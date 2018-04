Manuel Jabois: "Benzema ha hecho del silencio una religión tanto dentro como fuera del campo"

Voz 1389 00:00 inmediato un está por ahí

Voz 1375 00:02 Manuel Jabois hola tocayo muy buenas

Voz 1389 00:05 qué tal Manu cómo estás buenas noches pues muy bien

Voz 1 00:08 me leyendo una entrevista Benzema que por lo menos hemos tenido oportunidad de leer una entrevista de Benzema que ha concedía Vanity Fair porque mira que es raro que Benzema confiados a pedir una entrevista Benzema como no se pedirle pedirle dinero a Manolete por ejemplo pues algo así parecido algo así imposible a dejo algunos titula

Voz 1375 00:26 pues por ejemplo eh a los grandes jugadores siempre nos critican pero vendemos periódicos si algún partido malo no necesito leer la prensa para saberlo juego para ayudar a mis compañeros y para ganarlo todo me da igual que mi nombre esté en los periódicos eso no significa nada igual se lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien aunque no marqué llegó para esa gente que se que valora lo que hago en el campo lo disfrute los que van a al estadio a pitar que piten yo no voy a cambiar los tú has estado en esa entrevista que

Voz 1389 00:55 el ancho no eso no es una es una entrevista de de de palomas y una especie de la revista Vanity Fair ella metí a mí en opinión pero es que fija pero fíjate que yo ni sabía que estaba en el contexto de una entrevista sorprende además gratamente que le ha trasladado las palabras mías sobre el propio jugador porque yo no sabía que no entre estas cosas que están haciendo un reportaje

Voz 1 01:18 como Benzema como como Benzema Benzema expertos en ese reportaje en el que colabora Manuel Jabois por la entrevista en Vanity Fair

Voz 1389 01:27 a Benzema es un es un jugador tan tan

Voz 1375 01:32 tan perseguido y a la vez tampoco escuchado eh hay muy muy pocas oportunidades saber lo que hay en la cabeza de Benzema no si tampoco creo que es decir es

Voz 1389 01:40 es una gran entrevista porque tiene un enorme valor porque es un hombre que además ha hecho de silencio una especie de religión tanto dentro del campo con su carácter inexpresivo como fuera donde realmente sus noticias de I más allá del campo siempre están acompañados de polémica pero no de sus opiniones in ni de esos juicios personales portando tiene ese valor pero tampoco se puede desprender que es lo que esconde que es lo que esconde Karim Band Karim Benzema esto dentro de unos años será además a un territorio en el que poder tentar aportar algo de luz estamos hablando delanteros centro que ha sido titular durante nueve años en el Real Madrid nueve años en los que ha ganado tres Champions de momento es decir en un en una época especialmente dorada del club y sin embargo siempre se ha mantenido si más en los últimos años el centro de la polémica por lo que él dice por porque el evidentemente escuchan los silbidos el sabe el dice que no que no

Voz 1 02:27 escucha o que no la prensa que ahora resulta que Bailey yo no valemos bueno pues eso sus que más o menos te te te ha llegado desde luego nadie te lo comentado en el vestuario es es porque

Voz 1389 02:38 evidentemente siempre siempre llega pero pero sí me parece una personalidad bastante bastante interesante yo estaba leyendo la entrevista con muchísimo interés porque en trabajos ya te digo que es extraordinario pero también echo de menos en en esta época llena de tan grandes estrellas aquellos a quién bueno primero en la apertura de puertas de los jugadores es decir que que puedas entrar en su intimidad que puedes acompañarlos no sólo a través de la televisión viéndolos en el campo sino aquellos reportajes que hacían hay tal ese por ejemplo uno a que el nuevo comunismo en el que te pegaba son tipos de setenta y dos horas Jaycee que por lo menos atisbaba la realidad lo que podía ser o lo que diga va a ser una figura pues imagínate de de de la dimensión de Frank Sinatra pero también de los grandes boxeadores y los grandes jugador de fútbol americano con las que de los que escribió tales sino en esos eso sí que lo elogio de menos sobre todo en el Real Madrid que está lleno de tantas estrellas de las que muy pocas veces sabemos algo no

Voz 1 03:32 poco visto por cierto el cuéntale uno de sus últimos trabajos no el famoso del del modelo del motel que lo recomiendo a todo el mundo lo tiene que ver con el deporte pero habrá que saca el nombre de ese grandísimo periodista pero tremendo el documental quiero yo siempre nueve

Voz 1389 03:45 aquí siempre lo he dicho no mí jugador aquí me gustaría acompañaron jugador que pudieras que su sombra para poder escribir de la en poco a esa manera de esa manera distinto a sería Karim Benzema porque es uno de los tipos que atisbo que intuyo más más interesantes fíjate cuando habla del himno figurativa adiós

Voz 1375 04:01 dice sí escuchamos bien la Marsellesa llamas

Voz 1389 04:04 a ir a la guerra y a mí eso no me gusta yo ya

Voz 1 04:06 tengo treinta años dos hijos yo estoy aquí tranquilo me necesitan ya saben donde estoy es como una manera de decir vosotros a mí eh la puerta de la selección pero es también tierra porque me siento argelino no

Voz 1389 04:17 sin dijo si esa esa creación es una declaración de tal había dicho hace unos años de no me siento francés mil me importáis había Argelia de todos modos bueno que según esa teoría no poder jugar prácticamente ninguna selección del mundo porque todos los signos son guerreros no decir habría que hacer una selección nacional con con con el Bella Ciao con el grado la vida amor en ambas pueden estar agusto no es decir un himno hay que entenderlo en el contexto desde luego la Marsellesa en un contexto bien bonito que es la resistencia la resistencia francesa a los nazis

Voz 1 04:45 eh y luego por último habla también bueno donde se creo perdona

Voz 1389 04:48 es que yo sobro porción histórica evidentemente el origen es mucha anterior muy anterior

Voz 1 04:52 pero habla sobre el trío que forma con Cristiano y Bale es verdad dice ahora resulta que somos malos Bailey yo y luego a la hay

Voz 1375 04:59 estamos cuantos elogios al presidente Florentino que ha sido un poco su padre deportivo no quién quién practicamente fue a buscarlo y traerlo al Madrid

Voz 1389 05:05 sí porque además creo tengo la sensación él llega con diecinueve años me parece al club como con quizás con XX XXI recuerdo pero pero es verdad que que el el el tira mucho de del afecto de del presidente Real Madrid es decirle le da mucho valor a eso no el en otro momento de la entrevista dice que que lo que les salva es la disciplina que él considera que tiene talento pero que le faltaba disciplina que se veía en Francia de vuelta sino se disciplinada yo creo que en ese sentido tu bastante importancia el el presidente del que luego dice también que cuando regresa de pasar un día en el calabozo se lo encuentra y le da y le da su apoyo a raíz del conflicto con con con mal bueno no con su compañero de la selección pero sí ha sido una figurante importante lo que él cuenta que esto sí que es un poco más normal en Tino Pérez cuando no tiene realizar algún grandes fichajes que se presentan en el en el domicilio por lo menos intenta establecer un vínculo también con la familia porque es no dejan de tratase de chavales por eso el siempre le dado una importancia bastante grande no que se presenta en su casa familiar que esté allí que hable con la familia un poco en la línea de allí lo vamos a proteger lo vamos a cuidar y no va a estar solo no es es importante sobre todo para un jugador extranjero para un jugador extranjero joven que siempre hay que siempre había jugado como él en su país no rodeado de su gente luego el sabes que es atrae también a su clan que tiene con

Voz 2 06:15 la mojama amigos

Voz 1389 06:17 que que que más o menos lo protegen con las que juega la consuela con escucha hip hop fin con lo colectivo

Voz 1 06:22 el equivalente a los Toys de Neymar sí pero bueno

Voz 1389 06:25 es más tranquilos pero creo que más tranquilos más de chill out desamparo

Voz 1 06:32 vale la pena sino la habéis leído merece la pena que le esa gran entrevista de Vanity Fair a Benzema Icon

Voz 1375 06:37 colaboración en la opinión también de de Manuel Jabois nuestro colaborador mañana vas al Bernabéu no mañana no de manjares que te reservas para el para el Bayern no lo veré

Voz 1389 06:46 Televisión pero estará en la vuelta contra contra el Bayern en el último partido de esta Champions el último en casa

Voz 1 06:51 mí me pero el penúltimo en Madrid este último un abrazo Javier