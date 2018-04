Rafael Hernando: "La ilegalidad la ha cometido la universidad, no Cifuentes"

Voz 1727 00:00 Rafael Hernando buenos días

Voz 1769 00:02 los días Pepa hablamos con el portavoz parlamentario

Voz 1727 00:05 Partido Popular el Tribunal Constitucional tiene siempre razón a veces se equivoca

Voz 1769 00:09 bueno el Tribunal Constitucional emite su sentencia si lo que tenemos que hacer entre todos vetarla o no en este caso por primera vez sobre un asunto que es relevante que sea ejercido por parte de todos los gobiernos como es el veto a aquellas iniciativas de la oposición según las cuales según el criterio del Gobierno hasta ahora pues siempre eso provocaba variaciones en los presupuestos por lo tanto pues dado que la Constitución marca esa capacidad por parte del Gobierno de vetar a los presupuestos bajo las iniciativas legislativas que afectan a presupuestar ya aprobado por la Cámara pues estamos sencillamente ante una aclaración por parte del Tribunal Constitucional en el que dice que el Gobierno tiene que justificar adecuadamente que afecta efectivamente a ese presupuesto yo espero que el Gobierno a partir de ahora pues extreme aún más Sotelo y por lo tanto justifique mejor esos vetos

Voz 1727 01:05 han abusado del vetó para gobernar como si tuviera mayoría absoluta

Voz 1769 01:09 pues no mire no porque evidentemente la mayoría de las ocasiones en las que se ha planteado en veto era clarísimo el palmario que si afectaba a temas presupuestarios y no cuando hay iniciativas legislativas yo creo que debería por parte de la oposición de justificase también con una memoria económica el problema es que cuando el Gobierno presenta una iniciativa requiere evidentemente una justificación económica y sin embargo nuestro reglamento de la Cámara no en el Senado pero sí en el Congreso acepta la presentación de iniciativas sin tener que justificar el coste de las mismas claro imagínese usted iniciativas legislativas en las que por ejemplo pues hemos visto que se pretendían subir pues las pensiones por parte de una formación política con un coste que ni tan siquiera estaba calculado pues eso me parece que no tiene sentido es lógico que haya vetos porque así lo reconoce nuestra Constitución

Voz 1727 02:11 a las nueve habló con Andoni Ortuzar cómo calificaría usted la actitud del PNV en la tramitación de los Presupuestos en la negociación hasta ahora

Voz 1769 02:19 bueno bueno yo lo que desearían sencillamente es alcanzar un acuerdo creo que son unos presupuestos muy importante

Voz 1727 02:25 eso lo le eso no sé que quiero le pregunto cómo califica la actitud del PNV

Voz 1769 02:30 bueno mire pues yo respeto al Partido Nacionalista Vasco lo que desearía el sencillamente pues que alcanzamos un acuerdo creo que hay medio millón de empleos en juego en nuestros presupuestos que está en juego subirles las pensiones a las mayores un tres por ciento especialmente las pensiones de las mayores que menos pensión tiene las más bajas también a las siglas claro que es un buen presupuesto también para el País Vasco porque contempla ayudas a la industria vasca creo que es un buen presupuesto también para los funcionarios en el País Vasco es un buen presupuesto para los autónomos vascos y para el resto de españoles por tanto yo creo que es un presupuesto que debería de apoyar a mí me hubiera gustado haber podido acordar este presupuesto y negocia este presupuesto no sólo con el IV también con el Partido Socialista que transformaciones políticas sin embargo hay gente que todavía sigue instalado en el no es no ir sin justificar Por otra parte las razones reales de esa oposición al presupuesto que insisto es el presupuesto más social de la historia de España es el que más gasto social aplica eh con ayudas pues creo que a todos los sectores sociales desde los jóvenes hasta los más mayores pasando por las familias y creo que sería bueno que el PNV eh pues aprobará ya apoyará unos presupuestos como estos

Voz 1727 03:46 diría que ha sido leal el PNV con el PP con el Gobierno en esta negociación

Voz 1769 03:51 bueno yo no hago valoraciones de lealtad lo que le pide a todo el mundo es sencillamente hay que reflexione no y creo que es bueno que España tenga un presupuesto para seguir por la senda de crecimiento y creación de empleo que es lo que ha permitido en estos últimos cuatro años quedar más de dos millones y medio de empleos creo que eso ser positivo para el conjunto de los españoles y creo que sería bueno que muchas formaciones políticas pues sin que incluye el PNV superaran sus recelos pudieran apoyar invitan

Voz 1727 04:19 luchar conmigo estas palabras de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid

Voz 1 04:23 lo defendido de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho

Voz 1727 04:34 usted se cree que Cristina Cifuentes defendió su trabajo fin de máster el doce de julio del dos mil doce de forma presencial

Voz 1769 04:39 pues mire yo tengo porque duda de las palabras de la presidenta es evidente que estamos ante un paso en el que ella ha pedido perdón a te disculpas es evidente que la Universidad pues la concedió ese máster en unas situación que no es la que aplica o en unas condiciones que no son las que aplica normalmente a resto de las personas que participan en su equipo de títulos pero yo lo que pediría aquí en este caso Pepa sencillamente es que todos apliquemos el mismo rasero con la todos yo tengo un acuerdo firmado con Ciudadanos para apartar a los cargos políticos sino unas eh termina a las condiciones que es cuando se ha producido la imputación formal y esto es lo que yo le pido a ciudadanos que respete respete el acuerdo que ha firmado con el Partido Popular ahora bien ya le digo ella otros casos en los que hemos visto que no es que le hayan dado un título hubo otro de máster para ejercer una la profesión sino que ha habido gente que directamente ha falsificado en su currículum y ha dicho que eran y que tenían profesiones ya de forma falsa que tenían títulos que habilitaba para ejercicio de protección en ese caso el señor Cantó que decía que era

Voz 2 05:50 line el escuchamos

Voz 1769 05:53 de de Madrid pidió que Nicky

Voz 1727 05:55 imitan Toni Cantó José Manuel Franco y Cristina Cifuentes debe dimitir

Voz 1769 06:01 bueno mire usted señor Franco insisto dijo que era matemático y ese es un título habilitante para el ejercicio de una profesión que está sometida al control además de un colegio especializado en ella actual decir matemáticos lo mismo cuando uno dice que es pedagogo es un título habilitante para el ejercicio de una profesión en el caso de la señora Cifuentes mire es un es un máster que es un título en su caso que no la habilita o no le permite o no leerá un título para ejercer ningún tipo de profesión

Voz 1727 06:32 aunque haya mentido

Voz 1769 06:35 te disculpas ya pidió disculpas ha renunciado al master pero insiste yo creo que hay que aplicar el mismo criterio a los demás y enseñar tanto es que

Voz 1727 06:44 cuando tenga aquí en el plan de aquí al señor canto y a José Manuel Franco le preguntaré pero le pregunto por Cifuentes por resumió usted

Voz 2 06:51 todos usted me que dimitir uno no Silvia tenía la dimisión señor Cantó yo me vuelvo a repetir reflexione ya reflexione sobre

Voz 1769 07:00 si el señor Cantó puede seguir siendo el presidente en el Congreso de los diputados de la Comisión sobre regeneración democrática un señor que ha falsificado insisto su título acreditativo que es el que le permite ejercer una profesión no es pedagogo en este caso que está sometido insisto a un control llegan unos baremos determinará si no es algo él lo ha reconocido que yo digo oiga mire usted sí usted conmigo ha firmado un acuerdo en unas condiciones para apartar a los políticos pero por otro lado usted está firmado con el Partido Socialista otro acuerdo en el que dice que si alguien falsifican currículum tiene que dimitir lo que yo le pregunto se tiene usted que aplicar la medicina que usted receta los demás estará no

Voz 1727 07:41 es porque está hablando está hablando conmigo a Rafael Hernando podemos podemos hablar de Cristina Cifuentes vaya usted cree que Cifuentes teniéndolo lo usted quiere usted cree que Cifuentes defendió el trabajo fin de máster ante el tribunal el dos de julio del dos mil doce

Voz 1769 07:57 pues mire yo no lo sé porque yo no estaba allí solo faltaría que yo hubiera estado en el tribunal mire yo no sé si lo ha defendido y ha dicho que si yo no tengo nada más que decir no lo sé

Voz 1727 08:07 entonces cree que mintieron las profesoras que dicen que su firma fue falsificada

Voz 1769 08:11 pero pero mire usted es que las profesoras que han dicho que sufría fue falsificada se refieren a un certificado que ha dado la universidad con posterioridad justificando ese máster por lo tanto a ver si no mezclamos porque entonces vamos a perder en Marte

Voz 1727 08:27 la mentira le parece suficiente

Voz 1769 08:29 claro que esto es lo que han certificado esas profesoras que no firmaron ese certificado que le han dado a la señora Cifuentes es verdad que ese certificado es evidente que es falso pero es el certificado no perdóname si no es no es un certificado que demuestre lo que usted sostiene sino sencillamente que ahora se les mandó un certificado por parte de la universidad quedan certificados falsos a mi me parece que quién ha cometido aquí si se ha cometido alguna ilegalidad que parece que sí es la universidad

Voz 1727 09:01 además señor señor Hernando bueno aclarar para que para aclarar si usted separa la defensa presencial el dos de julio del dos mil doce de ese certificado donde están los profesores que efectivamente examinaron a Cristina Cifuentes que no han levantado la manía han dicho no lo estén

Voz 1769 09:19 cuando usted pensó preguntando usted con un asunto relativo a una universidad que yo desconozco si es que yo no soy el proceso que es la universidad miel rector

Voz 2 09:27 el momento más detallado

Voz 1769 09:30 desde que usted no me gustan a mí si yo estaba allí oiga yo no estaba allí no no sé qué quiere que le

Voz 1727 09:36 me lo pregunto sobre su estoy Cristina Cifuentes

Voz 1769 09:38 cree la fe yo tengo que mire yo yo tengo que creer a la gente en principio pero usted que está dando por hecho o alegando unas pruebas que no tiene nada que ver con el hecho de que ellas inspira hiciera la presencia o tuvieron la pero sentido la universidad ese día insisto entonces mire yo lo que digo es lo único que les pido a todos los medios de comunicación y a todas las personas que creo que son sensatas y usted lo es sencillamente que intentemos con él es una barrera o una vara de medir que se cuál para todos e insisto no es lo mismo recibir un máster en unas condiciones preferenciales que es el caso que analizamos de las señoras diferentes como que una persona en el Congreso de los Diputados Nos diga que tiene un título acreditativo que tiene unas condiciones unos cursos y que habilita a ejercer una profesión en este caso de pedagogo vale cuando no lo tienen esto es lo que yo digo que por lo tanto todos los te piden osea aplican unas leyes a los demás en las apliquen así mismo su propia medicina esto es lo que yo porque sí

Voz 2 10:41 sí está claro es simplemente esta aclaren de esta que les optan sobre

Voz 1727 10:46 clarísimo lo que pide que vela sino que lo que le aplica toma a Tomás Burgos que dijo que era médico nada menos que médico y que que no lo era

Voz 1769 10:54 pues mide el señor Burgos dijo que tenía estudios en Medicina llene cirugía yo pues pues qué quiere que le diga yo cada uno tiene que valorar qué es lo que hace y cometer los errores que cometa pero insisto me acuerdo con Ciudadanos es un acuerdo que eso claro que hay cargos públicos que deben de ser apartados en determinadas condiciones hicieron órganos tiene sin embargo con otra formación la política que es con el Partido Socialista otro acuerdo también firmado en el Congreso de los Diputados que dice que si alguien falsea el currículum tiene que irse fuera y esto es lo que yo digo que el Partido Socialista que tienen gente que falsificaron su currículum Iker ciudadanos que tiene gente que falsificaba su currículum también el señor que ha ejercido de abogado sincera abogado tenso es intrusismo y por lo tanto delito verdad si se aplicara ellos el cuento esto es lo único que yo pregunto nada más dice el señor Cantó estaba milita

Voz 1727 11:50 ha quedado claro pues seguimos hablando seguimos hablando el señor canto en otro momento seguiremos hablando ya ya seguimos hablando el señor canto en otro bonito ha quedado clarísima la posición del Partido Popular y la suya señor Hernando le agradezco que lo haya