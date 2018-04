Woody Allen con Maridos y mujeres y una historia de infidelidad

Voz 2 00:00 cuántas veces hemos pensado aquello de que la realidad supera a la ficción verdad lo sabemos bien los que empleamos la madrugada en hablarporhablar la ficción siempre siempre está inspirada en la realidad en este programa hemos pensado que de vez en cuando vamos a cruzar precisamente eso ficción irrealidad a través de sus testimonios Adriana Mourelos esta semana se ha fijado en la película maridos y mujeres de Woody Allen en la que un matrimonio sorprende a otro con el anuncio de su separación el pasado el impacto la pareja empieza a plantearse su propio matrimonio se basa en una relación realmente eso conflictos y frustraciones de dos parejas maduras y la reflexión sobre la insatisfacción perpetua que ocurrió cuando termine creció realmente con los años o la familiaridad fue la causa de que los cónyuges suspirar suspiran por otros amantes era la noción del amor cada vez más intenso un mito que no sabían inculcado como lo del orgasmo simultáneo la única vez que Rifkin y su mujer experimentaron un orgasmo simultáneo fue cuando el juez les dio el divorcio puede que en el fondo se tratara de no pedirle demasiado a la vida ante este salir a cenar tenemos que deciros basadas en la Copa Jackie saliesen que los pronósticos que hable alguien que yo no separa los haya hallarse es es no va en serio y yo no hemos discutido durante horas y horas y los pues creemos que es lo mejor de acuerdo es una broma abramos pavor es mucho importancia porque los dos esta porque si estamos estamos bien estamos sí sí sí sí sí no no lo lo lo los dos lo hemos discutido la hemos visto voy a poner que es un paso muy positivo para los pero pero como podéis no se romper este pocos ya tenéis dos hijos separados por ex empleados pero tenéis que ayudarnos por fin hemos tenido el valor de hacerlo cosa así pero si esto es de locos el otro sabes creo que la separación de Jackie salita afectado mucho creer es creéis que nosotros no se pararemos qué clase de pregunta es esa oye yo no me lo planteo Macarena Valencia buenas noches

Voz 5 02:49 buenas noches adelante quería comunicar al que llevaba treinta y cuatro heridos le filosofía hace cojo que ya habría de momento en ahí va una habitación te lo veo bien yo también fueron eh yo entiendo que se entiende una esta persona el ahora se arrepiente de todo ahora él me estaba logrando más ahora que me ha perdido totalmente ver todo el quiere volver conmigo yo les digo que no

Voz 6 03:39 si hay algo que quiero que yo que tengo con él pero si hay algo que me atrás como que no me deja Macarena pero entonces usted me contó

Voz 1274 03:47 quién le ha sido infiel usted le ha contado su pareja que le ha sido infiel

Voz 6 03:51 sí se lo dije y entonces decidieron separarse

Voz 5 03:55 mutuo acuerdo si se para mí mutó acuerdo yo lo que haga su vida decisivo con mujer mejor que yo que lo quiere además que yo ya me dije que no que no que no que no me quiere a mí que me quieren y que lo que yo no puedo yo sé que para mí que me tiene como una niña para evitar algún estado malo pero tiene podemos ver con él

Voz 1274 04:19 sí porque comparten la misma casa si se han separado

Voz 5 04:24 por qué no notamos legalmente separado porque él no tiene dónde ir no lo voy a echar ahí dentro de un momento me respeta

Voz 1274 04:41 así que están ustedes viviendo bajo el mismo techo en espera

Voz 6 04:44 de qué Macarena yo me quiero ir

Voz 5 04:49 pero tengo

Voz 6 04:52 lo que es el que me está más Ramos no se aquí yo no tengo un niño me y botiquín cuando yo y que vive con ustedes

Voz 5 05:01 niños sí sí sí ir a mí vamos persona cree que me bebí con ella pero quiero irme no quiero irme porque tengo miedo ya que ya que mis hijos lo miras no me que me entiendo tienen toda su razón yo tengo una niña de años ella me ha dicho a su padre había Nebrera a Málaga Ahora iba eran digo para mí era de veinticinco años que parece no osea ahí me pecera profana que se está metiendo la vida a mi ex marido me entiende lo cuenta mi marido esa persona está era que era de mi marido yo eso sí lo sabía hace tiempo

Voz 6 05:49 aquí sí que él me fue infiel

Voz 5 05:51 para mí pero no sabía que era una persona Mi Consuegra inquietar tercera persona está metiéndole bueno permitiendo lo conté mi haciéndolo

Voz 1274 06:02 como cemento momento Macarena disculpe usted lleva treinta y cuatro años casada o o vivió

Voz 6 06:07 xx xx xx con cuatro años de casada

Voz 1274 06:12 bueno veintisiete años casada y su marido le has sido infiel con su consuegra

Voz 5 06:18 se era se dice sí ya me lo niega

Voz 1274 06:23 entonces fue después cuando usted le fue infiel a su marido con un hombre

Voz 5 06:28 se hace come

Voz 6 06:31 o me algún fiel a sus hijos

Voz 1274 06:34 no tienen relación con usted porque no aceptan lo que ha hecho

Voz 5 06:38 no yo soy la mala yo soy una puta ir frito

Voz 1274 06:42 pero usted cuida de un nieto donde están los padres de su nieto

Voz 5 06:48 la madre se puede y en lo tenemos nosotros con el padre

Voz 1274 06:53 es decir que su todavía marido y usted cuidan del nieto y esta es la razón por la que usted no se va a vivir con esta persona de la que se ha enamorado Macarena y esta persona de la que se ha enamorado qué opina de que tenga usted un nieto que está criando nada nada

Voz 5 07:18 me quiere y él quiere que me quiera a mí nada te atrezzo nada está conozco hace unos años pero en Bergara llevo un mes con él me dediqué a ir entre veinticuatro años es soltera y casada con mi marido este chico me ha demostrado nadie montara lo mucho más que mi marido me entiendes dice técnicos a mi yo no sirvo era un mueble no me valoraba no me sacaba es esta base me tiene habitación viendo la tele otro día yo te lo día la sala no teníamos un diálogo yo les decía cuido donde llevaba a tener de él se reía de mí me decía a ti nadie te quiere a ver quitan blando Tito m blando yo se lo dije yo te lo decía no cuidarme

Voz 6 08:10 y qué va a hacer ustedes Macarena yo separarme yo no puedo estar con él lo tiene muy claro

Voz 5 08:19 yo lo tengo clarísimo yo lo que me tiene como una amiga para lo bonito lo malo tenso que no me tiro aquí vuelvo a poner pues tiene que yo me siento culpable es lo que yo hice a él yo no me lo merezco ni quiere un estoy hablando porque yo soy yo y la verdad es que algún chico me había enamorado y que yo fui yo la verdad que lo no hay algo que no me deja ir hacia él pero ya mi matrimonio viene de atrás no sentí haya nada podré y Ana yo para él como nadie yo mole no soy y quiero sentir el calor humano yo no quiero había cubierto realizando negaría no no pero que me atendiera me sacara que sea que te vamos a tomar un cortado pero no y ahora está entendamos de todo lo que no no no no quiero que eso tiene en cuenta dónde

Voz 1274 09:23 Macarena ver si recibió este de un buen consejo esta noche

Voz 5 09:27 vale pues nada pues está buenas noches