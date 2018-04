Jordí Marti: "Los chavales de la cantera azulgrana se van porque no ven expectativas de futuro"

Voz 1 00:00 eh fue tremendo pero saludo yo por ahí a Jordi Martí hola Jordi qué tal buenas noches Manu está también Ramón Besa hola Ramón buenas noches aquí estamos Marga López hola Marcos hola qué tal buenas noches desde Balaídos pues no sé qué os ha parecido Marcos que has visto ahí en primera persona Jordi Ramon Amis un Barça que no acabo de ver leyeron una dinámica que no que no

Voz 1707 00:19 pero este no era el Barça no estrenos al Barça seis bueno es mentira decir que no al Barça porque aquí estaban los dos fichajes más caros de la historia del Barça por lo tanto si que al Barça pero me refiero como concepto Comunidad de grupo no era el Barça pero también

Voz 1 00:33 esa lista que Josep perdona que decir esto sí que es impopular para porque el equipo lleva treinta y tres jornadas de Liga sin perder pero cuando pasó lo que pasó en la Champions lo dijimos que no era inocente no las sensaciones repasa

Voz 1707 00:45 este partido Manu eso está claro eh este partido es muy extraño porque aquí has venido con las vacas sagradas ya han sufrido tanto o más que la unidad ve que que ha sacado Valverde a mí este partido me deja cosas negativas evidentemente porque porque el equipo ha sido incapaz de reorganizarse después de la expulsión justamente eso sí que coincido con Valverde el Barça se había organizado bien con Sergi Roberto en la segunda parte pero claro tenía delante a un demonio un puro demonio como era Iago Aspas un partido soberbio que es el más listo de la clase tan listo que hasta el árbitro es incapaz de ver una mano clarísima y que y que nadie ha visto en el campo pero casi

Voz 1 01:19 no sé no sé lo que hará Lopetegui pero Yago Aspas tiene que ir el mundial de la temporada que está haciendo ya West descomunal

Voz 1707 01:24 yo te diría yo no soy nadie para decir de Lopetegui que en la manera que tiene España de jugar es el delantero perfecto ya sé que a él le gusta mucho Diego Costa Hay pero es un delantero extraordinarios son delantero que cada balón que toca lo hace muchísimo mejor para el compañero para todos tiene tiene veneno en cada acción que hace en cada en cada momento y el Barça ha empezado bien ha empezado bien con un con un buen Denis Suárez por ejemplo yo discrepo de la opinión de que Coutinho jugado bien para mí Coutinho sigue dejando rasgos rasgos indetectables hay momentos en que no está en el partido y no está en el campo Dennis ha tenido personalidad luego lo ha entrado el volcán que es Balaídos y algún gran que es el Celta de Unzué y lo la segunda parte del Barça acabó pidiendo la hora porque evidentemente la expulsión de Sergi Roberto la condicionado a mí personalmente es un empate que sirve para mantener un récord pero es un empate que además retrata lo que es ahora mismo el Barcelona hoy juega sin ningún tipo de la cantera sin ningún jugador de la cantera algo que no ocurría desde hace dieciséis años pero claro tú dices Valverde que bastante tiene con sobrevivir a todo lo que está pasando no va a mirar a la cantera porque si mira a la cantera mira dónde está el Barça B está en zona de descenso ahora mismo y ese para mí es el retrato real de la situación del

Voz 1 02:39 el equipo era por si alguien no lo sabe antes casado todos los titulares aunque luego salió Messi al final y tal pero a Ter Stegen Se miedo Jerry mina Vermaelen tiñe Paulinho André Gomes De

Voz 1707 02:47 te den velé Alcácer Coutinho pero mira Manu ese equipo hay nueve jugadores nueve que iban a estar en el Mundial de Rusia los dos franceses de ley Viña los brasileños Paulinho Coutinho

Voz 1 02:58 el colombiano y elimina el alemán Ter Stegen

Voz 1707 03:00 el belga Thomas Vermaelen los dos portugueses André Gomes hice medio osea que Carmela ganarían todos todos

Voz 1 03:07 al menos los dos Espanyol exactamente Denis Suárez recalcó que no juegan que estar en la lista se acabaron con esta

Voz 1707 03:13 eso haga que no estamos hablando de un equipo cualquiera

Voz 1 03:16 a mí lo que me ha gustado niño de hoy ha sido el artículo de Ramon Besa en el país más que quiero decir más que luego en el campo a mí también es verdad que me espero más del ver en el campo de que venga hoy con explotar hoy va a hacer un partidazo y tal me sigue faltando ver la mejor versión de Coutinho pero no se Jordi Ramón desaparecido

Voz 1785 03:35 es un jugador episódico no de que aparece desaparece es verdad que cuando aparece para desequilibrar no es un jugador eh que sea inocuo pero sus abrir las apariciones son contadas por eso creo que en un equipo con la mirada la verdad es más delantero de jugador como el que hace once que como centrocampista y hoy que más me ha gustado de los recuperados ha sido Paulinho quizá porque se ha recuperado la llegada Paulinho iba un poco asfixiado en los últimos partidos entre Paulinho y Coutinho le han dado alguna pista a Valverde para para la final de Copa para ver a quién de los dos ponen en la alineación respecto ya lo que habéis contado y sobre todo lo que ha dicho Marcos para mí que ha quedado clara la frontera que hay en este aquí no hay plantilla hay diez titulares de suplentes porque o es como si jugara la aún no es una unidad entran todos de golpe porque han jugaran clarísimamente suplen exacto ir los diez suplentes de hoy que más o menos son unos cincuenta quinientos millones si hacemos cuentas hay que tener en cuenta que evidentemente esta Ter Stegen que no sería suplente está Coutinho y Paulinho pero son unos cincuenta unos quinientos mil

Voz 1 04:45 el escasez más caro que el titular sea en estos once

Voz 1785 04:47 si como dice no hay ninguno de la cantera porque claro tú puedes pensar que para jugar en el primer equipo del Barça los titulares necesitas a gente muy experimentada gente muy muy buena y por lo tanto los los de la cantera sólo tienen que ganar pero que entre los un Cesc suplentes no haya un solo jugador de la cantera cuando en el año dos mil doce que es precisamente a mí me ha recordado muchas esta temporada la de Tito por porque han ido a por la Liga el título llegó a jugar en dos mil doce con con once canteranos en el campo del Levante sea no hace tanto tiempo de esto no y por lo tanto a efectos de inventario el partido de hoy servirá para que los suplentes no les acusa de haber manchado la trayectoria de los titulares porque es lo que se jugaban porque todo el mundo habría señalado a los once que han jugado hoy como los que rompieron el récord Esther efectos va bien pero ha otros defectos futbolísticos me ha parecido un partido irrelevante preocupante por lo que respecta sigo pensando a Leo Messi que hace más miedo porque están en el campo al contrario que por lo que aporta su pues es verdad que ha tenido cinco diez minutos pero me da apuro de que llega muy asistió

Voz 1 05:53 sí ya le ha dado media hora Valverde juega treinta minutos Si es verdad que desde que desde que se perdió los dos partidos con las selecciones entre ellos el España Argentina no ha vuelto a recuperar su su tono Jordi con qué te quedas de hoy que eran partió muy de trámite importante de cara a la Liga pero con el equipo que apostó Valverde está claro dónde está a la cabeza esta semana pierde hay una cosa que me hacía

Voz 0985 06:11 ilusión cual esto de ir manteniendo el récord eh porque he leído que este récord de un campeonato sin derrota lo tiene Conte con la Juventus no el año dos mil once y el otro día Relaño te con Joaquín al larguero creo que él no se conoce en la Liga actual hay que remontarse a los años lo cuando en los años treinta para ver un campeonato sin derrota pero estoy abatido y por esta cuestión de que de este once sin canteranos mira mientras estábamos esperando he tenido oportunidad de hablar con alguien que fue coordinador general del fútbol base el tiempo atrás ganaba a todos títulos los equipos formativos ganaban todos los títulos ya había acceso al primer equipo ya al Barça B yo creo que Bartomeu tiene que tomar nota de este fracaso hoy se marca un punto de inflexión es necesario hacer un respeto al respecto lo que singulariza desde mi punto de vista a Barcelona es la incorporación de chavales de la cantera al primer equipo y creo que en esto el presidente tiene la máxima responsabilidad tiene que imponer su criterio se están dando casos de jugadores Manu Erik García Bernabé les hemos visto los torneos infantiles incluso los que montaba José Ramón están están yéndose por qué no ven expectativa de futuro a veces décimos más Wiener pues por ejemplo en el caso de García me consta que realmente no es así por lo tanto la obligación es ofrecerles expectativa de la obligación de Bartomeu del Barcelona es hacer un fútbol formativo que no estoy tan compartí mentado obedezca a un sentido único un criterio general imponer tu criterio oiga decir oiga usted qué quiere fichar este al otro pues mire tenemos aquí en casa este Yeste porque sino esto se va a pique es cierto malo que en el paro en la final de Copa veremos a seis canteranos es verdad eh si vas desde Piqué Arsenl muerto veremos a seis en el once titular pero hoy insisto marca un punto de inflexión un reses necesita o club también en este aspecto y para mí eso sentimiento que más me tiene que que más

Voz 1 08:12 que en programas de tocar las narices en el día de hoy yo creo que alguno algún canterano puede que haya que sea capaz de compra de de disputarle el puesto Nadiño yo creo eh o Semel yo creo yo creo

Voz 0985 08:24 ya lo que esta eh bueno

Voz 1 08:27 por pero bueno es verdad que no corren buenos tiempos para la masía de un tiempo a esta parte no solamente esta temporada con Valverde pero es verdad que hoy es un dato lo destacábamos también y aquí pues nada más a pensar en la en el partido de Copa porque hoy no ha jugado ninguno de los que serán titulares ni me bueno ni Suárez ni Sergi Roberto y Rakitic Albany Piqué en y busqué todos pensando en el en el primer título de la T

Voz 1296 08:48 era el único que puede ser titular lo hacíamos en Carrusel el cásting entre Paulinho y Coutinho dependiendo de cómo lo afronte Valverde así más ofensivo menos el sábado será uno u otro viendo que ha sacado a Coutinho a la hora de juego e intuyo que es para reservarle también para el partido de del sábado pero si el Barça que ya pensando en esa final de Copa del sábado en el Wanda ante el Sevilla y mirando de reojo lo que en la Liga porque podría dar la circunstancia que de poder ser campeón incluso el domingo si el Atlético pierde los dos partidos y el Madrid pierde el suyo es una carambola difícil pero el Barça tiene que mirar la Damián eh

Voz 1 09:19 para cerrar en Balaídos Jacobo y hoy había anunciado el Celta que no iba a acompañar en el palco al alcalde a ver cabal

Voz 1251 09:27 y así ha ocurrido no sí pero se quedó en acompañamiento de ubicación es decir que al final si ocuparon puestos en el palco pero no en el puesto de presidir el partido que estaría con el consejero del Bar ça a su derecha y el alcalde de Vigo a su izquierda el presidente Mourinho que no cupo esa demarcación que quedó vacío ese asiento es era una de las primeras fotografías pero llegaba Carlos Mouriño para ocupar uno de los puestos de la primera fila del palco pero lejos del alcalde y al lado justo del representante del Fútbol Club Barcelona pero en vez de sentarse directamente va hacia el alcalde de Vigo tienen ahí un diálogo que no se sabe pero que no estuvo precisamente la cosa demasiado fría si se mete por medio la presidenta de la difunta son Carmela Silva que también estaba en esa primera fila les viene a decir porque Carmela Silva ocupa el puesto donde se sienta habitualmente Carlos Mouriño después se levanta se vuelve a poner en su sitio y Carlos Mouriño se vuelve a poner en primera fila pero alejado del alcalde de Vigo es decir escenificada esa está entre los dos en ese baile de ubicaciones y de de sitios en el palco en este pasión de autoridades que podremos titula el culebrón lo que debes

Voz 1 10:38 de ser una buena noticia buenísima noticia para el Celta para Vigo

Voz 1785 10:41 lo que es la nueva ciudad deportiva la infraestructura pues al final se convierte en un problema todo por la iba a decir mala casi nulo

Voz 1 10:49 la relación entre el presidente del Celta y el alcalde pero bueno así son las cosas asiste han demostrado hoy en el en el estadio de esa manera en la que sea representado entre el alcalde y el presidente del Celta entre Mourinho y Abel cabal