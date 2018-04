Lucas Pérez: "Esperemos que el Celta nos eche una mano en la última jornada"

Voz 1375 00:00 siete Un futbolista del Deportivo La Coruña Lucas Pérez hola Lucas muy buenas

Voz 1168 00:04 hola muy buenas noches cómo estás hombre bueno pues la verdad que un poco tristes por el por el partido porque pienso que el Sevilla ha hecho también previstos para para ir en la primera parte pues pues colas ventaja pero en la segunda parte piso nosotros tuvimos mucho mejor tuvimos varias ocasiones a nivel personal yo tuve varias pruebas a lo que hice Fratto también que hubo equipos que está ese exceso de catorce palos pues eso también mucho oí normal pues que al final pues la gente pues se vaya un poco triste pero pienso que también contentos porque el equipo reacciona o ID una una posibilidad que nosotros pues pues eso que les queremos dar esperanzas a la pidió porque porque sabemos que que podemos luchar hasta el final y estar ahí

Voz 1375 00:44 yo creo que estáis dando buena imagen pero también de el otro día hablábamos con Clarence Seedorf unos decía nos está faltando un punto de suerte que en este punto de cuando tú estás ahí jugando te la vida eso también es importante y no sé si tú estás de acuerdo que no sé si por los palos y que ésta no entras y porque no sé qué pero generará ocasiones llegando pero ese punto de suerte también es importante sí

Voz 1168 01:05 a ver está claro que cuando tienes generas ocasiones si no te sale por da igual que sea porque te la para el portero porque va al paro porque pasa cerca pues y al cabo es de una temporada Te doy tema poniendo pues abajo y es lo que me ha pasado por los partidos evidentemente toda la plantilla sabe que asumimos nuestros errores todos nos hemos equivocado hemos tenido partidos muy malos decíamos perder para algunos otros y últimamente casa donde merecíamos se sacar algo más de uno de los puntos que hemos sacado

Voz 1375 01:32 el jueves juega al Levante Málaga y ahora mismo estáis a cuatro Si gana al Levante el Málaga ese equipo matemáticamente de Segunda volvería a estar a siete puntos todavía lo ves es factible

Voz 1168 01:45 yo soy una persona muy optimista ganador ahí hasta el final porque voy a luchar aquí el primer año que llegué al Deportivo uno Sálvame encima jornada ante el Barcelona cuando nadie daba nada bueno no en el informe sí entonces pues lo que hay que hacer es seguir luchando oí nada más a ver yo lo que no pienso se levanta un amigo lógicamente tienes que pensar pero demás piensa sacar tres puntos porque sino sino damos sacamos los partidos por mucho que el Levante no puedo haga callar no vamos a conseguir nada entonces era bastante triste cuando la afición que sea volcaba da o ha dado ejemplo de de bueno de superación con toda la temporada queremos hacía convenido animando cosa pues ya triste por eso

Voz 1375 02:25 te sabes el calendario más o menos lo tienes claro el viernes jornada treinta y cuatro contra el Leganés en Butarque luego recibís al Barça jornada XXXV recibís al Fútbol Club Barcelona que es otro partido que Tela Marinera luego en la antepenúltima jornada hay un derbi gallego en Vigo

Voz 1168 02:46 pues que no hay mejor no hay mejor lugar para para intentar ganar esos tres puntos que esta recta final pues pues que las cosas no son fáciles pero que contra ningún tipo de España las cosas es fácil quiero recordar que

Voz 1 03:02 eh

Voz 1168 03:02 hace dos años por Dios a otras le ganamos al último minuto oí da igual que vaya al primero y al último de la clasificación que siempre te vas a poner las cosas muy difíciles

Voz 1375 03:11 luego la penúltima jugáis contra el Villarreal en casa y en la última eh vais a Valencia y el Celta recibe al Levante en tú crees que es celtas echaría una mano

Voz 2 03:25 ahí vamos a tener que tirar de ese cierto caché

Voz 1375 03:29 ya eh acabo de hablar antes hablar contigo Lucas eh con Sergi Gómez jugador del Celta que sabes que han empatado dos esta noche con el Barça se creo que escuches esto que le he preguntado a Sergi Gómez jugador del Celta

Voz 3 03:41 sí sabemos que bueno que va ya por sí es un partido bonito de jugar bonito para la gente más en casa entonces nada disfrutar de ese partidazo tú prefieres al Depor en primera está claro que los derbi siempre son bonitos pero

Voz 1375 03:56 pero no me voy a mojar tú crees que va haber sentimiento Gallego

Voz 1 04:02 bueno eso ella fin y al cabo no puedo negar una

Voz 1168 04:06 una cosa que que es la rivalidad no tiene que yo estrenan rivalidad la contra el Deportivo igual que los del Deportivo Diego contra el Celta yo sí que lo dicho hay también varios jugadores del Celta pues lo han dicho que que es muy bonito tener el derbi lógicamente pues que estén los dos equipos siempre me división es muy bonito y que te puedo decir aquellas tendremos que tirar de ese tonito Gallego Rey esperemos que íbamos a última jornadas pues pues vivos pues que en este caso pues nos eche una mano

Voz 1375 04:32 si tú tienes claro que todos quieren que haya derbi en Primera o alguno a lo mejor prefiere que no haya débil

Voz 1168 04:37 bueno a ver a mojar no se va a mojar yo te lo digo sinceramente me da igual que estemos ahora mismo en directo o si lo estuviéramos yo quiero el derbi derbi gallego siempre en primera división ya lo he dicho más de una vez al Depor siempre por delante el Z es lógico ese ese delito yo tengo confianza en que igual que los del Celta tienen hacia el deporte

Voz 1375 04:54 ojalá que haya derbi gallego el año que viene Lucas mientras hay vida hay esperanza

Voz 1168 04:58 por supuesto que si un abrazo