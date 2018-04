Espe: "Perdí a mi marido en un atropello. La sentencia ha sido desfavorable y a mi juicio injusta"

Voz 1 00:00 muy buenas noches SPE buenas noches Macarena muchas gracias por llamar desde Vizcaya

Voz 2 00:06 sí muy bien aquí si era bueno clave Saba las lágrimas pues si era para hacerle un homenaje a mi marido que mañana bueno ya vi siete hace cuatro años que falleció bueno pues pues es que era lo mejor que me ha pasado en la vida al conocer ver vamos que es un buen padre buen marido nada se puede dar un paseo en bicicleta diga no yo ahora hemos tenido ya juicio oí ya la sentencia con hoy testigos pues ha sabido desfavorable a nosotros es muy injusto es muy injusto porque habrá que no no lo esperábamos porque nadie sabe lo qué ha pasado realmente hay y entonces pues no sé cómo decirte que él ha no se la Guardia Civil y todo pues no han tenido un

Voz 3 01:19 una especie de de duda de que también el conductor haya cometido un fallo como el único que está que vamos que que lo ha visto todo ha sido él pues saberlo todo a su favor no sé ahora no sé lo que haré

Voz 4 01:35 si hay que apelar lo que bueno que te recomiendan abogado

Voz 3 01:42 pues mira me lo han dicho hoy estoy desesperada me dormí mañana quedado con él para hablar ya veremos a ver lo que puedo hacer pero era en principio para hacerle un homenaje que mañana pues eso bueno hoy el día diecisiete de abril pues ya no no Rajoy no se dejaba aquí

Voz 2 02:05 vendidos vendidos pero bueno

Voz 3 02:11 pues eso sí alguno de los que me está oyendo pues me podría dar algún consejo al mira te digo me parece muy injusto lo que es lo que pasará

Voz 1 02:26 dice que no se lo esperaba no esperaba

Voz 3 02:29 no no me lo esperaba porque yo me haré era un hombre responsable y íbamos en ningún momento se me pasaba por la cabeza que él iba por la carretera mal

Voz 1 02:41 por qué se ha sido el fallo del juez el que cometió una imprudencia en la bicicleta

Voz 3 02:50 no no no la verdad es que no no es que haya comete imprudencias sino que que bueno que ellos es como realmente no no saben qué es lo que pasó ahí porque son todo hipótesis pues bueno se ha enviado de de cada acción de conductor igual no que si él venía por mitad de la carretera bueno conductor no sabemos realmente también venía por mitad de la carretera no dejó tampoco con en su sitio es que no se sabe si esa era nuestra esperanza de que igual pues pues pues iba a salir favorable a nosotros pero pero no no no ha sido así pero bueno pues ahora no sé la verdad que que no se no se lo merece él tampoco él a mi me da igual no quiero nada sola que quería por él que nada que ver con como ponen encima no sé cómo decir

Voz 4 03:51 sí yo no entiendo qué manos faltas

Voz 2 03:58 Nos ha dejado verle

Voz 3 04:01 ni una persona muy bueno hombre

Voz 2 04:04 buen marido familiar

Voz 3 04:10 que haya tenido este final Ali que encima pues parece que bueno que que el poder a a matarse no porque era la responsable a mis hijos jamás

Voz 2 04:21 les ha dejado salir sin casco jamás y no no me dejaba las bicicletas

Voz 3 04:28 y él pues bueno a decir que no llevaba casco sea un hombre que iba preparadísimo cuando iba a andar en bici lo que pasa es claro el casco por el impacto salió despedido ahora parece ser que el casco a salir no sólo no

Voz 1 04:43 no hay cosas que usted no entiende ahí

Voz 3 04:47 es una enorme que tiene una enorme entenderé nunca esto porque como no ha habido testigos nadie lo ha visto solo pues el conductor que yo entiendo que también lo habrá pasado el mal no digo lo contrario no que un accidente pues no es plato de gusto para nadie no pero pero una pérdida tan grande que cuando no hay que poner a si es que no hay nada nada nadie ha visto nada por la frenada pero qué pero porque no lo sé muchas cosas así sin embargo ha salido para él favorable entonces ha salido de unas sentencia todavía firme por lo visto no lo ahora que no entiendo demasiado a ver lo que lo que puedo hacer

Voz 2 05:38 me abogado lo puede

Voz 1 05:40 y sus hijos Espe como están

Voz 3 05:45 pues bueno pues muy bien con con mucha falta la falta de de su padre ellos sean hecho pues mayores en poco tiempo son nombres me han ayudado muchísimo

Voz 2 05:59 muchísimo

Voz 3 06:02 aquí está mi hijo mayor todo pues su padre adoraba ya te digo te su padre era para ellos todo también todo hubiera te digo que era muy familiar siempre con ellos iba al fuimos

Voz 2 06:16 a todo a todo a todo estamos viendo pero bueno lo hacen no puedo hacer más allá de lo que dado intento llevar adelante como puedo ellos cuesta a mí

Voz 1 06:36 entiendo que esta familia tira para adelante porque se apoyan los unos en los otros no

Voz 2 06:41 sí además más dinero mucha familia me ayudó mucho

Voz 3 06:43 mucho muchísimo desarmadas

Voz 2 06:46 mi hermano me me ayudó mucho no pues nosotros yo he tirado con todo no me quedaba otra no me queda otra porque ha sido una muerte tan injusto no te lo esperaba verle perfectamente a aquel país me te digo para mí era pues para eso para rendirle un homenaje pues mañana cerremos Madrid fue el día que sin nada y eso te cuento Macarena

Voz 1 07:37 pues un día que usted ha empezado dedicándose lo a él Un día para el recuerdo

Voz 2 07:45 no se le puede no se puede olvidar nunca

Voz 1 07:51 te mando un abrazo muy cariñoso de verdad

Voz 2 07:55 ha sido lo lo mejor que me ha pasado la vida de la otra señora que no había tenido suerte yo la suerte que he tenido ha sido conocerle a él con veinte años tengo cincuenta y cinco ha sido mi suerte es así que se ha ido él iba a dejar

Voz 3 08:20 no

Voz 2 08:21 que no que no sé no sé cómo voy a hacer es por mis hijos pero me levanto todos los días pues por ellos por ellos para que fueran a sus colegios hay siguiéramos sus estudios pero pero ha sido muy duro muy duro ir ahora paseado remate ha sido este que sin haber pruebas obvia no hay nada no hay nada nada encima pues nos pasa está encima de la pérdida habrá más pasar esto sí que me parece una injusticia pero

Voz 1 09:05 mira todo nuestro cariño Espe y que no le fallan las fuerzas

Voz 2 09:10 bueno eso espero pues nada gracias gracias por todo deseo lo mejor para

Voz 1 09:15 a vosotros gracias a usted por la confianza