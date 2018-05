DMAX celebrar el día de la tierra con un documental acerca de las estaciones

Voz 0313 00:00 valía la Kuwait buenas tardes buenas tardes qué tal cómo estás muy bien y tú Mariola viene hoy entre sorprendida perpleja e indignada por algo que tiene que ver con unas reglas con aquella serie sobre la Guerra Civil española que va a ser capaces

Voz 1504 00:13 pues no no es una buena noticia pero me ha sorprendido que señor como Davis igual que todo el mundo que le han hecho que es muy tozudo y muy perseverante

Voz 0313 00:20 todos lo sabe sí pero estuvo muy amable

Voz 1504 00:23 no no no muy bueno no tiene nada que ver todos sabemos que va a hacer la serie sobre la Guerra Civil entonces en Twitter

Voz 0313 00:28 cuando pegadizas internacionales como bueno pero es cierto

Voz 1504 00:30 a fondo de la gran tal entonces con esa historia en Twitter se han lanzado a su yugular para decir primero que que sabe David Simons de la Guerra Civil que preguntarles a David Simon es casi ofensivo y luego por digamos recriminarle quién va a ser su Partner aquí en España su su su productor que es Mediapro entonces se ha dedicado me han contado a bueno me encontraba y he visto a contestar prácticamente a uno por uno de esos Terol excesos haters en Twitter que le acusan de tal porque él defiende sus ideas hasta el final bueno y tiene tiempo comen y tienen tiempo por eso está muy bien y te diré Carles que quiere un llamamiento Televisión Española porque ahora que sacaba maestros de costura que ayer estuvo muy bien hasta que sea la segunda temporada por favor señores señores de Televisión Española tienen ustedes una serie fantástica ahí desde hace en tres cuatro años exactamente en el cajón que es la segunda temporada de catorce de abril la República una serie maravillosa de la que yo vi los tres primeros capítulos la tienen un cajón los actores están haciendo mayores la hemos pagado todos pero estaba dicho ya la lata está hecha la segunda temporada está nunca jovencito emitan la bueno

Voz 0313 01:46 el llamamiento yo voy a hacer otro tenga el próximo domingo el día veintidós se celebra el Día de la Tierra donde para que no lo sepa ciento ochenta países por el foco en la salud del planeta se trata de intentar en fin una vez más apelar a la conciencia ecológica de todos ya seamos ciudadanos particulares instituciones partido gobiernos etc etc bueno por quinto año un canal de televisión que es de IMAX se suma a la cita con una programación especial donde destaca un plato fuerte muy interesante el estreno a partir de las nueve y media de la tierra en cuatro estaciones estas una serie documental de la BBC que muestran los desafíos a los que se enfrentan la flora y la fauna en cada estación distinta del año son historias muy distintas además la serie es extraordinaria extraordinario de verdad algunas voces de la SER han hemos tenido la suerte de que nos dejen participar en Oseja meternos por todas partes por todas partes empezando lógicamente por la primavera

Voz 1 02:39 en las montañas de Alaska un animal despierta después de pasarse seis meses en un sueño profundo

Voz 2 02:47 a principios de primavera por toda Norteamérica sesenta mil osos grizzly salen de sus guaridas

Voz 3 02:53 luego viene el verano las abejas obreras son todas hembras en conjunto visitarán unos dos millones de flores para recolectar el néctar suficiente para fabricar una taza de miel

Voz 4 03:09 es pues lo Toño

Voz 5 03:13 estamos en el gran bosque del norte Norteamérica tiene una extensión de más de diez millones de hectáreas en este bosque canadiense junto a la caída de las hojas los árboles también ofrecen a la Tierra un manjar de temporada las bellotas

Voz 1 03:31 para una ardilla es como el maná del paraíso el invierno claro las Tierras Altas de Escocia una perdiz no

Voz 6 03:40 Val de soportar temperaturas que rondan los menos treinta grados centígrados sí que le crecen más plumas para conservar mejor el calor desarrolla plumas incluso en las patas y en los párpados en Norteamérica Zorro Rojo mantiene el calor corporal en volviéndose con su cola extra gruesa

Voz 0313 04:01 Viviana González buenas tardes hola buenas tardes Gemma González directora de Discovery oye muchísimas gracias por la parte que nos toca pero están entidades por la por iniciativa porque es un producto fantástico para cuatro capítulos de la DC yo no sé si esa gente tiene unos recursos y unas posibilidades y una tradición fuera de lo común pero el resultado es una auténtica virguerías

Voz 8 04:24 sí a ver tienen recursos tienen una capacidad inmensa para producir el luego sobre todo también tienen mucho interés y muchas ganas de una mirada muy especial hacia este tipo de temas entonces a nosotros cuando nos planteamos la posibilidad de hacer el día la tierra que es una iniciativa que llevamos ya tiempo haciendo nuestra quinta edición de hecho pensamos que vamos que hacer algo muy especial y muy relevante para este quinto aniversario qué mejor que un producto tan potente de la BBC para darles a para darle ese colofón a este aniversario

Voz 0313 04:55 qué público para esto hay tenéis más o menos diseñado dibujado el perfil del espectador este tipo de tales

Voz 8 05:03 hay público para esto sí que es verdad que en poco en la en la televisión actual y se ha quedado un poco más concentrado en algunos canales si no tiene hundan mucha exposición canales en abierto sí que es verdad que lo con canales temáticos en el mundo más del pago se que tienen mucha exposición pero desde Lima sigue queremos que además Discovery con la tradición que tienen este tipo de géneros porque ya no sólo Discovery Españas también Discovery a nivel internacional que siempre ha apostado mucho por el entorno de la naturaleza por la por la concienciación por ese tipo de impacto medioambiental pues desde esa parte de Discovery sí que queríamos apostar por ello hacer este día especial incluso que esto pueda ser una algo que nos abra puertas a mantener en género ya crear mucha más consumo entorno

Voz 1504 05:48 el ex Black es un público muy específico ultimo que se ha hecho aquí en España en Televisión Española sin nace maravillosa a Red Natura dos mil pero claro hace ya un par de años pero es verdad que tenía un público muy fiel si eso es verdad Vico pequeño pero tan pequeño eh no pequeño para las magnitudes Cela te exacto pero yo creo que el problema se claro por eso digo por eso Discovery claro es perfecta no porque sí sí que tiene ese público de nicho muy bien seleccionados suponemos

Voz 8 06:15 no sabe lo que pasa también que lo que ha pasado muchos que con los nuevos tipos de consumo al final Flis con todos los consumos diferentes que se han ido creando más para públicos jóvenes sí que este tipo de documentales para públicos un poquito más adultos que Le gusta de tipo de consumo más pausado en la televisión encaja perfectamente con ese perfil más tradicional de la televisión

Voz 0313 06:35 de todas formas esto de de que los documentales de naturaleza hayan encontrado a finalmente acomodo canales temáticos tiene su lógica porque es una evolución sí

Voz 1504 06:43 sí sí es ese mal de la de la televisión pero

Voz 0313 06:46 por otra parte no no no diré de crítica pero sí de descripción en la parrilla de las de las generalistas bueno en su tiempo hace muchos años no se El Hombre y la Tierra fue un fenómeno vivo

Voz 1504 06:56 sí sí he estado vinculado también al una cadena es verdad

Voz 0313 06:58 Televisión distinta con con menos oferta todo lo que tú quieras el con hábitos diferentes también pero un progre cualquiera de los cuatro capítulos de Las cuatro estaciones de la tierra que va a emitir de IMAX el domingo lo pones en un horario desde luego no hace un mal resultado

Voz 1504 07:13 este oxigenada que se queremos hablar

Voz 9 07:16 hablamos después del XXII ante tal pero solo pero seguro es nuestra

Voz 8 07:20 y nosotros lo vamos efectivamente llevar a es a partir del domingo a las veintiuno y treinta

Voz 0313 07:26 los seguidos si nuestra idea precisamente

Voz 8 07:28 era porque hay países posibilidades puedo decir oye pues cada semana uno pero la idea era concentrarlo para hacer un homenaje claramente hacia la tierra y que el espectador tenga esa posibilidad de verlos todos juntos que luego presupuesto se irán entre otros lugares de parrilla pero Sara la idea quería modales posición en la franja de mayor consumo también es verdad que vamos a hacer un día especial completo con documentales relacionados con el con el tema de la naturaleza

Voz 1504 07:51 pero este es un poco temático de verdad exacto exacto yo quería preguntarle a Carles Francino

Voz 0313 07:56 me quieres prometida introducir una frase así

Voz 1504 07:59 esta pregunta cómo ha sido esa experiencia que tú no habías hecho nunca como si fuera un actor de doblaje

Voz 0313 08:05 lo área no es exactamente así porque no va conmigo no hombre

Voz 1504 08:09 algo así ella imagino que un actor de doblaje debe ser

Voz 0313 08:12 es más complicado aquí existe una dificultad añadida si no lo has hecho nunca te tienes que adaptarte a las imágenes a las pausas en las frases que son pasos a veces no naturales en la narración normal que utilizamos pero y tienes que poner énfasis si tienes personas que están diciendo es hablado mal hostio crítico como una R pero es verdad luego te lo ponen y si no no esperas un trabajo apasionante es es fascinante de verdad

Voz 1504 08:37 oye la idea Bibiana de los de las cuatro voces de la radio porque de dónde vienes

Voz 8 08:41 pues la idea de las cuatro voces es que precisamente se bueno en todos los documentales documentales BBC siempre utilizan también narradores

Voz 0313 08:50 la voz original que cuando tienes que meter

Voz 8 08:52 es casi te lo tienes que hacer efectivamente siempre en BBC lo que suelen hacer es utilizar mucho actores conocidos por ejemplo está en concreto la narra la narra Andrew Scott que es un actor inglés que sale en la un BAFTA por por serlo por ejemplo así lo conocéis entonces nosotros decíamos tenemos que hacer eso vimos compraron una serie muy relevante yo estaría fenomenal tener gente que realmente sabemos que lo va a hacer de maravilla dijimos tiene que ser las

Voz 9 09:21 porque hay que sean locutores sí se notarán la locución sí se nota ya te digo que resulta eso sí todos

Voz 0313 09:28 los temas en naturaleza y medio ambiente me encantan muchísimo gustan de manera personal disfrutéis se me escapó incluso alguna media sonrisa en la Encarnación porque ves cosas yo estoy cómodo posible no está muy bien técnicas de apareamiento en fin imágenes muy curiosas y se te escapa la risa vamos a ver si pesca no claro y todo y todo bien los documentales de los dos campos desde animales que es un género es un género es posible que tenga un público fiel que está por debajo de las grandes audiencias pero en público muy selecto y muy entendido yo quería aprovechar la oportunidad hemos pillado a Carlos de Ita que conocen mucho hombre Un clásico mira Carlos de Ita por ejemplo lo último que todo en recordar a los oyentes de La Ventana Guadalquivir cantábrico lo que ahora están en la dehesa que será otra película documental y le hemos pillado en en Extremadura están en el en con el mismo equipo que que que hizo cantábrico y le hemos pillado ahí lo hemos llamado para que esas La Ventana

Voz 10 10:29 Carlos hola buenas tardes qué tal cómo estaba un poco cómo va eso pues mira fijando barro que es lo mejor extremo pisando barro marcado rezuma agua por todas partes que es lo mejor que mucho como este

Voz 0313 10:43 dónde estás exactamente

Voz 10 10:45 estoy muy cerca de Monfragüe que no conducía buenos días también el sonoros para esa famosa andando con Joaquín Gutiérrez Acha misma tipo de de Cantábrico pues grabando unos ambientes los fondos la la música de la banda sonora real los no falta dentro de unos meses con la que vamos a hacer es quedarse pues eso analizar esas imágenes cuántos queda de rodaje pues aproximadamente un año empezamos éramos todos tenemos previsto lo llega hasta hasta la semana que viene sea hemos sufrimientos quedando que se está un poquito más

Voz 0313 11:22 Carlos lo estábamos comentando con convivían ahí estábamos en fin glosando la excelencia del trabajo de la de la BBC en España se puede haber cómo lo digo saca pecho se pueden hacer si se puede vivir de hacer este tipo de películas de documentales

Voz 10 11:38 hay muchas industria hay digamos que en España no hay una estructura tan sólida tan asentada como con ser revés de todas las empresas que nos rodean no tenemos nuestra industria por supuesto que si nuestro público yo quería decir todo lo que habéis comentado antes cordialmente que yo

Voz 0313 11:57 sí sí

Voz 10 11:59 más que respetable los constantes nosotras si se programas bienes Iceta se pone a publicita hay más si yo creo que sí va

Voz 11 12:08 explicó que no hay tampoco es decir si no no lo tenían que decir es no estoy de acuerdo contigo Carlo ya lo sabes

Voz 10 12:16 por por barrer para casa pero con los Cantábrico haces rico con fines la gente pagando ocho o nueve euros la película tuvo cientos de espectadores que no es un recurso hutu Renata pero esta vez mucha gente más gente de la que deba que contamos habitualmente ve los documentales de La dos no

Voz 12 12:35 no pero eso eso que se ha quedado ahí Carlos como un tópico lo de los documentales de La dos como si fuera una cuestión de postureo de no aquí estabais no vemos a mi hermano vemos los documentales de La dos pero es que el tópico en realidad responde a una realidad estadística porque se hacían encuestas

Voz 0313 12:49 en el Soccer y entonces mucha gente decía que ve los documentales déjame compartido con los oyentes de La Ventana algo del trabajo que ahora mismo está haciendo Carlos de Ita para que se hagan una idea de la de la dificultad de la complejidad de la riqueza de ese trabajo no vamos a escuchar algo de la de esa al atardecer eh para los anfibios de la de esa este año todo encharcado como los escribe carro va a ser extraordinario y al atardecer vamos a percibir el coro continuo de sapos corredores israelitas de San Antón formando un telón de fondo contra el que destaca la triple nota de la villa el Führer pero no te rías vivo desde la la Torcal de maderas y la canción de los primeros ruiseñor es que están recién llegados de ACS tras haber silenciosa

Voz 13 13:37 esto es la vida esto solo me Laura

Voz 14 13:55 señor ex grandes cambios a dos corredores eso llamado

Voz 13 13:59 era el run run run

Voz 14 14:06 el sexo

Voz 15 14:10 lo cosas Koke la radio ya evoca

Voz 14 14:16 aquí la mágica Extraordinaria con imágenes en el cine peces una auténtica Carlos de Ita no te va

Voz 0313 14:24 Nos a molestar más amigo que que usted bien

Voz 11 14:27 me vuelvo al barroco que vaya muy bien Carlos A

Voz 0313 14:32 hasta luego hemos querido poner esto Bibiana sonido y así se aprecia pero fíjate a un año de rodaje les falta todavía estamos un lujo porque hay si alguien que ha puesto es algo y apuesta por ello yo apuesta por la por la calidad las cosas hechas deprisa y corriendo total sean documentales de naturaleza series de televisión todo lo que sea al final acaban funcionando mal porque el resultado no es no es el óptimo y la gente no la gente de cierta no

Voz 9 14:59 el acuerdo con la BBC ha sido grato ha sido cordial desde el minuto uno

Voz 8 15:04 a veces uno de los medios más cordial más grato y más fáciles pero también es verdad que Discovery BG tienen una tradición también de trabajo en común incluso ha habido coproducciones que han hecho y en ese sentido no más es todo facilidades para trabajar con ellos a las que vamos ha sido yo muy claro

Voz 0313 15:25 hemos para contar a los oyentes que di Max no sólo ofreció naturaleza si sois bastante más pues sí pues sí estábamos aprovecha aprovecha

Voz 8 15:33 sí bueno además es un canal orientado sobre todo al al contenido quedábamos actual que es mujer es un término que se ha popularizado bastante últimamente en televisión que al final lo que hace es relatar historias reales de gente que normalmente hace cosas diferentes extraordinarias entonces que combinamos ese ese tipo de de de de gente que hace trabajos especiales tanto debemos mucho producto por ejemplo en el mundo de Alaska que es un mundo muy duro muy diferente tenemos también una pues una línea de de ciencia tecnología documentales de espacios a también tenemos todas a parte divulgativa bastante importante porque es un tema que Discovery

Voz 0313 16:09 muy buena por cierto ha cuidado siempre mucho pote

Voz 8 16:13 Thiago mucho también ese tipo documentales de de recetas con el planeta tierra tenemos una curiosidad de la tierra por ejemplo que es muy conocido de funciona muy bien tenemos una vertiente histórica del tratamos es bastante temas históricos desde mitos leyendas civilizaciones y luego también tenemos la vertiente de producción local que eso

Voz 1504 16:30 por lo tanto no tenéis digamos la espada Damocles de la audiencia tienen las hasta la bola tenéis igual poco como todos

Voz 8 16:38 al final estamos en un terreno de televisión en abierto y al final tenemos también una lucha pero obviamente

Voz 1504 16:43 España pasó menos pues mirando otros sentarme

Voz 8 16:45 los de ser estamos depende del día pero tenemos una media entre entre uno siete uno dos por ciento dependiendo un poco del durian experto

Voz 1504 16:53 bueno pues en términos medios son ciento y pico

Voz 8 16:55 traidores diarios a depende del día depende por supuesto de esos una media luego hay días que podía vamos

Voz 1504 17:01 estoy en toda Europa y además a los cuatrocientos como si para los espectadores que sepan que las las temáticas esto es un lujo o vamos y si bien es pecado eso es muchísimo

Voz 8 17:11 claro y luego lo que decía los otros dos también lo que nos sentimos orgullosos en la parte de producción local que estamos haciendo en cosa localmente por ejemplo con Frank Cuesta que le conoceréis morir francesa famosos estamos haciendo control de fronteras que es un programa sobre las las aduanas y un poco lo que pasa en todo el mundo las aduanas debemos de Javier verían que es un reportero que sí

Voz 9 17:31 el Estado está ya Franco esto yo creo que la semana próxima estaba mal hecha

Voz 0313 17:37 la próxima temporada

Voz 9 17:40 estábamos esto en las dos

Voz 0313 17:43 muy bien si hubiera González director de programación de Discovery casi un placer igualmente ya es por el por el Día de la Tierra es besar