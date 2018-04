"Europa no está a la altura"

Voz 5

00:45

me preocupa muchísimo porque creo que he notado estando a la altura del desafío que supone refugiado dándoles dinero Truquía no para que lo cuide sino para que lo retenga el afrontara sinceramente lo diría aquí no lo puedo decir a la calle pero cuando llegue la él lesión el año que viene la verdad es que no sé que Europa les vamos a vender a los ciudadanos para que voten a una u otra ideología es otras de las cosas que me preocupa muchísimo Lloris cimiento de ideología ultraconservadoras que va a ser muchísimo muchísimo daño a todo lo que hemos logrado a través de muchos años los distintos partido político de España y en Europa