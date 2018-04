Denis Suárez: "Acabar LaLiga invictos es una motivación y una ilusión"

Voz 0017 00:00 qué tal Manu buenas noches pues sí aquí está Denis Suárez vamos a escuchar ya en directo en el larguero

Voz 0491 00:04 seguimos invictos es a estas alturas seguir invictos tiene un mérito increíble ahí a seguir que que queda todavía Liga dos titulares

Voz 1 00:12 actuales en el equipo crees que os había reivindicado la segunda unidad que habéis demostrado que podéis titular en este equipo

Voz 0491 00:18 no creo que hemos hecho un partido serio un partido muy muy positivo para para nosotros sobre todo para la gente que que no juega mucho y bueno como dije antes creo que a estas alturas seguir invictos tiene un mérito increíble

Voz 0017 00:31 Dennis tú llevas mucho tiempo sin jugar no sé cómo ves ahora mismo tu situación en el Barça si hay alguna posibilidad de que te planteas marcharte a final de temporada o no

Voz 0491 00:39 no esa posibilidad no existe ya ya lo he dicho muchas veces no me canso de repetir lo que que me quedan todavía dos años de contrato yo quiero triunfar aquí así iba a ser

Voz 0017 00:51 tiene la sensación de que a veces quiera hacer muchas cosas para demostrar mucho las pocas oportunidades que tiene en el

Voz 0491 00:58 porque siempre que que estoy en el campo in intento cosas trató de trato de demostrar obviamente que que puedo jugar más me gusta arriesgar el pase si jugar para adelante y bueno a veces pues pierde el balón pero son cosas de de jugar en esa posición pero bueno mi objetivo como ya dijo siempre es es jugar aquí cada vez que tenga la oportunidad pues intentaré dar el máximo y arriesgar más prueba entradas para mí y hacen que ha jugado muy cerca de larga del Celta la biología lo que hay que mejorar son las pérdidas de balón pero hay que mejorar muchas cosas y como dices tú esas pérdidas en en nuestro campo pues no es costaron ocasiones para para ellos pero bueno mejorar los los errores y a seguir peleando por tener más minutos aquí porque al final no no es fácil

Voz 0017 01:44 qué en el campos de cuenta de que hay mano en el gol de Jawad paso en algún momento los lo visteis

Voz 0491 01:49 me acabo de enterar ahora por ti no sé si ha sido humano no no no no

Voz 2 01:53 me fijé en Balaídos

Voz 3 01:55 muchas veces se logra la posibilidad de que Dennis llegara algún día a Vigo como ves a día adiós

Voz 0491 02:01 bueno eso creo que todavía queda queda lejos porque como digo muchas veces mi mi sueño es triunfar en el Barça pero seguramente algún día vuelva vuelve para Vigo pero creo que todavía es pronto

Voz 0017 02:12 hasta qué puntos motiva ganar esta Liga sin perder

Voz 0491 02:16 pues creo que que ese récord para nosotros no nos y nos hace muchísima ilusión no sé si hubo algún equipo en la historia que que ganó la Liga invicto oí bueno quedan partidos de seguir invictos a estas alturas de la temporada ese es un mérito increíble

Voz 4 02:30 en y tenéis después de lo que ha pasado en la Champions tenéis la sensación de que pierde un poco de valor este pues

Voz 0491 02:36 es decir que no lo ves

Voz 4 02:39 esto

Voz 0491 02:40 no para mí no no pierde valor ninguno porque son competiciones totalmente diferentes ganar la Liga hay ojalá ganemos el sábado la la Copa tiene un mérito increíble y no lo de la Champions obviamente es un palo para nosotros porque esa competición nos motiva muchísimo pero no no quita mérito ninguna a la Liga hay ojalá ganemos la copa