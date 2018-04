El Larguero: El Barça sale vivo de Balaídos (17/04/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 1375 00:58 hoy ha comenzado la jornada número treinta y tres de la Liga esto se va acabando poco a poco el Barça cada vez más cerca de ser campeón hoy ha empatado a dos en Vigo enseguida estamos en Balaídos ha marcado Johnny ya spas en los dos goles del equipo gallego ya han marcado de en velé y Alcácer para el Barça partido con polémica pulsado a Sergi Roberto partido en el que Iago Aspas ha marcado el segundo ayudándose de el brazo ahora le preguntamos a Iturralde González y un Barça que se queda a seis puntos de ser campeón después de este empate sin cuando el Atlético le gane a la Real Sociedad el jueves seis puntos le harían falta al Barça para ser campeón eh unos veinte minutos ha jugado con uno menos ahora estamos en Balaídos y escuchamos a protagonistas pero acaba de terminar ahora mismo a esta hora de la noche pues la hora a la que le parece bien a Javier Tebas para que termine el último partido de hoy entre semana martes el Villarreal dos Leganés uno en el estadio de la cerámica por ahí Carlos Martínez que ha narrado el partido hola Carlos muy buenas

Voz 0341 01:57 la mano qué tal acaba de terminar recién terminado hace unos minutitos sí ha sufrido más de lo que parecía al final el Villarreal para sacar tres puntos que para él

Voz 1375 02:05 el conjunto amarillo eran muy importantes porque cuando

Voz 0341 02:07 Carlos Bacca hacía en el minuto diez de la segunda parte el dos cero parecía que era un golazo espectacular

Voz 1375 02:13 zapatazo desde fuera del área que se ha colado por toda la escuela

Voz 0341 02:16 tras sensacional el gol del colombiano y en ese momento parecía que la victoria no se escapaba pero en el tramo final apretado el Leganés ha conseguido brasa Nach el dos uno cuando faltaban ocho minutos para la conclusión y en esos últimos minutos ha habido varios centros peligrosos del Leganés al área que tenido que ir o repelió repelido o atajando Sergio Asenjo para evitar que escaparan los los tres puntos en líneas generales el Villarreal sí que ha sido bastante superior ha llevado en todo momento el peso del juego el control del partido sin hacer tampoco un fútbol demasiado brillante pero sí demostrando que era el que más se jugaba hoy porque el Leganés realmente no se jugaba nada y el billar al con esta victoria con el empate del Sevilla da un pasito más para jugar Europa League la próxima temporada porque está tres puntos por delante del Sevilla en la clasificación los goles los han hecho Víctor Ruiz en la primera parte después de un saque de esquina botado por Manu Trigueros que peinaba en el primer palo Mario Gas Gaspar y Víctor Ruiz empujaba al fondo de las mallas ya la segunda parte el que contábamos es espectacular golazo de Carlos Bacca el dos cero ya en el tramo final el dos uno de Brassens que ya no le ha servido para nada

Voz 1375 03:13 pues se queda al Villarreal sexto como dice Carlos con tres puntos más que el Sevilla en Leganés está ya pues en una zona muy cómoda salvado además más todavía después del empate que ahora lo contamos también pero está por ahí Xavi sidra en el estadio de la cerámica donde todavía se ha ido gente aunque unos cuantos he visto que se iban al descanso hola a Xavi muy buena

Voz 0889 03:31 hola qué tal mano muy buena si así es de hecho nos han hecho llegar algún mensaje porque la critica ha sido muy clara directa Javier Tebas y no es normal consideran que se ponga un partido a las nueve y media de la noche y que hay muchos niños que vienen a ver el fútbol viene el Villarreal hizo han tenido que marchar porque al final mañana hay cole y uno que

Voz 1375 03:48 cuántas los horarios que puede aguantar hablado Garitano en sala de prensa empezaron

Voz 0889 03:51 la de Callejón nada ahora vuelvo contigo a ver qué dicen los centrado

Voz 1375 03:53 eres lo más destacado de los dos técnicos en ese Villarreal dos Leganés uno y además se ha jugado el Deportivo de la Coruña cero Sevilla cero ahora estamos en Coruña también se queda al Depor ahora mismo a cuatro puntos de la salvación que marca El Levante pero Levante con un partido menos lo juega el jueves pasado mañana Diack es decir a la jornada entre semana contra el Málaga si ganan al Málaga el Málaga ya es equipo matemáticamente de Segunda División pero de momento el Depor a cuatro puntos ahora estamos en Coruña pero nos está pidiendo paso por ahí Paula Montes en Vigo convertida en ese estadio de Balaídos donde el Celta empatados con el Barça hola Paula muy buenas

Voz 0889 04:28 qué tal mano sigue siendo un campo maldito para el Barcelona cuatro años Sergi Gómez buenas noches ha hecho un partidazo hola muy buenas

Voz 4 04:36 muchas gracias he Un punto rescatado es ante el Barcelona a Europa sigue estando a tiro o cada vez sale jamás bueno está claro que evidentemente es hubiera sido mejor llevar nuestros puntos y pienso que el equipo ha hecho un buen partido a pesar de de eso pues no hemos conseguido nuestros mundos rescatar que bueno que el equipo lo ha dado todo oí que si seguimos aquí fin de temporada con exactitud pues podemos incluso sumar la cabeza

Voz 0628 05:04 Manu te escuchan el larguero Sergi Gómez hola hola muy buenas pues yo todavía en el Barça

Voz 4 05:09 la verdad es que bueno sería muy motivado sabíamos que ellos son un equipo de quieren la pelota que que la piden incluso estando uno contra uno igual a raíz de ahí pues hemos conseguido esos robos y esos quites para para poder generar ocasiones

Voz 1375 05:21 ya los últimos cuatro años que no ha conseguido ganar allí el el Barça en vuestro impuestos es un campo poco más Tito para ello es verdad que hoy tenían muchas rotaciones no seis sí eso es has visto al Barça muy distinto con tanto cambio porque tiene la cabeza puesta en la final de Copa evidentes

Voz 4 05:35 bueno está claro que el calendario si al final hay que priorizar tienen mucha ventaja en en Liga ahí está claro que sí podían dar descanso a los más habituales para afronta

Voz 0628 05:45 dar con más frescura esa esa final pues mejor

Voz 1375 05:48 con ya golpea con la mano en el segundo gol no he visto nada

Voz 0628 05:51 el jugador repetía hay nada bien has preguntado Yago que va que va aquí preguntarle no

Voz 1375 05:55 pues mira te pregunto de Drago las radios porque si te pregunto antes te va a decir que la pero al balonmano pero sea que no he visto la jugada no no Naomi que

Voz 4 06:06 no el centro ahí no sé si rebotes está otros que a celebrarlo

Voz 1375 06:10 si la mano la mano clara hay entrar y luego la expulsión de ese río Berto me parece justa

Voz 4 06:14 bueno al final el último hombre es una lástima porque acababa de entrar bueno final Yago sabemos que es bueno eso midiendo el cuerpo de la espalda y al final han subido así la jugada ahí es la tienen que jugar pues es ser del destino

Voz 1375 06:26 a querer que en la antepenúltima jornada los enfrente is en Vigo en Balaídos con el Depor que se está jugando la vida

Voz 5 06:34 sí sí sabemos

Voz 4 06:36 qué bueno que va ya por sí es un partido bonito de jugar bonito para la gente más en casa entonces nada disfrutar de ese partidazo

Voz 1375 06:44 pero en Primera

Voz 4 06:45 hombre está claro que en los derbis siempre son bonitos pero pero no me voy a mojar pero qué quieres

Voz 1375 06:52 o sea no eres capaz vale no no sé con qué no conteste ya se lo que prefieres

Voz 4 06:56 te repito pero me voy a mojar por eso digo que aunque no

Voz 1375 06:58 mojes ya se lo que prefieres

Voz 0628 07:00 un abrazo Service que vaya bien hasta luego vamos a ver

Voz 1375 07:03 qué ocurre en ese partido Celta Depor con el Depor probablemente jugándose la vida porque está ahora mismo a cuatro puntos del del Levante de la salvación pero ser di prefiere no mojarse quedarse con lo bonito que es jugar ese Derby que me imagino que pueden saltar chispas a Jacobo detallen Balaídos hola Jacobo que tal el menú

Voz 0628 07:20 el partido esto hablando tuve no es ahora mismo el técnico del no estaba el te notable la voz un poquito baja digo no no creo que sea el empate en Ipurúa se queda afónico porque dicen los voy a Europa en Europa

Voz 1375 07:33 debe estar hablando Unzúe vamos a escuchar al venga

Voz 0628 07:36 Diego Navarro del Real Club vamos con el equipo estuvo al grupo directo entre sí

Voz 1263 07:41 el otro día en Leganés los partidos tipo de partidos que no tiene nada que ver que evidentemente lo tienes que desarrollar de otra manera diferente el rival juega de otra de otra manera no ir en ese en ese tipo de partido en ese en esa juego de ajedrez en cierta manera pues ellos en ese caso salieron vencedores

Voz 0628 08:00 bueno estaba estuve si tiene más preocupante el estado de Iago Aspas has vio que me formar el doctor Cota de la situación pero no tiene buena pinta podría tener una rotura de fibras así que vamos a ver qué es lo que pasa sobretodo en el tramo final para el Celta pensando también en las elecciones Pacios en qué momento sí señor pensando también en la selección

Voz 1375 08:18 bueno ahora estoy ahí contigo y cerramos también en en el resto de protagonistas recuerdo está también Adriá Albets Si Lluís Flaquer o la

Voz 1670 08:26 Affleck y qué tal muy buenas ahora qué tal muy buenas maneras de ganar en Balaídos eh no no

Voz 1296 08:31 E incluso parecía que era el día ideal entre comillas para que el Barça perdiera también ese récord de imbatibilidad no con con ese exceso de rotaciones pero ha sobrevivido con este empate es verdad que no ha ganado pero igual teniendo en cuenta las expectativas bajas que generaba el once presentado por Valverde pues incluso un agente del Barça se puede ir más o menos satisfecha por por un empate que le permite como decías tú estarás seis puntos de ser campeón de Liga y mantener ese reto de poder cerrada en el campeonato sin ningún tipo de derrotas pues

Voz 1375 08:56 no te muevas de ahora estoy contigo y con Jordi Martí con Marcos López y con Ramon Besa para analizar este partido del Barça y también con Adrià Alves que seguro está por ahí un algún protagonista del Fútbol Club Barcelona te recuerda además que mañana se juegan otros tres partidos el Valencia Getafe y el Espanyol Éibar a las siete y media a las nueve y media El Real Madrid Athletic Club de Bilbao la Kepa Arrizabalaga al Bernabéu que vuelve después de todo lo que pasó en el mercado de invierno mañana ese partido a las nueve y media por supuesto en Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda y hoy el rival del Madrid en la Champions el Bayern de Munich se ha clasificado para la final de la Copa de Alemania tras pasar por encima del Leverkusen con un contundente dos seis ha marcado un hat trick Müller a marca también Javi Martínez Thiago Alcántara Lewandowski media docena le ha hecho el Bayern Munich que se mete como digo en la final de Copa tendría tela que You Heynckes al que más o menos le enseñaron la puerta de salida cuando ficharon a Guardiola después de lograr un triplete Liga Copa Champions lograra otro triplete este año después de haber venido a sustituir Ancelotti al que echaron en el mercado invernal lo de gen que es para que alguno lo analice con calma porque lleva camino de hacer otro temporal don con la Bundesliga ya ganada finalista de la Copa íbamos a ver qué pasa en la Champions con el Real Madrid ojalá que no haga triplete hoy que sea un equipo español del Real Madrid en este caso el que se a final de Champions por cierto que han comunicado que Arturo Vidal no va a jugar lo que resta de campaña así que no va a estar en la semifinal contra el Madrid y además de esa copa en Alemania en Italia se ha jugado un partido de Liga la ganaba el Inter cuatro cero al Cagliari en Inglaterra habido Premier Brighton uno Tottenham uno para unos contra Bruno Alemany lo más destacado del fútbol internacional en baloncesto han comenzado los play off de la Euroliga Cuartos de final pega un repaso importante el Panathinaikos al Real

Voz 6 10:48 París nueve cinco seis siete bueno Bono empezó el partido iba veinte cero casi

Voz 1375 10:53 Domenech repartido no había anotado ni una hasta el Madrid ya ha ido a remolque todo el encuentro nueve cinco seis siete empieza ganando Panathinaikos también el próximo partido el jueves también en Grecia y hoy además ha ganado del CSKA de Moscú nueve cinco perdón ha perdido el CSKA de Moscú nueve cinco nueve ocho ante el Khimki para mañana Fenerbahce Baskonia y Olympiacos Zalguiris la otra noticia polideportiva el día están en el rugby donde cinco jugadores de la selección española después aquel España Bélgica en Bruselas cinco han sido sancionados el partido de dejó a las puertas de clasificarnos para el Mundial las sanciones de cuarenta y tres semanas

Voz 6 11:32 que si otras cuentas son casi diez meses de suspensión a Sebastián Rousset cuarenta y tres semanas XXXVI a Guillaume Canet y catorce semanas a Pierre verter Lucas Guillaume Mathieu Belli son los cinco de la selección española sanción dura y ejemplar para los jugadores

Voz 1375 11:53 bueno todo esto en la portada de un larguero que arranca hoy como jornada de Liga luego estará porque también Iturralde González quienes tiene que contar además de las jugadas polémicas de la jornada cómo está el asunto del bar en España enseguida contamos algún apunte más como todos los martes hoy va a estar aquí Antoni Daimiel con sesión extra de la NBA por qué han arrancado los play offs así que once cuarenta y dos una menos en Canarias vámonos a Balaídos

Voz 3 12:45 antes de empezar el tiempo de opinión con Jordi con Marcos Juan Ramón unos pide paso Adrià con un jugador de

Voz 1375 12:50 el Barça o la muy buenas qué tal Manu

Voz 0017 12:53 buenas noches pues aquí está Denis Suárez vamos a escuchar ya en directo en el larguero

Voz 0491 12:56 seguimos invictos es a estas alturas seguir invictos tiene un mérito increíble oí a seguir que que queda todavía no

Voz 10 13:02 no voy sólo había dos titulares habituales en el equipo crees que os había reivindicado la segunda unidad que habéis demostrado que podéis titulares en este equipo

Voz 0491 13:10 pero no creo que hemos hecho un partido serio partido muy muy positivo para para nosotros sobre todo para la gente que que no juega mucho igual bueno como dije antes creo que a estas alturas seguir invictos tiene un mérito increíble de

Voz 0017 13:23 es tú llevas mucho tiempo sin jugar no sé cómo ves ahora mismo tu situación en el Barça si hay alguna posibilidad de que te planteas marcharte a final de temporada

Voz 0491 13:31 no no esa posibilidad no existe ya ya lo he dicho muchas veces no me canso de repetir lo que que me quedan todavía dos años de contrato yo quiero triunfara

Voz 0017 13:39 aquí hay así va a ser que tiene la sensación de que a veces quiero hacer muchas cosas para demostrar mucho las pocas oportunidades que tiene en el

Voz 0491 13:51 mejor que que estoy en el campo in intento cosas trato de trato de demostrar obviamente que que puedo jugar más me gusta arriesgar el pase si hijo para el antiguo en a veces pues pierde el balón pero son cosas de de jugar en esa posición pero bueno mi objetivo como ya dijo que siempre es es jugar aquí cada vez que tiene la oportunidad pues intentaré dar el máximo y arriesgar

Voz 0017 14:12 preguntas para mí que ha jugado muy bien muy cerca del área del Celta que lo que hay que mejorar son las

Voz 0491 14:20 pérdidas de balón pero que hay que mejorar muchas cosas y como dices tú esas pérdidas en en nuestro campo pues no es costaron ocasiones para para ellos pero bueno a mejorar los los errores y a seguir peleando por tener más minutos aquí porque al final no no es fácil

Voz 0017 14:36 Davis en el campus de cuenta de que hay mano en el gol de Jawad paso en algún momento

Voz 0089 14:40 lo visteis

Voz 0491 14:41 no me acabo de enterar ahora por ti no sé si ha sido humano no no no no me fije no no

Voz 1375 14:46 buenas noches en Balaídos como otras veces a la posibilidad de que Dennis llegara algún día a Vigo como habéis día adiós

Voz 0491 14:53 ya bueno eso creo que todavía queda queda lejos porque como digo muchas veces mi mi sueños triunfar en el Barça pero seguramente algún día vuelva vuelve para Vigo pero creo que todavía es pronto

Voz 1375 15:03 algún día

Voz 0017 15:05 hasta qué puntos motiva ganar esta Liga sin perder

Voz 0491 15:08 pues creo que que ese récord para nosotros no nos motiva y nos hace muchísima ilusión no sé si hubo algún equipo en la historia que que ganó la Liga invicto oí bueno quedan partidos de seguir invictos a estas alturas de la temporada ese es un mérito increíble

Voz 11 15:23 en y tenéis después de lo que ha pasado en la Champions tenéis la sensación de que pierde un poco

Voz 0089 15:28 el valor en este posible doblete

Voz 11 15:30 son lo ves justo

Voz 0491 15:32 no para mí no no pierde valor ninguno que son condiciones totalmente diferentes ganar la Liga hay IU ojalá ganemos el sábado la la

Voz 0089 15:41 tiene un mérito increíble y no lo de la Champions

Voz 0491 15:43 también es un palo para nosotros porque esa competición nos motiva muchísimo pero no no quita mérito ninguna a la Liga hay ojalá ganemos la copa

Voz 0017 15:51 a estas son las palabras de Denis Suárez tiene muchísimo valor la posibilidad de ganar el doblete y mensaje claro

Voz 0089 15:58 también sobre su futuro él no piensa más

Voz 0017 16:01 echarse siempre lo ha dicho él quiere seguir en el club

Voz 1375 16:03 Barcelona tiene claro que quiere seguir en el Barça aunque sean este rol que están otorgando en esta temporada donde tampón los que este teniendo muchos minutos pero cada vez que tiene minutos intenta aprovecharlos voy con el Sanedrín pero está por ahí Iturralde González hola tú muy buena

Voz 6 16:17 buenas noches como esta sombra tranquilidad

Voz 1375 16:20 ha sido una noche tranquila pero ha habido jugó adictas hay en el en el sobretodo un par de días en el Celta Barça

Voz 0514 16:25 sí siempre hay siempre a este nivel siempre tiene que haber algo del año que viene con Edward no sé qué pasará con el voto

Voz 1375 16:30 más Iturralde puede ser el bar de Itu el año que viene el bar de Itu en El Larguero puede ser tremendo pero a falta de que lleva ya que el bar que luego hablaremos de él

Voz 1707 16:38 eh La Roja Sherry grabar todas las claves

Voz 0514 16:40 bueno sí roja aclara agarrón último hombre nada de expulsión

Voz 1670 16:47 jugar la final de Copa tranquila en cuanto a en cuanto salió la Roja rápidamente han saltado las alarmas en Carrusel sí sí la gente ya empezaba a ponerse nervioso pero nada podrá jugar la final de Copa

Voz 1375 16:57 todo ello en el grave y la mano de aguas Aspas también es clara eso es bueno pero la televisión fíjese si no digo viéndolo claro pero es que ni un hub

Voz 0514 17:05 Amador del Barcelona cuando te meten un gol con la mano aunque tengas una pequeña percepción de que puede ser con la mano protestas es que una protesta un nadie es dificilísimo lo hace muy bien Yago Aspas

Voz 1375 17:15 y aquí el bar sigue hubiera cambiado la jugada

Voz 0514 17:17 aquí sí aquí si así se hubiera si es saber en error manifiesto hay a no ser que te vayas al vestuario pero bueno también desveló estoy mira te pueden meter como en Alemania es alto

Voz 1375 17:28 lo que ha pasado ayer lo que pasó ayer y que luego comentaremos osea si el árbitro se va del campo e da igual ya no puede no ya no

Voz 0514 17:35 eso sí el árbitro sale al campo el protocolo del bar no

Voz 1375 17:38 pero si sale del rectángulo de juego o en el rectángulo del juego si sale del rectángulo dado que es en Alemania

Voz 0514 17:45 lo que hizo en Alemania ahí está ahí protocolos que es que es lo que más me extraña no es decir si habido un protocolo porque no se lleva a cabo es decir es que tú fíjate si te lo pones acoger entre pinzas es decir si hay un protocolo qué salsa Sauer mal el bar el gol tendría que valer igual hace falta un bar

Voz 1375 18:06 que analice al bar igual tiene que hacer bien que analiza el bar pero bueno luego contaremos los de Alemania Casio de broma sinceramente y veremos Nos contará Iturralde y Antón Meana la ya alguien más cómo está el asunto del Varea en España viéndolo está pasando en Europa en los países y en las ligas donde lo están lo están utilizando que se nos llena la boca todos del bar ibamos a ver qué pasa con el bar pero sobre todo vamos a ver como pieza en España

Voz 0514 18:28 a lo mejor del es que la jugada más importante que ha habido en España los últimos seis meses que ha sido el penalti famoso

Voz 1375 18:35 que se epitafio de la Juve bien desde el Real Madrid

Voz 0514 18:38 Madrid Juve que esa no entra salvarla

Voz 1375 18:41 Nos pues imagínate bueno luego nos cuentas cómo está el asunto y les contamos a los oyentes cómo está el tema del bar ir recordamos lo de anoche en Alemania fue tremendo pero saludo ya ella Jordi Martí hola Jordi qué tal buenas noches Manu está también Ramón Besa hola Ramón

Voz 1785 18:54 buenas noches de aquí estamos Marcos López hola Marcos

Voz 1707 18:56 hola qué tal buenas noches desde bala debidos pues no

Voz 1375 18:59 no sé qué os ha parecido Marcos que has visto ahí en primera Jordi Ramon Amis un Barça que no acabo de ver leyeron una dinámica que no si no este no era el Barça no estrenos al Barça seis bueno

Voz 1707 19:10 es mentira es decir que no era el Barça porque aquí estaban los dos fichajes más caros de la historia del Barça por lo tanto sí que era al Barça pero me refiero como concepto Comunidad de grupo no era el Barça

Voz 1375 19:20 pero también es que yo sé que yo sé perdona que decir esto se que es impopular para porque el equipo lleva XXXIII Jorné más de Liga sin perder pero cuando pasó lo que pasó en la Champions lo dijimos que no era in no sé no las sensaciones repasa este partido Manu sí claro Estepa

Voz 1707 19:35 es muy extraño porque aquí has venido con las vacas sagradas y han sufrido tanto o más que la unidad ve que que ha sacado Valverde a mí este partido me deja cosas negativas evidentemente porque porque el equipo ha sido capaz de reorganizarse después de la expulsión justamente eso sí que coincido con Valverde el Barça se había organizado bien con Sergi Roberto en la segunda parte pero claro tenía delante a un demonio un puro demonio como era un partido soberbio que es el más listo de la clase tan listo que hasta el árbitro es incapaz de ver una mano clarísima y que que nadie ha visto en el campo pero casi

Voz 1375 20:07 no sé no sé lo que hará Lopetegui pero Yago Aspas tiene que dar mundial de la temporada que está haciendo Yago es descomunal

Voz 1707 20:12 yo te diría yo no soy nadie para decir sólo Lopetegui que en la manera que tiene España de jugar es el delantero perfecto ya sé que le gusta mucho digo consta Hay pero es un delantero extraordinario extraordinarios un delantero que cada balón que toca lo hace muchísimo mejor para el compañero para todos tiene tiene veneno en cada acción que hace en cada en cada momento el Barça

Voz 1375 20:34 ha empezado bien ha empezado bien con un con un buen día

Voz 1707 20:37 Luis Suárez por ejemplo yo discrepo de la opinión de que Coutinho jugado bien para mí Coutinho sigue dejando rasgo

Voz 1375 20:43 los rasgos indetectables hay momentos

Voz 1707 20:45 lo que no está en el partido y no está en el campo Dennis ha tenido personalidad luego lo ha entrado el volcán que es Balaídos y algún gran que es el Celta de Unzue y lo la segunda parte el Barça acabó pidiendo la hora porque evidentemente la expulsión de Sergi Roberto la condicionado a mí personalmente es un empate que sirve para mantener un récord pero es un empate que además retrata lo que es ahora mismo el Barcelona hoy juega sin ningún tipo de la cantera sin ningún jugador de la cantera algo que no ocurría desde hace dieciséis años pero claro tú dices Valverde que bastante tiene con sobrevivir a todo lo que está pasando no va a mirar a la cantera porque si mira a la cantera mirad dónde está el Barça B está en zona de descenso ahora mismo y ese para mí es el retrato real de la situación del

Voz 0089 21:26 el equipo era por si alguien no lo sabe antes casado todos los titulares aunque luego salió Messi al final pero a Ter Stegen

Voz 1375 21:31 Amedo Jerry mina Vermaelen tiñe Paulinho André Gomes

Voz 1707 21:34 Suárez den velé Alcácer Coutinho pero mira mano

Voz 1375 21:37 en ese equipo hay nueve jugadores nuevos

Voz 1707 21:40 que iban a estar en el Mundial de Rusia los dos franceses de ley viña los brasileños Paulinho Coutinho

Voz 1375 21:45 el colombiano y elimina el alemán Ter Stegen

Voz 1707 21:48 el belga Thomas Vermaelen

Voz 1375 21:50 los dos portugueses André Gomes se medio osea que caiga la mente de todos todos menos los dos Español exactamente metros Denis Suárez recalcó que no juegan y que se ha dado nunca han estado los planes que no estamos hablando de un equipo cualquiera a mí lo que me ha gustado de hoy ha sido el artículo de Ramon Besa en el país más que quiero decir más que luego en el campo a mí también es verdad que espero más bélica en el campo de que venga hoy va a explotar hoy va a hacer un partidazo y tal me sigue faltando ver la mejor versión de Gutiña pero no se Jordi hay Ramón desaparecido

Voz 1785 22:22 sí es un jugador episódico no de que aparece es aparece es verdad que cuando aparece para desequilibrar no es un jugador a que sea inocuo pero sus apariciones son contadas por eso creo que en un equipo con la mirada la verdes más delantero de jugador como el que hace once que como centrocampista hoy a a mí lo que más me ha gustado de los recuperados ha sido Paulinho quizá porque se ha recuperado la llegada de Paulinho iba un poco asfixiado los últimos partidos entre Paulinho y Coutinho le han dado alguna pista Valverde para para la final de Copa para ver quién de los dos ponen en la alineación respecto ya lo que habéis contado y sobre todo lo que ha dicho Marcos para mí ha quedado clara la frontera que hay en este aquí no hay plantilla hay diez titulares suplentes

Voz 1375 23:11 llegó es como si jugara aún no es una unidad entran todos de golpe

Voz 1785 23:16 porque han jugado equipo clarísimamente suplente exacto los diez suplentes de hoy que más o menos son unos cincuenta quinientos millones si hacemos cuentas hay que tener en cuenta que evidentemente esta Ter Stegen que no sería suplente está Coutinho y Paulinho pero son unos cincuenta unos quinientos millones Casares

Voz 1375 23:33 claro que el titular sea en estos once como dice

Voz 1785 23:35 no hay ninguno de la cantera porque claro tú puedes pensar de que para jugar en el primer equipo del Barça los titulares necesitas a gente muy experimentada gente muy muy buena y por lo tanto los los de la cantera sólo tienen que ganar pero que entre los un seis suplentes no haya un solo jugador de la cantera cuando en el año dos mil doce que es precisamente a mí me ha recordado muchas esta temporada la de Tito por porque han ido a por la Liga en el título llegó a jugar en dos mil doce con con once canteranos en el campo del Levante no hace tanto tiempo de esto no y por lo tanto a efectos de inventario el partido de hoy servirá para que los suplentes no les acusa de haber manchado la trayectoria de los titulares porque es lo que se jugaban todo el mundo de habría señalado a los once que que han jugado hoy como los que rompieron el récord Esther efectos va bien pero a otros defectos futbolísticos me ha parecido un partido irrelevante preocupante por lo que respecta sigo pensando a Leo Messi que hace más miedo porque está en el campo al contrario que por lo que aporta su pues es verdad que ha tenido cinco diez minutos pero me da apuro de que llega muy escisión

Voz 1375 24:41 la ABAO media hora Valverde juega treinta mil

Voz 1785 24:44 esto sí que es verdad que desde que desde que se perdieron

Voz 1375 24:46 los partidos con las selecciones entre ellos el España Argentina no

Voz 1785 24:49 la vuelta recuperar su su tono Jordi con qué te quedas de hoy

Voz 1375 24:51 habrá que eran partió muy de trámite importante de cara a la Liga pero con el equipo que apostó Valverde está claro dónde está a la cabeza estas mire hay una cosa que me hace ilusión cual esto

Voz 0985 25:00 de ir manteniendo el récord eh porque he leído que este récord de un campeonato sin derrota lo tiene Conte con la Juventus no el año dos mil once y el otro día Relaño te contó aquí en el Larguero creo que no se conoce en la Liga actual y hay que remontarse a los años lo

Voz 1375 25:15 la perdona en

Voz 0985 25:18 el para remontar años treinta para ver un campeonato sin derrota pero estoy abatido y por esta cuestión de que de este once sin canteranos mira mientras estábamos esperando he tenido oportunidad de hablar con alguien que fue coordinador general del fútbol base el tiempo atrás gana Ava todos los títulos los equipos formativos ganaban todos los títulos ya había acceso al primer equipo ya al Barça B yo creo que Bartomeu tiene que tomar nota de este fracaso hoy se marca un punto de inflexión

Voz 1375 25:50 no es necesario hacer un set al

Voz 0985 25:53 el respecto lo que singulariza desde mi punto de vista a Barcelona es la incorporación de chavales de la cantera al primer equipo y creo que en esto el presidente tiene la máxima responsabilidad tiene que imponer su criterio se están dando casos de jugadores Manu García Bernabé les hemos visto los torneos infantiles incluso los que montar a José Ramón están están yéndose porque no ven expectativa de futuro a veces décimos más pues por ejemplo en el caso de García me consta que realmente no es así por lo tanto la obligación es ofrecerles expectativa la obligación de Bartomeu del Barcelona es hacer un fútbol formativo que no esté tan compartí mentado obedezca a un sentido único un criterio general imponer tu criterio oiga decir oiga usted quiere fichar este otro lo tenemos aquí en casa este Yeste porque sino esto se va a pique es cierto malo que en el parque en la final de Copa veremos a seis canteranos es verdad eh si bases de Piqué Arsenio Norberto veremos a seis un once titular pero hoy insisto marca un punto de inflexión un reses necesita o Krupp también en este aspecto para mí es el sentimiento que más me tiene que que que más

Voz 1375 26:59 este que en programas te tocó la nariz en el día de hoy yo creo que alguno algún canterano puede que haya que sea capaz de de de de disputarle el puesto Nadiño yo creo eh o Pedro yo creo Regina ya veré yo creo

Voz 0985 27:12 ya que esta eh bueno

Voz 1375 27:14 pero bueno es verdad que no corren buenos tiempos para la masía de un tiempo a esta parte no solamente esta temporada con Valverde pero es verdad que hoy es un dato lo destacábamos también y aquí pues nada más a pensar en la en el partido de Copa porque hoy no ha jugado ninguno de los que serán titulares ni me bueno ni Suárez ni de Israel que tienen Titín Albany Piqué en Ivo que todos pensando en el en el primer título de la temporada el único que puede ser todo

Voz 1296 27:37 hablar de lo decíamos en Carrusel al cásting entre Paulinho y Coutinho deben

Voz 1375 27:41 viendo de de cómo lo afronte Valverde sí más ofensivo

Voz 1296 27:43 menos el sábado será uno u otro viendo que ha sacado a Coutinho a la hora de juego e intuyo que es para reservarle también para el partido de del sábado pero si el Barça que ya pensando en esa final de Copa del sábado en el Wanda ante el Sevilla Easy mirando de reojo lo que en la Liga porque podría dar la circunstancia que de poder ser campeón incluso el domingo si el Atlético pierde los dos partidos y el Madrid pierde el suyo es una carambola difícil pero el Barça tiene

Voz 1375 28:04 eh que mirarla también a cerrar en embalar ellos Jacobo y hoy habrá enviado el Celta que me iba a acompañar en el palco al alcalde a Abel Caballero y así ha ocurrido no sí pero se quedó

Voz 0628 28:17 un acompañamiento de ubicación es decir que al final si ocuparon puestos en el palco pero no en el puesto de presidir el partido que estaría

Voz 1375 28:25 el consejero el Bar ça a su derecha

Voz 0628 28:28 acalde de Vigo a su izquierda el presidente Mourinho que no cupo esa demarcación que quedó vacío ese asiento es era una de las primeras fotografías pero llegaba a Carlos Mouriño para ocupar uno de los puestos de la primera fila del palco pero lejos del alcalde y al lado justo del representante del fruto el club Barcelona pero en vez de sentarse directamente va hacia el alcalde de Vigo tienen ahí un diálogo que no se sabe pero que no estuvo precisamente la cosa demasiado fría si se mete por medio la presidenta de la Diputación Carmela Silva que también estaba en esa primera fila les viene a decir porque Carmela Silva ocupa el puesto donde se sienta habitualmente Carlos Mouriño después se levanta se vuelva a poner en su sitio y Carlos Mouriño se vuelve a poner en primera fila pero al dado del alcalde de Vigo es decir escenificada esa ahí sí sí está claro entre los dos en ese baile de ubicaciones y de de sitios en el palco en este pasión de autoridades que podremos titulada

Voz 1375 29:24 el Ebro lo que debería ser una buena noticia buenísima noticia para el Celta para Vigo que es la no

Voz 0628 29:29 la Ciudad Deportiva la infraestructura pues al final se convierte en un problema todo por la iba a decir

Voz 1375 29:35 mala casi nula relación entre el presidente desde

Voz 0628 29:38 la el alcalde pero bueno así son las

Voz 1375 29:40 así se han demostrado hoy en el en el estadio de esa manera en la que sea representado

Voz 1707 29:45 el entre el alcalde y el presidente entre Mourinho y ya ves

Voz 1375 29:49 Caballero pues nada cerramos en Balaídos chavales los hoy hemos hecho durante la semana sobre todo en esa final de Copa Barça Sevilla el próximo sábado

Voz 3 29:56 un abrazo Jordi Ramón Marcos fracking

Voz 1375 30:00 es el adiós doce en punto una menos en Canarias seguimos en el claro

Voz 1375 34:41 en Ramos los otros dos campos en el estadio de la cerámica ya está por ahí Xavi Isidro no sé si han dicho algo destacado tanto Calleja como Garitano

Voz 0889 34:50 Xavi de nuevo hola qué tal Manu muy buenas bueno pues mira sinceridad por parte de los dos entrenadores Garitano ha reconocido que la primera parte todavía le ha plantado cara al Villarreal pero que la segunda el Villarreal ha sido muy superior reconoce que para ellos jugar tres partidos en seis días pesa mucho y por eso hoy ha tenido que hacer rotaciones y el equipo se ha anotado son doce los puntos de ventaja sobre el Depor falta el arreón final pero evidentemente lo ve lo ve con bastante tranquilidad en el caso de Calleja bueno pues reconoce lo mismo no el partido ha sido merecedor de ganadores Villarreal aunque ha sufrido en exceso en ese tramo final cuatro de seis en los dos últimos partidos la sientan de momento en Europa pero quedan cinco partidos tres de ellos todavía en casa y por ahí dice que pasaron esa clasificación europea cambio de sistema cuatro dos tres uno le ha gustado su Villarreal tiene pinta y lo vamos a ver las estaciones de temporada

Voz 1375 35:33 pues nada seguirá sexto ir cerrando ya apagando las luces en el estadio de la cerámica a las doce y cinco de la noche en el último partido ya terminado en este martes de Liga hasta mañana Xavi hasta celebrado un abrazo adiós le ganó el Villarreal dos uno al Leganés y empataron a cero en Coruña en un partido en el que hoy los aficionados del Depor tenían puestas muchas esperanzas no porque sea fácil ganar al Sevilla pero esto de no el Sevilla tiene la cabeza puesta en la Copa va a hacer muchas rotaciones pero ni el Celta ha podido ganar al Barça que también venía con muchas rotaciones del equipo de Valverde ni el de porque se juega la vida le ha podido ganar al Sevilla que también ha hecho muchas rotaciones en Coruña está en Hermida a esta hora hola muy buenas

Voz 1670 36:12 qué tal buenas noches pues yo creo que hoy contaba Ace mucho

Voz 1375 36:15 con los tres puntos verdad

Voz 0688 36:17 bueno la verdad es que las cuentas que hacían Coruña pasan por aórtica mentir sumando tres puntos cada semana hoy ante el Sevilla como comentas pues contaba con esas rotaciones y es verdad que monté la dio descanso a sus hombres pero bueno pues once sobre el terreno de juego perfectamente reconocible se dio un partido que fue un auténtico intercambio de golpes hubo opciones para que el Sevilla se pusiese por delante en el marcador y también y especialmente en la segunda mitad del Depor tuvo buenas ocasiones de cara a la puerta contraria incluso Forjas envió un balón al palo son catorce el palo los que estaba echando cuentas hace un rato

Voz 1375 36:50 en Amor a palos

Voz 0688 36:52 Luis que ha sumado el de este año sólo está por detrás del Barça del Madrid sea que desde luego no fortuna

Voz 1375 36:57 tremendo no les está sonriendo al al Deportivo

Voz 0688 37:00 hombre pues es innegable que al acabar el partido había cierto ambiente bueno pues de desazón de no haber sido capaces de llevarse esos tres puntos pero igual que durante el partido ha sido la afición la que ha llevado en volandas al equipo Riazor ha estado como nunca una muy buena entrada cerca de veinticinco mil espectadores y además sin chufa dijimos durante todo el partido bueno pues al acabar el encuentro eran los jugadores y el propio Clarence Seedorf los que básicamente se dedicaban a animar a los aficionados el discurso en sala de prensa es de que el Depor siga haciendo las cosas bien que era complicado vencer a un rival como él de Sevilla pero que sin embargo se sigue creyendo en que se puede conseguir lo que hasta hace bien poco era un auténtico milagro como es el jugador esos ocho puntos de diferencia que llevaba el Levante hasta

Voz 1670 37:43 la jornada pues ahora mismo es Acosta el Depor a cuatro días la salvado

Voz 1375 37:47 tiene a cuatro del Levante Levante tiene que jugar el jueves contra el Málaga ya está en directo a esta hora doce y siete Un futbolista del Deportivo La Coruña Lucas Pérez hola Lucas muy buenas

Voz 26 37:56 hola muy buenas noches cómo estás hombre

Voz 1263 37:59 bueno la verdad que un poco tristes por el por el partido porque pienso que el Sevilla ha hecho también previstos para para ello en la primera parte pues cola ventaja pero en la segunda parte estoy mucho mejor tuvimos varias ocasiones a nivel personal tuve varias y aquí no las podemos aprovechar a lo que dices Rato hacia que hubo equipos que está peleando por el ascenso que debe catorce palos pues eso también mucho hoy día normal pues que al final pues la gente pues se vaya un poco triste pero pienso que también se va contentos porque el equipo ha reaccionado piden una una posibilidad que no nosotros pues pues es lo que le queremos dar esperanzas a la afilió porque porque sabemos que podemos luchar hasta el final y estar ahí

Voz 1375 38:36 yo que estáis dando buena imagen pero también el otro día hablábamos con Clarence Seedorf unos decía nos está faltando un punto de suerte que en este punto de cuando tú estás ahí jugando te la vida eso también es importante y no sé si tú estás de acuerdo que no sé si por los palos si así porque no sé qué pero generar ocasiones estáis llegando pero ese punto de suerte

Voz 6 38:55 también es importante si a ver está claro generas ocasiones

Voz 1263 39:00 lo que sale por da igual que sea porque te la para el portero porque va al paro porque pasa cerca pues al cabo eso de una temporada doy tema muriendo pues abajo y es lo que esos partidos de toda la plantilla sabe nuestros errores todos nos hemos equivocado hemos tenido partidos muy malos humos perder para él con nosotros y últimamente casa donde merecíamos sacar algo más de uno de los puntos que hemos sacado

Voz 1375 39:25 el jueves juega en Levante Málaga y ahora mismo estáis a cuatro si gana al Levante el Málaga equipo matemáticamente de Segunda deberíais estar a siete puntos todavía lo ves es factible

Voz 1263 39:38 yo soy una persona muy optimista ganador ahí hasta el final voy voy a luchar aquí el primer año que llegué al Deportivo uno salvamos a última jornada ante el Barcelona cuando nadie daba nada

Voz 1375 39:47 con el empate a dos no en en el Camp Nou

Voz 1263 39:50 entonces pues lo que hay que hacer es seguir luchando nada más saber yo lo que no pienso se levanta un amigo lógicamente tienes que pensar pero que más pisos en nosotros en sacar tres puntos porque sino sino vamos a acabar los partidos por mucho que el lema Te pierdo puedo fallar no vamos a conseguir nada de eso y eso te iba bastante triste cuando la afición que sea volcaba dado ha dado ejemplo de de bueno de superación con toda la temporada que llevamos hacía convertido anima cosas apoyado triste por eso

Voz 1375 40:18 te sabes el calendario más o menos lo tienes claro el viernes jornada treinta y cuatro contra el Leganés en Butarque

Voz 6 40:25 luego recibís al Barça