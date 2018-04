yo hombre si les pediría ustedes que fueran muy rigurosos con la información que se da porque son no sé de dónde sale pero yo jamás he dicho eso es más

reglas para todos y para todos iguales no lo que se produce en algunos medios de comunicación que lo que hacen es pedir cuatro metros el listón para los del PP y al resto cuatro milímetros para que no salte

Voz 1212

02:22

lo dice Fuentes pues vaya poca cosa pues a mí no me parece que haya mentido oiga no me parece que no me parece que le han dado un título que ha pagado por el título ya está perdóneme usted tiene constancia de lo contrario