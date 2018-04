Entre Tiempos: Lector antes que escritor (22/04/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos dice el refrán eso de ser cocinero antes que fraile nosotros hoy vamos a cambiarlo por lector antes que escritor en víspera de uno de los días más literarios del año escucharemos a quiénes nos han hecho disfrutar con sus textos explica que tras su vocación por la escritura sólo hay un secreto la lectura además como cada domingo también me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:12 hay quién no puede vivir sin libros porque la lectura es parte esencial de su vida está quién le todo aquello que cae en sus manos incluso la etiqueta del gel de baño la lectura de refugio para unos y una auténtica pasión para otros y en el caso de los escritores que hoy vamos a SCO luchar en el programa la lectura desembocó en su profesión el poeta José Caballero Bonald podría haber inspirado esta edición de entre tiempos porque siempre ha subrayado que en la vida de un escritor es muy importante lo que ha leído Premio Cervantes dos mil doce al presentar su libro Oficio de lector aseguró que se hizo poeta porque primero había leído a unos poetas que le emocionaron en abril de dos mil catorce en una charla con alumnos de un instituto de Secundaria del madrileño barrio de Entrevías ahondaba en el mismo argumento

Voz 1077 02:06 el escritor pues tienen ahí bueno cualquier persona tiene una nace con una inclinación con una una facilidad para hacer algo yo sea jugar al fútbol hacer una casa o correr escalaron lo que sea no con una inclinación especial también esa inclinación es creo yo que se nace para escribir pero luego hay eso es la digámoslo haga lo lo que no se aprende y luego está el aprendizaje y el aprendizaje lo da lectura yo yo he sido escritor porque primero fui lector sino hubiera sido lector desiertos libros que me emocionaron que me descubrieron un mundo no habría sido escritor entonces leí leí hasta que de pronto un día quise imitar lo que escribía y así empezó mi obra

Voz 0142 03:13 personaje privado fue un programa que se emitió en la Ser en verano de mil novecientos noventa y nueve durante una hora el periodista Juan Cruz entrevistaba a destacadas figuras de la cultura Miguel Delibes pasó por este espacio el autor de Los santos inocentes Cinco horas con Mario o El camino nos contó porque empezó a leer

Voz 4 03:34 el comienzo de la lectura suele ser siempre fortuito lo padece tenía dos pequeñas librerías y con unos cuantos libros poco que podían llamar mi atención ahí y entonces empecé empecé a leer pero me Mi furia lectora derivó mal bien de mi novia que de mi padre no hablé ni hacía una colección que habrá es conocido que la universal eh unos libros magníficos magníficos de calidad de impresión pero que no pero que

Voz 5 04:22 herida en Recuerda Delibes cuál fue el primer

Voz 0660 04:25 pero lo primero que recuerda de la lectura

Voz 4 04:27 no estoy muy seguro pero yo creo

Voz 6 04:33 y una de las

Voz 4 04:36 novelas napoleónicas napoleónicas Mancha Adrían no estoy seguro por también recuerdo ya que de Alfonso lo de de los románticos la Martín también los románticos holandeses de manera que con seguridad no no puedo hablar pero fueron de los primeros

Voz 0142 05:00 en dos mil dos la chilena Isabel Allende publicó La ciudad de las bestias en septiembre de aquel año para hablar de esta novela destinada a un público juvenil estuvo en Hoy por hoy con Iñaki Gabilondo que le pregunto si de niña había sido muy lectora

Voz 7 05:15 lectora de libros de aventuras cuando era pequeña

Voz 0816 05:18 leía mucha literatura cuando era pequeña pero la verdad es que yo me crié leyendo literatura para adultos porque es la casa donde vivían nadie lo los niños eran como las gallinas estábamos en el tercer patio ya no está ninguna tensión había muchos libros en la casa así que leía lo que encontraba por ejemplo una vez leí a escondidas Rusia al desnudo porque creí que iba a encontrar algo allí algo cochino no encontré nada

Voz 0142 05:46 imprudentemente lector así se autodefinió el novelista

Voz 8 05:50 en Cisco Ayala en dos mil cinco justo el día

Voz 0142 05:53 en el que cumplía noventa y nueve años presentaba la invención del Quijote un libro que consideraba una obra de arte viva un texto en el que descubría algo diferente cada vez que lo leía Pero volvamos a eso de que era imprudentemente lector

Voz 0660 06:07 yo era un niño bastante lector imprudentemente el Tour como dije ante porque estaba leyendo cosa que estaban muy por encima de etnia alcance Simbad digo vocabulario de modo que palabras que yo usaba lo sabía bien que alcance aunque Txiki fiscal o que pues se dice que el Quijote lo leí combo leía pequeñas novelista popular es que o o hecha al remitir indio que abierto se desde siempre ideas de siempre lo he seguido leyendo en en en mi tierra natal Granada en mi casa de familia con una buena biblioteca que había en la casa si de niño de niño un niño odioso niño lector niño tonto ir creo que hay Ésa fue una primera época que me asomaba al mundo literario pues todavía La Vanguardia que allí no se percibía no mi lectura fueron bastante amplia como digo cuando yo terminé el bachillerato a la edad que se termina dieciséis años pues había leído también una buena formación información literaria por qué la curiosidad por un libro en la tú es siempre pero las corrientes que pensaban que ya habían empezado hacía bastante tiempo fuera de España no habían llegado a mí y fue en un momento dado cuando mi familia se trasladó a Madrid yo con ella como él natural me entero siento lo que hay

Voz 10 08:11 ya llevaba la eh

Voz 0660 08:14 civil los voz libros de dos novelas que publiqué antes de los veinte años pero descubro una nueva sensibilidad incorporo y creo que me incorporé eh no no voy a incurrir en falsa modestia me incorporé brillantemente con un libro que dentro del conjunto de esa época hacer un papel que no creo que sea malo

Voz 0142 08:48 Ayala fue un niño lector y sin embargo para Juan José Millás la lectura fue un descubrimiento tardío pese a ello se ha convertido según sus palabras en un lector enfermizo para el que además la escritura es una pasión inédita

Voz 11 09:03 hable yo fui un un lector tardío porque empecé a me convertí en lector enfermizo

Voz 10 09:09 en la adolescencia y entonces

Voz 11 09:13 no me imaginaba ya vida sino como lector es decir me imaginaba que trabajaría para poderme comprar libros para poder comprar tiempo libre para poder leer y en un momento determinado

Voz 10 09:26 de ese proceso porque la vocación de lectores

Voz 11 09:29 dos son muy parecidas son las dos caras de la misma moneda pues en ese en un momento determinado pensé Si yo me atrevería a escribir también sería capaz de aceptar ese reto de mantener a una persona sentada en una silla toda la tarde jaleando por llegar al final de un libro mío no te hace entonces no me he podido imaginar sino como lector como escritor porque las dos cosas van muy unidas además seguramente

Voz 10 09:56 si me dijeran que te que te que tengo que decir que solamente pueden leer

Voz 11 10:01 pues escribir elegiría ser lector porque es un modo de ser escrito también

Voz 0142 10:05 en el paraíso que para Fernando Fernán Gómez fue su infancia emergió la figura de su abuela que lejos de ser una erudita sin embargo orientó sus lecturas con un sabio consejo

Voz 9 10:16 no me devuelve a ver lo que ayer una mujer sin ninguna cultura sabía leer que ya en el tiempo en que ella era adolescente era un mérito y una de una singularidad pero pero no era una mujer de ninguna manera culta Mick pudiera organizar mi lectura no sabía nada de eso leía el periódico y folletín es su lectura que cuando tenía la ella doce o catorce años me contaba que la esa célebre novela celebre sólo por su título es María la hija de un jornalero dan una cosa de éstas que echaban por debajo de las por debajo de las puertas y lo que sí me decía cuando veía lo que yo leía te podía ser el te veo una novela de aventuras que ya lo sabía rockera es que tuviera cuidado el leer siempre libros de buenas firmas ya había oído lo de buenas firmas en algún lado iniciado buenas firmas Isabella de ejemplo nombres que leyera Azorín Pío Baroja buenas firmar buenas firman pero esto yo lo he licite caso sí claro ahora hice caso pero bueno ya no sólo a ella sino al ambiente a la llama de la vida en general que te y ser escritas yo creo que es mi vocación de escritor firme o no firme ese despertó leyendo estas novelas de aventuras especialmente las de Emilio Salgari y luego ya muy poco después casi cuatro cinco seis el novelistas folletín mixtas franceses que un amigo que era un poco mayor que yo como ya lo había leído me los regaló entonces leí todas estas novelas que ahí estaban policía Eugenio Sue Cepal Xavier de monte pan y uno que me gustó muchísimo y que lo releer de mayor no lo encuentro que sistema Michele Serra co este señor escribe novelas también todas estas serán de ya no eran el género que sea o de aventuras sino folletín mes tienes que transcurrió en novela histórica en realidad en su grado más populares

Voz 0142 12:21 en la poesía de Ángel González encontramos la estela de grandes poetas como Lorca Alberti Neruda o Juan Ramón Jiménez los poemas de la asturiano son el fruto de su inspiración su talento y también de la lectura de algunos de los mejores versos de nuestra literatura

Voz 12 12:38 o bien porque viene de la lectura de poesía agencia clara deciden crítico canadiense me parece Fray que todo pueda viene de otro poemas es verdad entonces leyendo mucha poesía leyendo poesía diariamente de tres o cuatro años y muy buena poesía pero sí de Juan Ramón Jiménez de llame exactas el veintitrés de Machado Vallejo de Vallejo después que cuando comencé a vivir no tenía pocos libros porque los libros serán también bienes escasos y además la censura no se podía leer todo pero fin los pocos libros que yo tenía eran todos muy buenos la biblioteca ideal que es la que creo que dice que ver con pocos pero los libros juntos no se más de una docena de libros de me estaba Juan Ramón Jiménez está la Rafael Alberti estaba Lorca está el primer Neruda Veinte poemas se More Ia por otra parte yo había leído ya de una manera más desordenada hay menos intensa pues poetas como Rubén Darío Espronceda incluso de algunos poetas adoro y algunos Romancero pero eso ya lo tenía yo he asimilado en parte esas lecturas muy intensa de estos puestos fue lo que me lo que me

Voz 0142 14:03 con Ángel González cerramos hoy esta muestra de pasión por la lectura vocacional en algunos casos nacida de la propia curiosidad contagiada por un ser querido en otros un amor por los libros que en todos estos casos han convertido un lector en un escritor un prodigio del que luego hemos podido disfrutar los voraces lectores de sus textos

Voz 0142 14:29 entre tiempos Ana Martínez Concejo sí ya está por aquí María

Voz 1473 14:41 Ana que hoy nos trae una lista muy interesante

Voz 0142 14:43 con canciones basadas en la literatura

Voz 1473 14:46 no sólo de creatividad propia vive el cantante a veces queda fascinado por las palabras de otro bebe de las fuentes literarias en las que zambulle inspiran para moldear sus propios versos estampados en sus composiciones musicales

Voz 0142 14:59 pero queda esto esto ha sido un intento de emular a los grandes escritores sí me ha salido fatal hoy no me dan las meninges para mucho

Voz 14 15:08 unas películas que es mejor le damos paso a los verdaderos protagonistas se le dio un poquito mejor que aquí

Voz 1473 15:23 hay que reconocer que tuvo más talento que yo ojito que convirtió su fascinación adolescente cumbres Borrás cosas el esta maravillosa canción de igual título que la obra de Emily Brontë y con la que debutó en el panorama musical canción que yo recuerdo todo sea dicho por un anuncio de colonia ir por el baile que se pega mucho en el videoclub Colo Colo Colo eh en el videoclip con un videoclip no con es el vestido rojo tan maravilloso que sepas que esos movimientos Lacen de las clases de baile que la discográfica EMI le pagó el impartió Lindsay Kemp la que también fue encargada de dar clases de mimo a nuestro siguiente cantante

Voz 14 16:01 el

Voz 0142 16:12 Titulada mil novecientos ochenta y cuatro esta canción por narices tiene que está inspirada en la novela de George Orwell

Voz 1473 16:19 pues no sólo la canción David Bowie tenía todo un álbum con el que planeaba lanzar o musical para televisión basada en la obra pero aquella idea se quedó en eso en una idea que no pudo materializarse más allá de un par de canciones recogidas en su álbum Diamond Dogs porque a la vida de Orwell aquel intento de dar vida libro póstumo que no le gustó mucho paro todo intento de ir más allá

Voz 16 16:40 qué pausa

Voz 14 16:49 a estas horas de la mañana Illa escuchando cantar sobre estas horas de la mañana yo recomiendo tener la fiesta

Voz 1473 16:58 no me has entendido y eso que el título de la canción The Velvet Underground ya lo dice todo la Venus de las pieles van vale vale

Voz 14 17:05 ahora ahora entiendo a claro ahora ahora

Voz 1473 17:09 ya ya lo entiendo es el libro que habla de la obsesión del protagonista por conseguir que su amada le domine a nivel sexual todos iguales escrito por el austriaco Leopold von

Voz 0142 17:18 en Sasser más pero que Di María nombres

Voz 1473 17:22 de ahí la creación de la palabra masoquismo cuadra todo tiene sentido pero que sepas que no es la única canción que está inspirada en una novela con alto contenido sexual

Voz 14 17:30 eso sí Khaled te medidas fuego de mis entrañas

Voz 1473 17:48 esas son las palabras que recoge Lana del Rey en su canción obtuve raíces tiene origen en Lolita una novela de Vladimir Nabokov tan perturbadora como mal comprendida sus que también inspiró a soplos mi la canción sobre una jovencita que se enamoraba de su profesor parió demasiada tensión te voy a animar a cambiar de tema vale pues vámonos los Ramones venga tanto les gustaba la banda punk Stephen King que cuando se enteraron de que se iba a hacer una adaptación cinematográfica de cementerio viviente Ramón S lanzaron a pedir participar

Voz 18 18:33 Irán encima consiguieron escribir una de sus mejores hits

Voz 0142 18:36 la admiración es mutua porque Stephen Quinn también era muy fan de Los Ramones

Voz 1473 18:51 hablando de grandes nombres de la literatura el que aparece en esta canción de Metallica espiarles Hemingway por lo que me Chiva el título de la canción inspirado en el libro Por quién doblan las campanas si te fijas es una confluencia de grandezas grandes libros grandes autores y grandes grupos como nuestro siguiente ejemplo

Voz 20 19:09 es más puedo lado de otro hombre

Voz 0142 19:22 oye ni un programa en el que no salgan los Rolling Stone últimamente sí

Voz 1473 19:26 donde hay caridad ya sabes en este caso este archiconocido tema de los Rolling está basado en el libro El maestro y Margarita que la por entonces novia de Mick Jagger Marianne Faithfull le regaló a mí al que le gustó bastante este viaje de esa tampoco Rusia Santa Cruz iré lo que no son los únicos a los que les gustó la Historia no a los escoceses Franz Ferdinand les llamó tanto la atención que nos lo basaron su canción Love han distribuido en el libro sino que en el videoclip utilizaron imágenes de una mina sería rusa sobre el mismo esta última parte en los está quedando muy rockera puesto disfruta estos últimos segundos porque volvemos al pues más petardo a mí esta canción de Katie Perry y me gusta mucho hoy voy a aprovechada dedicársela hoy a alguien especial que su día dicho pero muy sesuda no es mi y allí pues alucina vecina porque es de firewater que está inspirado en la obra más reconociera de la generación beat que es en la carretera de Jack Kerouac y concretamente en ese pasaje conocidísima en el piquero wai decía que son el interesaba la gente que está loca loca por vivir por hablar y por salvarse dada que bonito

Voz 0142 20:43 vamos a terminar de una manera tan épica que va andando

Voz 1473 20:51 se ha hecho un poco cuesta arriba agravar esta sección porque por si no se nota tengo un catarro de tres pares de narices de nota insiste miramos menos ahí con la Nagy rugir hasta las narices lo menos que tengo el cerebro bajo mínimos por eso voy a darle gracias a Google y sobretodo a los redactores han cobrado los articulados que han permitido dar forma a esta sección pero después de tanto dato y tanta literatura tenía que darle una nota de gracia esto así que ha optado por uno de nuestros mejores artistas y una canción que de literatura tiene el título porque luego cuela versos tan maravillosos como ser bohemio poeta Isère Golfo me va hoy el broche de oro lo pone Julio Iglesias con su canción Quijote

Voz 21 21:31 yo soy de aquellos que sueña con la verdad Daniele son divinos aprieta pero tiene soy de aquellos que decirle de de un banco y me gustan las gentes que son a poder poeta con voz va soy decirle tímido está

Voz 22 22:50 esta vez

Voz 21 22:53 eh Vital y Xavi soy ya para casa me con con con nada con con tengo miedo del tiempo de las de antes que pintan de

Voz 0142 23:59 pues entrando en tiempo de boca Teka llega Gina Domínguez hola qué tal

Voz 23 24:04 a una petición muy tierna nuestro oyente nos escribió un correo al que le ha dado voz Jaime escucha escucha

Voz 0959 24:11 te llamara el programa me llamo Samuel Sebastián os escuchamos desde que comenzase deis vuestro primer programa gracias a que es el momento en el que el estamos el biberón al nuestras hijas gemelas por lo que a veces pienso que el nombre del programa podrían ser entre sueños

Voz 23 24:24 entre sueños me encanta pero esa no es la petición no quiere que cambiemos el nombre del programa lo que nos pide Samuel es esto

Voz 0959 24:32 por otro lado pienso que en los tiempos tan convulsos en los que vivimos estaría bien volver a escuchar a José Saramago era un intelectual que portó razón e inteligencia al contradictorio mundo en el que vivimos

Voz 23 24:42 quiere escuchar algunas reflexiones de Saramago sabes que yo le descubrí un poco tarde con su Libro de Caín una lectura diferente a la que estoy acostumbrada la verdad pues mira yo te recomiendo El hombre duplicado El hombre duplicado me suena creo que he visto la película N

Voz 24 24:58 ni de ni Videnov

Voz 23 25:01 interesante pues me la apunto

Voz 1473 25:03 leer mejor que vayamos al grano permite

Voz 23 25:05 tendrán que me despedí haciendo

Voz 0142 25:08 sí

Voz 23 25:11 en enero de dos mil uno entrevistarán a Saramago en A vivir que son dos días con motivo de su novela La caverna así reflexionaba sobre el mundo en dos mil uno

Voz 7 25:19 porque el actual es de una complejidad tal en todos los sentir en todo espero que Nabai Farm pero yo creo que son sólo una en computadora es que puede recoger todos los es decir toda complejidad del mundo entonces alguna ves uno se equivoque porque no lo todo el club sabes Janis a esa de ayer ya abrirse verlo de una forma distinta voy pero eso no significa aún con riesgo de ir equivocación eso no significa no debe renunciar a Luque de más noble hay en el ser humano que es la obligación de pensar si uno se dimite desde entonces entre enero y desde el compromiso de la resignación hizo todo puedo ocurrir me di de pero ganar jamás este mundo necesita yo a veces digo que durillos indignaron quizá no valga la pena y es algo que que suben rápidamente pero en general sube y baja rápidamente lo que debería hacer reflexionar muy seriamente sobre lo que está pasando en el mundo laico Armilla la política la ecología la desigualdad la diferencia el el racismo que está ahí atreverse también aquel mismo año pasó por Hoy por Hoy también para hablar de la caverna o la muerte de la palabra la la incapacidad de comunicarse realmente la reducción del instrumento de comunicación practique mental gruñido Villaba

Voz 10 27:02 ya la alcancía la ronco él incluso el desprecio abre porque si tú me encuentre a alguien que habla con propiedad que hablo correctamente que al cielo si bien bueno lo hundieron con suspicacia pero que es quién es que se cree él para estará hablando tan fino

Voz 23 27:27 en dos mil siete en un momento de la entrevista en el programa No somos nadie hablaba sobre esto

Voz 10 27:32 hay o no pero contrae dando datos realmente pero para dar un ejemplo el tumor puede tener eso plantea planteado hace no mucho se en tres cuatro e inspirar yo he estado en Milán de aquí a fue conversando exige son mi confiesan sobre si es que en un momento determinado sin cuento creo que ofrece una una versión suya ha dejado salir estafadas tengo Mel tengo miedo todo Columbine pero este es el retrato todos deberíamos tener miedo futura en estos momentos se presenta poder Circus sociedad aceptó porque no sabemos qué qué sociedad balinesa que sociedad al andando tener cuando el evidentemente está en las calles pero todo eso evidentemente gratuito es la violencia la vivencia constante territorio unos a los otros errores al menos en el fondo es un look pasen las pantallas tras el billón en los videojuegos que la violencia la violencia

Voz 23 29:03 ya saben que seguimos atentas a peticiones en el whatsapp pues claro seis nueve seis coma seis veinticinco cero cero uno

Voz 0142 29:09 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com

Voz 1473 29:26 Nos ese sonido de la Fonteta de la SER que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca Teka de entretiempo

Voz 0142 29:33 pues nos marchamos ya hasta aquí nuestro entre tiempos de hoy gracias María hasta la próxima canción Gracias Gina y a los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene todos los tantos

