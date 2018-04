Sergi Gómez, sobre el posible descenso del Depor: "Los derbis en Primera son bonitos... pero no me voy a mojar"

Voz 1 00:00 qué tal mano pues Balaídos sigue siendo un campo maldito para el Barcelona cuatro años Sergi Gómez buenas noches ha hecho en partidazo hola muy buenos

Voz 2 00:07 muchas gracias a un punto rescata es ante del Barcelona Europa sigue estando a tiro cada vez sale jamás bueno está claro que evidentemente es hubiera sido mejor llevarnos los tres puntos y pienso que el equipo ha hecho un muy buen partido a pesar de de eso pues no hemos conseguido nuestros puntos sí es rescatar que bueno que el equipo lo ha dado todo oí que si seguimos aquí fin de temporada con exactitud pues podemos incluso sumar la cabeza ahí Manu te escuchan El Larguero Selena Gomez o La Ser diez o lo muy bueno pues yo todavía el Barça y la verdad es que bueno soy muy motivado sabíamos que ellos son un equipo que quieren la pelota que que la piden incluso estando uno contra uno es igual a raíz de ahí pues hemos conseguido esos robos y esos quites para para poder generar ocasiones pues ya

Voz 1375 00:53 en los últimos cuatro años que no ha conseguido ganar allí el el Barça en vuestro impuestos es un campo maldito para ellos es verdad que hoy tenía muchas rotaciones no sé si eso es has visto al Barça muy distinto con tanto cambio porque tiene la cabeza puesta en la final de Copa evidentes

Voz 2 01:07 bueno está claro que el calendario si al final hay que priorizar tienen mucha ventaja en Liga ahí está claro que sí podían dar descanso a los más habituales para afrontar con más frescura esa esa final pues mejor has hablado con Yago le pegaba con la mano en el segundo gol no he visto nada jugada repetía hay nada bien has preguntado Yago que va que va aquí preguntarle no

Voz 1375 01:28 creo que mira te pregunto después de Dragon la radio porque si te pregunto antes de decir que lo peor al con la mano

Voz 2 01:34 ya os he visto la jugada no no no no lo vi que bueno que hubo el centro ahí no sé si rebotes está a celebrarlo

Voz 1375 01:42 de la mano la mano clara ahí entra y luego la expulsión de Sergi Roberto me parece justa

Voz 2 01:46 bueno al final el último hombre es una lástima porque acababa de entrar y bueno final Yago sabemos que es bueno examinando el cuerpo de la espalda y al final bueno has así la jugada ahí

Voz 3 01:56 será tienen los jugar pues el destino va a querer que en la antepenúltima jornada os enfrente y en Vigo en Balaídos con el Depor que se está jugando la vida

Voz 2 02:05 sí sí sí sabemos que bueno que va ya por sí es un partido bonito de jugar bonito para la gente más en casa entonces nada disfrutar de ese partidazo

Voz 1375 02:15 pero en Primera

Voz 2 02:17 hombre está claro que en los derbis siempre son bonitos pero pero no me voy a mojar pero qué quieres

Voz 1375 02:24 no no eres capaz vale no no sé con qué no contestes ya se lo que prefieres te repito por eso digo que con quién no te mojes y hacer lo que prefieres