"Nos coaccionaron como si estuviésemos en una clínica veterinaria"

porque sinceramente yo suelo decir que mi madre murió dos veces porque debido a un error de diagnóstico anteriormente a este de linfomas el había diagnosticado un colegio carcinoma con una esperanza de vida muy corta de escasas semana no toda la mente pudimos hablar con ella tuvimos la oportunidad de poder hablar con ella de que era lo que ella quería después de la muerte hay cuáles eran sus intenciones de luchar día a día de hoy On que no tuvimos al final esa oportunidad de poder despedir no aquel error médico sí que nos permitió pues por lo menos tener claro qué era lo que había hace ya

Voz 0155

00:52

nosotros tuvimos a diversas justificaciones en un primer lugar cuando nosotros entramos en medicina intensiva dos horas después de que mi madre sea ingresada con el documento en la mano la médico de guardia nos dice que ese documento allí no se va a aplicar entiende que ese documento no es de aplicación en ese departamento al unos pone también el ejemplo de urgencia lo dice que ese documento pues bueno tienen una función muy básica para enfermedad dejó para situaciones que están muy clara en el en ese primer momento a nosotros no nos enfrentamos al médico porque entendemos que madre acaba de entrar en esa situación ya habría que esperar un poco es segundo día pues en primer nos dicen que que hay un problema de etimología verdad formulado tienen razón es que el documento establece entre los conceptos reversible irreversible curable incurable en este caso el caso del linfoma de mi madre estaba catalogado como tratable yo quise poner un ejemplo al médico en este sentido ya es el siguiente sirve dentro de un servicio de urgencia debido al tratamiento que tienen que hacer yo voy a salir de allí con una con la necesidad de insulina con una enfermedad eso es una enfermedad intratable entonces qué significa que en este caso no se aplicaría mi madre estaba por salir de la situación de ese departamento de reanimación con una secuela catastrófica había quedado ciega estaba amarrada a la cama como decía la compañera tenía unas diálisis que ya básicamente los médicos habían confirmado que era probablemente de por vida en Mi madre estaba tratado con Nora adrenalina lo que le provocaba que tanto los dedos de las manos como de los pies un poco ríe poco riego sanguíneo con lo cual ya existía riego incluso de amputación con lo cual entendemos que no se aplicó por un lado voluntad no hubo tanta por otro lado no vivo abocados a una coacción por parte del equipo médico en el cual se nos de coaccionar va directamente en el que se decía como si estuviésemos en una clínica veterinaria perdón por la expresión Jean si queremos cedamos a su madre sabemos que está sufriendo porque la tenían sin calmante sin sedantes durante esos días pero a lo mejor le está quitando la oportunidad de vivir a ver el documento éste establece una autonomía en este documento no está tipificado en ningún momento que nadie de su familia tengan la capacidad de tomar esa decisión sin embargo los médicos en ningún momento quisieron aceptar esa decisión como suya propia isla pusieron en la espalda de la familia