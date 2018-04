Millenials indignados

Voz 0313

sí con dieciocho diecinueve veinte años uno tiene las ganas de los arrestos decís Carsen todo lo que le rodea pues sinceramente apaga y vámonos por eso cada vez que me topo con alguien mucho más joven que yo me canta las cuarenta y nueve cabreo la verdad es que me alegro y eso precisamente me ha ocurrido hoy al leer una carta al director en el país que se titula millennials enfurecidos se trata de un manifiesto reivindicativo de toda una generación la que se hace adulta con el cambio de siglo a partir del dos mil y que arranca diciendo si somos la generación narcisista consentida y perezosa nacimos sin internet y hoy no podemos vivir sin él pero estamos hartos de que nos pongáis etiqueta las bueno el tono ya lo ven es el que es indignado cabreado enfurecido hasta aquí además a los mayores nos trata de tú pero después de advertir no sé que quieren comerse el mundo nos da la puntilla al pasar al trato de usted si añadir su actitud no ayuda que dejen de decir que nos pasamos el día enganchados a Internet que no movemos un dedo somos la generación del yo yo dejen de echar piedras sobre nuestro tejado somos la generación más preparada de la historia llegamos pisando fuerte bueno alguien podría interpretar estas palabras sobre todas las últimas como una especie de de declaración de guerra yo no lo veo así yo creo que son una apuesta de futuro un grito de auxilio desde luego y también un aviso para navegantes navegantes veteranos si los que podemos hacer algo no conseguimos revertir esta situación sino no logramos que los millennials tengan al menos las mismas oportunidades que tuvimos nosotros entonces seremos recordados como la generación más egoísta de la historia la generación tapón y no sé a ustedes pero a mí sinceramente no me gustaría ni un pelo