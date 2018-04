SER Deportivos: Las confesiones de Torres (17/04/2018)

Voz 0699 00:00 hola a todos muy buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER el pasado domingo a media mañana miembros de los grupos ultras de Real Madrid y Málaga quedaron en en una explanada a las afueras de la ciudad andaluza no lo hicieron para confraternizar y tomar unos refrescos se citaron durante un rato se dedicaron a pegarse con furia sin límite ni reglas dicen que es la primera vez que ocurre algo así en España en Ru Asia a estas peleas las llaman tracas y por desgracia pasan con cierta regularidad por eso los ultras rusos son los más peligrosa del mundo son los más cafres y los más violentos y ahora les copian sinceramente que tendrá esta gente en la cabeza antes de un partido de fútbol quedará pegarse en un bosque sin límites y a lo bestia estos grupos ultras aún siguen contando con el respaldo de clubes por miedo a que no les apoyen pero el apoyo de gente que queda para poder llegar a matarse en un descampado no es el que yo querría para mi equipo porque es difícil que en sus mentes que para algo que no sea la violencia pero lo que está claro es donde no caben ellos ellos no caben en nuestro fútbol Isidre apurada tampoco en sus alrededores las tres y uno comenzamos SER Deportivos

Voz 1 01:00 el cuando

Voz 2 01:04 seguir Deportivo Francisco José Delgado

Voz 0699 01:09 pues nada que estamos donde más los de ser deportivo comenzamos una hora de radio en donde resumimos como siempre todo el deporte del día gracias por habernos como más cuadre puede ser por la radio por vuestro teléfono móvil a través de la aplicación de la Cadena SER la tele la TDT nuestros en haces en redes hola web tres W Cadena Ser punto com cuál de forma nos mola para sentiros hay un saludo del aquí en nombre de toda la redacción de deportes destaca el equipo del programa hoy con Sonia Lus en la producción de Juan Carlos Ingelmo y Alicia Molina como cracks de la técnica bienvenidos ya al no paras del fútbol en unos días hoy hay tres partidos de Primera con los finalistas de Copa Barcelona y Sevilla como protagonistas hablado Zidane del partido de mañana del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao se sentó anoche aquí Fernando Torres en este estudio hay rajada contra Neymar en Francia y en Inglaterra el City se ha librado de una sanción de no poder fichar en las próximas dos ventanas así que no saquen con martes bonito para esto de hablar de deporte bueno es cómodos a ver si soy capaz de contar lo ordena Ditroi bien lo primero que y como decía fútbol de Primera División con el Celta Barcelona el Deportivo Sevilla y el Villarreal Leganés como citas del día y con mucha rotación los de Valverde y Montella mirando a la comparte entre tanto lo que miras a la Champions a la semana próxima con el partido ante el Bayern pero con lo de la antimadridismo en el ambiente hoy el míster francés ha hablado un poquito más en positivo

Voz 1994 02:22 por el tema del animado de Cristo no siempre ha insistido que yo creo que el el problema es a la ves yo creo que hay más cada cada día e ir eso lo yo creo en eso porque es es el mejor club bueno tenemos que es el club con más afición y esto se amplía cada día mejor hablar del puedes decir eso de no

Voz 0699 02:49 mejor desde luego pensar en lo que suma que en lo que resta desde luego a mil el término anti es que me gusta pues lo justo me gusto escuchar anoche a Fernando Torres en El Larguero cuando aquí nos contó el porqué decidía que había llegado el momento para dejar su Atlético de Madrid uno ahí

Voz 0654 03:04 una cosa que yo quería hacer siempre desde que volví Se acabó la cesión y fui renovando año a año quiera elegir el momento donde yo me pudiera despedir de la gente en el campo mi cabeza tenía que yo no me podía despedir a la mitad de Un verano en un comunicado es decir ya no devolver no ha llegado a un acuerdo con el club y no voy a volver ese que va a ser un día la complicado complicado emocionalmente Hay espero que que muy bonito no quiero que pase muy lento todo hay pues disfrutar cuando uno se da cuenta de que el final está cerca de verdad ya puede contar los días se hace Maduro

Voz 0699 03:40 soy sincero todo lo que dijo anoche Fernando Torres tenía lógica ibais a escucharlo e más en este programa por cierto dado que el va Iniesta pinta que también hoy en la sección de Opinión de los oyentes nos hemos pedido que nos contéis que jugadores daría más pena que dejará el fútbol español la temporada que viene y porqué seis treinta nueve dos de los seis cuatro seis ese es nuestro Whatsapp que es el vuestro para que de dejéis notas de voz el seis treinta nueve dos cero seis cuatro seis que ya está abierto para escucharos después Noriega es no sé si la ausencia de Torre Si la mancha de Iniesta sí que no estén Xabi Prieto si alguno del Madrid como Isco Benzema no estuviera la próxima temporada no sé el qué pensáis que se vaya a ir el que os daría pena que se fuera nos contáis es no lo dejáis en el seis treinta nueve dos seis cuatro seis y os escuchamos después lo que ahora son las noticias del resto del fútbol que van de un palo tremendo internacional francés francesa Neymar por estar de fiesta en Brasil en vez de con sus compañeros el día que el París Saint Germain ganó el título de Liga vale denuncia de Muñiz al Levante por su despido Buades tumbona en la Federación por el apoyo de billar a Rubiales para fastidiar a Tebas invade que Guardiola esquivo una sanción para que sus City pudiera haberse quedado sin fichar en las próximas dos ventanas os lo voy a contar todo también ordena edito el fútbol puede ser muy baloncesto hoy empieza a recorrer al Real Madrid la última senda hacia la Final Four de la Euroliga enfrente tiene al Panathinaikos de Xavi Pascual que hablaba así de su rival de los blancos ayer en playback

Voz 3 05:03 de porque grite sumó los mejores equipos sin lugar a dudas empapado serio candidato a ganar la competición vamos a intentar respirar nuestras opciones a ser fuertes mentalmente competitivos como que estamos es siempre conociendo que que es poco fotón rival de de una piso

Voz 0699 05:22 choque a las ocho y cuarto en Atenas mañana juegan Fenerbahce Baskonia hay dentro del baloncesto más cercano el Betis ha comunicado la destitución de Óscar Quintana al frente del banquillo lo sustituye por Javier Carrasco intentando huir del descenso it de lo que trata de huir el ciclismo este el dopaje pero corre más el dopaje Gredilla la última es una información de los compañeros del país que recogen que todo el equipo de ciclismo en pista que no representó en los Juegos de Atlanta en el año mil novecientos noventa y seis iba dopado así de claro y así de fuerte mira que mejoró para relacionar ciclismo ido doping pero la realidad es la que es la radio dad es que sean acumulan los temas y no quiero que me falte tiempo así que son las tres y seis vamos al lío ya hermanos

Voz 4 05:58 yo diría más grande del barrio tal vez fue con el carisma de la mano pequeño o el cerebro del mayor o por la moda del aguacate y los de todo lo que siempre han tenido claro es que contar con un buen asesoramiento y con Vodafone One Profesional les ayudaría a crecer informa ten el catorce cuarenta ingreso en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 5 06:16 ready cada vez que repuestas treinta litros de carburantes BP Ultimate con tecnología Teeth consigue

Voz 6 06:21 sesenta y seis puntos mi PP extra y además extras en el sorteo de una Experience Renault por Formula One Team en el Fórmula uno Gran Premio de España dos mil dieciocho así que vende acostumbrando al ruido

Voz 5 06:32 participa hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com tu coche espero que conozcas la oferta de este mes en Four con la que me puedes cambiar cada neumático por cincuenta y cinco euros

Voz 7 06:47 por tu seguridad cambia los neumáticos y garantiza una mejora la herencia la carretera lleva te un neumático Ford Motor Kraft doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por cincuenta y cinco euros con montaje incluido consulta ofertas para otras medidas y condiciones en punto es

Voz 0699 07:03 sí lo que viene lo hacemos crédito no va a quedar muy chulo y estoy seguro de que va a ser así vamos al fútbol de hoy este martes juegan sus partidos de Liga Barcelona y Sevilla porque ambos se van a disputar la Copa del Rey el sábado así que con la vista puesta en ella la pregunta es cuánto rotan los dos cuando lo hace el Barça ante el Celta en Balaídos Adriá Albets muy buenas

Voz 0017 07:19 tres Hola Pacojo qué tal muy buenas pues habrá al menos tres cambios en el once del Barça esta noche en Balaídos Valverde ha dejado en Barcelona Iniesta Piqué y Sergio Busquets tampoco ha viajado Ivan Rakitic que sigue recuperándose de la intervención en el pulgar de la mano izquierda pero podrá jugar eso sí la final de Copa del sábado así que habrá rotaciones importantes esta noche en el Barça Vermaelen y un Tití formarán la pareja de centrales no se descarta que descanse también Jordi Alba porque Lucas Dean ya está recuperado y en el centro del campo esperamos a Paulinho y André Gomes formando el doble pivote a Coutinho por la banda izquierda y quizás a Dembélé por la derecha con la duda incluso de si Valverde reservará o no a Messi o a Suárez arriba a un Barça distinto pero un equipo que eh

Voz 0231 08:03 de garantías para intentar ganar en Balaídos algo

Voz 0017 08:05 que no ha conseguido en los tres últimos partidos

Voz 0699 08:08 Barça rota mucho cuanto tira de rotación en Montera ante el Depor en Riazor Sant Jordi

Voz 1501 08:12 la ola Pacojó qué tal muy buenas si habrá rotaciones menos de las que quisiera monté la que no querría utilizaran ninguno de los que va a jugar el próximo sábado la final de la Copa del Rey pero prácticamente el once está confirmado y alguno de los titulares sí que van a estar en la portería Soria viene jugando los últimos partidos Navas Carriço mercado Illa Llum dos titulares en la línea defensiva como mercado

Voz 8 08:31 las Pizarro e Eagles en el centro del campo con Banega por delante Sandro en la derecha Correa en la izquierda Carlos Fernández en ataque el

Voz 1501 08:41 la Vall de la cantera que ha sido convocado para este encuentro sancionado y con algún problema físico Muriel así que si habrá rotaciones y después del partido que en el Sevilla los puntos por cierto para estar en la pelea europea también de la próxima temporada directamente a Marbella concentrado hasta el día de la final frente al Barcelona en la Copa

Voz 0699 08:58 me da que en las rotaciones gana el Barça en ese partido entre el Sevilla y el Depor se han quedado sin entrada por la nueva ilusión de permanecer el Depor en primera Hermida si así es el club

Voz 0688 09:08 pido a sacar una campaña que consistía en que cada socio podría retirar gratis una entrada para el partido de esta noche lo del horario en pleno día de semana a las siete y media iba a poner muchas dificultades para que Riazor presentase una buena entrada y por lo tanto pues tirando de esa medida esta mañana han colgado el cartel de no hay localidades no estará lleno el estadio porque seguro que muchos socios no son capaces de llegar a A Coruña a las siete y media de la tarde pero desde luego habrá una muy buena entrada para otra final que va a afrontar el equipo en

Voz 0699 09:36 otra final la de Riazor llene el choque del Barça el pollo en Balaídos va a estar en el palco el alcalde de Vigo Se va a haber más sólo en ese palco con polvorón en verano Paula Montes

Voz 1694 09:44 ya es una más en la guerra entre Celta y Concello porque el club vigués anunciaban las últimas horas que ningún directivo se sentará en el palco mientras el alcalde no cumpla sus compromisos deje de atacar al Celta de aquí a los partidos que se disputen en Balaídos hasta final de la temporada el alcalde va a acudir al partido así lo ha confirmado como viene siendo habitual mientras fuentes municipales aseguran que el gobierno vigués va al campo de fútbol precisamente a eso a ver fútbol no hacer política recuerdan que los acuerdos están cumpliendo y califican de antidemocrática la decisión del presidente del Celta

Voz 0699 10:14 está la cosa en la pérdida del Celta Barcelona esos partidos lo completa el Villarreal Leganés con objetivos distintos uno por Europa otro por sellar la permanencia Francia novedad de Xabi

Voz 9 10:21 Pedro bueno pues así es el Leganés va a intentar conseguir matemáticamente esa permanencia sin demasiada presión para ello Garitano no podrá contar con Diego Rico Omar Ramos y manos que han Rabat y Mantovani regresa al equipo Gabriel Pires también Claudio Bobby por su parte el Villarreal después de tres partidos sin ganar necesita volver a sumar de tres para defender ese sexto puesto en la Liga y lo hará Callejas imponer a Bruno y Fornas por lesión al margen de que ya lo sabéis sigue en prisión además será baja por sanción Jaume Costa regresa el central Álvaro y se queda fuera de la convocatoria por decisión técnica Roberto Soriano el partido nueve y media con arbitraje del tinerfeño Trujillo Suárez triple

Voz 0699 10:55 la futbolística que tenemos hoy una muy futbolera que arrastramos ayer la visita de Fernando Torres en El Larguero con una entrevista para el recuerdo sobre su adiós al Athletic sobre mil cosas más en donde el capitán rojiblanco demostró que no es incompatible la sensatez la cabeza la humildad ser futbolista Miguel Martín Talavera pues talaverano no cuenta pero Torres Le podemos escuchar esto fue lo que dijo anoche en El Larguero cuando hablaba de los grandes jugadores con los que ha estado tanto fuera como dentro del Atlético de mala

Voz 0654 11:22 a mí me encantaría que él eligiera has aquí como me encantaría que lo decidieran los grandes jugadores que tenemos Griezmann Oblak que ellos eligieran estar aquí yo no quiero que se quede quiero que se quieran quedar pues significa que ellos ven que hay ambición y que quieren dar a lo grande no lo vas a convencer con dinero solamente yo no he visto un portero nunca mi vida como Black nunca jamás mejor portero que yo he visto de lejos excedía yo todo lo posible sin ninguna duda Jam se va a quedar cuando vea la que la ambición del club está al nivel de ambición

Voz 0699 11:50 si no habéis escuchado la entrevista merece la pena hacerlo la tenéis en la web de La Ser Yllana en SER Deportivos de más deporte que escuchar también más fútbol todavía en los próximos minutos ya varios

Voz 10 11:58 de los creadores del primer vehículo producido encadena llega el Ford Focus con motor Eco Boost un motor galardonado durante seis años consecutivos con el premio al mejor motor del mundo él

Voz 4 12:09 su categoría Ford Focus con motor Eco Boost ahora por tres mil quinientos euros con menos de cinco mil setecientos euros solo este mes financiando con FC van condiciones en Ford punto es

Voz 2 12:19 quieres han acierte negocia en las principales radios y al mejor precio en Cruz de la radio punto com que eres tú anuncia con la mejor calidad hay sonido incluso con las voces de los actores preferidos desde sólo veinte euros entrar el crudo la radio punto com aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla rápida muy económica deja que los encargue mousse de todo el club de la radio punto com para que vendas más

Voz 0699 12:42 sabíais que Busquets en Google wifi lento hay infinitos artículos contigo para conseguir que el Huici te vaya bien en lugar de tener que hacerlo tú lo hiciera tu proveedor de Internet porque lo de Orange presenta la fiebre asimétrica de un gigabyte inteligente que el instalador va a estudiar tú necesidades te recomendará dónde colocar el router sin necesitar repetidores o lo que sea todo lo necesario para que disfrutes de la máxima velocidad de verdad en todos sus dispositivos en cualquier lugar de la casa informa T en Orange es y ahora se de más cosas por ejemplo del resto del fútbol próximo que no se juega hoy y mañana tenemos un clásico entre Real Madrid Athletic débil hoy hoy ha hablado Zidane Javier Herráez

Voz 11 13:19 hola qué tal Pacojo si hoy tocaba bajar el suflé no cambio de tercio lo que dijo en su día hace una semana pues fue un bombazo no solamente en España en todo el mundo aquello de que el árbitro no tenía corazón que era un animal pitar ese penalti de Bennati a Lucas Vázquez fácil ha sido una semana de lío hoy Zidane quería revertir la situación porque que sin olvidarnos de que dentro de una semana el Madrid Se va a jugar la semifinal de Champions en Múnich acabamos de escuchar al técnico francés decir que bueno pues siempre hubo una corriente anti madridista pero que es más fuerte la madridista se queda con lo positivo y en cuanto a ese arbitraje que puede ser entre comillas perjudicial para el Real Madrid porque le benefició en cuartos Zidane lo tía de bastante claro nosotros vamos a ser

Voz 1994 14:03 estos trabajo el árbitro va a ser su trabajo no hablar hablar de de todas estas cosas siempre como se dice en la perdiz eso es gracias Carlos entonces no no no voy a no voy a comentar cada uno va a hacer su trabajo y esto estoy convencido

Voz 0699 14:24 dejemos a la perdiz tranquila eso del francés del Real Madrid el Cuco Ziganda habla esta tarde pero la imagen va a ser verá Kepa bajo la portería del Bernabéu pero con la aldea

Voz 0497 14:32 a González si efectivamente ha sido al contrario Pacojó pero al final cada portero está donde estaba Ziganda recupera Iturraspe y a Núñez con lo que tiene toda la plantilla a su disposición para viajar a Madrid esta tarde como apunta su último ensayo a puerta cerrada el Athletic no gana en el Bernabéu desde hace trece años escucha Iñigo Córdoba

Voz 12 14:48 sí puedo difícil encontrar al muy complicado pero eso desafía es que

Voz 1862 14:52 hemos estado los deportistas y los jugadores del Athletic que queremos queremos ir a

Voz 0497 14:58 ha dado muy buenos más generadas por lo positivo el delantero raciones roba renovado se ha hecho con la titularidad en banda izquierda a ver qué decide mañana Ziganda en ese puesto porque es posible la incorporación de la titularidad y también en el de delantero centro con Aduriz que recordemos el goleador rojiblanco es suplente desde hace seis jornadas

Voz 0699 15:13 el Real Madrid Athletic es el partido que más grande suena de mañana pero hay otros dos encuentros más a repasar que viven su previa el Valencia Getafe con protagonismo de Marcelino intuyo Pedro morada sí sobre todo porque es el Valencia mañana

Voz 1716 15:23 la gana empata o pierde el Betis el Valencia será ya equipo matemáticamente de Champions en el Valencia no van a estar

Voz 0699 15:29 con dos vía ni Gabriel de sustituirán probablemente

Voz 1716 15:32 máximo Vichy Murillo en el Getafe fundamentalmente viaja Flamini y acaso el recurso prospera después de la expulsión y Ángel está sancionado el Getafe muy tranquilo por encima del descenso dieciséis puntos estará Peter Lim el propietario del Valencia viendo el partido y Marcelino ya piensa en la confección de la plantilla del año que viene teniendo en cuenta que es posible que al Valencia le vengan a comprar jugadores

Voz 1307 15:51 yo creo que el Valencia a día de hoy no está entre los clusters de Europa si algún club está en un nivel superior al Valencia vienen bueno un futbolista la oferta económica el club considera que está acuerdo mercado que es irrechazable y el propio jugador cree oportuno dar un paso hacia arriba en su carrera yo creo que todas las partes de poner un acuerdo pero esto es fútbol

Voz 0699 16:14 pues esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa eso en Valencia hay también mañana en Barcelona completa la jornada del miércoles suena española Éibar que nos cuenta Joan Tejedor

Voz 13 16:21 con dos equipos que no pasan por su mejor momento el Eibar llega después de seis jornadas sin ganar y el Espanyol ya no es que deje de mirar la primera mitad de la tabla es que de reojo está pendiente de los diez puntos sólo que les separan del descenso y el futuro no pinta mucho mejor ayer contamos que este verano deberá vender por valor de entre quince y veintidós millones y eso puede incluir a jugadores franquicia como David López e incluso Gerard Moreno quizá por eso la palabra que más repite el todavía técnico Quique Sánchez Flores es frustración

Voz 14 16:45 ha sido un equipo roto ha sido un equipo que ha faltado esa sensación de que nos queda pequeño detalle algunos pequeños detalles que no lo mejor es por eso frustra

Voz 13 16:54 el técnico madrileño repite convocatoria la del Eibar con dos ex perico Joan Giordani Pape Diop el tercero Ana Villa cae por lesión igual

Voz 0699 17:01 gracias Joan ya que estamos de técnicos un ex denuncia a su ex equipo Muñiz al Levante José Manuel Alemán sí

Voz 0919 17:06 porque la falta de acuerdo ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación obligado a dar Muñiz

Voz 15 17:10 a reclamar en el juzgado de lo laboral el millón de euros

Voz 0919 17:12 le corresponde recibir tras su destitución en fin granota sostiene que existe un pacto verbal para no indemnizarle el segundo año de su contrato siempre y cuando su despido se produjera superada la primera vuelta del campeonato allí en unas circunstancias lógicas después de una mala trayectoria resultados Muñiz dice que ese pacto no existe se remite a la literalidad del documento firmado en el que no hay cláusulas libera

Voz 0699 17:32 hablando de asuntos de los alrededores del fútbol que llama la atención la llaman las extrañas alianzas en las elecciones a la presidencia de la Federación Antón Meana si Pacojó noticia de Manu

Voz 0231 17:40 herreño en El Larguero Villar anti Rubiales pide el voto para Rubiales para que Tebas no controle el arbitraje Si gana Larrea parece complicado de explicar a Juan Luis le molesta bastante que es el asocie con Tebas se insiste que él ha estado al frente de la Federación y Tebas no ha metido la mano por cierto ayer parecía que podían cambiar la fecha de las elecciones pues no no del veinticuatro de abril si el diecisiete de mayo algo que rivales considera un escándalo

Voz 0699 18:04 qué cosas y me queda Neymar nueva polémica con el brasileño en Francia el que no estuviera en la celebración del título de Liga del Paris Saint Germain ha sentado como un tiro allí Imaz porque se mostró de fiesta con los amigos rajada del internacional francés Christophe de Garrido

Voz 16 18:17 en la misma como Neymar no podía estar allí con sus compañeros con el título en juego como podemos darle la etiqueta de liderar Neymar cuando no viene a compartirlo cómo es posible que el PS Sellés puede aceptar algo semejante como pueden a sus compañeros a los ojos al comportarse de esta manera él escupe al Hubble si estaban el Barça habría que devolverlos sin ningún problema fuera del PSC estaría muy enfadado no pudo soportar esos jugadores que sólo se miran el ombligo y creemos que el PSG no pueden a la Champions League con actitudes como éstas

Voz 0699 18:52 no hay nada más que decir bueno si hay algo más que contar al polideportivo baloncesto Panathinaikos Real Madrid primer partido de la eliminatoria de la Euroliga al mejor de cinco Marta Casares

Voz 1509 19:00 gran desafío del que tiene por delante el Real Madrid sin factor cancha con dieciocho mil personas en el OAKA metiendo presión y sin Campazzo con todos esos condicionantes los de Pablo Laso iban a buscar la que sería su sexta final four en ocho años en una serie al mejor de cinco cuyo primer partido se juega hoy desde las ocho y cuarto de la tarde en Atenas enfrente el Panathinaikos de Xavi Pascual Icon nombres importantes como el de Nick late es uno de los mejores jugadores de la Euroliga o un viejo conocido de la afición madridista como es Casey Ribeiro

Voz 0699 19:25 ciclismo hoy publican los compañeros del país un caso de dopaje masivo de nuestra selección en pista en Atlanta Íñigo

Voz 0802 19:29 tiene la Federación Española de Ciclismo que a través de un comunicado se ha desvinculado esta misma mañana de la información que publica hoy El País en esa información se afirma que el doctor Luis García del Moral relató ante el TAS como administró EPO hormona del crecimiento al equipo ciclismo español de pista de los juegos olímpicos de Atlanta noventa y seis Es más según esa información lo hizo con la ayuda de médico Ferrari el médico o el ex corredor Lance Armstrong y uno de los galenos que peor prestigio tiene cuando se habla de dopaje

Voz 0699 19:54 las tres y veinte minutos una pausa de sus hijos

Voz 17 20:17 muy atento en vez de las siete in Rio una hora menos en Canarias la aplicación de Carrusel deportivo y Cadena SER Cadena Ser punto com a través de la onda media Deportivo Sevilla desde las ocho y media siete y media en Canarias también en nuestras aplicaciones Illa en el dial habitual Villarreal de bebés ante de fútbol fútbol y fútbol en Carrusel Deportivo

Voz 1576 20:48 el de David Garrido Cadena SER

Voz 18 20:52 estás escuchando SER Deportivos y a partir

Voz 4 20:55 de las cuatro las tres en Canarias

Voz 18 20:58 Quintana con Carles Francino Cadena SER

Voz 0699 21:06 están escuchando SER Deportivos encabece parece que estén La Guerra de las galaxias y rebote la voz no estáis en las series y en SER Deportivos buena vamos a lo más cercano y lo primero va a ser escuchar con calma a Fernando Torres al capitán del Atlético de Madrid que anoche como contaba se sentó aquí en los estudios de la SER en Gran Vía treinta en el larguero le contó a Manu Carreño dimos de su adiós bueno y mil cosas más desde sus mejores recuerdos con el Atleti a su peores hablo del Cholo habló de Luis Aragonés de su futuro de su pasado estuvo muy bien la entrevista pero mejor que lo diga yo va a ser que juzguen vosotros mismos escuchando extra don Fernando Torres buenas noches

Voz 0654 21:41 buenas noches la última imagen que ves de alguien no sobre lo que sea es algo que queda para siempre yo no quería la imagen de no jugar hay una cosa que yo quería hacer siempre desde que volví Se acabó la cesión y fui renovando año a año quiera elegir el momento donde yo me pudiera despedir de la gente en el campo ese que va a ser un día la complicado complicado emocionalmente Hay espero que que muy bonito no quiero que pase muy lento todo poder disfrutar cuando uno se da cuenta de que el final está cerca de verdad ya puedes contar los días se hace Maduro Jesús Gil único Gil

Voz 11 22:18 sin

Voz 0654 22:19 bueno macho sentir que el Athletic de verdad es mi familia y creo que lo ha hecho de corazón Luis Aragonés mi padre deportivo Diego Pablo Simeone lo Where is la persona que nos ha hecho vivir de verdad hacer realidad un sueño que que todo vamos todos hemos tenido alguna vez los atléticos sí quizá pensamos que que no íbamos a vivir no tengo ningún problema con él yo todas las cosas que le que le tiene que decir ya lo hemos dicho en privado y hemos sido compañeros Si yo entiendo que para él todo este proceso también ha sido una situación complicada de manejar porque cada palabra que dice sepuede malinterpretar y es muy difícil encontrar las palabras correctas para expresar lo que lo que uno quiere y sé que te para él también ha sido complicado yo siempre lo he intentado hacer muy sencillo para todo el mundo lo dije en su día yo jamás va a haber una división entre et Simeone y Torres por mi parte porque no tiene sentido con el Cholo no tengo ningún problema hemos sido compañeros hemos partido tarde viendo partidos y de repente un día cambia la situación ir que ayer a tu compañero es tu jefe y hablamos para volver aquí todo está de acuerdo y yo vuelvo al Atleti y me encuentro con un un ex compañero que ahora mi jefe no es sencilla porque como tratas con el compañero que antes lo hacía bromas el estabas vacilando que estás dónde está

Voz 0699 23:35 ya no pues ahora ya no puede yo siempre por eso

Voz 0654 23:37 vuelves con un perfil bajo entender que él es el que manda es el que manda hemos estado muchas veces hablando en en privado también con con los dueños del club el sabía que mi idea era esta poder anunciarlo con tiempo y darme tiempo oí que la gente se prepare

Voz 16 23:52 sería porque saben que tú lo vas a decir

Voz 0654 23:54 no a mí nunca nadie me ha regalado nada hay entiendes que hay etapas que tú eres ese que empieza siempre por delante pase lo que pase aunque haya otro compañero y ahora pues te toca estar en la situación y este año pues han cambiado de alguna manera esas circunstancias Griezmann ya estaba hecha un jugador como como Diego que es para que sea al el delantero titular del equipo no te cambia la perspectiva Un poco pues está más cerca de ida una línea descendente veo la situación en la que va más encaminada a tener cada vez menos minutos que a tener más hombre no sé uno sí hombre que intenta dar ejemplo con con la profesionalidad con el comportamiento espera que que la gente sobre todo de la casa entienda los porque es porque al final son ellos los que tienen que coger el relevo de cuando yo me vi ahí les va a tocar llevarlo bandera eso es lo más complicado estar tú al frente lo más complicado para mí es otra de las responsabilidades que que va con conmigo intentar saber seleccionar bien la gente que que pueda aprender y que quiere aprender hay bueno poder enseñarles los que yo lo que yo aprendí yo creo que es lo correcto para que luego ellos sólo enseña a los que vienen es el mejor entrenador que has tenido Luis y el mejor compañero que has tenido Gerard ICO ha sido mi ídolo siempre cuando yo era niño yo iba a ver al Atleti a a su delantero oído era Kiko yo tengo la espina de que nunca coincidimos en el campo pues es algo que no conseguía a dónde te vas no es una decisión que haya tomado los abre y según cuanto tenga una decisión tomada que que dire de la misma manera que dije que me iba no en España no hay pero es evidente que en Europa no hablábamos antes es que muchas veces uno tiene una idea Hay mañana te llaman y te cambia la manera de pensar entonces prefiero no pensar en un sitio o en otro no es algo que no es algo importante para mí este momento

Voz 0699 25:41 Fernando Torres muy en estado puro Miguel Martín Talavera a ver si ahora así hola tal muy buenas tardes qué tal Paco buenas tardes John muy bien Fernando Torres ayer impresionante

Voz 1576 25:50 impresionante fíjate que luego lo hablaba con algún compañero es que fue hora y media de entrevista que que por muy interesante que sea el personaje quizá ese mucho tiempo puede quedar tedioso pero la verdad es que pulsando de profesionales y gente oyentes la verdad que la gente no no supo a poco

Voz 0699 26:09 Jaime de que pasó volando y la verdad que no es

Voz 1576 26:11 con de ningún tema además estés Fernando Torres quiero decir no es que sea apague la luz del micrófono otra persona Pacojó porque él también lo conoces si lo has tratado personalmente muchos años es así es cómo habla cómo te contesta lo que siente y lo que piensa acertado desacertado pero este Fernando Torres y desde luego volvió a dar otra lección magistral de lo que es de lo que es Atlético de lo que es entender el Atlético de Madrid y lo que es pone el Atlético de Madrid por delante de su propio interés

Voz 0699 26:37 a la gente le va a dar igual donde se vaya pero va a ser una noticia yo creo que no va a ser a China yo creo que no va a ser Europa me da que esto huele más a Estados Unidos que a otra cosa eh hala

Voz 1576 26:45 bueno yo creo que él le tira más EEUU y yo creo que las ofertas mejores pueden venir del fútbol chino el fútbol asiático que vuelve a ver otra vez a pesar de aquel parón que hubo por por el impuesto que ponía el propio Gobierno chino

Voz 0699 26:59 yo creo que esos son los dos

Voz 1576 27:01 los dos destinos posibles es verdad lo que decía ayer el dejar la puerta abierta Europa porque evidentemente sobretodo en esta recta final está jugando está metiendo goles está haciéndolo bien y hay equipos todavía punteros en Europa que a lo mejor pueden pensar que Fernando encaja por eso no se cierra la puerta pero yo creo que todo lo que no sea China y Estados Unidos sea una sorpresa

Voz 0699 27:18 hay dos penes del Atlético en el nombre de Fernando Torres hay una en Fuenlabrada en ciudad hay otra en Irún eh que llama más la atención José Ángel Vidal su presidente hola José Ángel muy buenas tardes hola muy buenas tardes Paco quería preguntarte José Ángel que sentiste tú al escuchar a Fernando decir que se iba hace una semana

Voz 0913 27:37 pues es un paro un paro que bueno logos entiende pero un parón porque la idea era quizá que no sabíamos hecho todo será a la vez que acabara aquí en el Atlético de Madrid pero bueno oye las decisiones son viene vienen las tiene que tomar él él sabe de sobra que nosotros vamos a seguir siendo les siéndolo esté la él aunque somos del Atlético Madrid pero llevamos su nombre y lo seguiremos llegando

Voz 0699 28:07 esté donde estén anoche dijo Fernando en El Larguero que quería decidir el momento y hacerlo pudiendo despedirse tiene sentido eh

Voz 0913 28:16 sí sí claro es lo mejor lo mejor es es salir también con todos puesto que no se sabe del día mañana donde va a volver a estar sea es es el mejor momento yo creo

Voz 0699 28:29 quiero preguntar al presidente de una de sus peñas es decir una de las peñas que lleva su nombre que dirías tú que representa a Fernando Torres que significa Fernando Torres en el Atlético de Madrid

Voz 0913 28:40 pues es todo yo te diría que lo representa todo por su manera ser que ha estado de Liverpool en el Chelsea en el Atlético de Madrid nunca levanta clavos más de lo normal sabe que va a lo suyo es una persona increíble en el trato humano yo reconozco alguna vez que lo hemos pedido alguna cosa pues porque nos lo han solicitado y eso no ha habido ningún problema siempre está dispuesta a todo

Voz 0699 29:11 qué momento de Fernando Torres con el Atleti no vas olvidar José Ángel

Voz 0913 29:17 hombre es yo no los más importantes fue el día que les retuvo hay que pedirle autorización para poner el nombre de la Peña y otro pues el el momento de su regreso de Enel Calderón donde no estaba estaba después de hacer los quinientos kilómetros para estar allí

Voz 0699 29:42 oye no crezca el Atleti entre comillas le debe de alguna forma un título a Fernando no se uno Europa League estaría viendo

Voz 0913 29:51 hombre yo creo que el equipo lo lo hace con la idea vamos lo hace con la idea el equipo siempre ha luchado para ganar este año yo es lo que tenemos el poder debe llegar a Europa ni a la final y ganarla y así conseguir levantar un título muy bueno que esté

Voz 0699 30:10 Fernando Torres la plantilla oye que te gustaría decirle a Torres si te estuviera escuchando

Voz 0913 30:16 nada que ánimo que siga siendo como es muy bueno y que sabe donde tiene su casa aunque estemos a quinientos kilómetro

Voz 0699 30:27 esta última es una curiosidad personal como lo de montar una peña del Atleti en Irún y con el nombre de Fernando Torres cómo surgió como fue

Voz 0913 30:35 bueno yo también en Talavera la Reina que allí había una de en principio cuando éramos cuatro habrá que éramos dos Si bueno conocí a los de la hombre pues estando ahí en Talavera pues me iba al va allí hablando con el dueño del presidente de viñetas pues salió vine con la idea aquí para que bueno aquí pues ya encontramos algunos tal y el quince de febrero del dos mil cuatro pues hicimos el acta

Voz 0699 31:04 mira pues ya tiene su tiempo desde luego mucho más que tendrá porque estoy claro lo tengo clarísimo que después de escucharte esa peña va a llevar el nombre de Fernando Torres hasta bueno hasta donde pueda llegar hasta la eternidad José Ángel desde luego mientras yo ya antes

Voz 0913 31:19 silente eso ya te lo digo que segurísimo

Voz 0699 31:21 tenía ningún presidente

Voz 0913 31:24 pues no se oye la junta directiva que esté tomará la decisión que tenga que tomar todo pero vamos desde luego mientras dure yo

Voz 0699 31:32 en su día y seguirán siendo siempre buena chico que sea por muchos años no hablemos de cosas malas cosas es muchísimas gracias por estar con nosotros en SER Deportivos ya le transmite iremos a Fernando tus palabras un abrazo vale de acuerdo un abrazo a todos los Blazers sabe hasta luego pues la verdad es que el adiós de Torres va a dejar un hueco Gordon el Atlético de Madrid de la talla de lo de Raúl en el Madrid está en el Barça y me da que como comentaba con al hueco lo va a encontrar Fernando en la mayor Soccer League en EEUU pero bueno no viajamos tan lejos aún más cerca tenemos información para dar y tomar todavía por ejemplo en Madrid

Voz 4 32:02 la entrada para irse a casa ahora por el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 1 32:07 hasta aquí la porra de Rousseff

Voz 20 32:10 descarga de nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada Hypo tras ganar cien mil euros y con cien mil euros tupida cambie

Voz 1 32:24 Camps el carrusel todos los goles valen

Voz 4 32:31 cadena SER

Voz 21 32:34 venga vamos al Madrid el equipo de Zidane que como

Voz 0699 32:37 daba juega mañana ante el Athletic de Bilbao en Liga en lo que será el último partido antes de disputar el primer encuentro de semis de Champions ante el Bayern hoy hablado Zidane ha dicho su cosas hay que hablar de si el Madrid votará o no sabiendo que este fin de

Voz 1 32:49 no juega

Voz 1576 32:52 la semana que viene entre entre este partido y el de la Champions tiene una semana para descansar bueno mejor Javier Herráez

Voz 0699 32:59 tú lo mejor que para rotar no Barrabás que va se lo ha contado

Voz 11 33:03 la Junta o perfecto va a rotar poco porque no juega el fin de Seúl

Voz 0699 33:06 allí hubo gente que se quedó en Madrid muchos entre ellos

Voz 11 33:08 Pérez Bale que a mí me sorprendió hoy con en Carrusel de pregunté a Zidane dijo que a rotación bueno Bale no jugó nada más que titular frente a la Juve en la primera parte luego lo cambió en la segunda cuando encajó el tercero ya Bale estaba en El Vestuario luego el Madrid consiguió a través de penalti de Cristiano el ya famoso penalti de Bennati a Lucas Vázquez enderezar la eliminatoria y bueno Bello me imagino no estaba muy cansado pero se quedó en Madrid Cristiano sí estaba prevista esa rotación al igual que Varane Ike un hombre como Luka Modric pero bueno yo espero un equipo de campanillas mañana incluso hasta podría jugar porque no la BBC mañana en algún momento del partido incluso hasta de inicio podría jugar la BBC Lucas lo va a dar descanso veremos si de escaso también Carvajal y mete a Rafa que lleva mucho Tuttle el jugador del Real Madrid lateral derecho decidan ir Paul queda volverá a Marcelo una vez que jugar ateo en ese encuentro disputado en Málaga y en cuanto al tema de la de la semana el famoso penalti bueno encargado de bajar el suflé de cambiar el tercio evidentemente no le interesa amarilla hablar mucho más de este asunto de la corriente anti madridista porque dentro de una semana el Madrid se juega la temporada frente al Bayern de Munich en cuanto al tema arbitral ya hemos hablado y hemos puesto fragmento que bueno Zidane ha sido bastante claro y concreto el árbitro hará su trabajo un poco la la perdiz con la ayuda de nuestro compañero y bueno ahora al jefe de prensa de del Real Madrid Carlos Carbajosa evidentemente al Madrid ahora mismo le le interesa cambiar el tercio hablar de lo deportivo y pensar en el Bayern de Munich que no estará con Vidal en Heynckes en James y en el resto de futbolistas que son los que te tienen que poner las cosas difíciles para meterte la gran final de Kiev y vamos a escuchar un fragmento sobre Benzema y Gareth Bale creo que son dos futbolistas que están tocados muy tocados yo le pregunto dos hoy a Zidane como los ve él porque ya no son bueno no discutibles son bastante discutibles Benzema es muy bueno fuera del área en el área no hace gol es el nueve del Madrid aunque se asocie muy bien tiene que hacer más goles Gareth Bale está pero bueno está pero no está esa es la realidad del galés el próximo verano va a haber movimientos en Madrid a fichar un nueve y uno de los dos va a salir seguro seguramente sea Gareth Bale pero vamos a ver qué pasa con Benzema aunque a Zidane le gusta hay Zidane va a seguir en el Madrid escuchamos la reflexión del técnico francés no

Voz 1994 35:25 non creo y luego luego es esto es el fútbol yo creo que estamos todos ni es un mismo equipo necesitamos a todos los jugadores yo no lo veo triste tan entrenando bien anoche a los dos se le gustaría meter meter más más goles pero pero aparte de eso la verdad es que todo están están trabajando bien

Voz 0699 35:47 ha contado muchas cosas Herráez entre otras ha contado que Zidane va a seguir en el Real Madrid que se va ficharon nueve Ike de entre veinte y Benzema uno de los dos Se va a acabar yendo y si tiene que decidir Zidane el que se va a acabar yendo es Bale pero ya sabéis qué día cuando hablamos del Madrid de paso nos fijamos también en su rival de Champions en el valle del equipo alemán de hecho Antón Meana juega hoy

Voz 0231 36:07 si hola el partido casi más importante de la temporada sin contar la Champions ya ganado la Bundesliga quieren hacer triplete otra vez con Heynckes y juegan a partido único en el Bay Arena la semifinal de la Copa de Alemania y por tanto no puede rotar el fin de semana así que podrá rotar tiene partido no como el Madrid pero podrá poner a los suplentes pero hoy tiene que ir con todo Heynckes para enfrentarse como decimos al Bayer Leverkusen no tiene Arturo Vidal pero sí que tiene disponibles a Robben Müller Ribéry Lewandowski a James a Javi Martínez y creación año muy bueno en el Bayern así que un rival difícil el Leverkusen de Leno que llega en un gran momento de forma que está jugando muy bien al fútbol y que quiere eso amargar la fiesta a los de Heynckes hoy a las nueve menos cuarto Bay Arena ese Bayer Leverkusen Bayern de Múnich

Voz 0699 36:50 a ver si los desgasta estará pensando seguidor de el Real Madrid porque el Leverkusen si es un rival que puede tocarle la moral al Bayern de Munich para cerrarlo del Madrid más a futuro hay que mirar hacia la Champions Cup que es la competición del verano de la que creo que esta tarde semana conocer más cosas de cómo la va a jugar el Madrid Herráez

Voz 11 37:06 sí bueno va a ser el estabas en Los Ángeles va a depender también de si el Madrid consigue uno la Champions pero claro se acortan los plazos el equipo tiene que viajar entonces a a Tallín a la capital ante Estonia para jugar la Supercopa de Europa pero claro hablar de esto con el Bayern de Munich una posible final son es una utopía o que tener los pies en el suelo eso sí más de tres partidos se va a jugar basta en la que la zona al Manchester United de Mourinho algún italiano como siempre la Juve bueno eso lo contaremos más adelante serán tres partidos igual no pues con Zidane que es la idea consideran que es lo importante es Mari pues planificará evidentemente muy con todo lo que va a ser la pretemporada que cada vez antes antes de acabar la temporada estresante será en el mes de agosto se va la cosa cortando el Mundial cabeza acaba más tarde dos son futbolistas son personas humanas que tienen que descansar a al menos dos tres semanas a este paso de nueva Berni pretemporada va a ser

Voz 22 37:59 todo del tirón la pretemporada en la temporada yo yo creo que los oyentes saben cuándo Herráez sabe más de la cuenta y a veces no quiere contar algo como por ejemplo ponen ahí en una quiniela dos italianos y un inglés valga la pretemporada del Madrid mañana lo comentamos lo comentamos

Voz 0699 38:14 ya sea Herráez gracias el Madrid juega mañana hoy mismo ya hay partido con equipos madrileños en la cerámica Juan Villarreal y Leganés con los de Garitano intentando sellar la salvación en un campo

Voz 11 38:24 no

Voz 0699 38:24 eh chungo Paco Hernández si pago

Voz 1104 38:27 el campo que les hablando bien este temporada ni la pasar aunque sí es verdad que le ha ganado el Villarreal en dos ocasiones ambas en Butarque una en Copa del Rey y otra en Liga tiene bajas Garitano no a animaros Quino va a estar Mantovani no estarán Rabat Diego Rico ni Omar Ramos aunque vuelven a la lista Gabriel Ibooks robó hacia y Naranjo apuntan al once el ghanés quiere sellar su permanencia matemáticamente esta semana tiene que enfrentarse hoy al Villarreal ante el Deportivo de la Coruña veremos si cuando eso pase Garitano decidió hablar de su futuro porque ayer volvimos a existir el técnico del Leganés no desvela absolutamente nada

Voz 1862 39:02 yo lo que quiero es preparar el partido para el Villarreal y todo lo demás no pierdo vamos un segundo no pienso en esas cosas pienso en intentar seguir manteniendo la línea en intentar seguir preparándonos partidos son en este caso el del Villarreal final de temporada eh nos centramos en lo que queda en intentar de conseguir objetivo hoy seguiré peleando ahí lo que tenga que venir pues eh ya vendrá para la gente que acabamos contrato ya está

Voz 1104 39:31 se refería también Garitano a Guerrero que también acaba contrato a final de temporada Un Garitano Grosske fiable el Villarreal como decía a pesar de que el Leganés le ha ganado dos veces en esta temporada pero el técnico insiste en que hay que hacer un muy buen partido para sacar algo positivo del estadio de la cerámica

Voz 1862 39:47 no no tiene nada que ver ni un partido con otros bueno pues hemos sido capaces de de ganar ya aquí en casa el partido de Copa pues eh tuvimos muchísima suerte no fue un Villarreal allí en su campo muy superior al al Leganés seguramente era el rival más más fuerte que que más superior fue al Leganés en Copa pasamos la eliminatoria y eso disimulada luego no habrá ligar no tiene nada que ver pero insisto que vamos a tener que jugar muchísimo mejor que aquel día para poder tener de alguna opción

Voz 0699 40:17 no tendrá que ver pero es verdad que el Leganés ya la ha ganado el Villarreal dos veces esta temporada partido Gràcia Paco hoy del partido mañana del Getafe de Bordalás ante el Valencia los azules que aún tienen la Europa League a tiro y mientras hay posibilidades supongo que hay esperanza y ganas de luchar lo José Antonio Duro

Voz 0231 40:29 si se mira de reojo a Europa pero claro hasta el sexto Villarreal a seis puntos sí tendrán que fallara otros tantos en Sevilla el Girona el Geta que juega mañana en Valencia de refilón Bordalás ha dicho que se va a intentar que se va a intentar pelear pues eso hasta el final de temporada a ver si puede estar el Getafe y el Geta viaja mañana diecinueve convocados sin Ángel que cumple ciclo volverá Molina y con Flamini Se ha presentado recurso por la segunda amarilla del francés tras la expulsión del otro día el comité que se reúne hoy lo lógico dice Bordalás es que pueda estar mañana en el centro del campo

Voz 1799 40:58 sí yo creo que sí porque después de ver las imágenes en directo puede tener algún tipo de duda que realmente yo no la no lo tuve pero pero bueno siempre puede haber alguna duda las imágenes nos han sacado a todos en cualquier duda Hay es evidente que que no es merecedora de cartulina la segunda por lo tanto confiamos en que se la quita

Voz 0699 41:22 pues Flamini viaja Bordalás renueva está firmado lo de Bordalás estará esperando el Getafe a ver cuando encuentran un hueco importante para anunciarlo vamos si queréis me apuesta Bordalás dos años más en el Getafe Garitano dos años más en el Leganés llora en dos minutos los hoy el deporte

Voz 4 41:52 onda media Radio matriz junto

Voz 23 41:56 lo que les ha pedido ampliar tu negocio necesitas un local en asesorado positivo ofrecemos la mejor liquidación de locales de la zona sur de Madrid Parla Móstoles Leganés Fuenlabrada de este treinta y un mil quinientos euros precios excepcionales sólo durante este mes de abril menos y consulta más información en él

Voz 4 42:13 nueve uno cuatro cuatro cuatro ocho cuatro tres uno o en locales punto CC y diez punto com

Voz 1621 42:20 patatas fritas no tienes el colesterol alto me has pillado

Voz 24 42:24 el excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza tu salud eso vive con el Forte con levadura de Arroz rojo fermentado diez miligramos de una colina K de ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre

Voz 4 42:38 hoy de laboratorios consulta

Voz 25 42:43 con tu farmacéutico dietista lleguen para farmacia mundo

Voz 0654 42:45 durante punto es tiene sentido hacer un anuncio

Voz 5 42:48 radio para personas que no oyen bien son inteligentes y sumen la radio si hace falta

Voz 0699 42:53 en óptica Roma con lo último en audífonos recargables les escucharan un hay otra vez ahora con un cincuenta por ciento de descuento si compras dos audífonos como lo oyes solventó óptica Roma más cercana y en óptica Roma punto com

Voz 26 43:06 el Madrid si hablas de Fadesa hablas de al Rincón asturiano si hablas de carne a la parrilla hablas del Rincón Asturiano y si hablas del chopo el mejor está en el rincón asturiano en abril Jornadas Gastronómicas de la fabada la carne a la parrilla Ica chopo espectacular menú para dos personas información y reservas en el rincón asturiana

Voz 2 43:24 a punto com y que no te den vaca voy