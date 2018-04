El 'Consentimiento' de Candela Peña

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido Davis Candela que acabo de decir Macron

Voz 3 00:09 en Estrasburgo que

Voz 4 00:11 no quiere pertenecer a una generación de sonámbulos que hoy también conozcamos que Bruselas es donde más se duerme de Europa sea tú que Jesús casualidad bastante tengo claro también es verdad

Voz 2 00:25 con esa regla porque aquí cada uno tiene bastante con lo sabes que lo que queremos es que estés

Voz 4 00:33 cómoda que esté que tú has estado muchas veces en ese entonces yo creo que te que te sientas muy muy cómoda estás en el teatro pues mira vamos a hacer es ponerte una gran ovación para que te sientas como en casa en poco suceda

Voz 5 00:45 español hacia la guapa a tope de paz eso te lo juro

Voz 3 00:57 a que te dice el público cuando acaba porque sabes lo que me sorprende que de repente

Voz 0305 01:04 o sea cuando sale yo miro al público cuando aplauden saludo hay algunos que me hacen llevaba conmigo en la voz no lo dicen hombre no lo dicen cómo aplauden y es hay mucha gente son cuatrocientas personas así pero que me sorprende que la gente te diga gracias por lo que ha visto no soy muy consciente de lo que le pasa la gente soy consciente de lo que me pasa a mí viendo actores que admiro pero casi siempre es en el cine osea no he visto a Isabelle Huppert en el teatro igual si la veo yo que ser tiranía

Voz 6 01:37 bueno han robado no es muy de teatro ópera quizás más no sé

Voz 4 01:42 el deporte nunca

Voz 6 01:44 no pero es más teatral El

Voz 3 01:47 ya sabes que aquí cada uno tiene lo suyo

Voz 2 01:51 cada uno tiene zona gigabyte estoy preguntando ahora de Bravo del deporte

Voz 4 01:56 bueno Candela Peña es muchas cosas pero promete es la persona que mejor decidio sus pasos porque hay gente que dices pues yo creo que se le hubiera ido mejor haciendo no sé que tú no tienes que ser actriz y elegiste muy bien como virtud también dices muy bien tacos yo creo que es la persona en España que mejor dice tacos sí

Voz 2 02:17 el otro día melodía Hortensia si hay competencia España esperanza muchos tacos por ejemplo Esperanza Aguirre si le pasa mucha gente que tiene maneja así toros es poder que para humanizar sí

Voz 4 02:32 dice muchos tacos que creen ellos que diciendo tacos se ponen como como si fuesen personas normales sino no

Voz 2 02:38 eso es tu caso es que crecido con

Voz 0305 02:40 en eso vengo de familia sevillana hay el el taco es algo que no se parte de la cotidianidad de del día

Voz 4 02:49 es feo pero es puramente están todos los niños están aviso en el colegio cuál es tu Taco favoritos a la frase que dice ese gesto

Voz 0305 02:58 pues te voy a decir una cosa yo luego en casa y así en Mittal no suelta queda luego por ejemplo me molesta mucho que entre una pareja se digan tacos eso tampoco pero ni como no no me gusta sea los debo decir en las película tampoco soy muy consciente de que diga yo muchos tacos no como yo pero sí pero la vida normal no no no las películas las películas bueno ya pero las películas casi no lo es exacto pero los Si yo lo suyo

Voz 2 03:26 el decirle estamos entendiendo estábamos yo estoy yo de los dices muy bien aquí en si si bien queda sí

Voz 4 03:39 es bueno consentimiento en el Centro Dramático Nacional que puede verse el centro de la adecuación al que en el teatro Valle Inclán es de lo que vamos a hablar

Voz 7 03:48 que he venido superviviente acompañada esta noche por los dueños de un bar de mi pueblo de al lado del cine de mi pueblo

Voz 4 03:56 esto es cuando recibía un no tenía que ser aquí pero ya ya Casona no tenía que ser pero bueno ya que está ahí diste en los Goya agradecía al dueño del bar de tu pueblo

Voz 0305 04:07 hombre Garner padres claro es que yo soy la hija de los dueños del bar de al lado del cine de mi pueblo entonces en lo que has dicho de escogido bien no es que a mí el destino ya me puso en tres butacas yo molestaban el bar porque era muy pequeña y mi madre me decía dile al señor Ramón que te deje pasar y entonces yo al señor Ramón que da el acomodador me daba vergüenza decirle mi madre me ha dicho déjame pasar entonces yo lo hacía o un poco el Chou para ganarme que él me dijera pasa anda Candela entonces cuando ese hombre ya estaba harto de que yo en el hall de aquel cine Maragall con mucha escalera yo le hacía de bedel de hacía de todo con muchos afiches de películas de Holocausto caníbal mucho cine del cura recuerdo recuerdo un palo que atravesaba es que eso lo tengo yo en mi cabeza luego mucho cine de Fernando Esteso y Pajares también recuerdo en la parte de abajo luego arriba eran las que se hacían en el momento entonces cuando el señor Ramón Yaser Taba señor Ramón no el patilla el me decía anda Candela pasa yo ahí he visto todo todo todo tanto es así que cuando el cine lo tiraron abajo el alcalde me regaló las tres butacas que tengo yo en el salón donde he dormido echó la siesta hecho tú

Voz 4 05:17 qué bonito es verdad que los niños voy al principio de la historia que es preciosa ya lo no se deben a niños de los bares cosa que me parece que habla de nosotros como como saciedad porque aquí te vas al norte de Europa ahí no ves a un niño en un bar ni ni ni iba a decir ni harta de vino que contrasentido no es otra que ya no hay niños en los en los bares ya no no pero hay una generación a nuestra que se creó en los bares

Voz 2 05:40 ahí tu madre lo mejor estaban y tomando algo y tuvo que están tomando algo en tu casa hubiera los dueños pero claro que era normal que habría otros amigos tuyos ahí también no no

Voz 0305 05:49 muchos pero yo claro a mi madre le daba vergüenza que yo le preguntara al señor Román los deberes entonces yo hacía los deberes comía claro era tu casa mis padres en casa estaba muy poquito entonces mi hogar era el bar

Voz 4 06:03 fíjate lo bueno Candela

Voz 0305 06:05 hay muchos actores disculpa porque Pepón Nieto por ejemplo también es hijo del bar Los Nieto yo creo que como tú creces con público acaba siendo agudo

Voz 4 06:15 sí como teoría científica

Voz 2 06:20 es probable que no voy yo a mi siguiente yo estaba de la actriz Goya salga no sé cuánto pero de verdad por qué

Voz 0305 06:32 pues te digo de los gracias pero ésta te digo que me ayuda mucho porque aparte podría contar muchas anécdotas pero es que cosas muy importantes de la vida me han venido con público y me ha dado vergüenza decirlas en casa porque mi padre cuando eso le había pasado a mi hermana le había regalado flores y a mí me daba vergüenza decir me bajó el periodo para que a todo el mundo

Voz 4 06:54 que la vida es mucho teatro es teatro chateando supera porque era era vete ahora duelos bares hubieras que que eso ha cambiado para bien probablemente bueno consentimiento que esta es la segunda vez que estás en el teatro la segunda oí vías pasaba más de porque la latina que teatro muy bien fantástico una cosa poco más dijeran por qué no decirlo ahí al Centro Dramático Nacional que a mí ya como nombre me encanta sé dónde vas voy al Centro Dramático

Voz 0305 07:27 lo digo lo digo mucho así como convoca muy llena la verdad es que sí estoy contenta me hace ilusión y sobre todo porque llega uno a unas edades que como cumple cuarenta años el cine a no ser que sea es el pívot de los espigones el cine deja de llamarte entonces que me hayan hecho yo un espacio en el teatro y me encanta y luego que la experiencia de estar con público como está dispuesto el escenario de para esta función para consentimiento que es una escenografía de kurdo uno de los mejores escenógrafos que hay ahora aquí está como tengo público a tres bandas pegado al escenarios ostra estamos a pie de calle digamos el público está donde yo

Voz 3 08:10 eso es bueno y malo

Voz 0305 08:11 no es bueno y malo es bueno y malo porque justo los primeros días yo lo decía a mis compañeros me cuesta mucho o sea tenía que estar muy concentrada para no mirar a la gente porque ves perfectamente

Voz 8 08:22 ha venido Toni ha venido Toni

Voz 0305 08:24 está en la segunda porque aparte a ese habla mucho de es como el el público a veces es como jurado de unos juicios que hay entonces están iluminados los ves que lo pasó no por la calidad de la

Voz 4 08:37 la digo pero que alguien por lo que sea no ha dormido bien eso no

Voz 0305 08:41 hemos a la gente que se duerme y Pera Ponce que no puede tener más arte me dice Le está interesando mucho lo que estás haciendo al segundo de la derecha vemos a una señora que está así muriéndose y mucha pareja que eso me encanta me da una ternura que me muero que yo fantaseando con que uno le ha regalado la entrada al otro por amor Aído y está como muy abrazado a su pareja está durmiendo

Voz 4 09:04 el y tú sigue sea cuando ves eso tú

Voz 0305 09:08 no producirá ternura aparte que la gente haga lo que quiera yo tengo que hacer lo mío ves bastante tengo yo con lo mío aparte que los miró pero como de refilón porque hay estilos en las que no estoy estoy en el escenario

Voz 4 09:19 pues mira me hubiera encantado es que hemos empezado hablando de la fíjate cómo es ese programa hemos empezado hablando de Macron en la sede parlamentaria de Estrasburgo en ese titular no quiero pertenecer a una generación de sonámbulos pero me gusta más tu titular muy bien encantado hubiera dicho Macron llegar ahí a esa sede parlamentaria en Estrasburgo todo decir bastante tengo yo con lo mío es palabras de Macron presidente de la República francesa bueno

Voz 2 09:44 vamos a seguir hablando hay mucha tela que cortar con Candela Peña y lo vamos a hacer en unos minutos en Hoy por hoy

Voz 1 09:49 cadena SER

Voz 2 09:52 Candela Peña representa con céntimos

Voz 4 09:55 viento en el Teatro Valle Inclán de Madrid

Voz 5 10:02 porque es verdad

Voz 3 10:12 a la hora de la británica

Voz 4 10:16 que me voy mide que propone debates muy complejos entornos los abusos la infidelidad la distancia entre la legalidad y la verdadera justicia sobre cuando no decir que no no significa necesariamente decir que si el fondo todo todo lo que habla Isaí podría ahora mismo está representada cualquier el boletín informativo en cualquier programa de será es decir todo lo que plantea la obra básicamente es nuestra rutina nos gusta en absoluto

Voz 0305 10:39 la mente pero sí que es cierto que Nina sea ella lo mete en un encuadre judicial pero como es autora viva a parte una tía que no tienen y cuarenta años y la hemos tenido muy presente ha venido a echarnos un cable tal eh ella contó que para ella lo importante de la funciones el adulterio sea la infidelidad no sé si a raíz de alguna porque lo vive como que digo esto algo de esto es hemos de parte de alguna experiencia personal suya no sé hasta qué punto ni cuáles pero bueno es como el la crisis de una pareja de unos amigos que tú te ves reflejado en eso y luego esa gente ella lo ha metido en un encuadre de abogados fiscales y tal porque era yo creo que el contexto que a ella le servía para explicar un montón de cosas sobretodo de eso de la verdad para ti es una pero para mí es otra porque cada uno la vive desde él mismo no

Voz 4 11:32 es curioso que hay seguro es donde mucha gente ha cuando cuando acaba hay mucha gente así moviendo los labios esquinas generadas hace un momento entiendo que mucha gente necesita esa dosis de ficción que plantea una hora teatro sientas con tu novio contó novia con tu pareja con tu amigo en quién sea te sientas de empate Utah casi ves lo que te proyectan tomándolo como algo que parte de la ficción de de de un texto escrito por alguien que era la pasan ahora basado porque durante hay se ve mucho mejor quiénes somos desde la ficción es mucho más fácil reflejarse y ver quiénes somos de verdad

Voz 0305 12:04 es que hay veces que uno con su pareja a lo mejor no se atreve que en parte es lo que nos pasa el personaje que hace Jesús Noguer oyó que son este tipo de parejas que hay veces que entre ellos no se atreven a de Fidalgo pero sí tienen público como Virginia Woolf no que cuando tienes público sí que te atreves público me refiero a otras parejas digo son reuniones que unos sí que se atreve a decir lo que doy mucho rédito de una función pues yo creo que sí que es una función que para verla en pareja

Voz 3 12:33 abejas sale

Voz 0305 12:36 sí pero bueno han venido grandes abogados españoles haberla funcione también no les ha gustado mucho no les grandes jueces con nombres así públicos les ha gustado mucho eh les sorprende además unas cosas muy extrañas de porque es que nadie es bueno malo creo que la función no se posicionan ningún lado

Voz 4 12:58 está interesante yo creo deberían poner sobre titulares que cuando ves una función estrena no sé donde las cosas los ver batín es que ha dicho la gente la las frases que han dicho los periodistas voy a poner eso

Voz 2 13:10 una función que gusta a los abogados como reclamo no como una cosa si eres abogado esta sin duda es tu función bueno es una obra

Voz 4 13:22 es una mujer dirigida por otra mujer con cuatro mujeres pobres tener que se estrena el día nueve porque el día ocho además que el día del ensayo general para AIS con motivo de de la huelga en tu profesión está cambiando algo porque acabamos el año pasado contó el escándalo de Weinstein el y tú con unos aires muy ha cambiado algo después de todo de todo lo que ha pasado en estos meses

Voz 3 13:42 no te gana idea no nota

Voz 0305 13:44 ningún cambio pero vamos también te digo que esto son cosas que ocupa es más la prensa y los periodistas de hacer titulares pero luego las realidades son bien distintas ojalá ya me gustaría a mí que este año fuera el año de las mujeres y qué tal yo estoy contenta porque acabo esta función y voy a hacer una serie para Movistar y la protesta soy yo que es una mujer y y una mujer pues la que estás viendo delante tuyo con la edad que tengo el físico que tengo y estoy contenta pero también hace poco hizo una entrevista en El País y la gente se reía de del titular que pusieron que es verdad que yo Diego me quieren hacer una entrevista pido la portada ese ríen de mí quiero decir las cosas no cambian no sea aquí vale lo que vale se hace lo que se hace en función de lo que funciona y me parece bien esto es un business no

Voz 4 14:33 Hierro se llama la la serie que va a esas flotaban Izar cuando también esa función in como cosas innegables digo pues Candela cala muy claro y esas agradece dices muy bien los tacos en en el cine que sabemos que no se sabe estuve y luego entendemos porqué caes muy bien a la gente a la gente te quiere Caldelas se mira escuchando un Coloquio de programa de La dos fíjate lo que dicen Pilar Castro Raúl Arévalo Álvaro pero fíjate lo que dicen de ti

Voz 9 15:01 Lamelas que es una actriz muy generosa es es una actriz que aprendes mucho a su lado y entregar el alma ahí es un gusto estar a su lado siempre como compañera como actriz de verla es un es un lujo una libertad que yo no he visto nunca

Voz 0772 15:19 de la aprovecha cada momento es acción y cada toma es diferente más Kiko nadie es el este de Basso y hace no sé esta es esas increíbles e no piensa en no sé qué otro podemos pensar qué hago con historias intentarse ingenioso Candela le sale espontáneamente y eso ha tan a flor de pie

Voz 10 15:37 el yo no lo he visto todo es de verdad siempre son totalmente no hay nada minimamente impostado ni de lejos con mucha humildad ya es estaba trabajando ahora con ella está escuchando

Voz 2 15:50 muy atentamente lo que dicen que sospechan

Voz 4 15:53 eh yo

Voz 2 15:54 mira hablan tan bien también Icex

Voz 0305 15:58 me gustaba hay algo

Voz 11 15:59 yo prefiero que hablen manto muy bien yo prefiero que hablen mal

Voz 0305 16:03 porque yo qué sé los amigos que van a hacer aparte me has puesto a tres amigos a gente que yo no conozco pues me haría más ilusión pero Pilar Castro no es mi hermana Álvaro Fernández Armero Raúl hemos trabajado una película que la verdad es que si yo les digo gloria bendita pero porque yo hacía muchísimo que no hacía comedia entonces cuando Álvaro me llamó para hacer una comedia es que me vine arriba de tal manera que claro ese hombre

Voz 4 16:25 no me riñas entre ellos

Voz 2 16:27 yo lo puesto para que tú te vayas contenta digo mira de riñas

Voz 0305 16:33 aparte eso que has dicho no es van no es verdad porque si yo cayera mejor trabajaría más sabes lo que te digo la gente a mí me diga me pilla la matrícula cambiada porque es como no y habla muy claro o se me han quitado las ganas de hablar yo ya no quiero hacer entrevistas nada vengo aquí porque tengo que lo de consentimiento pero yo prefiero no hablar porque hay que ir rollo

Voz 2 16:52 cada uno está cubriendo ahora nosotros

Voz 12 16:56 no aquí quería venir no hoy viene no Candela Peña

Voz 2 17:06 pero tú estás entendiendo perfectamente no sé si quiero que tiene un pedestal que debe de es que yo lo veía yo

Voz 13 17:18 vamos a poner en tu libro aparcados regalará envueltas cosas regalarán un para cada una callada laxantes al de fan

Voz 2 17:29 bueno entonces el programa buenísimo si es en un pedestal hasta hoy Candela

Voz 0305 17:35 ella llamar con mi destino porque yo me presente Alcácer de Sputnik para ser presentadora y me vieron tan freaky con mi amiga

Voz 8 17:43 que no nos dieron ninguna de las dos eh el papel de presentadora himnos hicieron un espacio como de club de fans y concursos para meter aquellas dos frikis que habíamos ido a hacer la función

Voz 11 17:54 ahí el cásting eh por qué

Voz 0305 17:56 nosotras Marta Jodar Martínez era la novia de Casto Sendra el hijo de casen El verdugo y entonces él era cámara de TV tres y nos dijo porque yo estudiaba con su novia Gomar Tita Jodar y entonces Nos dijo hacen un cásting para presentadoras yo dije allá que me bueno tenía diecisiete gasóleo no no no salió mal no salir

Voz 4 18:20 vale pero de aquellos tiempos tú lo ves es otra persona hacia imagino que tu deber siendo pues mira si salgo yo coincide con mi voz con mi cara pero ya que parece que fue otra persona la que estaba ahí en Estonia haciéndose ese espacio no

Voz 2 18:35 fíjate que no tenéis ahí todavía sí sí sí claro me veo

Voz 0305 18:38 es que aparte a mí me da la sensación de que sigo como en la misma porque mentalidades la misma es hacer las cosas bien para que me vuelvan a llamar para otra cosa y lo único que me he enterado que eso no funciona así soy la misma pero me he enterado de algunas cosas osea que aquí no vale hacer que te llamen para un trabajo hacerlo muy bien y que eso va a repercutir en que te llamarán para otro no eso no es así

Voz 4 18:59 la funciona bueno tenemos que ir acabando Candela si tienen ustedes oportunidad todavía no ha grabado la serie Hierro la vean pero ahora mismo más inminentes con sentimiento

Voz 2 19:09 es decir luego el y lo único te si te voy a favor cuando viene de vista bueno a pesar de que no quiera venir luego hacemos una promo no hacemos una promo si hacemos una promo de oye pues hoy no sé dónde lo hacemos a toro pasado vino no sé dónde escúchame

Voz 4 19:29 te importa que hagamos

Voz 2 19:31 que ahora van pues tienes que Egina Deimos tres músicas Ésta es una

Voz 3 19:38 en Hoy por hoy de la no estuvo yo no es ir algo más de los ochenta

Voz 14 19:48 tendremos aquí o con esta más salir de de música te quedas para tu primo

Voz 2 19:58 más de la revolución sexual o algo así

Voz 3 20:02 lo hago así

Voz 2 20:04 algo más más marcha no bueno da igual pues la que tú quieras la primera la primera

Voz 3 20:12 palabras Hoy por hoy Cadena Ser nace de la ganadora de tres Oscar en estas poniendo interés es que no te sientes

Voz 2 20:24 ETA es que qué es lo que tengo es que no te estoy entendiendo que tengo que haber paremos monacal

Voz 15 20:30 la revista nosotros hacemos una propuesta hoy ha venido se Candela Peña fíjate qué cosas más interesantes ha dicho repetimos un poco yo doy el paso tú das un titular de esos de los del país ha perfidia en Hoy por hoy Cadena Ser van vale tú me das el titular vale es verdad que no te lo estaba contando pero

Voz 3 20:50 hoy en Hoy por hoy Candela Peña de la Peña vengan haber consentimiento Centro Dramático Nacional hasta el veintinueve de abril y ahora ya no tengo yo con lo mío bastante tengo yo con lo mío hoy Candela Peña en Hoy por hoy

Voz 16 21:14 y hasta el veintinueve a ver bastante tengo yo con lo mío gran espectáculo una fantástica oportunidad verla junto a otros seis grandes actores en este otro Valle Inclán representando consentimiento Candela muchísimas gracias gracias a vuestro es que siempre es un placer ver ya de que no quiere