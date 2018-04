Fernando Torres: "Mi relación con Simeone cambió, pasó de compañero a jefe"

Voz 0654 00:00 El Larguero con Manu

Voz 1375 00:21 poner esta frase del Cholo Simeone para que verías que sentiste cuando éste esto en la rueda de prensa del Cholo

Voz 3 00:27 puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada al menos usted ha hecho todo lo posible una pregunta se es una afirmación que ha hecho todo lo posible para que eso ocurra estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres no entiendo la comparación puede ocasionar para que una vez que nunca con la comparación me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuas serán no agrada más gracias

Voz 4 00:55 fue clarísimo muy claro

Voz 0654 01:01 pues lo está viendo además en en bueno en en directo hoy me sorprendió porque todo ya de nosotros hablamos siempre que hablamos en privado oí eh toro que nos tenemos que decir no no lo hemos dicho no y era algo que yo no no sabía pero como te explicado también antes cuando uno tiene la madurez que yo tengo con treinta y cuatro años sabe es entender las circunstancias yo veo las imágenes Si veo la situación de de incomodidad de otra pregunta más que viene a crear una una división que no existe

Voz 1375 01:34 y eso es así yo hoy estamos esto es un chollo para que lo pone facilísimo a todo cómo es que no estamos hablando de esto que ya había pasado

Voz 0654 01:43 que creó más unión en el en el en nuestro estadio en el Metropolitano creó más unión porque nosotros entendemos este tipo de de preguntas au de situaciones como un ataque a un equipo que como como el propio Jiménez dijo molesta no quieren quitar del camino de de pelear con con los grandes si es la manera que que tienen porque bueno el equipo ya tiene una estructura sólida hay de qué manera podemos crear un conflicto aquí hay una vía de crear un conflicto vamos

Voz 1375 02:10 vamos a ponerlo pero te has dicho te sorprendida

Voz 0654 02:13 sí porque bueno es una situación antes de verlos a yo lo vi luego lo analizas me sorprendió porque yo no había hablado con la de esta temporada habíamos hablado de del futuro aunque él sabía bueno que mide ahora anunciarlo pero ese día estéis después

Voz 1375 02:26 de eso

Voz 0654 02:27 hablamos y vamos a hacer

Voz 1375 02:30 pero ese día se ese día esto fue después entre

Voz 0654 02:32 este mediodía

Voz 4 02:34 Saura ante el el día siguiente

Voz 1375 02:37 seguramente sí cuando ha dicho que os habéis dicho siempre las cosas a la cara alguna vez Xavi recriminaba algo desde el buen rollo desde el respeto no el latino votó a conversaciones privadas son privadas pero

Voz 0654 02:49 mira yo con con el Cholo no tengo ningún problema hemos sido compañeros hemos compartido tardes viendo partidos y de repente un día cambia la situación ir que ayer a tu compañero

Voz 4 03:02 es tu jefe y hablamos

Voz 0654 03:04 para volver aquí todo está de acuerdo y yo vuelvo al Atleti y me encuentro con una excompañero que ahora mi jefe ya la situación no es sencilla porque como tratas con el compañero que antes lo hacía bromas eso el estabas vacilando que estás donde está ahora ya no pues ahora

Voz 1375 03:20 no pues yo siempre por eso vuelves con

Voz 0654 03:22 el perfil bajo de entender que él es el que manda es el que manda ahí bueno con más motivo que sino hubiera sido tu compañero tienes que mantener un respeto y si se hace una una relación obviamente diferente a cuando un compañero pero yo he vivido desde fuera lo que Simeone y bueno y los Gabi Koke Godín es Raúl García hay bueno seguro que me dejo alguno más han hecho estos años que ha sido hacer vivir horas los atléticos Un sueño la gente o los atléticos les queremos a todos tanto porque nos han hecho vivir algo que hace diez años cuando yo estaba aquí yo si me lo dicen no me lo creo yo cuando llego aquí en en los años de segunda de los años de transición ni ir todos los entrenadores y toda la gente que ha pasado en los jugadores que estaban en previsión y una segunda para ayudar a subir al Atleti el trabajo de toda esa gente ha hecho posible que estemos donde estamos sois el trabajo de muchísima gente pero los que han llevado ese barco han sido fueron todos estos que que te nombrado con con Simeone a la cabeza con buenos con Gabi con Koke bueno la gente que lleva más tiempo Godín entonces nunca va a crear una división con ellos más conmigo porque no no no existe tú acabas