“La nueva frontera en Europa es la protección de los derechos de los consumidores”

llegan buenas noticias de Europa para los consumidores cuando como ha pasado últimamente somos víctimas de fraudes masivos les suena los de la banca pero también hay malas no decías vienen cómo no del Supremo tus derechos este jueves daba a conocer una sentencia que permite entre otras cosas pactar la rebaja de una cláusula suelo con renuncia expresa de las personas de los afectados ha poner en marcha acciones legales una mala noticia que supone de alguna manera tirar por tierra sino totalmente sí en parte lo de hace cinco años que era declarar nula la las hipotecas suelo el Supremo según Adicae se convierte en aliado perfecto de la banca con una tercera sentencia a favor en pocos meses tenemos con nosotros a Manuel Pardos presidente de Adicae Manuel Pardos muy buenos días

usted decía señor Pardos que se han plegado de alguna forma la presión de los lobbies de la banca porque claro esta decisión les supone salvarle de un varapalo económico a la banca no lo cual ya alguien supongo que puede sospechar no

Voz 1397

03:32

de que haya un caso colectivo hemos puesto hasta veintiséis Easy ha sido un martirio parabólica y yo estábamos no puedo poniendo y hemos propuesto a la Comisión Europea hay muchos documentos que finalmente no es que no haya hecho caso a nuestros argumentos les consideramos que reflejan todas las posiciones que ha perdido Adicae que finalmente la Comisión traduce en una directiva que esperamos se tramite pero ha ido más lejos la Comisión habla de un new deal es decir una nueva frontera quiere revisar toda la normativa europea en favor de los consumidores no es considera que son han algo imprescindible para construir esta Europa nueva tan débil que tenemos en estos momentos para reforzar los derechos de los de todos los ciudadanos europeos revisando para que sea práctica porque teníamos una gran legislación siempre hemos presumido en Europa la mejor del mundo de protección de los consumidores conmocionada resulta que no estaba viviendo aplicar ya ya usted cree