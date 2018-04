"Hay que dedicarse a la vida, ese es el mejor negocio"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 3 00:07 Joan Manuel Serrat que besarse se algunas Toñi no apasiona buenos días cómo está usted lo mejor ir estaba viendo la tele y pensé lo difícil que es esto jugaba al Barça estaba viendo la tele se rige vaya que nivel un partido puede uno tranquilamente XXXIII partidos sin perder lleva Larsson cuarenta cuarenta Drenthe tres de esta Liga A23 desde esta Liga más los siete de la otra van gracias por la no

Voz 0938 00:35 es lo que es no no no siento ningún interés por este tipo de de marcas no no me emociona en absoluto no

Voz 3 00:46 pero su Barça está a punto de de nada Ali allá donde pueda hacerlo porque manera de ser invicto en toda una temporada de

Voz 0938 00:53 me parece insensible

Voz 3 00:55 usted que hay que recordar que estamos dando con con un hombre que ha cumplido casi todos sus sueños salvo uno jugar en el Barça

Voz 0938 01:02 bueno no esté a lo lo perdí perdía las esperanzas hace hace muchísimos años de idas Pretty definitivamente de jugar al fútbol un día que fui a jugaron de aquellos famosos partido dos que sellaban no es ese había había dos de la droga o partidos contra la acero en aquellos lo dieron por televisión a y lo vi cuando volvía a casa lo vi me voy jugando

Voz 4 01:35 y ahí ahí a día de colgar las botas definitivamente sí

Voz 3 01:39 eso está claro eso es terrible es verdad que todos tenemos un concepto de nosotros mismos que que no se sostiene ya no es así cuando debe ser personas para todos yo creo

Voz 0938 01:51 la realidad es una el relato que nos hacemos de la realidad es otro muy distinto está está bien tampoco tenemos que andar por la vida los tener un cierto relato de uno mismo moderado moderadamente optimista o optimista positivo humilde humilde pero al al al mismo tiempo posibilista en en en las cosas que uno es capaz de hacer además yo creo que no no haríamos las cosas que llegamos Ferrer sin no tuviéramos un concepto de nosotros suficientemente elevado elevado por encima de la realidad

Voz 3 02:31 yo creo que hay una fase muy nuestra que es la de yo me veo bien es una frase muy mal

Voz 0938 02:36 no yo yo me voy hay varias de estas por ejemplo yo resulta a veces muy decir a las reuniones de compañía pero de la escuela o de porque los todos muy jodidos y la educación el entonces esto es es que están faltando yo pienso reflexión herido hombre de suerte que si uno procura no procura pasar rápido frente al espejo eh puede mantener un buen optimismo cuando locutor que no hay que hacer es parar entrantes pero no nunca ahí procurar si son grandes al a hacerlos alargados ahora que utilicen su figura son de de va de lavabo pues hacer los con un tinte que te veo muy en color de cara no puede ser poner la fotografía de deberán Pitt y tú te afeita es joven aún más porque ahora también va bien

Voz 3 03:41 pero dice usted como interesantes concepto que tenemos todos y cada uno de nosotros mismos es verdad que nunca hemos tenido más información de todo de nosotros porque ya se llevó una pulsera ayer y medía las horas que paso en la cama ya el teléfono me dice era buena pero

Voz 0938 03:56 tú también te digo no no sé si es un lugar pero en firme sino si no es por enfermedad el resto de cosas que pueden ocurrir cosas son estupendas

Voz 3 04:08 pues déjeme preguntarle algo pero yo le he atribuido muchas veces a usted esta frase de que el estado natural del hombre es la horizontalidad

Voz 0938 04:14 esa frase suya noche no sé he dicho muchas veces días no creo que no ser de alguien de alguien más inteligente

Voz 3 04:24 bueno en cualquier caso ese sería esta natural pero vuelvo al al al inicio tenemos mucha información pero nunca los relatos han sido tan perversa y tan diferentes unos ponemos asentar de lo que se nos sentamos en una mesa de da igual de lo que sí así desde el Barça del penalti de la eliminación de da igual el tema así que hemos decidido estar cada vez más lejos con más información con más acceso a conocer la realidad de las cosas hemos decidido confrontar unos cada vez que tenemos la oportunidad de ir

Voz 0938 04:53 al haber más más más perversos más públicos o sea que aquella perversión cosas que podían existir en darse en las y la intimidad no por ejemplo la felicidad que me puede proporcionar a un hincha del Barça ganar la Liga ir al tiempo que el Madrid sea eliminado de la Champions tiene e ir viceversa y viceversa entonces esto era algo que se podría llevar ese llevaba en estos momentos en las los periódicos se dice se dice una Liga extraordinaria y además es decir sería redonda se al Madrid lo eliminara al esto antes era esto era imposible existía una cierta cierta ética ya no te hablo de aquello es entre todos los equipos españoles al Oviedo Gijón es que tiene junto a Drenthe en enfrentamientos contra los equipos búlgaros y sí claro bueno pues pero esto ya se lleva a la a la normalidad y en cuestiones políticas ya es tremendo de los medios de comunicación que cada uno puede tener unos colores una tendencia y una y un patrón pues entonces la la decantación es es brutal ostensible también no se fueran no se fundamenta en la razón ni siquiera en el relato que cada uno haga sino que va mucho más allá

Voz 4 06:25 es donde llegue

Voz 0938 06:28 incluso en situaciones tan perversas como muertos los dos que será estupendo

Voz 3 06:34 sí yo soy yo estoy pensando ahora en esto que usted dice en aquella película Bingen éste se llama Aaron Sorkin llamaba Algunos hombres buenos que al final ya el general dice si yo materia no dice la verdad queremos la verdad hice general la verdad tú no sabría qué hacer con la verdad no está tan poco así por fin el paternalismo sea Sedeño que todo es como bueno tú no sabes qué hacer con eso aleja de ya sello lo que hay que hacer con esto

Voz 0938 06:59 la verdad es que me en sentido y yo no conocido otra otro Estado que este unos unos u otros de una forma más más radical que otros pero en general el el poder poder trata siempre el Gobierno gobernado y el y el poder al que del poder dependen no les tú no sabes qué hacer con esto por es Morante no sabes manejar tener no vamos al principio de todo esto aquí

Voz 6 07:41 con aquí mi ella en

Voz 3 07:45 a quién le tenemos que dar las gracias a mano porque esta es la primera canción es la culpable de que hoy estamos aquí sentados estoy yo aquí

Voz 0938 07:53 tengo el honor de darlas culpable no la canción no es buena pero tampoco es pasaran canción tampoco es culpable de nada es quién le dejó no nada una un autor de un escritor una que trabaja en que trabajen en el arte el chico sea lo que hace está en un mundo de realidades y de fantasías es decir hay una una realidad que puede afectar de una forma ya esta realidad Tula modula sí la la base el dando de forma que es que es una historia con ella eso es estás esto es muy sencillo aislarse en la historia eterna está de ella estaba conmigo vino Trump fue con el otro aquí estoy yo solo esta esta esta es la historia de estos temas clásica es de todas las novelas malas dicho así tantas canciones es vaga la vida misma hombre no ha habido también sí pero hombre se le pide a alguien que escribe una canción que sea algunos Eleven sí es posible es mucho

Voz 3 09:14 sí

Voz 0938 09:14 no que nadie entienda que yo esta canción le pegó una un rapapolvo pasa por algo en especial porque este mismo siglo por pegar a muchas de las canciones que he escrito de escrito muchísimas canciones es cincuenta tantos años bueno pues tenemos hay de todo hay canciones muy buenas canciones buenas canciones prescindibles instancias de Palacios

Voz 3 09:41 el caso es que esta canción forma parte de la antología que acaba de publicar Manuel Serrat bajo título discografías una caja incluye once discos que publicó en catalán uno más que en las primeras canciones editadas en forma de ver el comienzo de su carrera idea eso de su gira que comienza en apenas unos días vamos a seguir hablando en unos minutos

Voz 7 09:58 tan sólo y nada

Voz 8 10:05 pero yo hubiera tunning

Voz 6 10:20 la vida nos besa en la boca colores se despliega como una pregunta contar aquí

Voz 3 10:31 le preguntabas Joan Manuel Serrat al sueco y tu cómo cómo has llegado este espacio que no nos escucha y tú con una como has llegado esto sueco aquí de la buena

Voz 0938 10:47 no hay radio que yo estoy no soy una mujer pensaba él no te con contará algo que son muy discretos en esto pero detrás no no voy a negarlo de todo vamos a decir esto vamos expresarnos así económicamente pero bueno yo sí efectivamente el amor es imagino que lo cuento luego tenemos otra canción maestro Candau triste pero

Voz 3 11:19 me gusta mucho que creas que a Joan Manuel Serrat decían mira te voy a medida para una canción que es un sueco que llega a España si no pero

Voz 0938 11:26 estoy acostumbrado a esto ideas para canciones yo recibo cada día muchísimas buf si hay mucha mucho es verdad hay mucha gente que tienen ideas muy buenas para canciones canciones ocurre exactamente lo mismo como cualquier otra cosa eh yo tenía un profesor en la universidad en la era un profesor de de Física era realmente de de maquinaria exactamente que decía decía siempre hay dos maneras de estudiar una por ósmosis hasta entonces te colocan los libros aquí debajo con sólo hago si por ósmosis el conocimiento va entrando por las membranas o semi permeables es decir luego hay otra que es mucho más complicada es más jodida que consiste en abrir el libro clavar los codos en la mesa poner un papel y un lápiz y empezar a leer todo lo que allí ocurre apuntar lo que uno no entiende entonces lo de escribir canciones viene a ser algo parecido llegan sólo hay un problema en las buenas ideas que te dan lo realmente complicado es clavar los codos la mesa agarrar Vegara es escribir y que onomatopeya reírme con Pompeya ya está ahí esta tenga veintidós catorce sílabas y la otra también sede de cosas que hacen que es eso la que crea la dificultad de cualquier trabajo siempre extraordinariamente fácil para aquel que lo ignora es muy

Voz 3 13:07 yo si hablase del del conocimiento pero es que usted tiene once títulos doctorados honoris causa incluso uno por una por una

Voz 0938 13:16 licenciado en químicas que nunca hice a mi me pasa también con poco a Dante

Voz 3 13:21 sea usted tiene una licenciatura que no

Voz 0938 13:24 la universidad que fue la cátedra de química a la que me pro no pero entonces se me ocurrió a mí me discurso del discurso de aceptación fue recitar la tabla periódica de los elementos cosa que les gustó hueso usted también señor Saura podíamos esperar en el currículum yo yo yo no lo pedí ya ya bueno pero ella tampoco no pero yo fui allí porque me invitaron hoy porque a mí era era rector los que nos lo pasamos muy bien a fin de cuentas el doctorado honoris causa detrás de de de respeto evidentemente a la persona que existe siempre una tremenda dosis de cariño nada comparable a una así que exige un esfuerzo extraordinario

Voz 3 14:11 yo miles de alumnos pueden dar dar crédito de esto empieza usted una gira la semana que viene precisó fin de semana empieza usted una gira el veinte Domingo bueno el siguiente el domingo nace negro esté en Roquetas del Mediterráneo acaba hoy empieza el próximo domingo exactamente en el próximo veintidós en Almería Roquetas perra aquí está Arnedo acabo lleva la cuenta de los conciertos que no ser ocurriría

Voz 0938 14:45 no cómo llevar a San no

Voz 3 14:47 cuántas horas ha pasado encima del escenario

Voz 0938 14:50 pero su pero las que querido pasar no islas que gozaba de yo no no tengo un sentimiento de de de de de dolor de fatiga o de poder estío ganar el escenario y me me revitaliza la gira me revitaliza el viajar me revitaliza el reencontrarme con lugares que quiero con gente que veo lamentablemente menos de lo que

Voz 4 15:22 quisiera ir solamente

Voz 0938 15:26 en tiempos de gira porque coincido en sus pueda

Voz 3 15:28 los en sus ciudades

Voz 0938 15:30 una

Voz 3 15:33 el mundo gastronómico se convierte

Voz 0938 15:35 que no festival para mí al viajar maravilloso

Voz 3 15:38 eso es esto esto tenía que compartirlo usted usted que con los mejores bares tascas bodegas restaurantes terrazas chiringuitos del mundo ya lo comparto sí sí lo comparto con los lo los lugareños pero hombre poco por ejemplo este este año voy a Mazarrón digo porque éste me dicen por ahí deberíamos hacer una vía de Serrat This

Voz 0938 16:04 sería siempre digo que me programón entraba por qué no me proponen porque no puedo hacer una vía de esto te sabe el trabajo que hace falta para hacer esto

Voz 3 16:13 pero ahora que lo dices ver hay que buscar una espía

Voz 0938 16:15 todo en otras cosas en mantelerías ochenta este las vías idea de la mantelerías da igual en el portal extraordinarios

Voz 3 16:27 esto es lo que abrir ahora que dice usted esto yo creo que usted y el jamón es lo más exportable que ha tenido este país en los últimos cincuenta años jamón decía Manolo Alcántara que esa muchísima distancia del perro es el mejor amigo del hombre suscribe totalmente que tetravalente o sea que la Money vino juntos pero usted no me diga que plantea la gira también siguiendo esa ruta Serrat

Voz 0938 16:52 no me pónmelo vamos a Almería si si hacemos concierto sitio hay infantil otro de mis posibilidades no les diré que yo defiendo los sitios donde voy a ir de dónde voy a comer pero sí que sabiendo dónde voy a ir cuido bastante dónde voy a comer entre otras cosas porque al después de tantos años buena parte de los lugares que voy son regentados por amigos

Voz 4 17:18 y aprovechó la la la circunstancia

Voz 0938 17:23 entonces para verlos a ellos también compartir pues estos estos años en los que cada quién ha hecho ha hecho una cara Herrera ha ido ha desarrollado un oficio que ha querido muy bueno hoy con sus momentos de de decepción en sus momentos de gloria esos momentos de todo no voy pero en el fondo volver a encontrarse vernos ahí sí siempre me encanta que que todavía tiene el el el encanto de la carretera de moverse esta pasando por un lugar es si esto todavía tiene magia no después tantos años haciendo siria a mí me parece no sé cómo se esto sería un poco como a ver el el el viaje de la gira la gira no esconde en piezas cuántos conciertos hace yo terminas agendas el camino como como el viaje a Ítaca de Ulises es el camino que has de seguir ella decía el poema no de Gabafi procura que sea largo el camino si es rico en experiencias no no dejes de ver ninguno de los mercados egipcios esto es lo que lo que es una gira y entonces en en esto se incluyen un momento magnífico escenario de de poder cantar

Voz 3 18:43 los aplausos y los aplausos

Voz 0938 18:45 Ariño los aplausos son siempre bien

Voz 3 18:48 o sea relevante esto es la rutina como convertirlo en rutina simplemente en la cotidianidad de uno existe que todas las noches vieron sitio los aplausos le van a prohibir a unos las plazas siempre suenan igual

Voz 0938 19:00 me me encantan pero yo puedo vivir perfectamente sin ellos de hecho vivo gran parte de mi vida sin ellos vivo en una casa yo es probable que mi mujer me esperaba en ese escuchando ahora porque Le Le he dicho que venía aquí al problema vuestro eh no es verdad cariño esto no es

Voz 3 19:21 sí

Voz 0938 19:22 pero claro en casa aplauden mucho entender escasea no sé si es el momento Manuel no estás a mí me como como a ella le pasa conmigo que no nos estábamos aplaudiendo sino que estamos constantemente pues llenando espacios y cuando estás en las relaciones es muy distinto no parece un poco feo venga usted aquí pero qué echando que su mujer estaba retornaba ajustar cuentas no se les digo que si lo quiero mucho y eso es bien yo también no la conozco pero tenemos sentido porque ella ella aguanta mucho ya me tiene que aguantar mucho

Voz 3 20:00 esto ya se

Voz 0938 20:01 yo soy fácil de aguantar en el fondo yo no lo quería decir pero realmente yo me voy de gira para que mi mujer sí

Voz 3 20:10 ya está ya está en no como titulares bueno Gemma

Voz 0938 20:15 ver qué pasará cuando ya en la sea

Voz 3 20:18 sí me voy de gira progreso descanse de mí

Voz 0938 20:24 he visto los bares que tienen los clientes no bueno vamos a seguir vamos a pequeña pausa yo les voy a contar si dicen algo interesante

Voz 3 20:35 sueco ahora mismo cuenta que no me preocupa pero vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 9 20:53 la fieles me Terra

Voz 1 21:03 un incurrido

Voz 3 21:07 está usted revolución señor Serra que que está revolucionando todo porque hay este gesto no es bonito

Voz 0938 21:15 no pero no era un comentario

Voz 3 21:18 la dicen que hay un teléfono de aludidos nueve cero dos catorce sesenta sesenta por si alguien hemos hablado de alguien se sienta aludido y que veía manos bueno el año setenta y uno un disco vamos a decir bueno que incluye una canción llamada mediterráneo pero que también incluía canciones como esta

Voz 9 21:37 que yo quiero no les

Voz 0938 21:40 sí estaba otra

Voz 9 21:42 pues

Voz 6 21:50 Aquellas pequeñas cosas

Voz 10 21:54 eh

Voz 3 21:59 dije sí voy a a Calella pero esto lo componen estén Calella si en Calella para llene usted podría recurrir porque cambió muchas gracias

Voz 0938 22:07 no tanto el trozo donde yo escribí el es la mayoría de estas canciones fue en en un hotelito de una familia de de callar los Valle del cual yo era era asiduo cliente sigo siendo amigo de los que van y los que quedan ahí me instalaba en en en épocas bajas normalmente en época las y dijéramos en primavera o en otoño hay tenía a una una habitación pequeña quedaba era allí encima del polvo con toda aquello no ha cambiado tanto que no se mantiene bastante como era tiene bastante el pero fue hombre cuando te ensancha un poco la visión de todo esto claro todos los pueblos de la Costa Brava han crecido muchísimo porque a pesar de que en el año setenta y uno ya nos parecía que la la invasión turística enorme todo esto realmente las la realidad ha dejado muy pequeño aquellos aquellos pensamientos

Voz 3 23:15 pero Cremona estoy pensando claro que la única forma porque es muy difícil lo hemos comentado en alguna ocasión el France muy difícil ser viajeros ya todos Nos guste o no somos turistas posiblemente la única forma de viajar sin ser turista es hacer una gira

Voz 0938 23:30 este hombre tiene algo más de de viajero porque conoces gente de del lugar si tienes interese que forma parte del trabajo se va gente el trabajo la gente que trabaja en los sitios tienes una relación pero de cualquier manera lo nuestro es muy rápido también es el viajeros otra cosa el viajero quizá yo he viajado mucho más en América en tiempos en los que corté trabajar o o tuve dificultades para poder para poder trabajar en en España y no da por allí y entonces ha habido épocas en las que sí que podido viajar viajar despacito despacito contactando mucho con la gente enrollados mucho pero esto esto es otra cosa no pero en fin ya está venga o no yo no estoy no es que me conforme es que me siento un extraordinariamente un hombre muy privilegiado porque creo que de las cosas más grandes que me ha dado la vida ha sido la posibilidad de viajar como viajero o como turista la posibilidad de conocer gente importante que dirá cuál pues he aprendido cosas gente sencilla lo cual seguramente aprendido muchas más pero me ha dado esta posibilidad ver mundo conocer hizo enterarme de que todos somos tan iguales es decir que seguramente ha sido la gran cosa que ha hecho es ver que todos somos tan iguales es decir hay unos que son más alto

Voz 3 25:08 dos que otros otro que son rubios y otros que son negros otros que tiene los ojos azules otros

Voz 0938 25:13 que que creen N en en en ya Yahvé otros que creen en Alava otros que creen en Jesús otros que no cree otros que en el mar pues yo en el fondo todos todos sangran de la misma manera todos queremos a nuestros hijos de la misma forma las cosas importantes todos nos enamoramos de la misma manera

Voz 3 25:34 cuando hice esto de los hijos ha sido ha sido ya abuelo iba estaba apunta será bueno

Voz 0938 25:39 estoy a punto de cuarto el cuarta

Voz 3 25:41 a los nietos

Voz 0938 25:43 bueno usted ahora cuando hablaba si no me importa o no pero

Voz 3 25:50 esta es otra cosa cuando lo tiene que explicar pues mira el abuelo se dedica a cantar yo soy cantante hago canción los nietos esto como sea

Voz 0938 26:00 no te tengo que ganara el tercero tienen dos años ya tienes ya tiene una guitarra a la cual llama el titiritero otra otra otra tienen vida subtitulado en la guitarra con su abuela toca el piano no lo ve ahí médicos naturalidad un día pondrá la televisión y me verá si no es que me he visto y otro día pues me lo llevaré al teatro a las cosas y que como pues como mis hijos lo ven con normalidad yo era cantante escribía canciones cuando desde antes de conocer a mi mujer desde antes de tener a mis hijos desde antes desde que estuvieron a los suyos es decir que esto es como aprendes que tu padre es es médico de guardia o tu padre es vigilante nocturno au tu padre es capital de corbeta

Voz 3 26:59 Joan Manuel Serrat sigue usted sí usted siendo vino

Voz 0938 27:04 pero ahora árabe yo sólo de la parte era parte de la no sé si ahora ahora no soy productor soy con su me he dedicado cien por cien de mis actividades enológicas al consumo

Voz 3 27:19 a Kosovo

Voz 0938 27:21 dado e imprudente pero la otra parte he dejado porque no me daba la vida

Voz 3 27:29 no se puede ser brillante todo el rato en todo esto seguro

Voz 0938 27:33 aparte aparte de que no era brillantez la vida no me daba para intentar hacer las cosas de una manera mejor

Voz 3 27:41 pero la acercarse al origen la raíz su ser preguntada en la música de raíz tiene mucha poesía

Voz 0938 27:48 raíces y el campo en la Ibérica ver cómo como en estos momentos pues está estará las yemas soltando soltando sabia que da Dios

Voz 4 28:01 ahí es es la leche Si ver beber

Voz 0938 28:04 el verlo a cosechar todo esto

Voz 3 28:07 quién salidas uvas ojo

Voz 0938 28:11 tiene quieren botellas tiene que meterse encaja estas cajas tienen que ir a sitios sean de vender una distribución en el Gara un equipo es decir toda la parte deja de ser el que deja de detener este esta parte no tan romántica y que hubiese no es tan importante y hay que saber hacer muy bien como negocios mejor dedicarse

Voz 3 28:34 la parte final del proceso yo creo que que dedicarse

Voz 0938 28:37 de la vida ya que éste es el mejor negocio ahora vida seleccionar lo mejor que puedas los amigos con los que quieres compartir la vida y el tiempo que quiere es que el poco tiempo que tienes para dedicar a vivir

Voz 3 28:52 si no le no le molesta esto va a ser el Tito

Voz 0938 28:54 la regalos lo vamos a en la página de la electricidad te da titulares te ha venido a darnos noticias otras novicia el negocio es la vida hay

Voz 3 29:05 dedicarse a la vida ese como titulares sistemas piloto sin duda además en la parte final que hace que la entrevista ya acabe como muy arriba este viene bastante bien común no lo hemos hemos intentado no adulteres Le demasiado porque los que a usted pero ya no maravilloso a desgaste y las canciones tan maravillosas y que yo conocía mi novia esto ya estará usted harto pero deje no es decir lo que si hay algo que agradecer es que la vida hayan puesto a gente como usted en el camino nos haya hecho mejores de una forma u otra no sabría decirle tampoco con precisión cuál usted ha hecho a todos los demás mejores y eso es muy de agradecer gracias por estar hoy con nosotros llama nuestras

Voz 0938 29:43 a vosotros os trate bien con generosidad a veces digo que la trate como os merecéis no pero no sé si piensas que es normal también que quiera que se vaya de casa a su mujer

Voz 11 30:06 yo no

Voz 0938 30:09 no no

Voz 6 30:13 sin tino en este experto

Voz 12 30:16 no soy yo sin mí mía

Voz 8 30:22 cada ahí

Voz 12 30:27 ya que Medel

Voz 8 30:30 se desvela al

Voz 12 30:35 entre tú y yo las inhumano yo de Huesca