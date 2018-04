La carta de un millenial enfurecido

Voz 0313 00:00 el Javier Pita buenas tardes buenas tardes hola cómo estás amigo qué tal muy bien gracias tú sabías que la carta se publica hoy en el país o no o eso va eso no no se sabe antes

Voz 1293 00:10 no no me he enterado cuando me habéis escrito la verdad

Voz 0313 00:13 yo idea que queda tienes ayer

Voz 1293 00:17 dieciocho años dieciocho mira hoy está

Voz 0313 00:19 aquí a nuestro lado no sé si bueno no es escuches habitualmente la la cero La Ventana da igual tenemos una hora a las cinco estuvo por la radio donde una vez a la semana los aparece alguien que nos habla de la vida del millennials Él es el señor chato o la bandera que para la verán cómo estás amigo

Voz 1 00:35 aquí representado que otro poquito mayor que tu tiene a Veinticinco

Voz 0313 00:38 tampoco te estamos más o menos la misma Pérez

Voz 1 00:40 representando a los millennials estamos trabajando para que se nos respete mano qué pero pero pero pues Sentís poco respetados de verdad ahora sí nos sentimos presionados más que poco respetado porque hay veces que la los medios sacan pecho cuando dices lo de la generación más preparada siempre lo sacan pero luego he ahí como generalizan muchísimo en minucias dice pues son los la generación que menos eso practica entonces la generación más deprimida son la generación siempre tontería sabes que eso no puede no vienen a cuento realmente incluye por ejemplo la de que menos sexo practica es consecuencia de lo que han hecho la generación ante anteriores de sexual Izar tanto lo que es son los medios

Voz 1826 01:19 no te tengas tanto en esa hombre no hombre no pero

Voz 1 01:21 después que es interesante que se hizo por ejemplo hará esto que comentaba antes a Francino un un artículo que viene al español criticaba que los millennials Le me daba asco bueno sabéis Puri estaba haciendo con una promoción de que estaba sacando plastificado ya lo Milene les daba asco manipular la carne entonces sacando carne plastificado es como yo pienso tú vas al Mercadona ya y eso porque es un artículo de esto como como si fueran a mí por qué Salisbury me imagino que está haciendo una campaña estará difundiendo el equipo que es un Suri piensa eso de que da con la tarde

Voz 0313 01:59 oye Xavi era la carta de la carta del país que te aseguro que al menos aquí en la redacción ha sido muy muy comentada esta mañana Tura escribes como desahogo como como denuncia o como una mezcla de todo

Voz 1293 02:12 si eran pocos una mezcla de todo porque ya estaba cansado de escuchar pues por ejemplo artículos diciendo luego lo que lo que digo al ejemplo que somos la generación del yo yo yo porque son los narcisistas ya un poco como que como que no ningún artículo por ejemplo en medios pues diciendo sabes las cosas buenas que sabíamos hacer por ejemplo como virtudes de los millennials o cosas que no entiendo otra generación entonces un poco por eso

Voz 0313 02:39 tú en qué andas ahora Xavier hay que que estas estudiando

Voz 1293 02:42 eso no en periodismo estoy en primero en prime

Voz 0313 02:45 lo mismo a que te quiere dedicar exactamente del periodismo Si puedes

Voz 1293 02:49 pues sabes un poco de entradón no sé dónde estudios en la Universidad de Navarra Pamplona

Voz 0313 02:56 aquí Icon con compañeros con compañeras con colegas esto que estamos comentando aquí en la radio lo habéis hablado alguna vez tenéis conciencia de grupo de sentiros en este es en el maltratados son ninguneados So o mal etiquetados incluso si me permites

Voz 1293 03:13 pues sí esa sí porque hay muchas cosas pues que por ejemplo existen ahora pero que antes no entonces sí que hay una diferencia insitió imponen trato diferente porque es como una situación nueva entonces distinto

Voz 1 03:25 cada vez que veo un artículo de estos de un señor mayor hablando de los millennials me hago alusión a un me me caí de Los Simpson que es el abuelo Simpson que sale en la portada del periódico y es anciano le grita una nube es más o menos lo que siento cada vez que veo un artículo así como no entiendo nada de esto no me gustas ahí son siempre así como gente que no entiende nada hablando de algo que no comprende

Voz 1293 03:50 eso es decir muchas veces sacando pecho al respecto

Voz 1362 03:52 sí es verdad que que el conflicto generacional decía Isaías esto asistido desde os acordáis la famosa cita de que no se a Aristóteles no la juventud esa que hacer ruido o esa esa esa cita histórica esgrimido en todas las generaciones pero es verdad que ahora vi un corte aparte de temporal de cambio de de de paradigma sea yo creo que la tecnología las redes sociales os lo que es la la digital y edad nos ha cambiado no se está cambiando el cerebro entonces yo creo que que estos señores mayores que dices tú define señor mayor

Voz 1 04:23 para un cinco claro no de mentalidad eso sí yo la verdad biológica luego si el un señor mayor está en la cabeza

Voz 1826 04:31 el conflicto entre generaciones desde luego lo que no se salva es con generalizaciones quiero decir que yo entiendo que alguien pueda sentir eso pertenencia a un grupo yo soy de los millennials yo me siento ofendido por lo que dicen pero no se puede creo yo es que no arreglamos nada diciendo señalando a todos los demás a todos los demás señores mayores como si todos los demás señores mayores lanzaran el dar con el ayuno pero hay unos cuantos eh Xavi perdona que te hemos corto

Voz 0313 04:57 P

Voz 1293 04:58 sí sí que tampoco es eso entrarán señalar a nadie es indicar lo que lo que ya está basado no

Voz 1362 05:04 pero todos tenemos en la cabeza algunos nombres a además cuando cuando escribe sobre esto porque una cosa sí que sí que aunque no controlan en medio y aunque no tienen mucha idea de la digitalizada de que hablábamos antes sin embargo sí que tienen cierta cierto olfato para para detectar lo que lo que se le suelen ser los más vistos estos estos artículos de los que hablamos

Voz 1 05:25 que ahí es cuando me entra la duda que si se hace en artículos para que se vean para que generar tráfico en ciertos medios o para o porque realmente lo piensan porque es que es ya ahí donde entrada duda eso y esto es una cosa que se ve en el campo quizá a los mayas tenían razón y el dos mil doce Internet de verdad yo pienso que cambió porque dos mil doce fue un momento en el que los móviles tenían la suficiente potencia como para todo el mundo tuvieron Usero hueco sea un navegador en el móvil bueno que funcionase todo el mundo tenía interés en casa casi todo el mundo ya te en Internet en casa ando los frikis de Internet que ya estaban se encuentran con la nueva ola de Internet la nueva generación del más Internet y es cuando ya empieza a entrar gente que estaba fuera de este medio se encuentra hay un crisol de de movidas que hay en Internet que no entienden dicen esto no es lo que era al mundo estos Internet es otra cosa India hay como muchos y es verdad cuando te hago me me gusta lo que ha dicho que hay dos generaciones dentro de una eso se está viendo ahora porque están las generaciones antiguas de Internet colisionando con las nuevas que han entrado ahora por eso también hay muchos artículos de que lo Milene al no entran a Facebook porque no quieren que los padres clases de lo que hacen porque en Facebook como que se ha convertido en la red social de los padres como que ahí hay general colisionando aunque sean de edades muy diversas

Voz 0313 06:42 es antes los dos

Voz 2 06:44 serían capaces de eh

Voz 0313 06:47 Jinámar os vuestra vida dentro de diez años es mucho a lo mejor dentro de cinco habrán tú primero yo

Voz 1 06:54 pues no quería ser maestro si yo quería ser maestro pero ahí se quedó pero a mí me gustaría

Voz 0313 06:59 no no pero yo

Voz 1 07:01 no sólo yo lo que hago en Internet y al final estoy estoy tocando un poco de educación e al fin y al cabo estoy ensayando cocina qué es lo que hago mis vídeos pero a mí me gustaría convertir las dos cosas o sea coger lo que he aprendido ahora de medio de este de la radio y todo esto lo que he aprendido de de cuando estudiaba Magisterio sí y aplicarlos los dos eso para mí sería mi meta tener mi propio programa de radio que he hecho estoy haciendo una venía o justo montando hablando porque siempre sentir cae como una necesidad de que no se nos sintamos representado por también un medio nuestro hecho pero nosotros para nosotros estaba haciendo yo

Voz 0313 07:41 actuantes estar en Todo por la radio en La Ventana escuchabas la radio

Voz 1 07:44 yo sí yo no extrarradio se ser la canguro escuchaba la ventana yo todo cuando venía a escuchar Rock FM los cuarenta lo típico

Voz 0313 07:53 además por el por el coche que Itu ayer a ver vayamos por partes primero dentro de cinco años como te imaginas

Voz 1293 07:59 bueno pues no sé porque yo creo que aquí está cambiando todo tanto que es imposible predecir cómo hasta dentro de cinco años hace cinco años no nadie ya imaginado por ejemplo el Internet hubiera estado tan presente por ejemplo era en el periodismo la que me dedicara nadie hubiera pensado que hubiera estado tan presente vi que iba a cambiar tanto por ejemplo la comunicación entonces pues dentro de cinco años pues no sé

Voz 0313 08:27 pero te ves por ejemplo licenciado en Periodismo eso sí esos uno

Voz 1293 08:30 pero no sí claro si me veo licenciado ya que trabajando pero claro todo depende de cómo se va todo

Voz 0827 08:37 ya está abierto antes decías y lo denunciasen tu carta al director que está un poco saturado de inflación de artículos que solamente del lado negativo de los millennials bueno aquí tienes la oportunidad para explicarle a los oyentes cuáles son los perfiles positivos de los millennials

Voz 1293 08:55 bueno prefiero es es el principio de milenio básicamente pues es todo pues somos somos personas que estamos como he dicho en el artículo estamos interconectados conectados a sea tenemos una red en la que estamos totalmente informados de todos

Voz 1 09:11 se puede decir que somos la primera generación con con casi de Guiness is no estamos estamos bien de verdad yo pienso muchas veces que Twitter es como un grupo de guasa muy grande en el que todo el mundo estamos hablando siempre hay llegará el momento que hay un chat global que ni siquiera miramos el móvil que está nuestra cabeza de gente hablando será la primera el primer paso hacia la conexión como la mente colmena no

Voz 0313 09:37 dónde te informas habitualmente

Voz 1293 09:39 a través de Internet pero sin medios digitales

Voz 0313 09:43 medios digitales normalmente si bien periódico por ejemplo no compras ya periódica papel o no eso ya

Voz 1293 09:49 de vez en cuando debe temprano dijo el domingo

Voz 0313 09:52 la radio

Voz 1293 09:54 Ferrari pues estoy empezando a escucharla más pero sí es una asignatura pendiente

Voz 0313 10:01 Temas que temas que interesen a preguntar la política hay lo de siempre y es bueno no sé interés habrá política el consumo en la salud y el medio ambiente que que es lo que va vamos lo pregunto por curiosidad siempre por por intentar entender

Voz 1293 10:16 que está pues por ejemplo personalmente pues por ejemplo pues la crisis de los refugiados sí que haya personas que se esté muriendo en el Mediterráneo por ejemplo que que en España nos acogen refugiados porque es que no hay ellos a

Voz 1 10:29 incluso detengan barcos por hacerlo

Voz 0313 10:32 que estamos ayer entrevistamos al de Open Arms y el fundador de la de la ONG esto es una vergüenza

Voz 1 10:37 pero esto esto me parece muy bonito que esa hace treinta años esta información quizá nunca las hubiésemos que hay gente sabe nunca lo hubiéramos salido pero ahora mismo la la información va al momento pasa que hay una bomba en Siria ya hay hasta vídeos de eso es que o sea me parece tan bonito una herramienta tan tan guay y que la gente como que lo desprecie como que no entienda que que Heath que está pasando aquí dice no los millennials los que quiénes son estos que no han venido a hacer aquí ya estamos antes en el mundo hombre por otra parte también reconoce es que

Voz 1362 11:10 hay una especie de fiebre de adoración a la juventud que ha existido toda la vida del señor que también hay algunos que que digamos no todo es de oro lo que reluce

Voz 1 11:20 pero también también hay que hay habló viable

Voz 1362 11:23 en dos cosas ayuno adoración

Voz 0313 11:25 es iba hacia la juventud y una protección excesiva hacia la senectud léase veteranía es decir yo de verdad yo hago yo además veo nuestro sector Ibero nuestro medio el periodismo la radio

Voz 2 11:37 sí sí y protección de la veteranía

Voz 0313 11:40 es decir dispuestos a hombre no despide con prejubilaciones a ojo bueno si si si no te echan si no te echan hay una protección a la gente que se queda muy grande el relevo natural no está no se da no existe el relevo natural el relevo natural es decir la edad que tenemos todos nosotros y dar paso a gente que tenga treinta treinta y pico años como pero pero entró un poco

Voz 1826 12:01 eso no sé si eso no lo sé pero no lo has escuchado siempre eso también cuando no yo sí yo tanto no a mi amigo

Voz 0827 12:07 me parece es que en estos momentos digamos que sea laminado a la generación intermedia Mercedes ahora vamos quedando ya al final siempre pero claro claro ahora ahora vamos quedando una serie de referencias profesionales que ya casi estamos en el Atapuerca del periodismo vienen generaciones jóvenes que no duran más de temporada no claro es verdad entonces se ha

Voz 1 12:27 eso esa generación intermedia que se iba a producir

Voz 0827 12:29 pero el relevo normal no a mí

Voz 1362 12:32 interesado de de la carta de de nuestro amigo muy interesado sobre todo el tema de la denuncia del desprecio sin conocer porque yo creo que sí que es verdad que hay lo que hay no una generación yo no creo que esto sea general generacional yo no creo que en mi generación yo tengo cincuenta años yo no creo que mi generación desprecia los millennials en absoluto porque los tenemos en casa los vemos yo creo que hay una generación a lo mejor algo posterior y sobre todo que ha dejado

Voz 0313 12:55 perder ese tren porque ese trece puede coger

Voz 1362 12:57 sean el último vagón decías que sois los más híper conectados yo también me considero interconectada modestamente hago lo que puedo pero es que hay algunos que han renunciado antes os han dicho esto no esto caca y eso es lo que yo creo que que de lo que adolecen algunos opinadores de algunos intelectuales que demoniza o desprecian y todo Toto todos los nuevo hilos nuevo ahora es que no lo dices tú no comprenden en parte un curso no lo comprenden los grandes han ampliado miedo pero

Voz 1 13:26 la política que me me gustaría que se hiciese desde otro punto de vista que normalmente no se hace es esto sí criticable a los millennials es el culto a a mostrar tu vida como si fuera idílica y esto es un problema que tienen de verdad mucha gente en las redes sociales yo de verdad me me me pasa alguna gente de mi edad hay gente más pequeña ahí creo que de ahí deriva esa depresión de la que hablan algún agente de que de están viendo todo el rato influencias en la playa con vías idílica claro todo intentan llegar a ese nivel creo que sí ahí ahí debería educarse en redes sociales cosa que no se hacen en el colegio y creo que el país debería tomar asunto en ello saben plan de educar en redes sociales Joseba en plan vivir con redes que no hay ninguna materia sea no no no que debería haber una materia sino que la propia en materias sean multidisciplinares Si que educar también en redes sociales el problema

Voz 0827 14:19 más que quiénes por primera vez en la historia se ha producido un fenómeno y es que quienes tendrían que educar saben menos de las redes sociales en los que tendrían que ser el Estado los claro hay muchos que no hay algunos que hacemos un esfuerzo pero hay muchos que no hace ningún esfuerzo de ahí se produce una verdadera visto

Voz 1362 14:35 pero ahí sí que sirve la filosofía ahí sí que sirve la ética de toda la vida el señor ahí sí que sí ve lo analógico para para para de codificar los valores que esto

Voz 0313 14:44 servirá de bajo eso sería diferente

Voz 1362 14:47 hacia decías tú de de de bueno

Voz 2 14:49 dicho lo lo idílico de las redes sociales

Voz 1362 14:52 las comparaciones son odiosas lo que pasa es que ahora os comparar o nos comparamos continuamente las veinticuatro horas no con tu círculo con todo el planeta con los más guapos los más altos lo más rubios o los que lo parecen en la red de exámenes muy complicado siempre

Voz 0313 15:05 oye Chabrier habrá me me dejáis que casi cerremos la conversación con un toque de humor que nunca viene mal Buenafuente tiene un monólogo de gente millennials lo hemos corta Un poquito eh pero bueno haber sido Olot preguntaré si os sentís más serios identifica Buenafuente en ningún millennials que nos vamos a engañar pero bueno lo tiene una mirada particular a ver qué os parece va

Voz 1293 15:24 sí

Voz 3 15:24 sí mil Elías muchachos al bajados que no escuchan porque llevan esos cascos ni tampoco se le ve la cara porque van como atontado mirando el móvil sin tiendas comunicarte con ellos te contestan con monosílabos hizo dijo guturales al sí vale el ídolo de los millennials youtuber ella todo lo You Tube son chavalines que hacen vídeos en Youtube youtube yo tú es eso donde al envío de gatos de rusos borracho que se pegan tiros pide Rajoy haciéndose la pincha obligado padres a cambio el youtubers son esos bosques agravan en sus habitaciones haciendo el chorro no te pudo concretar el chorro así en abstracto porque la mitad de lo que dicen si tienen más de cuarenta años turno lo puedes entender habla un idioma propio en Youtube vano tumbaron Maro voces el Youtube vano una meca de español pero pero del de la eso sabes e Ito a bien con inglés inventado todo en palabras a Cascos a las hacen famosa sabe de qué hablan bueno total para para que lo entendáis un youtuber de nuestra época de los mayores el primer youtuber posiblemente fue Arias Navarro alguien Navarro no lo conocéis solos área Navarro su sueño con una oreja muy grandes que colgó un vídeo muy popular cuando murió Franco dijo esto June

Voz 4 16:55 jurídico muerto el único triste de España

Voz 3 17:00 pero

Voz 4 17:09 a Arias Navarro Lope Eto'o Lope Eto'o ahora no ahora

Voz 3 17:14 los youtubers pues son otra cosa por ejemplo en más famosa uno de los más famosos es Alex G va a Barja Pam va ese hecho vale este chaval éste os acordáis del frente del Ebro pues ese frente con una persona debajo sales Ricardo a cola bebés Dynamic bebe si tienes cojones mí lo youtuber tienen mucho a Follow fue joyas followers una persona que por algún motivo sigue otra por ejemplo la policía era muy fue ello verdes Lute a lo bello así lo pilló alguno de eso youtubers además son Hicks his Ted es alguien que tiene un aspecto de un mendigo pero que sólo en ropa se gasta la pensión de cuarenta y cinco mendigo me entiendes sonó un hipster siempre vas dio vintage vintage es algo que que es viejo pero se pone de moda que te degolló Carmen Lomana

Voz 1 18:27 el vamos bien hay cosas que no me gusta es está muy bien y la OSE acoge términos como señor de señor mayor pero me mola mucho también cuando hace aquí el Nadie sabe nada con ese juego que hace con Berto también de esto

Voz 0313 18:47 decías tú de la edad biológica y la otra

Voz 1 18:49 eso en buenas fuentes muy joven por cierto que en estos

Voz 1826 18:52 entonces yo no sé a vosotros Isaías luz pero creo que Twitter se Acaip unos minutos