Voz 1727

00:00

muy buenos días dice Emmanuel Macron que las democracias europeas deben escuchar la cólera del pueblo para evitar que caigan en brazos de los populismos autoritarios en los países desarrollados avanzados la cólera no suele estallar de un día para otro con rentas per cápita por encima de los veinte mil dólares en España tenemos veintiséis mil nadie quiere grandes sobresaltos políticos de la noche a la mañana pero la cólera se acumula poco a poco cuando no se atisban horizontes la política se instala en la verdad y ahí estamos ese aviso de la cólera debería obligar a reflexionar a Mariano Rajoy la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue huyendo de su Master in no ha encontrado ya mejor manera de hacerlo que renunciar a un título que tiene bajo sospecha golpe de efecto tardío sin ningún efecto práctico no se sabe muy bien a qué renuncia Cifuentes lo que sí se sabe es la indignación el hartazgo la cólera que provoca una manera de actuar tan repetida en el PP primero negar la evidencia después esparcir basura alrededor y por último quizá la al borde de perder el poder entonces Lacy dejarla caer ir por el camino se llevan por delante lo que sea menester la dignidad y el respeto e instituciones como la presidencia regional o la universidad pública y la propia credibilidad de los políticos y cuando los políticos no son creíbles cualquier populista puede serlo ayer el Fondo Monetario Internacional incrementó la previsión de crecimiento de la economía española pero advirtió de que el mercado de trabajo sigue siendo muy desigual que se lo digan a los parados de larga duración y a los precarios ya advirtió también de nuestra deuda pública ayer también el Tribunal Constitucional le dijo al Gobierno que no puede vetar las iniciativas de la oposición en el Congreso como si tuviera mayoría absoluta porque no la tiene ayer en fin Europa escuchó atentamente a un presidente de la República francesa que ganó las elecciones sin un partido detrás por el descrédito de los partidos en su país avisos de la colega no faltan sólo faltan oídos dispuestos a escucharla Pepa Bueno