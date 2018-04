Buenas o malas noticias

Voz 1389

puede haber seguir habiendo delito de malversación pero por lo dicho ayer por el ministro Montoro no a cuenta del dinero del presupuesto público es decir el ministro dijo ayer en una entrevista en el diario El Mundo que no se gastó un solo euro del dinero público en el proceso soberanista Montoro ministro de Hacienda alguna autoridad tiene es un testimonio tampoco es el juez evidentemente pero sí me llama la atención la reacción negativa de esas declaraciones en el bloque constitucionalista como que se le están poniendo palos al juez Llarena que sin embargo defiende lo contrario a mí me parece el hecho de que el dinero de los toledanos nos haya gastado en hacer efectivo un proceso independentista que debería ser vivido como una buena noticia pero esto no es la primera vez que pasa ahí es bastante sintomático se está buscando la verdad las palabras de Montoro ayudan a conocerla ayudan a llegar a ellas y está buscando la venganza las palabras de Montoro son un obstáculo yo tengo la impresión que desde hace algún tiempo hay muchísima gente injusticia en los medios de comunicación desde luego la política deseando intentando probar unos delitos que se ajusten a unas penas concretas de cárcel normalmente te se esclarece primero los delitos no las penas para que eso se produzca creo que hay demasiada gente deseando que le hubiesen robado dinero para que se pruebe que hubo malversación o que hubiese habido más violencia de la que hubo para que se pueda aprobar la