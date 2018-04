Bardem&Allen

acciones que espero que no se considera excesivamente contra corrientes ni muchísimo menos esa expresión que últimamente legitima cualquier conducta de es la de ser políticamente incorrecto no me lo parece espero que no sea así veremos lo que son las declaraciones de alguien bastante sensato lleno de sentido común que sobre todo has sabido distinguir el movimiento Mi tú de de otro movimiento esté ya más populista este un puramente populista perdón y además justiciero que fue el que ese subió el actor Timothy le sala Met no sé si lo recuerdas el dijo que donaría el dinero cobrado en la última película de Woody Allen allí y que no volvería a trabajar con él bueno la diferencia entre Bardem y es que hay es la misma que hay entre un actor respetado y un actor que quiere hacerse respetar a toda costa cualquier

Voz 1389

01:27

el también dice que no se siente alguien capaz de decidir si alguien es culpable o no es decir yo creo que aquí está el quid de la cuestión él no tiene ese poder que sí ha tenido Salah Mejri que se han tenido otros profesionales por ejemplo como Michael Caine Cain dijo que no volvería a trabajar con Allen porque tiene opiniones muy contundentes respecto a la pedofilia como todos efectivamente a mí me da la impresión primero de que no sabe de lo que se le acusa Allen pero en cualquier caso todos tenemos opiniones contundentes contra la pedofilia iguales de contundentes sobre quiénes deben ejercer la justicia y sobre la presunción de inocencia más que nada para evitar algo es muy delicado para no distinguir entre las acusaciones de quiénes nos caen bien no nos cae mal decidir no son inocentes o culpables o peor aún quiénes caiga mal o bien a otro