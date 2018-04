Voz 1727

00:00

buenos días en lo peor de la crisis económica y de los escándalos del mal uso del dinero ajeno que empezaron a brotar como setas entonces aquí allá Un grito salía de todas las esquinas que devuelvan el dinero que devuelvan el dinero sin dos antiguos directivos de Novacaixagalicia tendrán que devolver el dinero de la pensión millonaria que se diseñaron para ellos mientras la entidad hacia aguas tenía que ser rescatada tienen que devolver diez millones y medio de euros que es la cantidad que se reservaron para prejubilarse dinero cobrado en el dos mil once cuando se llevaba ya tres años inyectando dinero público a las cajas en crisis ésta es ya la sentencia firme del Tribunal Supremo la primera firme que obliga a directivos de las cajas a devolver dinero está pendiente también de firmeza en el Supremo la sentencia de las Black de Caja Madrid que también pide que se devuelvan los doce millones de euros gastados con aquellas tarjetas opacas esa cantidad de dinero no tapa en absoluto los agujeros que existieron en las dos entidades pero que la devuelvan resulta imprescindible por Justicia que se lo digan sino a los pensionistas del cero coma veinticinco por ciento y por un mínimo sentido de la ejemplaridad pública este concepto tan manoseado pero tan indispensable si es que no queremos instalarlos instalarnos todos en el cinismo más absoluto la ejemplaridad no afecta sólo a los políticos aunque sean el blanco más fácil no les afecta solo a ellos pero ellos los políticos asumen de forma voluntaria un liderazgo social que les obliga doblemente por eso resulta tan peligroso el argumento en el que está instalado el Partido Popular en el caso Cifuentes como algunos otros políticos han engordado maquillado su currículum los populares dan por bueno que pueden sostener a Cifuentes como presidenta en un caso en el que la Fiscalía investiga de momento falsedad de documento que ha obligado a intervenir un instituto público expedientará un catedrático arrastrado en nombre de toda una universidad pública y pillado en flagrante mentira en sede parlamentaria a la presidenta del Gobierno regional en un artículo en el diario El País hoy dice el rector de la Rey Juan Carlos que si la justicia demuestra la falsedad documental le van a retirar el título del master a Cifuentes de verdad quiere el PP que en este caso con la devolución del título es suficiente Pepa Bueno