Cifuentes y el examen de conducir

Voz 1910

00:00

resulta agotador tener que insistir en cosas que son evidentes Cristina Cifuentes no es una ciudadana particular que padece irregularidades administrativas ajenas a su voluntad sino una política en ejercicio nada menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha beneficiado de documentos que según todos los indicios han sido modificados irregularmente por no decir falsificados además la señora Cifuentes el funcionaria precisamente en la escala de gestión universitaria luego se presupone el conocimiento de las prácticas administrativas es insólito que la presidenta de la Comunidad de Madrid reproche a la secretaría de la Universidad Rey Juan Carlos que le haya enviado el acta de Trabajo de Fin de Máster y que solamente de haber confiado plenamente en su veracidad como que confió en su veracidad qué quiere decir eso entregó el trabajo sí1 lo defendió o no ante quienes de que falta de veracidad se queja es como si la señora Cifuentes no hubiera pasado nunca el examen de conducir alegará que nadie lo exigió reprochar a la Dirección General de Tráfico que le enviara el documento correspondiente tampoco vedad por qué iba a sospechar que eso uno puede ser muy legal la señora Cifuentes que maneja un presupuesto de veinte mil millones de euros de todos los madrileños no puede pretender que creamos que es una persona tan ignorante sobre lo que es legal y lo que no lo es sobre las normas que pueden saltar los exámenes a los que pueden acudir los trabajos que no hay que entregar los títulos que sitio pueden recibir tan graciosamente ciudadanos tiene la última palabra