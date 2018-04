Antoni Daimiel: "Es el peor equipo de LeBron en los últimos años"

Voz 1 00:00 buenos cuántas horas de sueño estamos

Voz 0470 00:06 perdiendo por la NBA

Voz 2 00:09 ha estado Antoni y le podéis ver además de oírle en la cuenta instarán de Larguero en directo no Alice lo dicho bien en la cuenta instarán de Larguero estamos viviendo también Antoni Daimiel

Voz 0470 00:19 en directo aquí estamos bueno pues tercera noche Ésta es la cuarta anoche la tercera de play off y y me sorprendió lo de Miami bueno no me sorprendió ver una ya dijiste va a ser una eliminatoria muy igualada pero pero le ponen las cosas difíciles a Philadelphia con el empate a uno no si si le

Voz 1142 00:35 quita ya la ventaja de campo es un equipo con jugadores de experiencia un equipo duro con muy muy buen entrenador como Spoelstra Philadelphia es todo lo contrario es un equipo con mucho talento que ilusiona a mucha gente pero bueno yo primer partido dije es que esto es otra

Voz 0470 00:50 de ganar el segundo y el tercer cuarto

Voz 1142 00:54 sí espían a hicimos sobreviven Biz claro y sin Embid sobretodo en una conferencia este que parece que está muy igualada no pero yo sabía que iba a ajustar no me imaginaba que iba a hacer un segundo cuarto de partido como el que hizo Wake que parecía al de hace ocho o diez años y que fue fundamental porque ellos pueden aguantar atrás pero necesitan puntos Wade les dio esos puntos seis en el primer cuarto y creo que catorce quince en el segundo y a partir de aquí vamos a ver yo creo que lo has nombrado tú Embid puede ser un poco el factor diferencial yo creo que es un jugador que siempre suma

Voz 0470 01:25 vale para el tercer partido

Voz 1142 01:26 no se sabe sabe que se incorpora durante esta eliminatoria

Voz 0470 01:30 no pero pues el tercero el cuarto cero el cuarto yo creo que claro ven como gana en el primero esperan pero ahora con el uno uno ahora en todas las cuatro canales de tercero quedáis también de Movistar Plus si también lo primero el segundo y el lo daremos en ceros y mañana por la noche eh pero seguimos apostando por Filadelfia

Voz 1142 01:45 sí sí yo creo que sí que sí sobre todo por Embid vale

Voz 0470 01:48 eh bueno en el Este es la única serie que lleva dos partidos en las demás sólo se jugaba un partido en el Toronto Washington Victoria todos

Voz 1142 01:54 Victoria de Toronto con gran Serge Ibaka con un final de partido más igualada osea más acertado de de Toronto no hicieron un partido sublime sublime ni de rusa nunca he Loli sin pero bueno pues jugadores de banquillo sobre todo de la honradez silla emails estuvieron acertados desde el exterior Illes faltó le faltó algo a Washington algún jugador suplente voto Porter aportó aportó poco en ataque y y bueno pues ahora creo que está empezando el segundo

Voz 0470 02:21 partido en Toronto segundo de Toronto Washington de momento uno cero para Ibaka hizo veintitrés puntos doce rebotes dos tapones lo fijo nube lazos luego en el Este también Boston uno Milwaukee cero vaya final de partido e con ese triple a falta de doce segundos a falta de medio segundo la prórroga hubo

Voz 1142 02:37 en el último cuarto tres triples en los últimos doce según jugar la prórroga es verdad que que Boston estuvo mejor más contundente se quejaron de alguna decisión arbitral los Milwaukee Bucks hubo algún algún jugador de mi Woo que como ya y parques sobre todo que no estuvo a la altura Aibar también eh sí sí somos creador

Voz 0470 02:52 estamos hablando con Iturraspe en la NBA también hay polémica

Voz 1142 02:55 también hay vas también Aibar bueno pues Boston está limitado y yo creo que es otra eliminatoria que se puede ir largo no porque yo sé que ante todo cupo es un jugador que sabe que está ante una gran oportunidad de Ibarra extra su equipo es un partido en el que el entrenador de Milwaukee se da cuenta de algunas cosas que pudo utilizar de ahora

Voz 0470 03:13 en adelante sea que ninguno cero para Boston apostamos apostase por Milwaukee creo no si cuatro tres guardas algo bueno voy muy hoy todavía en esa línea Toronto también no Toronto leí ganador si cuatro dos que a pesar de tu Washington a sí pero no no detalles sobre todo el banquillo no apunta lo que yo esperaba y luego la última eliminatoria en el Esteva cero uno Cleveland contra Indiana el primero de Lebron en casa lo Palma

Voz 1142 03:36 sí esa es la gran sorpresa a los playoffs para mí hasta el momento incluso por encima de la victoria de Pellicano contra Portland porque sobre todo porque Lebron James llevaba un montón de años sin perder el primer partido de los play offs lleva eliminatorias creo que no ha perdido ninguna prácticamente toda su carrera ya ha empezado cero no muy merecido Indiana es un equipo que juega con mucha confianza muy seguro no comete tonterías le dio un repaso a Cleveland verán triple doble Le Bron no si tomamos pero sí pero Le Bron por ejemplo en defensa no estuvo como yo esperaba se tienen que reformar o retocar la rotación de jugadores de Cleveland porque da la sensación que con esta no no funcionan Calderón jugó pocos minutos estuvo minutos al menos está la rotación pasa Cleveland

Voz 1 04:21 vamos a ver

Voz 0470 04:23 cuidado con el que alguno porque Cleveland eh

Voz 1142 04:25 peor equipo de Le Bron yo creo en unos años o en bastantes años e Indiana es un equipo serio

Voz 0470 04:31 eh cuando fue en el segundo estos también esta noche no estuviera bien mañana no esta madrugada no se mañana mañana mañana mañana a la una y bueno eso del este en el oeste eh también hay una serie que lleva dos partidos que es el de los la serie de los campeones los guardias que han ganado los dos asesinatos

Voz 1142 04:46 que son muy superior a la finca Rising Gary Carlos Inca en San Antonio pero son muy superiores por lo que han demostrado hasta ahora yo creo que además el ajuste que ha hecho Steve Kerr en el quinteto titular metiendo a Iguodala que es un alero para jugar de base Éluard de Carrick con quinteto mayor

Voz 0470 05:01 el balón con sí sí es más alto un quinteto más alto

Voz 1142 05:04 que de costumbre Jabal Magee de pívot titular haciéndole bastante daño en intimidación y metiendo puntos en pocos minutos

Voz 0470 05:10 desaparecido Giulia no postule así no está

Voz 1142 05:12 en relación puede que entre su puede que entre sí pero Jabal Magee está muy bien sobre todo Clayton son Kevin Duran ha jugado a gran nivel San Antonio decía Popovic que hay que meterlas nueve de media larga distancia y tuvieron una serie horrible hicieron cuatro de veintiocho en triples en el segundo partido

Voz 0470 05:29 eh

Voz 1142 05:30 cuatro cero puede ser Pulp pudiera ser podría ser más lo que se revoque además Warriors con la experiencia en los tres últimos años sabe que ganar series cuatro cero cuatro uno es muy importante para descansar y coger fuerzas para ser

Voz 0470 05:41 sí parece que Carmina volvería hasta las siguientes

Voz 1142 05:44 van a semifinales de conferencia vale en las otras

Voz 0470 05:46 tres series sólo un partido por ejemplo Houston que es el mejor equipo la NBA el primero a Minnesota como fue ese partido el primero de Harlem sufrió Houston sufrió Houston ganó al final porque esto

Voz 1142 05:55 mejor mejoren en los instantes finales eh creo que Jimmy Butler de Minnesota falló cuatro tiros en el último cuarto cada estuvo pro poco protagonismo pero bueno yo creo que Houston se toma esto como se sabe también uno de los favoritos a medio largo plazo y Minnesota con más prisas e demostró que tiene jugadores de calidad y yo era el típico partido que para que haya serie larga tenía que ver ganar

Voz 0470 06:17 Minnesota no tiene esa pinta y luego dos series preciosas dos duelos espectaculares Portland cero Nueva Orleans uno le ganó que partió Anthony Davis contra alquilar buenas que es un cuadro no

Voz 1142 06:28 todo treinta y cinco puntos catorce rebotes cuatro tapones Anthony Davis cuidado con Mirotic que hizo dieciséis puntos once rebotes y tres asistencias cuatro tapones yo no recuerdo yo creo ningún partido de Mirotic de tantos tapones pero tácticamente Le Le crean muchos problemas apoyan Portland tiene Hanún kitsch que es un pie el grande y pesado aquí Davis y Mirotic juegan porfía

Voz 0470 06:49 ahora son más rápidos en el ajuste están muy mal

Voz 1142 06:54 luego y con fallar muchos tiros

Voz 0470 06:57 luego en el duelo de españoles Oklahoma contra Utah bueno de tantos jugadores pero allí Abrines le ganó hizo jugó bien Abrines jugó que ganó a Ricky Rubio jugó bien

Voz 1142 07:05 además salía de de un protocolo por conmoción cerebral por un golpe pero estuvo muy bien está trabajando mucho en defensa Ricky hizo todo lo que pudo aportó en muchas facetas del juego pero falló muchos tiros es muy difícil jugar contra Oklahoma en playoffs sobre todo si las eliminatorias alargan no hay un equipo que Hunter dos físicos como Westbrook Hipólito

Voz 0470 07:26 los Icomos la eliminatorias Alargue es muy muy delicado para recuperar la calidad sea Houston Oklahoma Nueva Orleans si si yo ya había acordado antes de empezar

Voz 1142 07:37 cuatro días antes de porla

Voz 2 07:39 bueno hay un montón de preguntas de oyentes te hago unas cuantas que haya aquí un porrón de

Voz 0470 07:44 pues por ejemplo pues bueno muchos van sobre todo por las por las posibilidades de muchos equipos

Voz 3 07:48 pero ellos pero dice aquí Vikings

Voz 0470 07:51 saca eh Anthony crees que Hawai Leonar se irá de San Antonio final de temporada si se va a qué equipo eh crees parece

Voz 1142 07:58 las relaciones están prácticamente rotas y su entorno y San Antonio aunque le queda un año más de contrato

Voz 0470 08:04 eh

Voz 1142 08:05 parece mentira también porque el jugador en el que ellos de ska hacían descansar la reconstrucción del equipo ir me consta que ya Clippers se lo está planteando hay que recordar que eh Caboalles de Los Ángeles eh sería para jugar en casa y Clippers está preparando incluso un pack para ofrecerlas a Antonio en un traspaso

Voz 3 08:21 a lo vamos a ver si se produce ese cambio de aires uno dice aquí

Voz 0470 08:27 la patera Witt crees que los Fisher podrían llegar a la final de Conferencia los Sixers Sixers

Voz 1142 08:33 pueden llegar pueden llegar porque está muy igualada yo nunca he vivido creo un una conferencia este los últimos veinte años tan igualada y tan abierta con lo cual pueden llegar sobre todo si juega y juega como de costumbre es un gran

Voz 0470 08:47 tú crees que Bulls Lakers dice súper salvo B C F E crees que Si Lakers serían la gran sorpresa en la campanada la temporada que viene

Voz 1142 08:58 bueno son dos franquicias de comportamientos diferentes yo creo que con la vuelta de Magic a los Lakers Lakers y se va a reforzar seguro va a conseguir uno o dos jugadores de primera línea con la suma esos dos jugadores va a ser equipo de play off va querer competir cuanto antes porque además la ciudad sí sí así lo exige Chicago tiene jugadores jóvenes a los que quiere desarrollar como marcar en Lavín seguramente se va a tomar más iguales

Voz 0470 09:25 cuesta más eh dice Blas carril Si Seattle tiene opciones de volver a tener franquicia en la NBA

Voz 1142 09:32 pues eh tiene tiene opciones parece que ahora vuelven a las andadas no acabaron muy bien en el último intento

Voz 0470 09:38 pero fueron los Super Sonics a que sí pero ahora

Voz 1142 09:41 hay un proyecto otra vez para poder recuperar es un gran mercado para nada gran ciudad hay tradición yo espero porque es una ciudad que me encantó cuando estuve irá un equipo que me gustaba espero que puedan aspirar a ello en cuatro cinco años pero tengo más dudas de que haya una ampliación una expansión con lo cual

Voz 0470 09:58 tendría que haber esté en otro sitio

Voz 1142 10:01 lo que decidiera irse Asia más de las

Voz 0470 10:03 además bonitas no está en Seat es muy bonito también dice que es una pena

Voz 1142 10:06 es fantástico y si lo único la lluvia pero bueno si vas en verano llueve un poco menos si no llueve todo el tiempo

Voz 0470 10:11 ahora quieren velar e dice aquí Ramis chillón Anthony Doncic tiene hasta el veintidós de abril para inscribirse en el draft ya dijiste que sería elegido en el puesto número uno o dos crees que es inscribirá a eres tardó años en el Madrid no ha comentado hoy eh

Voz 1142 10:26 si no está inscritos porque bueno pues estará negociando hablando con alguna franquicia o algo así eh y quieren presionar un poco con escribirse pero es que ni me planteo no sé para mí sería un bastante llegará una quema que no se que no se presente pudiendo ser número uno que yo estoy seguro que puede ser número uno o número dos así que bueno pues lo inscribirán estos días a buen seguro oí sigo pensando que va a estar muy arriba en un uno para uno quién crees que ganaría Westbrook o Harden

Voz 0470 10:56 no para una para uno en en en una canasta lógicamente hoy no se mueren en una canasta yo le doy más opciones a Harden Saro corriendo y claro claro es tiene mucha clase sí pero sí he aquí el la noventa y nueve están las horas contadas de Marc Gasol en Memphis

Voz 1142 11:18 la verdad es que la despedida su último partido en Memphis cuando le cambian le dan una ovación como si fuera una despedida él no ha dicho nada públicamente pero yo creo que es cuando haya empezado a dejar de jugar ahora estos días ID vueltas piense yo creo que lo más normal es que Memphis quedando bien con la franquicia con la ciudad pida un traspaso y se vaya jugar

Voz 0470 11:38 tremendo que de cosas pueden pasar este año e más porque me da tiempo para ellas más eh Juan Carlos de la Fuente te dice qué te pareció el quinteto grande que propusieron los Burris en el primer partido

Voz 1142 11:49 todo una cierto una cierto sorprendió a Popovic en el primer partido primer cuarto del primer partido has sale Iguodala con un quinteto muy grande cuando ellos suele ser un equipo normalmente bajito

Voz 0470 12:00 creo que hubo jugadores

Voz 1142 12:02 eh aquí ha reconocido Popovic me parece que Ginobili dijo que no se lo esperaban en los emparejamientos Danny Green Patti mil sufrieron muchísimo eh porque no sé si han cambiado el quintetos Antonio Val uno partido adscrito a Kyle Anderson metió a Rudy Gay no un poco en función de seguir

Voz 0470 12:17 y no sé si te preguntaba la semana pasada Si tuvieras que elegir dos ciudades para las finales de conferencia para viajar cuáles elegiría bueno claro es apostando por San Francisco San Francisco me gustó

Voz 1142 12:27 mucho no me importa repetir Ariosto no no no no ya estado no me gusta mucho esto o me me gusta al equipo pero por Ciudad San Francisco y en el este

Voz 0470 12:36 en el Este Boston está bien filmada es bonita Philadelphia no está mal todo comparado con Cleveland pinta bien pero si tuviera que elegir llevo tiempo sin ir a Miami yo es notarial tiempo si pudieras elegir la final soñada por ciudades es decir los los dos equipos que te gustaría es se enfrentaran para poder disfrutar de esas dos ciudades aunque no estrenará en play off evidentemente pues sí yo diría Miami Heat no hay Warriors San Francisco cada vez me gusta más me también hay que a vivir una temporada está muy bien por lo menos hacer un larguero joe vamos a ver que cuentan mañana hay vamos a ver vamos a ver

Voz 4 13:14 pero igual bombardeo igual hace pues varios hasta mañana domingo