Jose: "Se me ha caído el mundo encima. Me he enterado que hace tres años mi novia me fue infiel con su médico"

Voz 1363 00:00 José de Cáceres buenas noches

Voz 1 00:02 bueno no sé

Voz 1363 00:04 adelante Josele escuchamos muchísimas gracias por llamar

Voz 1 00:07 mira se llama porque si toda una situación un poco complicada

Voz 1363 00:13 sí no tengo nada

Voz 1 00:15 yo con mi novia que llevamos trece años juntos me entero de un día para otro que era Talking otro hombre una noche le pongo no sé qué hacer

Voz 1363 00:34 se ha enterado por ella ella es la que se lo ha contado lo contra otra persona

Voz 1 00:39 no porque nosotros por nuestra situación no vivimos juntos ella arriba con su madre su padre yo digo con mimar de momento estamos dando eh eso entonces su madre un sábado a las seis de la mañana vistiendo que siempre Raquel

Voz 2 01:06 se llaman como que estaba llamando a ella porque pensaba que estaba con usted no sé si supongo yo no sé qué pensaría me llamó

Voz 3 01:18 quería llamar a ella me llamó a mí sin querer preocupando por ellas pues a lo mejor que no claro

Voz 2 01:28 yo dije Si yo hablé con con ella hemos quedado que eso iba a costar una buenas noches eso ya está claro yo la llamé pregunté dónde estás me dice nada he salido con la amigo ha llegado a casa es por poco a poco fue descubriendo y al final pues me lo contó todo me lo contó todo lo dijo que un médico ella ha tenido problemas en la pierna con avaricia la van a operar fuera un médico y un médico me dijo que era muy simpático que quería quedar con ella para hablar al tema de de la medicina de la enfermedad yo le dije que mejor que no lo haría porque es una cosa muy extraña que sea un médico tan simpático

Voz 1363 02:19 usted no se fiaba

Voz 2 02:22 pero por favor que cambiara de médico y que es una cosa que que no se me parecía muy raro pero yo confío confiaban en ella cien por cien porque la única mujer que tú desde los dieciocho años hasta ahora tengo XXXI nunca desconfió de ellos ya ya de mí pero ha sido una cosa muy rara más cayó el mundo encima claro si ese médico poco ella lo que me contó que quedó con él una noche en un una tarde en un bar para hablar de la enfermedad letal sí si gusto parecido el tema de las canciones de música sí quedó con él para salir sin decírmelo quedaba con ella quedó con él sin sin decírmelo a mí

Voz 1363 03:13 te entiendo

Voz 2 03:16 nada hay quedaron muy felices se agotó con él que por el alcohol tal vez beba muy poco se le nubló acostaron yo por no sé qué hacer yo la quiero con locura ella dice que me quiere que te no me deja nunca que fue un error

Voz 1 03:40 que me quiera que que que que me quiere

Voz 1363 03:44 yo no sé entonces entiendo que ella no se ha enamorado de otra persona

Voz 2 03:48 no no son enamorado fue dice que fue un error pero me da miedo que esté porque ha quedado con él dice que es por aburrimiento Paul por salir y tal pero claro me da miedo yo no confío ahora porque pienso que que ella puede volver a quedar allí puede yo no quiero ser segundo plato de nadie quiere dejar osea que dejar las cosas claras si y con ese hombre que yo pienso que no tenía culpa ninguna que no se le ha agotado dice Lago lo ha gustado Minogue hay mira pues es ella la que tenía que decidir si ha decidió hacer eso por yo ahora posee arrepiente dice que me quiere que quiere estar conmigo no quiero estar con adiós más yo la quiero pues de no sé si no sé qué hacer me nos cayó el mundo encima no no sé si si seguir con ella decir que que se lo piense que que que hable con el Madrid con el hombre si ella sienta algo porel di di amor pago ya que casos que me deje ahora que

Voz 3 04:57 que no que después que ser mucho peor

Voz 2 05:03 eso es todo y quería preguntarte qué hacer si dejar si seguir con ella Hay confiar hay que pensar que ha sido un error ella p'alante

Voz 1363 05:13 podría se siente capaz de perdonar de seguir para delante de hacer como que nada ha pasado entonces su tira abrazando la ahí confiando en ella como

Voz 2 05:23 como hemos de saber todo esto no sé yo pienso que sí porque vivimos una vida silbo amargarle no sé no sé si podría lo o la dejó sigo con ella lo perdono ya está otra cosa no pueda hacer yo si sería capaz de perdonar la si quiere de verdad haya sido un error dice de ella que ha sido un error por seguir p'alante pero me da mucho miedo que que vuelva la pasa entonces por Mi vida sí que

Voz 3 05:58 se va todo se va todo no sé qué hacer

Voz 1363 06:06 José me pregunto qué es lo que más duele el pensar en lo que puede usted sufrir a partir de ahora o el dolor puntual

Voz 3 06:16 de la tradición

Voz 2 06:18 Dolor puntual yo creo que no duele tanto para mí vamos me me duele mucho pero me duele más pensar que pueden pasar que que me diga que me quiera luego pase otra vez que no sea cierto entonces esa es mi preocupación

Voz 1363 06:43 ya lo dijo usted en un momento dado que quedó con él por aburrimiento

Voz 2 06:47 sí dijo porque mi situación yo no trabajo ahora mismo estoy terminando un estudio que quería acabar los hace muchos años conseguí estudiando para el técnico un trabajo que me encanta yo siempre me ha gustado ayudar a las personas me queda un mes de prácticas ya termino tengo llamas en menos el trabajo si Dios quiere eso y entonces pues no salimos mucho no te da mucho dinero no salimos de vez en cuando nos vamos a cenar por ahí de comida rápida así poco más al cine a lo mejor una vez al mes ya está entonces pues ahora mismo no lo puede dar mucho ella tampoco ella está estudiando y no tampoco tiene recurso y estamos en esa situación pues claro durante trece años pocos ya ves tú a lo mejor se aburre un poco no lo sé

Voz 1363 07:42 ya

Voz 2 07:43 yo es que no puedo hacer nada más yo intento hacer todo lo que sea si yo gano un dinero por ahí que hago algún trabajo o mirada vamos Uli salimos por ahí o tal pero no puedo no puedo competir con con médico que tiene dinero tiene todo se puede dar por muchas cosas es lo que me da miedo que lo olvida que lo borro su número de todo y que sigamos p'alante que ha sido un error ha sido culpa del alcohol pero yo sí no lo sé no me da mucho miedo que que vuelvo a pasar si la perdón yo lo perdono porque la quiero con locura llevamos tres años junto mira no hemos discutido yo creo que por tres veces o cuatro la vida ahí ha mostrado siempre junto siempre día tras día no lo sé que hacer esto como que se me cayó el mundo es una cosa que yo no me lo esperaba nunca Mi vida no quería por eso alguna opinión que es lo que tengo que hacer algo porque ya no tengo a nadie con quien compartir esto solo con con otra radio que yo la escucho de vez en cuando

Voz 1 09:00 me gusta mucho y eso vida eh

Voz 2 09:05 comentó José Pastor saberlo árabe

Voz 1363 09:07 co que tenga tanta confianza en este equipo muchísimas gracias espero que esto también me alivia un poco el peso y enseguida le voy a leer los comentarios que están escribiendo para para usted