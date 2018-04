El campo de fútbol que desaparece cuando llueve

Voz 1806 00:00 sintonía de Pablo gracias pues mira me va a cambiar dentro un poquito porque hasta ver Vince zona es un pueblo de a cincuenta kilómetros de Pamplona Navarra que tiene un río el río Arga el río vale que el equipo es curioso porque el pero es el equipo se llama el Club Deportivo injerto esto es una historia la hoy no es el caso es que cuando tú estás viendo que ha llovido mucho que se desbordan los ríos

Voz 1 00:37 pues fíjate cuando pasa eso

Voz 1806 00:39 bueno el campo de fútbol del club deportivo injerto desaparece pero desaparece bajo las siglas literalmente vamos a cantar bajo la lluvia

Voz 2 00:51 no tenemos preparado me gusta transitoria para todos los desaparece es que desaparece

Voz 1806 00:56 todas las porterías afortunadamente los vestuarios

Voz 3 00:58 puesto en alto para que no se inunden todo lo no

Voz 1806 01:01 por vestuarios no irle podemos preguntar al al presidente que se llama José de perdón Manuel Cho carro mano hecho

Voz 1 01:10 para el presidente del Club Deportivo injerto hola Manuel

Voz 1806 01:12 buenas

Voz 4 01:13 hola buenas noches como está ahora mismo en el campo bueno pues ahora mismo ha dejado un poco Barriola

Voz 5 01:20 el césped ya se limpiaron las casetas

Voz 4 01:23 el domingo con la manguera

Voz 5 01:26 pero bueno esperando a que se que para pensar ya

Voz 4 01:29 ya para entrenar vamos esta semana Sí se puede claro

Voz 1806 01:32 habéis suspendido el partido claro

Voz 4 01:35 sí coincidió que jugábamos el domingo contra el Buñuel y entonces pues nada estuvo en el campo ha negado casi veinticuatro horas y entonces decimos con el secretario el presidente Pujol suspenderlo y ponerlo el día uno

Voz 1806 01:49 en esta ocasión en esta ocasión manos desaparecieron no es que no se veía nada de la portería nada

Voz 4 01:56 no no he más o menos por las mediciones que hay lo que pasa es que no se pueden entrar pero ahora con con los drones que ha vivido ahora pues es casi es un metro por encima de las porterías dos cuarenta y cuatro pues unos tres cuarenta y cuatro es lo que

Voz 1 02:13 es una barbaridad hay imágenes en eh que hemos colgado en la cuenta de la web del Larguero no

Voz 1806 02:18 es difícil que son impresionantes esto la solución se supone que es hacerlo el campo en otro sitio ahí interviene pues un poco a ver cómo cómo se puede hacer no es así

Voz 6 02:30 el alcalde si era Emmanuel

Voz 1806 02:33 si el alcalde podemos llamada alcalde para ver qué qué opina de esto esto el alcalde José José carros

Voz 7 02:41 la José Alcalde buenas noches

Voz 1 02:43 hola buenas noches país vamos coinciden en apellido igual

Voz 1806 02:47 que son hermanos ahí va la leche sal alcaldes hermano del presidente pero no hacemos un campo nuevo no Jose

Voz 0732 02:54 pues no la verdad es que es una pena en sitio está ya destinado en un desde hace varios años pero bueno ahora con este tema de la crisis pues la verdad es que el Ayuntamiento no puede coger ninguna subvención el Ayuntamiento no dispone de dinero para empezar ninguna obra If desafortunadamente pues bueno pues ya son muchos años los que tanto el club como el ayuntamiento que que intenta ayudar lo máximo posible pues se ven abocados a seguirá así hasta bueno pues hasta que haya dinero y que el club tenga un campo nuevo que es lo que tiene claro

Voz 1 03:25 eso no selección hermano

Voz 0732 03:28 lo que se intenta ayudar pero la verdad es que el tema económico pues en pueblos pequeños como hervida nada pues la verdad es que hace mucho daño

Voz 1 03:36 Manuel lo entiende que el que el alcalde le diga que no hombre lo van a presentar una moción de censura no

Voz 4 03:45 final al final lo que lo que hicimos también un poco habla hablar con el Gobierno pues poniéndole la solución que más o menos veíamos algo viable pero dijeron que sin categorías inferiores que es que no que es que es que es inviable es viable porque con lo que cuesta hacer hoy en día un campo pues nada

Voz 1806 04:06 oye Manuel Manuel cuando de ahora chicos avisan y tal antes de que venga la riada podéis quitar cosas levantar la lavadora el frigorífico etcétera pero incluso yo en la última que que lo vi cuando baja

Voz 6 04:21 el el el agua en la Porte

Voz 1806 04:23 ya queda pero ahí hay fotografías que tú has visto todo pues toda la mierda que que

Voz 1 04:28 es raro el agua

Voz 1806 04:31 a limpiar eso caro jugadores directivos para limpiar todo lo que queda en el campo es tremendo no

Voz 4 04:37 hombre al final de cada a dependemos de de cuando baja el el agua pues a a ver que ha dejado o qué ha pasado se ha roto pues él mismo esta esta riada pues la portería de entrenar hay perlas a atar a una barandilla la tamos pero las se la llevó paro puestos los postes de la luz terminaban estará obligado a cambiar

Voz 1806 05:03 eso que no sirvió de nada porque dan un bando cuando va a crecer el el río pues avisan a los vecinos no con un bando el lo típico que avisan no Josete tocó esta vez no

Voz 0732 05:17 sí la verdad es que bueno pues somos un pueblo pequeño y tenemos que hacer de todo y no desde el Gobierno de Navarra se sendos avisó que que la grande parecida a la de dos mil quince ya avisó pues que que la cosa iba en serio que la carretera hacia atrás vaya si va a cortada vientos bueno pues el bando sirve para eso para mantener un poco a la gente informada que es un poco lo que quieren no

Voz 1806 05:38 sí que vayan sacando los aperos y todos los

Voz 0732 05:41 pero me he puesto a que el cultivo que está para cosechar o para recoger que si quiere que lo coja ya porque si no desaparece bajo las aguas no se sabe cuándo se va volverá al poder a entrar en los campos entonces la verdad es que que aparte de lo que es el campo fútbol en sí es mucho los daños café en en lo que se los campos de cultivo y la verdad es que cada vez una riada pues pues pues la verdad es que sobre todo impresiona la el año que tiene que pueda hacer

Voz 1 06:07 el agua no cómo va al equipo por cierto Manuel

Voz 4 06:10 bueno pues el año pasado este año ha dado también como los anteriores que estuvimos siempre celofán no hay el el jugar la promoción y por la parte de arriba pero bueno ahora últimamente en los últimos partidos aunque no podemos entrenar porque este año

Voz 1 06:24 el frontón entrenarse en el frontón y eso veremos pronto en otro poco

Voz 4 06:31 un poco como decía aquel dos tenemos un bajón siempre cuando empieza el órgano

Voz 1 06:35 la época de los rivales lo sabe llega la época de lluvias a por vosotros

Voz 4 06:40 ahí está ahí está temporada ciudad revés la la época de riadas que llevamos cinco pues hemos andado estamos andando mejor

Voz 1 06:48 madre mía de mi vida estoy viendo imágenes que es que es increíble es a la portería del Retiro y la por el campo de fútbol debajo bueno pues chocar presidente del Club Deportivo injerto hijos hecho carro alcalde de ver quizá hermano del presidente ojalá que se arregle el problema es que se pueda construir algún día el campo en otro sitio porque si no se va a seguir dependiendo si no tienes madre mía que vaya bien alcalde gracias por estar en El Larguero eh

Voz 0732 07:16 gracias a vosotros un saludo Manuel

Voz 1 07:18 piensas presentarte a las próximas elecciones

Voz 4 07:21 pero presentarte sé si estamos todos a Alarte sí bueno llegará un momento en el cual ya es difícil lo damos todo lo que tenemos ya está no se puede pedir más

Voz 1 07:34 gracias por estar Manuel Illana abrazo un abrazo venga gracias Pablo no sé si eso sí porque se enfrentan a esto como decía Raúl cinco veces al año cada año cada temporada cada año

Voz 1806 07:43 el este que desaparezca una dos veces pero según la inundar pues eso cinco seis veces

