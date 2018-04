Cifuentes se matricula en el Máster de Exorcismo del Vaticano

Voz 1 00:00 Bisbal amigos

Voz 0230 01:31 o sea que podemos arrancar tranquilitos muy bien oye pues arrancamos el Tribunal Supremo ya lo sabéis ha criticado duramente el tribunal alemán que no ha concedido la extradición por rebelión de Carles Puigdemont colgó ahora ya tenemos al Tribunal Supremo contra el juez alemana al Parlament de Cataluña contra el juez España

Voz 8 01:50 la al juez español contra el ex Gobierno catalán ya al Gobierno español contra

Voz 0230 01:53 Parlament un poco el momento político para las generaciones futuras podría definirse así

Voz 9 02:00 es una vergüenza una mención timadores

Voz 0230 02:08 hablando de todo tipo de patrañas para aquellos que puedan estar interesados en ampliar su curriculum con un máster hoy hay una noticia interesante que esta semana ha comenzado en el Vaticano un máster en exorcismo esta esta la noticia en todos los medios de comunicación luego la ampliaremos pero hay un detalle que está pasando desapercibido es que existe la modalidad de este máster de exorcismo existe la modalidad Cifuentes casado no hace falta ir al Vaticano otra puedes hacerlo en Aravaca calle del apóstol Santiago que ya son poco da ambiente pega ir también puede examinar demonios falsos

Voz 5 02:47 hay en un lugar de lugar del Tribunal de

Voz 0230 02:50 moños pillas a tres vecinos con mala leche que de falsificar un documento días de vale el Masters un poco bueno pues es así va a dices salga ahí demonio

Voz 10 02:58 eh

Voz 6 03:00 solo

Voz 10 03:02 Dexter es

Voz 11 03:09 hola pues ha salido título

Voz 13 03:20 aquel oyente que quiera un máster de exorcismo por la Universidad Cifuentes casado no tiene más que llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta que hacemos la prueba del endemoniado ya tiene título

Voz 0230 03:32 bueno si quiere puede llamarnos Cristina Cifuentes en persona que hoy ha renunciado al máster que no hizo es algo que visto así tiene bastante mérito se ha llenado España de de bromas sobre esto yo renunciado al Balón de Oro yo renuncio yo renuncio yo renuncia no Cristina Cifuentes dice que no piensa dimitir y que ya está un poco harto de que le critiquen si hace una cosa o la contraria

Voz 0434 03:52 que alguna cosa se critica porque lagos y no Lago se critica por qué no lo hago si hago la intermedia será criticar

Voz 0230 03:58 al final pues oye ha rematado la presidenta madrileña con una queja

Voz 14 04:01 por quema existe esto es porque soy negra verdad seguidas los veremos enseguida lo veremos todo

Voz 0230 04:08 yo recuerde siquiera un título de exorcista por la Universidad Cifuentes Casado llame nos haga la prueba del endemoniado

Voz 15 04:16 pues sí pero de momento twiterías Twitter ni yo renuncio ha sido Trending Topic iba a ser Trending Topic en Twitter los Twitter

Voz 16 04:28 han renunciado a todo al Nobel de homeopatía al Arzobispado de Sigüenza austro al al amor de Scarlett Johansson pero amplio no ha sido el más práctica

Voz 17 04:37 no me puedo quedar el máster si ya no lo vas a usar Cristina Cifuentes

Voz 16 04:42 la Protección Civil ojo estoy Protección Civil alerta de que empieza la temporada de bodas

Voz 18 04:47 claves todo tránsito de sabios muy precavido me han invitado a una boda Boyer preparando fotocopia de la última nómina hay un aval vamos ahora con un tuit de padres e hijos hijos siento no haber ido nunca ninguno de tus partidos de fútbol soy un mal padre Papá yo no juego a fútbol o menos mal

Voz 16 05:04 Bonnie hace un retrato muy precisos de esto que llamamos actualidad informativa

Voz 17 05:09 me encanta cuando dicen en el telediario la gente se está movilizando en las redes y en realidad somos nosotros escribiendo gilipollez

Voz 15 05:16 hace ya acabamos las siete días con un diálogo pedagógico a cargo de moda

Voz 17 05:22 hola es el curso de vendedores de humo no aquí ponemos en valor la gestión implementación de sinergias transversal

Voz 5 05:28 Tales abre anda

Voz 19 05:34 hubo

Voz 21 05:59 los Kings sí sí sí

Voz 0230 06:40 hay una cosa de la que no somos conscientes quizá no porque mientras andamos distraídos aquí con discusiones locales excusaron pudo Monti puentes

Voz 22 06:48 el demonio de todo esto en el mundo en el mundo

Voz 0230 06:52 esas cosas pasan cosas más

Voz 2 06:56 esas malas son cosas bueno malas

Voz 0230 06:58 además ayer se debatió en el Parlamento francés la intervención militar en Siria debate que en España ni hemos olido ni poco ni mucho no es quién pinte muy pocos que no pintamos nada España tampoco es que haya sido una potencia mundial en las últimas dos décadas pero que hay un ataque a Siria y la discusión es que no nos pasar ni rozando ayer el presidente francés defendió ante el Parlamento de su país la intervención en Siria hoy el presidente francés ha defendido ante el Parlamento Europeo un proyecto europeo con más poder para Europa y menos para las naciones

Voz 24 07:40 todo esto pasa fuera

Voz 0230 07:42 en España la ministra de Defensa también está en las noticias pero con el siguiente titular

Voz 25 07:47 la ministra de Defensa apoya Cifuentes tras estas palabras le preguntan a Cospedal el principal apoyo de Cifuentes está todo el partido con usted y la ministra de Defensa responde estoy segura

Voz 0230 07:57 bueno es la ministra de Defensa apoya Cifuentes en el caso del máster falsificado esto ya es tan surrealista que forma parte de esos titulares que tenemos que guardar para escucharlos dentro de diez o quince años y hacer un teatro que fue te hago creo que fluye desde hacer todos dentro de unos años a la noticia completa es la presidenta de Madrid ha escrito una carta renunciando al máster que no hizo la ministra de Defensa la apoya nutrió esto bueno esto es un poco loco la carta

Voz 26 08:33 muy bien fundamentadas y muy explicativa de todo lo que ha ocurrido si continúa apoyando

Voz 0230 08:38 si usted es bueno Cristina Cifuentes ha comentado su decisión lo comentado en unos términos que podríamos decir que no resultan extraños a la cultura política dominante en España

Voz 27 08:51 en mentiras de han planteado dimitir el esquí de que creo que no hay razones objetivas para ello que estáis hablando de un hombre lo planteado jamás jamás me lo he planteado quisieran lo partido porque voy a dimitir contrario a los que queréis que me vaya no me voy me que lo meter en el MT para atrás no hay que dar paso ni siquiera para acoger carrera en tú

Voz 0230 09:14 en el fútbol cuando se estudien los intelectuales influyentes de la España de principio de siglo habrá que reservar un lugar muy destacado para Rafael Gómez Sandokán si el autor de la frase de que dimitir de que varias veces ha dicho Cristina Cifuentes lo que diga mi partido que es lo mismo que decir mientras m punto Rajoy no me diga Blas aquí sigo envió más

Voz 0434 09:37 Tarek como es lógico y natural a lo que me partido diga

Voz 0230 09:40 otra vez después como estado toda mi vida

Voz 0434 09:42 a disposición de lo que el partido considere que es mejor y más conveniente

Voz 0230 09:47 otra manera de decirlo cada vez más largo

Voz 0434 09:50 te puede estar seguros que yo voy a hacer lo he dicho siempre estaré siempre a lo que diga mi partido como lo he hecho toda mi vida por su puesto que se

Voz 0230 09:59 sí sí lo ha dicho ya cuatro veces en el caso Cifuentes la verdad es que Mariano Rajoy mantiene su actitud habitual en estos casos al

Voz 26 10:20 no existe ahora con la que tu nombre y daba me convierte en oro porque mida somos comestibles no con comida yo me como otras materias primas

Voz 0230 10:28 pero a Cristina Cifuentes no

Voz 26 10:30 dimite porque ya dado explicaciones gire dados

Voz 0434 10:33 limitaciones sobradas no sobra dice más

Voz 0230 10:36 explica que no ve causas objetivas para la dimisión esto previniendo de quién es el sujeto de la acción no pues es curioso diga yo no veo causas objetivas objetivamente no lo veo para la dimisión va enumerando los motivos esto es curioso prestamos atención porque ya va enumerando los motivos que podrían dar lugar a la dimisión veo esto no veo lo otro y hay un momento en el que parece que va a decir no hay mentira pero se detiene a tiempo es vamos a escuchar la sucesión de causas de no dimisión Cristina Cifuentes no ve motivo para dimitir

Voz 0434 11:07 yo objetivamente no veo que haya ningún motivo objetivo para dimisión puesto que no hay investigación hay imputación no hay ilegalidad no hay incumplimiento del acuerdo de investidura eh y por tanto no hay motivo para dimisión más allá de intereses

Voz 0230 11:22 políticos eh falta parece que iba a decir no hay mentira a lo mejor lo digo por qué renuncian máster entonces porque la universidad suelas coto no te puedes fiar de la universidad en cuanto te despistadas te dan un título falso

Voz 0434 11:36 he tomado la decisión de renunciar a la utilización de este titulo precisamente porque creo que como consecuencia de cosas que han sabido de irregularidades que son administrativas

Voz 28 11:46 pues no yo sinceramente no quiero eso más tras hacerlo no sólo veo San sabido abc es una cosa

Voz 0230 11:54 son cosas que se han sabido cosa del folleto aunque fuerte no tiene lógica todo esto si tiene lógica responde a la lógica explicada por Dolores de Cospedal hace unos días

Voz 11 12:03 defender lo nuestro

Voz 14 12:06 no tenemos que defender lo nuestro

Voz 1 12:09 tengo una

Voz 11 12:13 a ver la idea defender lo nuestro

Voz 0230 12:15 defender a los nuestros tenemos que defender a los nuestros claro es la principal pregunta en la política quiénes son los nuestros sólo los nuestros son los políticos de nuestro partido o aquellos políticos que no delinquen sean del partido que sean esta pregunta es importante para todos los debates por ejemplo el debate catalán los no mostró son los que están contra la independencia o son todos aquellos que estén a favor o en contra de la independencia estén de acuerdo en hacer política conforme a la ley angoleña ante el engaño

Voz 2 12:43 que diga la verdad

Voz 0230 12:45 Iñigo Urkullu ya ve Rivera son del mismo nuestros os son de nuestros distintos

Voz 11 12:49 defender lo nuestro defender a los

Voz 0230 12:52 Nuestros bueno todas las organizaciones todas protegen a sus integrantes pero claro exigentes Beatles amigo y ahí están decidiendo dónde está el límite sacas a Cristina Cifuentes a los medios

Voz 27 13:02 mito tú

Voz 14 13:04 hala sale sale pues

Voz 24 13:08 se acabó no hay que dimitiera no divide tu vengan

Voz 5 13:21 Especialistas secundarios perdón lío rumba en estos momentos no interrumpe nada si no escalonado en toda España

Voz 16 13:27 estar pendiente de desde el reto de Juanma López Iturriaga lleva unos de hecho estaba pendiente de que llegue Juanma López Iturriaga pero antes dejarme que dé paso a un oyente que se ha puesto muy pesado muy insistente con que quería entrar lleva toda la tarde diciendo quiero entrar quiero entrar quiero entrar quiero entrante

Voz 15 13:44 para entrar en antena

Voz 2 13:47 los en Antena Pesa o un ábreme

Voz 15 13:50 ahí ahí sí está ahora estás en antena a estos estará en antena no no no te esperamos esto

Voz 2 13:58 no no me lo esperaba más bonitos

Voz 29 14:00 sensación de placer como cuando coméis croquetas desnudo en una bañera mientras es amanecer en el ser

Voz 15 14:06 yo creo que la conozco y quién no así me lo imagino

Voz 29 14:08 además es no no de unos esto es todo

Voz 15 14:11 no lo tiene más bueno como de lo primero

Voz 29 14:13 me me llamo Federico García Loca

Voz 15 14:16 el mar además

Voz 29 14:19 si quería entrar en antena por lo siguiente Los cuarenta principales que los cuentos es que estamos todos son buenos y si buenos

Voz 15 14:29 como compañeros de Bimbo grupos y digamos y la

Voz 29 14:31 el ochenta también se muestra también si Cadena Dial a ver si lo Máxima FM si también toda prisa

Voz 15 14:39 eso sí sí sí sea

Voz 29 14:41 sois un poquito los Inditex de la radio

Voz 1220 14:44 bueno no sé si lo quieren ver así

Voz 29 14:47 es como tener Zara Bershka Oysho el puro ambiente de radio bueno no sé lo que queréis saber lo que queréis yo estaba hablando conmigo mismo todo al Valencia me sino es llegar a todo tipo de población no decimos en poquita junto la estrategia empresarial lo haré

Voz 5 15:03 pero bueno pero

Voz 15 15:06 en este hablando en baja alta todo el mundo habla en voz alta e First pensaremos hablando pensando pensando en voz alta ver

Voz 29 15:18 con la carrera se llegáis sal les trate población podría me decir formada por gente mayor y divorciados

Voz 15 15:24 no cuarenta Principales dirigía de Emily

Voz 29 15:26 Nielsen sin criterio no merece recuperar

Voz 15 15:34 sí

Voz 29 15:35 a los viejos rockeros que ya no esperan nada de la vida bueno con Cadena Dial pues habitantes de extrarradios Icon Máxima FM chavales jóvenes prioritariamente valencianos más eso más serios

Voz 15 15:47 yo siempre dado mucho y ofendido también un poquito vale pero dónde quieres llegar Federico he estado jugando el puesto

Voz 29 15:54 el presionando en basalto diría

Voz 15 15:57 ahora tasaría expresión si hará parto

Voz 29 15:59 el grupo de población en la que no tenéis emisora tenía un Target olvidar las

Voz 15 16:03 eso es imposible el abanico es amplísimo algunos a todo lo cual

Voz 29 16:08 el oyente es a los que nos gusta escuchar la radio con mal sonido

Voz 2 16:13 a ver se tú si no el sonido radio escucha mal

Voz 29 16:21 fallo Maale mal hecha mal hecha saber aplicar me has hecho una demo carnicería

Voz 14 16:28 eh

Voz 6 16:32 hola a muy buena anoche era un heridos arrabio Mier de una emisora en la que va la noticia de hoy

Voz 0230 16:45 dada la gala toda la música

Voz 6 16:48 a la información y la información tiempo deportes como no en Radio Mier ver todo a todo a tu alcance en Radio mi perder

Voz 15 17:10 a ver esto es lo que a ti te gustaría escuchar cuando pones la radio susto mucho hacía muchos años

Voz 29 17:15 la verdad quitado seis yugo de la correción rompe cadenas mira al futuro de construirla Radio España está cambiando no y si se más yo creo que esta esta emisora Francino le gustaría

Voz 15 17:26 yo creo que ella cuenta trasladaremos la petición expresa esto muy convencional lo de saludó en la radio

Voz 29 17:38 Ana a la señora mayores para que me está mirando todo el rato fijamente para que les dejó entrar a todos que ya está sesenta o yo haber llegado antes

Voz 5 17:46 hola adiós

Voz 15 17:49 estás de un oyente ya está

Voz 30 17:53 hoy cuidado cuidado que Turia dejando algo pendiente ante lo del Master de exorcismo en el batía Esteban serio no quiero esto no nos lo dice el Mundo Today esto

Voz 0434 18:01 totalmente no existe son los periódicos y sobre todo está en el Ateneo Pontificio Regina apóstoles Arun que es el que imparte cursos desde hoy dieciséis de abril hasta el sábado veintiuno según la descripción de su web está diseñado como una ayuda para profundizar en la realidad del Ministerio del exorcismo con sus implicaciones teóricas hiperactiva

Voz 5 18:20 ah sí eso es eso son ellos

Voz 0434 18:26 las clases incluyen desde artesanía en África hasta cómo diferenciar entre posesión de Monjack hay enfermedad mental

Voz 2 18:32 eh

Voz 5 18:40 también incluye la lo mismo

Voz 0434 18:44 también incluye un área paso a paso para expulsar demonios giro el precio es de trescientos euros pero es en italiano así que sin es traducción simultánea bueno pues por el módico precio de doscientos cincuenta euros más dan las claves productor claro en inglés en español y en francés español también sí pero tienes que ser mínimo diez personas que conseguirá para diez personas siete eh

Voz 15 19:06 sólo hay que ir a otro las Alicia ya estaba mirando

Voz 0434 19:11 podéis ciertos porque no sólo para sacerdotes está abierto a todo el público eso sí en la solicitud tenéis que presentar una carta declarando las intenciones por las que queréis hacer el

Voz 5 19:20 por sacar el murió esa tarde Money for aprender Carlos

Voz 0434 19:25 claro no Toni no vas a poder sacarlos porque al final recibirá un certificado para eh pero no la autorización satén ubicado en no ejercer pero no puedes ejercer sólo los sacerdotes con un con un título especial pueden

Voz 5 19:37 pero como observador del todo vale tener un título sin hacerlo pues yo no lo quiero yo lo nada fuera vecino pero renunciamos a el foro ya estás espera queréis escuchar los los pitidos de las en un momento bonito será muchos demonios no no no

Voz 2 19:59 cuidado cuidado con acomplejado

Voz 0230 20:06 doce

Voz 15 20:07 tiroides

Voz 2 20:12 las ventanas

Voz 31 20:26 vamos a ver a ver hombres y mujeres de poca fe de La Ventana de todo por la radio que decías que hoy Turquía quién decía que Iturriaga nueva llega

Voz 5 20:35 paramos a la cara dan la cara me estoy dando yo paramos la verdad

Voz 2 20:45 estoy pero esto es como poseídos estáis recién salido de la cocina desatada pero bueno aquí la Soyuz enviado especial en las montañas de Tora Bora sí sí me queda nada esperando que acabe me telonera para para empezar yo sí

Voz 0230 21:06 la ahí vamos Pilar pues eso que espera

Voz 2 21:09 cuando se acabe

Voz 5 21:11 más de setenta bueno espérate que Pilar

Voz 31 21:14 crecido tiene telonero también bien claro que tiene tela

Voz 5 21:17 pero sí claro José Antonio Páramo claro pues si no sabéis que para ser

Voz 32 22:15 es que

Voz 14 22:18 conocida

Voz 33 22:20 vamos con nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco va a más allá buena primero gracias a bien velada el otro no es la gran pregunta ya es que se llama como eran una gran pregunta caído

Voz 34 22:33 youtube la más solicitada cuál es quiénes somos de dónde venimos qué quiere decir la metáfora come Meldonium de pregunta retórica de momento porque la pregunta es otra lo cuenta la youtuber Happy Sunny Flowers

Voz 35 22:46 sí ha dicho el vídeo cómo estáis pidiendo muchísimo y que aparece preguntarme por redes sociales por instará mensajes directos a veces escrito al correo gay en vidas tu rutina de bronceado ad coro a creerse la cara gracias a K

Voz 34 23:02 cuál es tu rutina de bronceado esto es gallos acabo de ahorrar la Encuesta de Población Activa y esto es lo que interesa a la ciudadanía nada más cosas que interesan las webs series este año en You Tube usan estrena muchas y muy buenas del Canal Play está por ejemplo mambo que es del creador David Sáenz que es a la vez el creo malviviendo una serie ya sea clásica porque tiene más de siete años éstas serían el nueva Mambo habla sobre la vida de un chico que de pequeño era tipo Joselito niño cantante de mayor pues quiere ser con la música pero le cuestan poco él intenta por ejemplo formar un hago Iván

Voz 14 23:38 el resto del grupo Braga crece nuestra voy van los Bad Boys el guapos sin camiseta el gitano sensible como el negro sensible pero en versión española el rapero Marcote los gemelos latinos buenísimo pero que está con la cabeza pero mira vosotros tenéis ese rollo que se lleva ahora así como poco evolucionado Sara

Voz 34 24:00 bueno ahora sí parecen los de OT dos mil diecisiete dentro de seis meses bueno tras otra sería muy valorada Dorian es también del canal dice está protagonizada por Carolina Bang también Salcedo Casanova Dafne Fernández habla de una fotógrafa de moda con un misterioso pasado aquí en la entrevistan

Voz 36 24:19 empezamos con la primera pregunta que nos llega que empieza diciéndonos que está literalmente importado eh al poder estar comunicándose contigo que eres la artista absoluta que todas y cada una de estas obras transmiten de una manera absoluta emociones agresivas intensidad

Voz 14 24:35 la absoluta pero cuál es la pregunta

Voz 34 24:38 este Pérez habrá que ver la serie te abrían esta serie se pudieron ver en el festival Carvalho Inter Play en A Coruña celebró hace unos días también invitarán a a parte de creadores de contenido a otros youtubers que hacen no ficción como Avi pago que está muy a tope con el feminismo esta chica tiene más de cuatrocientos mil suscriptores en Youtube y mientras que algunos You Tube reivindican pues menos piña en la pizza ella reivindica pues más mujeres en la historia en su último vídeo habla de la directora de cine al Sky

Voz 37 25:06 se invisibles van ser invisibles aunque la cita ya esté muerta sabes quien fue Alice Guy gays fue la primera persona en dirigir películas sacó su plano su historia su cosa yo que estudié audiovisual en el que Hamada en clase no dieron el nombre de esta día súper fuerte en aquel hacia hicieron una peli rodó hizo más de Lille que yo llevo

Voz 0230 25:24 doscientos vídeos en Youtube se año

Voz 2 25:27 sin duda alista ahí muy intensa

Voz 0434 25:31 son más de mil películas de amigos ninguna rodada en una escuela

Voz 34 25:34 voces en Aravaca o sea las buenas buenas ella sufrió el techo de cristal con muchas mujeres ya sabes que es cosa de mujeres el único hombre que parece el techo de cristal es el mismo del Retiro en Youtube también está el programa The girl power este también lo recomiendas en el pago lo que hace es dar a conocer talento femenino como el de la ilustradora monstruo espagueti tiene más de cien mil seguidores estarán porque ahora más que editar libros lo que se lleva es publicar todo extracciones en Instagram por lo menos cuando estás empezando y al igual que Picasso tuvo su época azul monstruo espagueti tuvo su etapa pocha

Voz 38 26:07 uno encajado nunca limó una estructura jerárquica y al simple llevado fatal odiaba al colegio o diésel la universidad cada minuto cada segundo entonces lo que hacía pues será dibujar para retener a Ivy

Voz 14 26:22 que se pueden hacer dibujos Hero que comuniquen algo

Voz 5 26:27 no suena como como esta sección no

Voz 39 26:41 bueno vamos allá sí muy bien muy bien

Voz 2 26:46 mejorable

Voz 5 26:50 el día un poquito en las condiciones en las que estoy así de ideales

Voz 2 26:55 pero eso te honra Iturriaga muy bien de vosotros os acordáis a ver os acordáis la semana pasada que supuestamente ganó Xavier os acordáis Gaviria no

Voz 1220 27:07 tenía quince puntos y tal con lo cual yo iba a jugar con a para ganar por Cádiz ok ok bien vale pero hubo una pregunta polémica con Arturo a cuenta del quinto artistas que más discos ha vendido

Voz 2 27:22 muy bien

Voz 1220 27:25 Julio Iglesias Arman canto a Julio Iglesias creo recordar Jaycee sí esto es hecho hecho una investigación y cosa rara yo estaba equivocada

Voz 2 27:36 ha pasado de Ponferrada directo si me pasa negro

Voz 0608 27:39 vivamente fue Julio Iglesias que ocurre que entonces tanto Arturo como Xavier ya tenían quince pregunta estaban empatados entonces Mo que peinó Ayesa que vamos a jugar un concurso normal a cara de perro conquiste preguntas para cada uno quiero que gane como premio independiente que falla alguna se llevará el tocadiscos

Voz 2 28:00 muy bien por que corales que dignidad tú Javi Javier Skype buenas tardes así estoy arrestado para Arturo estás ahí no hola bueno todo no

Voz 1220 28:18 pues venga empezamos con Arturo que tiene de padrino madrina a quién

Voz 2 28:23 Armand yo no me bajo el carro no no no no

Voz 15 28:27 Arturo no funcionó el recurso funcionado sí

Voz 1220 28:29 sí sí en el Tribunal de Derechos Humanos de la

Voz 2 28:32 Kaiser alto despachos lo que nos gusta es jugar con calor Hugué confirma muy bien ya que sigue venga

Voz 1220 28:43 aquí algunas voces empezamos empezamos por Arturo discos en juegos tocadiscos en juego apetece ahora a la que empezaba a hacer calor apetece jugar al polo seguro pesa pasado pregunta para Arturo cuántos jugadores portero incluido comienzan un partido de váter o lo mejor equipo

Voz 40 29:04 en el equipo siete

Voz 2 29:07 sí es perfecta

Voz 3 29:11 haré

Voz 1220 29:13 hoy tenemos que felicitar nada más y nada menos que haría Beich si Victoria Beckham cumpleaños pero cuántos años cumple Victoria Beckham de doy

Voz 41 29:24 iba a uno bajo nuestro uno arriba uno abajo oye eso falta jugar Popper pecho por qué

Voz 1220 29:33 le Olías falla Victoria

Voz 41 29:39 bueno no está está es una frase sin confirma vale que quede vale pero le hablando de las qué país es el mayor productor de ajo del mundo

Voz 1220 29:50 pero hay opciones

Voz 2 29:53 que hay opciones no por el mayor productor de El Mundo

Voz 14 30:02 yo que armario yo diría

Voz 2 30:05 a quién va a ser

Voz 43 30:07 España los armar

Voz 2 30:09 en Athina si lo que te he dicho que hay muchos sino no

Voz 1220 30:15 atención el agua muy refranes Perú aquí va un refrán para que lo termine cuando la leggins gesto o un un poquito rapidito que si no nos da tiempo a ver ajo cebolla limón IVEX ATV tres opciones déjate de infección déjate de inyección o déjate de erección o cómo fue cebolla limón

Voz 40 30:44 sin inyección

Voz 2 30:46 India acción corren todo muy bien agonía claro

Voz 1220 30:50 viendo allí dejemos dejemos la vayamos con Errejón no Yoko Ono por cierto le una noticia curiosa la policía está buscando una mujer que se llevó de una exposición de Yoko Ono que se llevo tres sanciones una piedra un papel o unas tijeras

Voz 2 31:10 juegos piedra papel tijera si Arturo Carlos Armand tenga una piedra en el camino una piedra que

Voz 1220 31:23 ponía los valorada en catorce mil euros

Voz 2 31:26 bueno pero

Voz 0230 31:29 adiós a lo que

Voz 2 31:32 el muy

Voz 1220 31:33 hace algo más de catorce mil euros seguro que cuenta que cuesta la pintura de la última el AVE Leonardo da Vinci pregunta cuántas personas están en este mítico cuadro

Voz 40 31:46 el trece no

Voz 2 31:49 eso sí sin rima pregunta J

Voz 1220 31:54 según según la web conocidísima web sabiduría de escalera punto com cuántas personas crees que está ahora mismo en este instante en el mundo teniendo relaciones sexuales en este instante vale opciones menos de medio millón de personas entre medio millón y un millón o más de un millón de personas recordemos que somos ahora mismo siete mil seiscientos billones de personas

Voz 40 32:29 sí yo diría porque eso es difícil y bueno lo bueno en malo Barna medio millón vale a medio millón

Voz 2 32:36 soy más de medio millar entre el medio millón y millón

Voz 1220 32:41 sí señor seiscientos cincuenta mil uno de cada diez mil una de cada diez mil personas ahora mismo está haciendo el amor

Voz 2 32:50 pero desde luego no está bien

Voz 5 32:52 es mi mujer Arturo recuerda la pregunta

Voz 2 32:55 a la figura de escalera

Voz 1220 33:04 un poco 20D sabes que ha habido un conflicto desatada por el emoticonos de la hamburguesa con un conflicto que Google tuvo que capear la suya pues cometió una herejía a Jurgen Silva o como se diga que seguro ahora sí ya sé que es quería hacía cometió un transacciones o queso poner dos rebanadas de eso o que son debajo de la carne

Voz 40 33:32 el que eso lo bajo criminal

Voz 1220 33:34 criminal el que sale a la parate por si os interesa el orden correcto según el el el maestro Stewart como Groucho Marx tiene nombre de Groucho y estuvo a punto com son de abajo arriba e pan carne salsas que Two mostaza lo que sea queso lechuga tomate y pan Sáenz de la hamburguesa clásica vale coja Vega pregunta pregunta vale una fácil el telón aparece un móvil un Bobby sonando en mitad del escenario nadie lo coge deja de sonar como se llama la película esto no agradecida

Voz 41 34:25 ahora no hay pistas nada el telón un Bobby sonando en al escenario nadie lo coge deja de sonar como se llama la película

Voz 2 34:32 son becerros enterró

Voz 44 34:36 no

Voz 2 34:40 Jamal

Voz 1220 34:42 a tiempo llama Aranca ya más IVA

Voz 2 34:46 ahora no novia juego llama peli no no no no ha perdido no perdía nada pero lo van en Antena tres seguro pero no basta bueno gran resultado de Arturo toda forma parar puro Xavier empezamos estáis

Voz 1220 35:11 se llama cómo se llama la pelota de bádminton

Voz 40 35:17 qué nombre al volante

Voz 1220 35:20 sí señor volante de gallito rumba hablemos más hablemos de gatos cuántos dedos tiene un gato

Voz 40 35:31 dime podido son cuatro tras dieciocho

Voz 1220 35:36 H que

Voz 2 35:38 estaba gusta

Voz 1220 35:41 en el estudio Pool según un estudio publicado recientemente que más gatos diestros o zurdos hoy

Voz 0230 35:49 sí hombre

Voz 1220 35:55 estas cincuenta por ciento cuarenta por ciento diez por ciento a pidiese no saben encabezó por su pata dominante hablando de casos a los ciudadanos de que capital de provincia se les llama gatos

Voz 2 36:08 eh abril pues es bien bien

Voz 1220 36:18 a mí me da lo han pillado te quiero dar bola eh Obama y ya pagamos por un un soldado con las tropas de Alfonso VI para no tenemos tiempo para hoy para hoy hubiese Tous si hoy hubiese cumplido ciento treinta y tres años Karen Blix conocida literariamente como Isaac vaina seno Dina se Inés de una autora de un libro cuya versión cinematográfica Lope Eto'o en mil novecientos ochenta y cinco de que libre dirá qué película hablamos

Voz 45 36:55 no

Voz 2 36:58 al día

Voz 46 36:59 la música de Royal ya trágicas la pasada de bonita que compositor

Voz 1220 37:07 ganó cinco Oscar vale con Baco ganó también con Bailando con lobos pionera

Voz 28 37:12 Jan W dábamos John Barry Molló Manteca

Voz 2 37:19 Joan Barril son barrios pregunta cada persona entrara grave una dicho eh ha dicho doblez echó doble doble vale Conquero parase empezaba el libro

Voz 1220 37:34 de Memorias de África auto fábricas con fuera frase

Voz 14 37:39 no vale

Voz 40 37:46 yo tenía una granja en África

Voz 2 37:48 tenía una granja la eficacia de las cuales yo tenía yo he dicho que no

Voz 43 37:55 somos Miera Pepe clave entre muy entero

Voz 40 38:00 eh

Voz 1220 38:00 venga hablamos de grandes grandes inicios uno que me asustó mucho Amir joven es un insistió en un libro e cuando Gregorio Sansa se despertó una mañana sueño tranquilo se encontró sobre su cama convertido en un monstruo Rossi sexto de qué libro estábamos hablando

Voz 41 38:21 miramos FRAM no grandeza efecto la bota amorfo si sí el otro día volví a ver

Voz 1220 38:28 cuánto tiempo podría de que mítico grupo de cómicos surgió esta maravilla de Zorita

Voz 5 38:33 la segunda dio montón

Voz 1220 38:38 los aunque Paco nipón pregunta pregunta cuidados silencio todos no la tienes es muy fácil con lo cual tienes cinco segundos vale vale vamos se abre el telón se ve a un albañil a de una casa para unos monos como se llama la película un Albany haciendo una casa para unos monos

Voz 2 39:08 el albañil lo he dicho buenísima es buena es buena bueno o no

Voz 1220 39:24 le diré cuando lo leí en internet volvía era era da bien ante el ideólogo encíclica obrero

Voz 2 39:34 la atención

Voz 5 39:37 sí claro no pudo

Voz 0230 39:39 no todo va evolucionando y creciendo otro don con los más importaciones

Voz 1220 39:43 claro muy bien a ver Xavier tiene once puntos Arturo tiene vía vale uno uno dos tandas de cinco veremos si llegamos tenéis que les contempla empezamos poder que va perdiendo Arturo que te Mali Heads uno cuánto dura dos vuelos espaciales cuánto dura vamos cuánto dura perfecto tu Xavier bolas para es pues empezamos cuando el que va detrás Arturo pregunta para cuánto dura una prórroga en un partido de baloncesto

Voz 14 40:21 altura

Voz 41 40:24 sí pero vamos jugamos nuestra juego nuevo partido bueno texto todo hay padrinos encomienda haya dura poco atento vamos a punto cuarto

Voz 1220 40:34 bueno pregunta pregunta para sabía el la semana pasada se celebró el Día Internacional de los vuelos espaciales tripulados por eso les el tema sea el dice esta fecha pues el Untari fue cuando Yuri Gagarin Yuri Gagarin realizó el primer vuelo tripulado en quede cara nos encontramos a Amigó Xavier los se centra en mil novecientos sesenta y uno mantiene su ventaja Xavier doce a once vamos pregunta para Arturo cuánto dura una prorroga en un partido de balonmano ha cuidado

Voz 40 41:12 en Arturo a partir de bueno sí pues cinco minutos también

Voz 2 41:17 imagino que somos tiempo más de cinco minutos lo que quería decir técnico bético es todo

Voz 1220 41:27 pregunta pregunta para saber cómo se llamaba la nave que de Yuri de Yuri vaga sanciones Judy Garland tres opciones Vostok uno Soyuz uno o como de uno

Voz 2 41:47 uno no muy no

Voz 1220 41:53 de no perdón trece a usted alza Arturo tercera pregunta para aquí cuánto dura una prorroga en un partido de voleibol que pesados

Voz 5 42:05 basta ya

Voz 2 42:07 a eso tenía Caminito Krahe prorroga

Voz 1220 42:11 cuánto dura una forma roblano Voleibol

Voz 2 42:16 hombre con yo estoy también no pero eso no será por tiempo no no no hay una pasión la prórroga exentrenador y los claro bueno vale

Voz 1220 42:29 trampa perdona perdona Arturo Xavier pregunta para ti cuando órbitas dio alrededor de la de la Tierra en ese primer viaje Yuri Gagarin cuantas órbita una tres Holcim

Voz 40 42:43 no vio una única vuelta

Voz 2 42:46 Yuri ya estaba eh tío qué bueno eres su biógrafo hecho que más triple ha dicho siempre

Voz 1220 43:04 el todos a una prorrogar un partido hable para el fondo

Voz 2 43:07 pero bueno estoy déjalo nos da igual

Voz 15 43:18 a dejar la piel

Voz 2 43:22 por eso sí tenía un tocadiscos e tenía muchas veces

Voz 1220 43:27 ya ya lo borre Alaya Abbas iba iba para hacer veinte otra vez hasta el sabéis en la nave de Yuri Gagarin