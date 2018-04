Andoni Ortuzar: “Nuestro apoyo a los presupuestos depende de la posición del gobierno español ante un próximo panorama político en Cataluña”

Voz 1727 00:00 y con Andoni Ortuzar presidente del PNV buenos días según el buenos días y bienvenido que se siente cuando sus escaños en el Congreso son determinantes tan determinantes que están los presupuestos generales del Estado a la espera de que decidan si los apoya o no

Voz 0156 00:14 bueno pero bueno algo pasa yo soy de letras pero las matemáticas son una ciencia exacta se suele decir nosotros somos decir somos cinco de trescientos cincuenta pues ya ven por lo tanto no sólo hay que mirar a estos cinco humildes e parlamentarios y parlamentarias vascas ahí hay otros trescientos cuarenta y cinco que también están por ahí y que y que se podría mover

Voz 1727 00:38 parece que no el viernes termina el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de sus presupuestos es pasado mañana van a presentar enmienda a la totalidad

Voz 0156 00:46 pues lo decidiremos mañana de todas maneras yo creo que la el hecho determinante no es si presentamos uno presentamos enmienda a la totalidad sino la votación caía el día veintiséis creó jueves el jueves próximo de mañana en una semana que es cuando se tomará la decisión esos trescientos cincuenta mujeres y hombres diputados va la toma la decisión de si se devuelven las cuentas sonó o sea que hay una semana todavía política unas semanas muchísimo

Voz 1727 01:14 de pasar en esa semana para que haga lo que haga este viernes el PNV presenta o no enmienda a la totalidad pueda votar la de otro grupo que si la presente que puede pasar en esta semana ha dicho es de es mucho tiempo una sábana

Voz 0156 01:25 bueno nosotros hemos planteado estos presupuestos son algo más que unos presupuestos y no lo decimos nosotros se ha situado así que tanto los partida el partido que apoya al Gobierno como los partidos que son la oposición han situado estos presupuestos como una especie de prueba del algodón sobre el futuro político del Estado español no sí si hay presupuestos parece que la legislatura podría continuar si no hay presupuestos parece que la legislatura podría tener un final más abrupto no hacer descargar toda esa responsabilidad sobre un Partido Nacionalista Vasco pues entenderá que para nosotros es incómodo de que no es que queramos sacudirse el polvo del camino porque no nos corresponde a nosotros nadie puede pretender echar la mochila de del futuro político de España sobre la espalda del del PNV eso como una primera consideración pero ya que estos presupuestos son algo más que unos presupuestos que nosotros hemos hecho una un análisis sobre la situación política española y la catalana sobre el ciento cincuenta y cinco que para nosotros es un hecho muy grave doloroso que no lo entendemos nosotros somos un partido institucional somos un partido de gobierno son su Partido Nacionalista Vasco el ciento cincuenta y cinco de Cataluña lo hemos vivido como una agresión a nosotros también porque lo que se ha aplicado allí porque no se no lo aplicarán nosotros yo creo que una medida tan extrema tenía que haber sido eh no utilizada teníamos que haber hecho otras cosas para llegar y no estoy poniendo a nadie ni bueno y malo he tendríamos que haber hecho otras cosas para no tener que llegar a ese extremo claro nosotros hemos dicho que nosotros con el ciento el ciento cincuenta y cinco no nos gusta o no pues tenemos una semana nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que las cosas funcionen para que haya estabilidad para que se vayan buscando soluciones políticas a problemas de conflictos políticos todo aquello que acerque la desaparición del ciento cincuenta y cinco va a ser bien valorado por nuestra parte lo que se aleje o haga perdura el ciento cincuenta y cinco pues va a ser censurado por nuestra parte

Voz 1727 03:47 ciento cincuenta y cinco depende de que haya gobierno en Cataluña y eso

Voz 0156 03:50 hasta ganar el Gobierno de España en manos de los grupos independentistas que tienen que presenta este dato que pueda asumir eso eso es así pero también es verdad no me estoy refiriendo exclusivamente al Gobierno ni principalmente al Gobierno pero estamos viendo que en todos estos tiempos llevamos ya dos meses y pico montando una conformación de gobierno siempre ha habido siempre ha habido interferencias a ese proceso y las estamos bien hoy están declarando eh representantes políticos catalanes que están presos ir van hoy al Tribunal Supremo a declarar eso es una anomalía en un Estado democrático yo sé que esto es duro decirlo porque hay un ámbito y una creencia política en el Estado español de que los catalán les han ido demasiado lejos porque ha habido un desafío al Estado ya ya pero es que esto es una anomalía eh no quiere hablar de lo que ya hemos hablado Andoni Ortuzar pero la anomalía principal se produjo el seis y siete de septiembre cuando desde un Parlamento autonómico que representa

Voz 1727 04:54 el Estado español Se aprueba una ley que rompe el marco

Voz 0156 04:57 constitucional no eximirá Éramos un poquito más atrás que pasó con el Estatut con el cepillado la la la sentencia del Constitucional a yo creo que depende de dónde se empieza a contar esta esta historia le los culpables no más culpables somos los culpables son diferentes pero bueno vamos a ponernos al día de hoy pasar de aquí a una semana que se votan las enmiendas de totalidad para que el PNV cambie de posición porque porque que haya gobierno en Cataluña el Levante el ciento cincuenta y cinco ahora mismo depende dar un candidato que pueda hacerlo cree que lo van a hacer que van a presentar un candidato pues que no tenga otros escuela cambiarles nosotros esperamos que si nosotros queremos y lo percibimos en los partidos catalanes la necesidad de tener cuanto antes un gobierno y creo que es bueno porque la Generalitat tiene que estar en manos catalanas legítimamente y democráticamente elegidas habido unas elecciones el XXI edición hombre podrá gustar los resultados a unos y otros pero son los resultados que no es la radiografía de de Cataluña es la que es entonces vamos a intentar que eso sea así que no haya obstáculos que haya gestos políticos que reactiven la política y no la judicialización estamos en la época se suele es decir que que la política es palo y zanahoria ha llegado el momento de la zanahoria me voy a retirar de guardar el palo porque porque quiero escuchar con precisión la respuesta usted cree que los partidos independentistas van a presentar un candidato a la presidencia de la Generalitat que esté libre de carga judicial en este momento yo creo que sí yo creo que lo van a hacer antes del día veintidós de mayo que es el momento en el que expiran las expira el plazo para la convocatoria de unas nuevas elecciones y eso no sucede pero pero repito para que eso suceda hay que facilitar las cosas y hay que allanar caminos no hay que poner obstáculos hasta el momento se han puesto más obstáculos que se hayan volcánica camino que queremos queremos otros que se que haya gestos políticos que ayuden a que eso se produzca políticamente perjudicial para nosotros sí creemos en la

Voz 1 07:18 di de separación de poderes de la división

Voz 1727 07:21 el límite para que eso ocurra no se convoquen nuevas elecciones en Cataluña es el veintidós de mayo y las enmiendas a la totalidad se vota en la semana próxima hemos de entender que el PNV confía en que es el Levante el ciento cincuenta y cinco y por lo tanto no votará las enmiendas a la totalidad

Voz 0156 07:37 bueno eso es mucho suponer necesitamos saber por parte del del gobierno español cuál es su posición ante el panorama ante un próximo panorama político en Cataluña

Voz 1727 07:52 año habla con el Gobierno con Rajoy habitualmente con Cospedal que es la secretaria general con quién es la interlocución no

Voz 0156 07:58 yo la interlocución la tengo con el presidente Rajoy tengo una relación más que correcta con él es verdad que en los últimos tiempos no hemos hablado porque yo creo que es de agradecer el respeto que la tenido ahora a nuestra posición para que nadie pensara que estábamos negociando por debajo que es lo que todo el mundo cree que estamos haciendo a día de hoy no ha habido ninguna conversación sobre los presupuestos del dos mil dieciocho

Voz 1727 08:25 tiene contacto ha tenido recientemente con los líderes independentistas catalanes

Voz 0156 08:29 es bueno nosotros buenos contactos muy frecuentes con muy muy frecuentes con el partido con el de Cat que es nuestro partido vamos a decir homólogo en en Cataluña pero también tenemos una relación muy fluida con con Esquerra Republicana Junts per Catalunya hay pues también con con con el precio tiempos de Mon no porque él ha vivido vive una situación compleja en en Berlín otra anomalía enorme pero sí con con Cataluña también

Voz 1727 08:59 si finalmente se levanta el ciento cincuenta y cinco en el Senado porque el gobierno en Cataluña ustedes

Voz 0156 09:06 a apoyarían estos personal

Voz 1727 09:08 estos esa es la única condición

Voz 0156 09:10 no tendríamos que negociarlos entonces claro pero también es verdad que se han diseñado está diseñado un calendario de plazos fue la presentación de enmiendas etcétera que hace con muy extremadamente difícil las negociaciones eh yo creo que a veces uno se lleva las manos a la cabeza de cómo no Nos nos ponemos nosotros mismos

Voz 1727 09:32 limitaciones trompos así eh

Voz 0156 09:35 yo obstáculos porno dilatar un poco más

Voz 1727 09:38 sobre todo porque votarían conciudadanos parece que Ciudadanos de momento de momento al menos mantiene el apoyo a las cuentas públicas se podría dar la situación de que los presupuestos salgan adelante con el voto del PP de Ciudadanos del PNV dos partidos que por lo demás no suelen llevarse muy bien no mono o más bien muy mal

Voz 0156 09:56 sí pero bueno el el los presupuestos resultantes y es que seguir a esa situación Isis que hubiera una posibilidad de negociación debieran de contener suficiente eh es bondades para que para Euskadi en general eh para que nosotros diéramos el el sí claro

Voz 1727 10:17 con Albert Rivera habla

Voz 0156 10:19 ha hablado nunca si sí sí he estado dos o tres veces con él he coincidido en algunos foros europeos y en Bruselas pero no no no pasa de dos dedos palabras de cortesía no

Voz 1727 10:32 qué interpretación AC el ascenso de Ciudadanos en Cataluña que ya es una realidad partido más votado

Voz 0156 10:38 en lo de Cataluña lo puedo entender demoscópica mente sociológicamente porque al final ellos fueron supieron convertirse en el en el referente más combativo e ir más nítido contra el proceso no me preocupa más Si creo que que es de un mayor calado e la supuesto ascenso que parece que está teniendo en en el Estado español

Voz 1727 11:04 en todas las encuestas e todas las encuestas registran esa subida de Ciudadanos porque le preocupa

Voz 0156 11:10 porque creo que tiene una visión estrecha de España incompatible con la pluralidad que suponemos los demás no le gustamos los los vascos no les gustamos los catalanes o le gusta alguien que no sea

Voz 1727 11:25 formación afirmación genérica muy buenos

Voz 0156 11:28 pero los catalanes los vascos sí porque en el caso de los catalanes los en el caso de los vascos sí sí hay una cosa en Euskadi que nos une a todos derechas izquierdas nacionalistas no nacionalistas etcétera es nuestro son nuestros derechos históricos la formalidad el concierto económico uno pues Rivera y su partido se lo quieren cargar ínfima está mintiendo diciendo que eso es un privilegio que somos insolidarios eso es mentira es falso no somos nadie nos acepta el reto de debatir sobre ese tema pero se dice y claro eso son mensaje que cala fácil en en en una España que está pasándolo mal que que que que tienen necesidades y temida los ah pues fueran más solidarios si éstos no tuvieran el concierto creo si los problemas de España se arreglarán con el Concierto vasco pero no engañemos a la gente porque no es así entonces no le gustamos no les gusta lo que está al alba Rivera no gusta a la Constitución española actual porque los derechos históricos están amparados por la Constitución española el Concierto económico vasco está amparado el Estatuto de Autonomía de Cataluña está amparado por por la Constitución nuestro Estatuto también es inamovible lo quiere decir

Voz 1727 12:47 pero sabe que la Constitución se puede abrir en canal lo dijo el Constitucional plantearse la Almudena

Voz 0156 12:53 bien pero entonces cuando eso lo decimos los nacionalistas Se nos censura eso cuando los nacionalistas decimos hay que cambiar la Constitución pero justo en sentido contrario para que se reconozcan los hechos la plurinacionalidad del Estado español para entonces para eso no vale abrió la Constitución para para abrirla para dar un cerrojazo sí hombre eso es lo que nosotros no no nos gusta y le tenemos miedo y lo vamos a combatir

Voz 1727 13:22 me gustaría conocer su reflexión sobre la paradoja de que el PP da la impresión de ser un partido quemado casi en descomposición aunque habrá que ver qué pasa finalmente cuando se convoquen elecciones porque es un partido con mucha implantación no pero la ir la herencia que deja la crisis territorial la evidencia lo que deja la crisis catalana es un giro a la derecha de toda España conciudadanos como alternativa a no tengo como complemento ya veremos cómo queda no puede su reflexión sobre esta realidad porque los españoles votan a quien quieren dicen

Voz 0156 13:50 eso sí votar eso usted habla de la del PP pero también hablaría de la Izquierda nosotros hemos históricamente hemos tenido más vinculación con la izquierda española que con la derecha pues por las razones de la historia los bandos del XXXVI etcétera no a mí me da mucha pena la situación de de la izquierda española porque vive en un cainismo que le hace ser que ahora a la izquierda española no sea la alternativa es un drama ya que la alternativa al PP en España sea una opción más de derechas más centralista más dura más de palo que de zanahoria y que no sea la la izquierda es preocupante la izquierdas españolas lo tiene que mirar porque esta era la ocasión para para volver en aquella alternancia a los que también no es sólo el PP yo creo que la izquierda española también está en en una crisis de identidad en una por lo menos una crisis de organización pues te sabes

Voz 1727 14:57 quién analiza que lo que está castigando a la izquierda en este momento es su comprensión histórica con el nacionalismo periférico

Voz 0156 15:04 jo pues pues no no no vaya análisis porque el Partido Socialista cuando ha gobernado ha sido tan duro con los nacionalismos como el Partido Popular no no ha habido épocas pequeño días en en la en en en los mandatos de Felipe González tiene letras Rodríguez Zapatero que hemos tenido una relación más o menos fluida siempre que han estado en minoría cuando han tenido mayorías absolutas el Partido Socialista ha sido duro con con ha sido un partido español de centro del centro de España no que veía el Estado desde Madrid no no creo que se pueda decir eso a pasar esa factura al Apoel bueno nosotros no los no lo hemos sentido como como una amistad no con una relación de comprensión

Voz 1727 15:50 por qué se siente más cómodo creo entenderlo se sentiría más cómodo con un gobierno de centro izquierda que con un gobierno de centro derecha que ideológicamente es más próximo a los pies

Voz 1 16:00 soldados que el PNV bueno eso es ese sambenito de que somos de centro derecha es fácilmente

Voz 0156 16:06 batible nosotros probablemente son probablemente seremos el partido que aplica en política real en políticas públicas el modelo más socialdemócrata que hay en Europa muy también acepto debate sobre esta cuestión no si usted Euskadi se va a encontrar con que tenemos una política social que no tiene nada que envidiar a los los países nórdicos de de Europa no por lo tanto eso es ah pero no es ya con quién no sentiría muchos más a gusto sino quién nos niega un un gobierno que viniera de la mano de ciudadanos niega el hecho niega nuestra propia existencia si usted escucha Rivera lo primero que dice es que quiere acabar con los nacionalistas porque quiere acabar yo no quiero acabar con él no podemos coexistir no podemos discutir no podemos acordar au sino acordamos que cada uno represente lo que tiene que representar en armonía porque ese negacionismo que eso es lo que nos viene a nosotros entenderá que no nos guste que eso venga o no ya ha respondido a cuál es su reto

Voz 1727 17:17 versión sobre la paradoja de que el el un PP tan quemado una crisis territorial de las dimensiones que que estamos sufriendo en este momento deje como resultado un giro a la derecha es suelo por los efectos de la izquierda

Voz 0156 17:30 no no no también porque salimos eh de una crisis económica que que nos ha hecho probablemente a todos globalmente más egoístas e más conservadores de lo que de lo que tenemos no lo estamos viendo en toda Europa desgraciadamente no no es un fenómeno exclusivamente español hay hay movimientos duros en todo el mundo no de derechización de eh no no digo no no que no se una intérprete que estos va dirigido a España ninguno de los partidos pero de autoritarismo de post populismos peligrosos lo estamos viendo contarán con Putin en las elecciones italianas recientes vimos que situación se género en en en en Francia también no y la reacción de Macron pero que que no es un fenómeno solo aislado al Estado luego no me quiero escapar yo creo que el Partido Popular como todos los partidos hay momentos en que se tiene que regenerar todos los partidos nos tenemos que regenerar cambiar eh no me refiero sólo a personas sino también modos de hacer modos de relacionarse con este momento yo creo que sí yo creo que sí en nosotros el PNV ha pasado por esas esos momentos si no hemos tenido escisiones y hemos tenido crisis internas no les estoy dando lecciones a nadie más que las experiencias vividas y cree que a pesar de ese momento de desmoronamiento que parece que hay

Voz 1727 18:58 censo que se ve en el partido en el Gobierno

Voz 0156 19:01 cree que a pesar de eso es bueno terminar esta legislatura con este partido si la legislatura va a servir para abrir etapas de diálogo para abrir nuevos escenarios no que luego la ciudadanía nos pondrá cada uno en nuestro sitio si si va a ser para mantener o para profundizar en esta agonía pues casino pero nosotros apostaría por mantener la legislatura tenemos problemas está el tema de Cataluña al que darle en vías de solución tenemos una recuperación económica todavía dudas esta antigua incipiente hay que hablar del modelo territorial tenemos yo creo que hay que darle tiempo la política está lo que llevamos de legislatura ha sido la antipolítica si esta segunda parte de la legislatura sirviera para hacer política desde luego el PNV estaría dispuesto dos cosas concretas es un placer hablar siempre con

Voz 1727 19:57 señor Ortuzar incluso vamos a la general dos cosas muy concretas me ha dicho sí y en fin si la situación en Cataluña se normaliza porque hay un gobierno que pueda gobernar es decir si los independentistas presentan un candidato ahora mismo que no tenga ninguna carga judicial pendiente bueno se plantearían negociar los presupuestos que negociaría transferencias más dinero que tienen pendientes

Voz 0156 20:22 pues es que claro como no hemos empezado a negociar y hay muy poco espacio porque las enmiendas parciales las tenemos que presentar el día veintisiete en enero tienen pensado si si pensado sí pero hay que pero este proceso no es fáciles las cosas para hacerlas no nos gusta hacer las cosas bien pues tenemos en presupuestos hay cosas que cambiar en estos presupuestos hay cosas que se pueden cambiar y que podrían cambiar vamos a negociar y luego nosotros en esos son bastante transparentes nosotros queremos que que hay cosas en en el desarrollo autonómico que que es incomprensible que no estén en manos vascas ya porque tenían que ver lo estaba hace muchos años ibamos a sufrir todavía el jueves pasado el Parlamento vasco otorgó seis meses de plazo al Gobierno español para darnos un plan de desarrollo está el cierre con con las competencias pendientes del Estatuto ahora si era prisiones bueno hay muchas cosas presiones pero la gestión económica y social hay temas de infraestructuras de de Transportes de seguro de banca etcétera no hay bastantes materias

Voz 1727 21:29 pendientes todavía de negociar en el supuesto de que se negó

Voz 0156 21:31 pero eso lo tiene que hacer el Gobierno vasco no el PNV ha pero bueno en fin grande te yo pregúntele usted usted no yo

Voz 1 21:41 me diga que tiene más tesoros hoy literatura soy

Voz 0156 21:44 diferenciado Cabo borracho de la Universidad del País Vasco en Ciencias de la Información Rama Periodismo enough no no necesita aún más tampoco es la vida eh para para llegar donde he llegado

Voz 1727 21:56 se crea Cifuentes no se puede sostener un cargo institucional a una persona que no clara documentalmente una mentira

Voz 0156 22:04 yo no no no no es difícil no sé el cien por cien de la verdad porque hay dos versiones tan diametralmente opuestas pero el tufillo queda no es bueno no es bueno yo creo que estas cosas de en esto los políticos hoy la gente que está en la cosa pública tiene que ser en plan no solo tiene que ser lo tiene que para hacerlo y no sé si lo es pero parecerlo en este momento no yo creo que hay que actuar hay que actuar yo yo yo ya me habría ido