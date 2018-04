¿Exaltar a Franco tiene beneficios fiscales?

Voz 0827

00:07

la verdad es que Franco murió hace mucho tiempo pero aún no lo hemos enterrado is así como dices las contribuciones a la Fundación Francisco Franco desgranan los ciento Prince de ciento cincuenta primeros euros un setenta y cinco por ciento ya aportaciones mayores pues de treinta al XXXV según se repitan en sucesivos ejercicios lo publica hoy El Periódico de Catalunya hilo use además como enganche la propia fundación en su página web nada hay de ilegal en ello la Fundación Francisco Franco es legal y se acoge a los privilegios fiscales del resto de las fundaciones la polémica es una institución creada para difundir y exaltar la figura del dictador debería ser legal en nuestro país y recibir además un estímulo económico indirecto cuando hace años que el presupuesto público por ejemplo no destina ni un solo euro a desenterrar e identificar a las víctimas del dictador es sólo una pieza más en un paquete que incluye un ducado con el nombre de Franco que ahora pretende heredar su nieta un pazo que se construyó con aportaciones ciudadanas y que ahora la familia el dictador pretende vender para engrosar su patrimonio privado o una basílica que sigue sirviendo para lo que se construyó mausoleo principal del golpista del fundador de su partido único es una herencia que recibimos atada y bien atada pero el verdadero escándalo no es ese el verdadero escándalo es que la democracia no haya conseguido desnudar la en cuarenta años