueno la plantilla son cortas y tienen la oportunidad ese día se cumplió un sueño

Voz 1375 21:29 diecisiete años repasa hoy ahí estaba también Lobo Carrasco comentando hay Ricardo Sierra que será el que te preguntaba bueno hasta Antonio Sanz era jefe de prensa de el Atlético lo que ha cambiado la vida pero del no te has despegado no tampoco de Antonio Hernando no había unos cuantos años

Voz 0654 21:41 muchos años pues mira yo yo acabo el campeonato Europa sub dieciséis somos campeones vuelvo a entrenar con con el juvenil enseguida no eliminan de la Copa ahí yo me iba de vacaciones me llamaba Paulo Futre bueno me dice que quieren que vaya entrenar con el primer equipo de cara a la temporada siguiente bueno para que vaya conociendo el ambiente así es bueno el ambiente como tiene que estar el equipo está para ver si consigue meterse en en el ascenso Si bueno claro encantadísima fuera vacaciones da igual voy a poder entrenar con mis ídolos ir me dice bueno mañana te tienes que llamar a Antonio Sanz que es el jefe de prensa y el te coordina hasta

Voz 1375 22:23 hoy uno de esos matrimonios que continúan

Voz 1393 22:27 es que en alguna ocasión ha perjudicado tu entorno

Voz 0654 22:32 lo dije el otro día el entorno son no son personas con nombres y apellidos Si el que expresan sus opiniones y hay que aprender como te decía antes a a convivir con con la crítica entonces cuando hablamos del entorno vamos a hablar de nombres y apellidos Si y al final son todos compañeros de profesión que expresan eso tiene yo desde los diecisiete años expuesto a la crítica a diario oí como te comentaba antes he aprendido a convivir con ella a entender que es necesaria hay que me ha hecho mucho bien

Voz 1375 23:02 pero no crees que a veces el que te haya querido defenderá bien se ha podido volver en contra o que le crees que suele ha podido molestar más Ali

Voz 0654 23:09 a mí no me han afectado palabras de terceros para tomar una decisión lo otra yo te hablo por mí jamás ha actuado de una manera diferente por unas palabras de un tercero sobre todo porque como te comentaba antes eso son son fisuras y a mí no me puede crear ninguna fisura ninguna fractura en lo que yo quiero nadie que sea externo

Voz 1375 23:33 yo no entiendes que a alguien le pueda afectar eso no

Voz 0654 23:35 es que yo te puedo hablar por mí no sé si si si alguien le le puede afectar no supongo que obviamente si es otro cuando manejar muchas situaciones te puede llegar a afectar cuando era mucho más joven me afectaba mucho la crítica y me enfado ahí no lo entendía Hay y quería saber y leer sobre ese periodista Hay bueno pues tras la pues no cuando todos hemos sido jóvenes y rebelde Si te te sienta mal y no lo entiendes bueno pues eso va con la madurez y con los años darte cuenta de que de que al final necesitas

Voz 1375 24:07 a pensabas que había algo ya sabes que ahora está muy de moda lo de hay campañas anti no sé que hay anti madridismo periodistas que critican a esto porque si tú pensaste que alguna crítica en ese momento temo Molés además dirige este presté dio porque me dice esto de mí

Voz 0654 24:20 cuando tú no tienes crítica Ibai todo te va bien son eso me lo me lo decía Luis Aragonés mucho está en Olea niño no lea porque cuando le lejano poner un pedestal Evan a construir un pedestal cuando esté rival todo le van a pegar una hostia abajo iba a caer desde muy alto y es un poco el resumen cuando nadie te tiene no tienes crítica que hay todo va bien y fenomenal y es el mejor iba a ser ibas a ser iba a ser como te llega una crítica dice y esto por qué qué ha pasado aquí no lo entiende si lo critica Si no te gusta es cuando aprendes a convivir con con ella ahí es cuando tienes que encontrar gente en tu camino que te explica cómo son las cosas You Tube a Luis muy muy pronto detenido Antonio siempre he tenido la suerte de tener

Voz 1375 25:03 gente a mi alrededor que me ha hecho entender una

Voz 0654 25:06 arte para que yo no estaba preparado ningún chico que sale de la cantera está preparado para lo que estamos expuestos tan jóvenes ninguno

Voz 1375 25:13 pero no tenías miedo de que se pudiera crear te pregunto porque es un tema del que se habla mucho de parece que había más o que o que al entrenador y que en este caso era el Cholo Simeone puede haber sido otro pero como que le molesta más que que tuviera algo contra Fernando Torres contra los que detrás de ti te descendían sin que tú dijeras nada tú representantes periodistas amigos tuyos gente que hacía una defensa que en el fondo era un ataque al Cholo tú crees que eso te ha podido pero ya gatuno te afecta los dejado claro pero es que eso te ha podido perjudicar en algún momento eh

Voz 0654 25:44 no creo que me haya perjudicado yo creo que si conoces al Cholo lo echó lo quiere ganar por encima de todo ahí y creo que cuando él sale delante de los medios sabe exactamente qué quiere decir ahí no creo que que le vaya a afectar para hacer una una alineación otra la opinión no de la gente pero yo jamás le he dicho a un periodista es mi amigo y enemigo o lo que tiene que decir o que no diga una cosa que no diga otra in Soyuz para decirle que como tiene que hacer su trabajo cuando a mí me ha tocado vivirlo lo intentó administrar de la mejor manera yo no puedo decirle a la gente lo que es lo que tiene que hacer no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer yo siempre me me ha ocupado y preocupado de hacer lo mío que es entrenar y entrenar para para ser mejor para intentar ser importante para los equipos en los que siempre estado y lo demás es parte del juego tenemos que entenderlo

Voz 1375 26:37 una pregunta que yo me he hecho muchas veces y que muchos atléticos han hecho también es porque si te ha puesto siempre como ejemplo que además es algo público que siempre muchas veces ha puesto como ejemplo para los que empiezan para los que llegan al equipo para los que salen de la cantera Torres es un profesional Hama intachable entrena como nadie lo da todo ni un pero a tu a tu profesionalidad sin embargo luego pasan los partidos y no juegas te pasa por la cabeza en eso

Voz 0654 27:02 no me creo que son temas independientes yo una de las cosas que siempre pretendo Dido desde que coincidir con compañeros que me enseñaron que será el camino era no poder reprochar nada a mí mismo ni que nadie puede reprochar nada como profesional porque el esfuerzo el sacrificio del trabajo eso tiene que ser siempre siempre Taibo la circunstancia siempre que nadie puede decir que un día centran mal porque estás enfadado estás enfadado entrenar mejor de lo mejor y el día siguiente pues aunque luego

Voz 1375 27:31 no se pone ahí te caes y luego está el tema

Voz 0654 27:33 a jugar más jugar menos el entrenador estoy seguro de que ningún entrenador se quiere hacer daño a sí mismo impondrá los que cree que son los mejores en ese momento y ahí entra cuando no te toca jugar Luis Aragonés me decía Si enfadarse con usted mismo cuando no juega algo estás haciendo mal y eso es lo que uno pretende pues el día siguiente lo intentaré hacer mejor mejor mejor y cuando vea que yo no lo puedo hacer mejor y sigue sin entrar pues igual tengo que hablar con el entrenador pero bueno en esta en esta etapa el Atleti no ha pasado nunca yo jamás le he pedido explicaciones a Simeone ningún entrenados creo te vas sí

Voz 1375 28:08 entiendo te futbolista todavía hay sabiendo que en el Atlético podrías seguir rindiendo no bueno lo eh

Voz 0654 28:13 me preguntabas antes que no que no he contestado no la sensación de que hagas lo que hagas nuevas yo en estos años siempre empezado una de una posición e respeto a mis compañeros bueno de atrás empezado sin las temporadas como suplente y bueno con el el andar de la temporada siempre he conseguido acabar haciendo goles siendo importante para el equipo siendo titular y al año siguiente me ha tocado remontar otra vez y empezar desde atrás y nunca ha sido un problema si al final a mí nunca nadie me ha regalado nada hay entiendes que hay etapas que tú eres ese que empieza siempre por delante pase lo que pase aunque haya otro compañero quizá que que éste pidiendo sitio y ahora pues te toca estar en la situación pues se acepta con humildad y con la sensación de que yo puedo darle vuelta y este año pues han cambiado de alguna manera esas circunstancias primera porque esa fichado dos jugar bueno Griezmann ya ya estaba fichado mejor como como Diego que es para que sea al el delantero titular arde el equipo no hizo bueno eso ya te cambia la perspectiva un poco pues vamos a pelear por intentar ser titular lo máximo posible y después por ser el el el siguiente en entrar bueno estaba repartiendo minutos con con Kevin tú vas viendo que por mucho que vayas consiguiendo quizá está más cerca lo que te contaba antes de de ida una línea descendente por por muchos emotivo no porque yo no me sienta tan bien como el año pasado que quizá me sienta mejor sino porque tú analizas las cosas con la experiencia que uno tiene sabe hacia dónde hacia donde va final tú

Voz 1375 29:41 te sientes más mejor que el año pasado

Voz 0654 29:43 no ni mejor pero no me siento que sea porque yo no me sienta capaz sino porque bueno en estos momentos veo la situación en la que va más encaminada a tener cada vez menos minutos que a tener más como yo el año pasado yo yo voy a acabar titular voy a empezar esta temporada de de titular y me tocó empezar otra vez de atrás y lo intenté Elboj vino Diego en enero pues ya ya he tenido mucho menos minutos sí la realidad es es la que es entonces yo no lo duda

Voz 1375 30:12 si tú sueltas esa frase Fernando en el día que dices que te vas del Atlético final temporada dices yo tengo la sensación de que ya no voy a jugar a Gallo

Voz 1393 30:20 eso lo tienes claro

Voz 0654 30:22 sí pero se entendió bien y ahora me Estados

Voz 1375 30:24 a la pregunta lo que yo quiero explicar

Voz 0654 30:27 es que por muy bien que yo que yo vaya a estar entiendo que hay dos compañeros que hoy son titulares pase lo que pase no están entre los cinco si mejor delantero del mundo Diego y Griezmann para mí sí de hacia dónde va la situación de los que están peleando por minutos hay repartiéndose los minutos y a tener mucho menos cuando te sientes bien Yves que obviamente por por porque da por bueno los planes del club entiendo que pasan por que esos jugadores sean pilares para el futuro ves que bueno lo que yo no quiero es suplente suplente suplentes suplentes suplente no porque no me sienta capaz sino porque la evolución del equipo creo que va hacia hacia ahí cómo me siento con ganas y me siento con fuerza quiero seguir jugando y sobre todo quiero

Voz 1375 31:10 salir bien de mi club eh quiero que me respondan a esto eh después de una pausa muy rápida pero no sé qué sentiste cuando el Cholo Simeone hablaba de lo que iba a intentar hacer por Griezmann para que se quedara comparado con lo que iba a intentar hacer para que se quedara Fernando Torres esto es lo que dijo el Cholo Simeone

Voz 9 31:42 SER Madrid

Voz 12 31:43 el Madrid si hablas de Fadesa al rincón

Voz 13 31:46 ya no si hablas de carne a la parrilla hablas del Rincón asturiano si hablas del chopo el mejor está en el rincón asturiano en abril Jornadas Gastronómicas de la fabada la carne a la parrilla Ica chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiano punto com y que no te den vaca por culpa

Voz 14 32:09 ahora en esto Stoner doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis A49 euros hito montaje gratis también la revisión de tu coche con aceite a urgir que cuenta a vosotros treinta y nueve con noventa euros a Ogilvy siempre más

Voz 3 32:25 la agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto

Voz 15 32:29 lo de arrendamiento el tranquilizar el servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 16 32:58 aún no conduces en verde eso es porque no conoce es la tecnología híbrida vi fue el GLP más gasolina de Opel

Voz 17 33:04 la gama Opel GLP tienes hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde

Voz 18 33:16 el reto de la Comunidad de Madrid

Voz 19 33:19 ah pero Sierra martillos diminuto vehículo comercial Renault lo llevo todo venas Mestre profesional en que iba en un vehículo comercial de setenta y cinco euros al mes cuarenta y ocho cuotas centrada min setenta y cinco con ochenta y tres euros Tai cuatro con noventa por ciento cuota final cuatro mil cuatrocientos sesenta con cincuenta mil euros comisión apertura ciento setenta y ocho con sesenta y cuatro euros financiado por leasing oferta reza Iván que hasta fin de mes condiciones en Renault punto es

Voz 20 33:47 te gusta el sexo soy Carlos Sobera si hay muchos hombres que por edad o por estrés no les apetece de energía y vigor recupera tus ganas tu deseo energía masculina energía Seal Vigo

Voz 21 33:59 esta foto es cómo mola ir estoque

Voz 22 34:04 todo el día haciendo fotos con el móvil vino las vas a compartir eh

Voz 23 34:07 tren veo evolución punto es y sube tu mejor foto la que represente la evolución social en tu comunidad sólo por subir la tienes regalos seguro y además podrás verla impresa y con tu nombre en cinco millones y medio de cupones

Voz 22 34:19 entran veo evolución punto es participa un grupo social once ochenta años de evolución social

Voz 9 34:27 somos cada puerta que habrá que recibimos somos cada sonrisa que arrancan

Voz 24 34:34 esas son las experiencias que vivimos en Caixabank más de diez mil empleados somos además voluntarios que trabajamos para quienes más lo necesitan y eso nos hace diferentes Caixabank Banca socialmente responsable

Voz 22 34:48 según un estudio el cincuenta y cinco por ciento menos conductores han discutido con su pareja en el coche que digo yo que hubiesen tenido un Skoda Octavia consolidar aparcamiento discutir discutir de igual pero por el aparcamiento seguro que no para que quienes son coche lleva tengo un Skoda Octavia totalmente equipado desde dieciséis mil novecientos euros informa tienen Skoda punto es

Voz 25 35:09 El Larguero con Manu

Voz 26 35:12 R

Voz 3 35:14 las doce y tengo una menos en Canarias estamos con Fernando Torres en directo en este Larguero que además de escucharse por la SER se puede ver también en la web en las aplicaciones de Facebook Life estar ahí también la en la app de la Cadena SER y justo antes de la disco que esto de la rabiosa si venía la discoteca

Voz 1375 35:30 a poner esta frase del Cholo Simeone para que verías que sentiste cuando éste esto en la rueda de prensa del Cholo

Voz 27 35:36 puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada al menos usted ha hecho todo lo posible es una pregunta si es una afirmación eh todo lo posible para que eso ocurra estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres

Voz 18 35:50 pero no entiendo la comparación que deje muy casual que busca con la comparación

Voz 1375 35:56 me gustaría saber si éste estaría dispuesto a

Voz 27 35:59 intentar que Fernando Torres también continuas será de más gracias

Voz 1393 36:04 fue clarísimo muy claro

Voz 0654 36:10 pues lo está viendo además en en directo hoy y me sorprendió porque todo ya de un otros hablamos siempre que hablamos en privado oí que todo lo que nos tenemos que si no no lo hemos dicho no y era algo que yo no no sabía pero como te ha explicado también antes cuando uno tiene la madurez que yo tengo con treinta y cuatro años sabe es entender las circunstancias yo veo las imágenes sirvió la situación de incomodidad de otra pregunta más que viene a crear una una división que no existe

Voz 1375 36:43 y eso es así y hoy estamos ahí que lo pone facilísimo a todo como es que no estamos hablando de esto que ya había pasado

Voz 0654 36:52 que creó más unión en el en el en nuestro estadio en el Metropolitano creó más unión porque nosotros entendemos este tipo de de preguntas au de situaciones como un ataque a un equipo que como como el propio Jiménez dijo molesta no quieren quitar del camino de de pelear con con los dan de sí es la manera que que tienen porque bueno el equipo ya tiene una estructura sólida hay de qué manera podemos crear un conflicto que hay una vía de crear un conflicto vamos

Voz 1375 37:19 vamos a hacerlo pero te siempre vivas pero estoy sorprendida

Voz 0654 37:22 sí porque bueno es una situación antes de verlos allí yo lo vi luego lo analizas me sorprendió porque yo no había hablado con la de esta temporada habíamos hablado de del futuro aunque él sabía bueno que mi idea era anunciarlo pero ese día estéis después

Voz 1375 37:35 de eso

Voz 0654 37:36 hablamos y hablamos

Voz 1375 37:39 pero día días a veces no ese día esto fue después entrena

Voz 0654 37:42 este mediodía seguramente el el día siguiente

Voz 1375 37:46 seguramente sí cuando he dicho que os habéis dicho siempre las cosas a la cara algunas veces Xavi recriminaba algo desde el buen rollo desde el respeto no el latín Otura

Voz 0654 37:55 conversaciones privadas son privadas pero mira yo con con el Cholo no tengo ningún problema hemos sido compañeros hemos pan partido tardes viendo partidos y de repente un día cambia la situación ir que ayer a tu compañero

Voz 1393 38:10 no es tu jefe y hablamos

Voz 0654 38:13 para volver aquí todo está de acuerdo y yo vuelvo al Atleti y me encuentro con un ex compañero que ahora mi jefe ya la situación no es sencilla porque como tratas con el compañero que antes la hacía bromas pero el estabas vacilando que estás dónde está

Voz 1375 38:28 a ver yo no pues ahora ya no puede yo siempre por eso

Voz 0654 38:31 vuelves con un perfil bajo a entender que él es el que manda es el que manda ahí bueno con más motivo que sino hubiera sido tu compañero tienes que mantener un respeto y si se hace una una relación obviamente diferente a cuando su compañero pero yo he vivido desde fuera lo que Simeone y bueno y los Gabi Koke Godín eh Raúl García hay bueno seguro que me dejo alguno más han hecho estos años que ha sido hacer vivir horas los atléticos Un sueño sea la gente o los atléticos les queremos a todos tanto porque no han hecho vivir algo que hace diez años cuando yo estaba aquí yo si me lo dice no me lo creo yo cuando llego aquí en los años de segunda de los años de transición ni ir todos los entrenadores y toda la gente que ha pasado en los jugadores que estaban en previsión y una segunda para ayudar a subir al Athletic el trabajo de toda esa gente ha hecho posible que estemos donde estamos sois el trabajo de muchísima gente pero los que han llevado ese barco han sido bueno todos estos que que te nombrado con con Simeone a la cabeza con buenos con Gabi con Koke bueno la gente que lleva más tiempo Godín entonces nunca va a crear una división con ellos más conmigo porque no no no existe

Voz 1375 39:42 lo acabas de presidente del Atleti

Voz 0654 39:45 bueno presidente ya tenemos uno y muy bueno

Voz 1375 39:47 te gustaría algún día a formar parte de la directiva del Atlético

Voz 0654 39:52 me gustaría poder estar en un puesto donde mejorar cosas que se pueden mejorar he tenido la suerte de estar en grandes clubes y bueno en una competición diferente como la Premier que creo que lleva muchos años deben de ventaja a muchos sentidos ir a ver aportar no estar en el club por estar podría estar por estar eso no me vale me gustaría aportar porque creo que que desde mi experiencia puedo aportar a muchas cosas sí que hoy en día pues son consejos y Lea mañana pues ojalá sea de de un puesto donde se pueden hacer las cosas mucho mejor

Voz 1375 40:26 niveles si te parece el Cholo el entrenador ideal para el Athletic

Voz 5 40:29 por supuesto

Voz 1375 40:32 les renovaría Amer

Voz 0654 40:34 Sara esas respuestas fácil a mi me encantaría que él eligiera quedarse aquí quisiera quedarse aquí como me encantaría que lo decidieran los grandes jugadores que tenemos o Griezmann Oblak que ellos eligieran estar aquí yo no quiero que se queden quiero que se quieran quedar pues significa que ellos ven que hay ambición y que quieren ganar Hinault es un tema has hablado mucho no es un tema económico al final el tema económico es una es algo con lo que tiene que contar tu quieres a lo mejor es eso tiene un precio pero no a lo grande no lo vas a convencer con dinero

Voz 1393 41:03 no

Voz 0654 41:04 Solamente tú lo tienes que dar una ambición y sobre todo joder es que no han ganado que quieren ganar lo vas a convencer

Voz 1375 41:11 cuando títulos ofreciéndoles ambición porque era la SER

Voz 0654 41:14 unidad no te lo da ningún club ambición aquí vamos a ganar por esto por esto pero estoy presentarles el famoso proyecto que se que se habla siempre el proyecto es un jugador cuando vea un club vive que tiene ambición de ganar y quieren gana hay que el necesitan para ganar así lo vas a convencer tú crees que Griezmann se quiere quedar con los eh no habló con él de eso yo lo disfruto como jugador como atlético y me encantaría que él se quisiese quedar si no lo entendería perfectamente

Voz 1375 41:40 que es que el Atlético tiene que hacer todo lo posible para que se quede desde el punto de vista económico también claro ha dicho que el dinero no se iban a quedar por dinero pero también desde el punto de vista es más importante el se quedan por el dinero

Voz 0654 41:51 problema

Voz 1375 41:54 si Griezmann seguida por el dinero y no los que se queden a mí no me ponga palabras en mi boca estamos ya pero no te pregunta por Griezmann te preguntaba no

Voz 0654 42:01 pues yo creo

Voz 1375 42:02 dos jugadores que se quede por dinero sale todo

Voz 0654 42:05 fue tercero en la votación por del mundo hace muy poquito sin ganar títulos ese año que les falta es el mejor título tiene Heene ofrecen la oportunidad de ganarlos sí lo demás lo tienes si situado visto cómo corre como trabaja hay alguna duda del compromiso que tiene Griezmann pero es normal que se hable del porque la gente no entiende que tengas un jugador que puede ir donde quiera ir gastando un equipo donde de fuera aún se sigue viendo no al nivel de los grandes es importante que lo vea al nivel de lo grandes porque es el que tiene que tomar la decisión

Voz 1375 42:37 crees que es más fácil que se quiere Griezmann o que se quede Oblak

Voz 0654 42:41 yo no he visto un portero nunca me vida como habla

Voz 1393 42:44 nunca jamás el mejor portero que yo he visto

Voz 0654 42:48 de lejos has espectacular verle entrenar verle jugar ver su comportamiento su profesionalidad

Voz 1393 42:54 el la edad que tiene

Voz 0654 42:57 yo seré yo todo lo posible sin ninguna duda sin duda pero es lo que te digo no es lo que uno quiera lo que el club quiera es lo llame se va a quedar cuando vea la que la ambición del club está al nivel de su ambición y creo que eso es lo que hemos mostrado este año en en el Atleti que el club tiene ambición de crecer tenemos un nuevo estadio y estamos creciendo y estamos mirando si estamos haciendo las cosas para que todos esos jóvenes se quieran quedar poder traer otros de fuera pero la base ojalá siga siendo la gente de la casa porque cuyo sostener el club este año no tengo ninguna duda que ha sido los que te comentaba antes Gabi Koke Godín

Voz 1375 43:33 los Silvestre delante era la gente que que hace que el grupo tenga ambición o Black el mejor portero que has visto nunca Griezmann te parece que está al nivel de Cristiano y Messi