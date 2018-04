100 Yardas - Los Cowboys la lían (Programa 115)

Voz 1 00:00 ya

Voz 3 00:31 Bañolas y señores bienvenidos bien yardas qué tal estáis aquí seguimos semana a semana con toda la actualidad de la NFL que semana semana no sorprende porque siempre hay

Voz 1025 00:43 nombres gordos metidos en líos cuando pensaba vamos que esto a lo mejor era haya paz y tranquilidad estado draft Tariq Debbie ya tenemos el guión

Voz 4 00:53 on por parte de los cowboys un poco revuelto

Voz 1025 00:55 tenemos aún no juzgado por violencia doméstica que les pueden caer once años que es uno de los nubarrones que tiene por ahí en la bahía los chicos de San Francisco en fin que tenemos muchos temas que no se ha enviado a algún comentario importante que por cierto llega de Granada del chaval que nos manda al draft

Voz 5 01:15 que a muchos de nosotros

también podéis mandar mensajes de voz claro que sí a nuestro Whatsapp lo podéis mandar igual no me acuerdo el número lo confirmó a lo largo del podcast pero puede mandar tanto vídeos para cien yardas punto com para el canal de Youtube como podéis mandar mensajes de voz al Whatsapp decir que son para cien yardas para que comparta con nosotros programa en este caso podcast

Voz 1704 01:43 no ahorra están así qué tal está usted muy buenas pues muy bien a nosotros encantadísima desde que la gente quiera comentar con nosotros de hecho también pondremos el número redes para todo el que quiera dejarlo en mensajes que los dejen comentamos con ellos qué es lo que nos gusta

Voz 1025 01:56 por eso estamos y para eso estamos osea que no hay problema señor Ruiz John sabes que estamos

Voz 6 02:02 hablamos de lo que haga falta menos de San Francisco a lo mejor esta semana

Voz 0684 02:06 a este caballero nada

Voz 1025 02:10 haciendo las cosas bien pero claro algunas cosas que obtenía que padecer desde cuando de verdad son imponderables lo era está claro ahí está el señor Andrea sano ni Chao Wen lo cómo estáis

Voz 7 02:21 bueno yo voy bien

Voz 1025 02:23 ahí está con la alegría de la huerta bienvenido Safin ya es desgracia sordo pero vamos bien vamos bien te recuerdo que la gente que nos está escuchando los casquillos de tu

Voz 0684 02:36 está claro sin cava despegaron Bono le vaya vaya ahora ahora mismo

Voz 1025 02:41 hay cuatro-cinco sordos más de los que no había cuatro enganchando a quién haces muchas corriendo ahora

Voz 1704 02:47 ya está pegando un estirón

Voz 1025 02:49 he dicho lo dicho damos por dónde queréis empezar hombres deberíamos empezar Iker porque yo creo que es la noticia la semana yo creo que todo el mundo pensando en el darán fin de pronto qué ha pasado

Voz 1704 03:00 más es que no sólo todo el mundo pensando en el draft es habitual que cuando se acercan los días del draft lo que es la actualidad informativa pero un buen Valle esperando a todo el mundo guardando se sus cartas precisamente para para el día del draft y he aquí que nos hemos llevado un yo no sé es una sorpresa pero sí al menos ahora que es un juego sí sí si ver la verdad verdad bueno que sí ver del nivel del del tamaño de del prestigio de des Bryant haya sido cortado por el equipo al que ha jugado toda su carrera del que creo que tiene varios récords de recepción y que ha sido yo

Voz 1025 03:40 pero yo me voy a meter ya a cuchillo y enseña de los gente sí pero pero no te da la sensación que en la última temporada por ejemplo ya no estaban anterior al nivel que había

Voz 8 03:51 estábamos ha tenido problemas físicos tanto deportivo como me parece claro que Arda deportiva deportivo no lo encontró

Voz 1025 03:59 cuenta eso digo sí sí

Voz 8 04:01 has sido bocazas

Voz 1025 04:04 pero eso toda la vida

Voz 6 04:08 pero hombre yo tengo un tío polémico como como ha sido el en el Juventud más o menos lo conduce lo vas llevando porque está llevando a la edad que ya tiene creo que tampoco es un viejo cuidado yo hablo usan la I de cincuenta y uno cero pero entendemos pero yo creo que ya ha a esta edad yo creo que ya yo a mí no me extraña tanto eh porque evidentemente como he dicho Iker bien toda su carrera allí chirría extendió más extrañan desde le van a llover las ofertas que no tenga problema va a hacer muy buen

Voz 1025 04:41 quería que está ya ve él quería quedarse luego escucharemos Alfredo también que también lo comenta el quería quedarse en la misma división que quién sabe si se quede en el mismo estado no la división porque se pasea a los Texas pero he visto que había interés de equipos hasta de San Francisco por ejemplo eh que te dan Andrea que todavía no

Voz 1704 05:01 ha dejado hablar pero desde el desde el momento en el que se conoce que se cortan los mensajes de jugadores de un montón de franquicias

Voz 8 05:09 me salen Sadena redes diciendo oye des

Voz 1704 05:11 con nosotros bien pero esto va poco más allá porque Bryant no es que haya salido precisamente encantado con este corte ha señalado a Jason Garret su subgrupo sea es decir al cuerpo técnico y ha dicho bien claro que él estaría encantado de jugar dos partidos el año que viene contra los cowboys es decir quedarse en la misma

Voz 1025 05:31 claro por eso quería quedarse que haría

Voz 0684 05:34 sí sí

Voz 1704 05:36 ya le están poniendo en Nueva York y seguro que que en Washington también le les apetece tenerle pero claro Rey Benzema muy fuerte a por él e incluso esto Él ya ha dicho que muy probablemente no sea los Green Bay Packers podrían estar sobrevolando la intención ya pero de pronto por ejemplo te llama

Voz 1025 05:55 llama a un equipo como San Francisco en pleno no en plena reconstrucción y con buenas sensaciones te lo puedes pensar Amin encuadra claro

Voz 6 06:02 y de la estación

Voz 1704 06:05 no pero sí le pueden las ganas de venganza

Voz 8 06:07 ah y este es un poco de tiempo rencoroso no

Voz 6 06:10 vale sí

Voz 8 06:13 bueno tampoco pasó con cariño señor

Voz 1025 06:15 su silencio por favor iluminen

Voz 7 06:18 pero

Voz 1025 06:19 claro está fascinado de la temática como lo estamos llevando los tres pues debería

Voz 0684 06:25 joder si hablo porque hablo

Voz 8 06:28 no me deja

Voz 7 06:30 como mal mal

Voz 8 06:32 he aquí la cuestión es complicada y que no lo conoces seguro busca

Voz 0684 06:44 vamos a ir ahora hay muchos oyentes que están viviendo el personaje de los dibujos animados de la infancia de hombre

Voz 8 06:56 a ver de esto

Voz 7 07:00 mente no más sorprendido para nada para nada para nada francamente lo espera

Voz 1025 07:06 esperamos que le cortaran sí porque poco en la línea de que al principio por en las últimas temporadas

Voz 7 07:13 yo lo he romántico algo eh aquí no existe ahí existe el negocio hay idea es Brian por mucho que por el por mucho nombre que tenga por mucho que haya sido un jugador importante de los Cowboys sea lleva tres temporadas que que se ves sus estadísticas de las últimas tres temporadas les ponía SAS

Voz 8 07:39 este que no jugaba con Romo sesenta montó un montón

Voz 6 07:45 High Line entonces pues

Voz 7 07:48 francamente creo que por un tema económico por mucha razón a esas

Voz 8 07:52 sobre todo exacto no te compensa más

Voz 7 07:55 no es seguramente por un tema de cara seguramente no ser pero quiero decir porque esto sí los ha contado ante lo aguanta el después no oye lo ha dicho Luis osea tengo un receptor de veinticuatro años que es un crack que os ha Antonio Brown y si de vez en cuando sale un poco pues lo aguanto pues a lo mejor las ante Deacon

Voz 1025 08:18 yo yo yo yo no duda que tengo partiendo de la base de que es muy bocazas el personaje en cuestión

Voz 1704 08:23 la duda que tengo es si él

Voz 8 08:26 esperaba que le soltarán de otra

Voz 1025 08:28 madera osea si él él quería ser

Voz 7 08:30 diez de hecho de hecho que hubiera sido claro hubiera

Voz 8 08:33 ha puesto a aceptar una reducción en la cosa que ni siquiera la han propuesto planteado ahora lo que decía Iker

Voz 7 08:44 el evidentemente no no no es una situación que la escuece y de hecho lo que ha dicho Iker no has dicho que el encantaría jugar en FCM

Voz 1025 08:53 sí sí sí

Voz 1704 08:57 qué cosas sobre el sobre el tema lo primero yo sé que Luis quería decirlo de esta manera pero para aclararlo es cierto que el es un poco loco es un poco el cable pelado en el sentido deportivo hay polémica hay tal Brian tiene una asociación benéfica que te cagas llevamos a los guardias no quiero quiero porque siempre está bien luego vamos a hablar de un tema que de verdad si es serio en ese saque decir vamos a sacarles esa Brian

Voz 6 09:21 también a veces totalmente

Voz 7 09:24 una cosa es que él sea un tío temperamental por la por la por la posición que tenía dentro de los cowboys

Voz 8 09:32 hay apelando a veces igual más de lo debido o no en la banda es verdad pero ha sido un percance no entiendo que lo que estaba diciendo

Voz 1025 09:43 antes sí que porque me he perdido un poco entiendo que hacer una similitud con otro tema de los que vamos a tomar el programa efectivamente que es precisamente el jugador de la onda de San practicó pero que que Bryant no tiene nada de ilegales

Voz 0684 09:54 mira eso por el muy bocazas

Voz 1704 09:58 así es que no hemos dicho que se le va un poco la olla pero en el tema deportivo ante la polémica dentro y fuera del campo

Voz 0684 10:04 no no para nada gratis que ya segundo Eric Joaquín

Voz 1025 10:10 momento un Eric Cantona del Soccer sí sí

Voz 1704 10:13 sin ir tan lejos y luego la otra cosa para mí lo que he dicho Andrea es absolutamente cierto las últimas dos temporadas sobre todo

Voz 1025 10:21 no sus su rendimiento sus prestaciones

Voz 1704 10:24 han bajado bajo aun así hablo de su carrera habló de lo que hay hoy en día en la F por supuesto yo no pongo a Bryant en ese grupo que puede ser Antonio Brown Julio Jones ella Green o del júnior

Voz 6 10:36 a los diez de Andre Hopkins en ese no lo

Voz 1704 10:39 pongo pero en el escalón por debajo si me parece que esta vez

Voz 7 10:42 hombre yo creo que es un jugador que hoy en día con esta motivación extra en en el equipo adecuado

Voz 1704 10:49 puede aportar muchísimo de ahí que

Voz 7 10:51 los equipos bueno lo que has hecho tuvo muchos jugadores que ya se han adelantado están intentando convencer que se va de un lado para otro la verdad que al principio así

Voz 9 11:04 en caliente creía que

Voz 8 11:06 no tanto pero luego reflexionando con calma creo que hay varios equipos encajar donde podría aportar no tiene qatarí a verlo en Kansas

Voz 1704 11:16 sí lo que pasa es que Kansas yo creo que tiene tiene que abierto es sí

Voz 1025 11:19 pues yo te ayuda a mí verle en San Francisco no me importaría es que además parece una buena idea

Voz 7 11:27 esta altura a estas alturas de su carrera yo creo que él

Voz 9 11:30 también primará bastante

Voz 7 11:33 los objetivos a corto plazo del equipo donde

Voz 8 11:36 exacto echando te quiero decir

Voz 7 11:38 a él le falta el anillo

Voz 1025 11:41 yo por tanto da los ramos que eso es lo

Voz 0684 11:43 siento a todos los veteranos saben pueden notar

Voz 7 11:47 nada más nata bueno esto pasa siempre no que en cuanto se corta un nombre importante no sé vosotros y el primer tuit que recibo es hoy el cómo lo ves en los patos

Voz 0684 11:59 igual sí sí patria del muy amplio

Voz 7 12:05 y la verdad que yo en principio pensé en una Copa fíjate que igual un veterano y a los patios eso me algún experimento no le ha funcionado no pero era Chuck Chuck Jones son Cavalli Randy Moss fue un bom

Voz 1025 12:21 a es otro bocazas también estuvo allí

Voz 1704 12:24 pues bien lo mal

Voz 1025 12:28 pero pero aunque es verdad que los Patriots maneja muy bien a estos tíos ahora dicho esto también miedo

Voz 7 12:34 pero también tras pensaba eso también me he dado cuenta de una cosa hay una percepción generalizada que los patrio se hayan quedado cortos porque han Cort porque han cortado porque han traspasado digo

Voz 8 12:46 yo no van tan sobrados nuevas que nos dan

Voz 7 12:50 cortos alguno tendrán que cortar ahí

Voz 8 12:53 sí sí sí y además perdona

Voz 1704 12:58 dicho que Patterson no llega sólo para retornar sí

Voz 8 13:01 pero el protagonismo ojo eso eso me alegro que aunque no fuera una pregunta no

Voz 7 13:09 yo la verdad que creo que no de Patterson es un gran fichaje por parte de los cuatros porque desde el primer momento si me equivoco pues lo veremos dentro de unos meses ya está no pasa nada me equivocado pero yo desde el primer momento pesa la mayoría Ana o Patterson de fichan para retornar para mí Patterson es uno que tiene grandes potencialidades como excepto si se en un sistema donde te hacen funcionar siempre de una manera u otra buscan siempre tu papel ideal yo creo que hay iré hecho Belchite la dicho claramente sea tú no vas a venir aquí a retornar a todos vamos a sacar de el potencial que tiene Patterson para mí es hubo uno que como ayer como verdaderamente se le pueda sacar algo del potencial que tiene un sistema que funciona con gente que sabe cómo mover le puede ser una importante tiene recuperan a a Vettel Man hay mucha gente que vuelve de lesiones gente con fichado el año pasado creció

Voz 8 14:12 estando Hogan ahí no no

Voz 1704 14:15 bueno receptores es muy muy interesante

Voz 8 14:19 mientras este Baksi si hacen una buena línea efectivamente volviendo al tema de sprays

Voz 1704 14:25 pero es que además decía lo de ir a San Francisco tiene sentido porque siendo posiciones distintas el caso recuerda mucho al de Richard Sherman un jugador que ha sido un gran jugador que ha pasado la lesión es la diferencia es que se arma si tiene el anillo de Brian puede perseguir el anillo pero yo os he sacado la lista de lo mejorcito reciben de agencia libre que queda a ver si os quedáis con alguno antes que Condes Brian

Voz 1025 14:49 porque aún queda gente sino ante Jeremy

Voz 1704 14:52 McClain que no está mal Erik Eric Decker que no está mal Michael Floyd bueno hay Rogers eso más de un hombre yo si puedo voy a Borges Bryan

Voz 6 15:01 totalmente de acuerdo

Voz 1025 15:02 pero sí de todo lo que tiene tiene todo el sentido

Voz 7 15:05 depende de lo que buscas pero sí bueno depende más de pega lógicamente de la relación calidad precio

Voz 8 15:13 te quede de Cap de mil cosas

Voz 7 15:15 la Decker por ejemplo es uno que según en qué equipo llegas a Dekker ha estado fantástico en Denver pero claro con Manning con era un complemento muy importante de aquel no es un número uno no pero como por un número dos si tienen no otro lado alguien realmente bueno

Voz 10 15:36 sí que es uno que te puede aportar no

Voz 7 15:38 bueno insisto sea no me sorprende que cortados los KO porque además son estos casos donde a lo mejor necesito que sea muchas veces necesitas un cambio

Voz 8 15:49 de ahí de gente que que mejor ha dicho

Voz 7 15:52 veinte cuando parece que está ya en el ocaso de de eso

Voz 8 15:54 carrera puerta a otro lado porque yo no

Voz 7 15:57 tanto que que que que necesita un cambio de aire el Ike el equipo también necesita un lavado de cara a entonces el señor situación que se ha estancado pues no descarto que que

Voz 6 16:09 ambos salgan beneficiados ambos al final ven salir beneficiados ambos esta de este de esta situación

Voz 1025 16:15 sin ninguna duda bueno chicos vamos a recordar que estamos en fin ya Arda así nos vamos a ir a México que ahí tenemos a nuestro querido Alfredo también para que nos cuente también como van y como siguen las historias en México es tiempo para viajar hasta México para cruzar al otro lado para ver que está siendo noticia de la NFL en México ya sabes que nuestro hombre número uno el más informado de todos es Alfredo tamén ya hay Le tengo hola Alfredo qué tal muy buenas

Voz 12 17:00 cómo está rodarse forzado Sotillos toda la gente que no se coches sin que arda tres de los de decir todo lo que más cifra como fue el caso de eso hayan he creo que es una situación completamente fuera de tiempo para los vaqueros ganas sobre todo porque es bueno pues es un tema de agencia libres no recurrió en haber conseguido algo interesante obviamente intereses liberar el tema del el cual él no quiso negociar y eso es algo que simplemente tiene que ver pero Dallas tampoco quiso hacer lo propio para retenerlo no quiere un beso preceptor que hay que decirlo los últimos años no ha conseguido superar lo cual pues es difícil considerando como receptor porque él es un gran placer gran jugador del MCL que creo que ahora con orgullo picado y con todo lo sucedido con el que a donde llegue hecho que van a ser jugador bastante a seguir él dice que quiere quedar en la División Este de la Conferencia Nacional pero bueno pues ya se que no que ellos no les interesa en absoluto no servicio yo creo que vayan donde pueden quejar bueno pues ahí es muy difícil con cuerpos porque tiene y no hay Malick ella se vayan porque es muy complicado confirmadas se podría hacer porque si lo hace el señor Peña precisamente los sectores feliz pero bueno pues más que tú

Voz 1025 18:32 no obstante ante usted

Voz 12 18:34 habrá que ver si queda algo que yo veo muchas posibilidades de de acaben quejándose unos tejanos de Houston por qué bueno pues ese impostado como tener que mudarse de ciudad donde vive está dónde vas IU considerar que tiene un equipo de alguien que está creciendo muchísimo tiene la posibilidad de ser representativos tener un lado a Hawking si tener lanzando a el alcohol es que logró completamente es prudente no me sorprendería que tuviéramos una sorpresa donde cayera desde el principio y hay que ver

Voz 13 19:17 pero es una es una salida

Voz 12 19:19 la interesante en donde yo creo que Oise donde estoy diciendo más de ocho enero

Voz 1025 19:24 claro

Voz 12 19:26 pero habrá que ver cómo se funciona no es un jugador que queda libre bueno pues habrá seguramente muchos equipos finalistas tenemos campo

Voz 1025 19:33 pero una cosa Alfredo no sé si tiene la misma sensación cuando yo pensaba igual que tú que ya no había más y estaba más pendiente del draft que otra cosa pues siguen pasando muchas historias entre jugadores en este caso no tanto de Liz pero sí entre jugadores importantes equipos importantes por eso me tiene un poco

Voz 14 19:54 ha ido todo el el tema alguna alguna petición especial para saldrá o no estamos bien como estamos

Voz 12 20:02 pues mira yo creo que va a haber sorpresas en entrar sobre los movimientos creo que conforme está hoy la lista bueno pues esa cantidad a manos pruebas y así lo fabricó pudo comer pero va a haber personas mover entonces San Francisco Boston no los equipos te va a dar ciertas notas porque creo que tramitan Francisco te francés me los servicios veces vaya si se hace de los servicios quizás no tenía mucha gracia pero si no es muy posible que veamos como Adrià y es elecciones es ciertos cambios que reservar poquito pero bueno te los primeros selección tercero

Voz 1025 20:41 amigo un abrazo a darme la semana que viene más fuerte abrazo cuida te te voy a contar un secreto uno de mis póster favoritos es el de tres leches en México no te digo más ahí te lo eh muy bien tomando Blue cuando has enorme abrazos gracias chao con continuamos en cien yardas con más historias venga

Voz 2 21:07 sí es cierto

Voz 1025 21:31 por cierto arte antes de que hemos también

Voz 6 21:35 apuntes sí dígame tocar yo también te también lo has comentado tú y a lo mejor alguien más lo que he y también a Toledo yo sinceramente para la concepción que creo que está haciendo San Francisco a mí no me encaja mucho desvían que me encantaría es una cosa eh que me encantaría entrar en San Francisco Ostrava vamos yo estaba votando

Voz 1025 21:53 pero qué más me da que pone la

Voz 6 21:56 te opción como quieren trabajar a ese medio largo incorporar la de de la la la figura de des Brian

Voz 8 22:04 no se esto mis compañeros a mi no me encaja mucho

Voz 1025 22:06 mira dentro del de la pasión de venganza para que todos tengamos clara las jugadas de nuestro querido amigo San Francisco en principio es el primer partido que tiene que va a enfrentar a balas el diez doce de agosto en pretemporada pero yo juraría momento Cincinnati venga al sería el segundo partido que jugaría contra Dallas el tercero ya a partir del veintiséis agosto serían los Cardinals el cerrando el mes de agosto jugarían contra los vecinos ahora queda

Voz 1704 22:36 es esto mañana para nosotros mañana porque estábamos grabando esto ha miércoles mañana jueves sale el calendario de la CL

Voz 1025 22:43 el a priori a priori los equipos que se enfrentarán este año a Dallas serían sin lógicamente no tengo fecha Michel como eh pero serían Detroit Jacksonville los Seing no Orleans lo Giants los Eagles Tampa Tennessee Washington Rech Kings ató apta Falcon Carolina Panthers Houston Indianápolis luego Giant otra vez Filadelfia Seattle Seahawks Higuaín donuts

Voz 0684 23:13 vaya vaya calendario no no lo no lo querría yo para mí no es el mejor calendario

Voz 6 23:18 te voy a mirar el de los doping claro

Voz 0684 23:20 no lo yo para mí dice si esos equipos

Voz 1704 23:23 lo decía Alfredo creo que tiene mucho sentido que vaya Houston de hecho ya Tyra Matthew fueron de los primeros del XX para Houston pero en Carolina por ejemplo encajaría de miedo porque él no necesitan algo así como

Voz 6 23:36 comer ahí

Voz 7 23:37 ha yo creo que puede interesar a un equipo que bueno un equipo que hay que cree que crea en él y que tenga un plan a corto plazo de ganar por qué

Voz 8 23:48 eso confirma es que tampoco en San

Voz 7 23:51 que ese tema no voy yo solo lo ven a Francia

Voz 8 23:53 disco a menos que en San Francisco no te vayas a tu lado

Voz 7 23:59 es que pretenden que piensan poner

Voz 8 24:02 eso sí vendió el no o por lo menos competir ya en esa en esa parte de vamos mereciendo

Voz 7 24:07 lo tenga o no porque hoy en día vamos Si yo fuera luego cada uno por supuesto tiene su filosofía yo sigo fueron llenará hoy en día desapareció Brian me lo puedo plantear sólo si tengo un equipo con ambición

Voz 8 24:22 desde este año pero este año el año que viene

Voz 1704 24:26 que digo has llevado a Sherman tendría un encaje en ese sentido Sherman sí que cubren hueco que necesitan de verdad esa secundaria necesitaba

Voz 7 24:33 el receptor tiene un poco más con las cuarta claro

Voz 9 24:36 de hayan tiene tres

Voz 7 24:39 esta años

Voz 1025 24:41 por cierto me acabo llegaron disgusto e en pretemporada Miami va contra Tampa contra Carolina y contar Atlanta bueno bien pero luego han temporada alta que esto no sé cómo cuándo de qué manera eh vamos contra Buffalo eso es un clásico contra Chicago contra Detroit contra Jacksonville dos veces contra los Patriots contra hecho tras dos veces con la división

Voz 8 25:03 eso no te lo quita claro

Voz 1025 25:06 sí en Cincinnati Green Bay nos toca este año también

Voz 7 25:09 le toca a India

Voz 1025 25:12 ah Napoli Minnesota Bike Keith joe madre mía podemos cambiar el calendario ahora estamos a tiempo antes de que se llama llama enviar un equipo de ahí tú que tienes línea directa si será eso bueno pues esa cita las cosas también tengo varias historias tenemos historias serias que ahora entraremos tendera hemos historias divertidas por cierto antes de que se me olvide dejadme que recuerde que lleva memorizado el número de teléfono para que no os deis Whatsapp se voz al seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve para que os deis vídeos para para hacen yardas punto com para el canal de Youtube repito seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve quieres cambiar va página nos vemos serio o me voy a Granada y te pongo a Miami Miguel te que llame a da un una opción

Voz 1704 26:02 vamos vamos a hacer una cosa como ahora nos vamos a poner serios luego nos va nos va a apetecer quitarle Laso arrima pongamos

Voz 1025 26:08 venga va pues tú mismo celeridad que me pongas serio pues tú te pones es mucho bien

Voz 1704 26:15 creo que que hay hay que hablar de ello porque esto también es parte de de la Liga ha pasado otras veces si no vamos a obviar lo no nos gusta nada pero lo decía Luis Si de hecho cuando ya comentamos algún otro caso de Rubén Foster que es de quién vamos a hablar Luis dijo sí lo ha hecho a la calle por muy bueno que sea y en este caso muchísimo más porque claro la semana pasada comenzó el juicio contra resumen Foster la en Baker el año pasado rookie de de San Francisco y por violencia doméstica Le podrían caer hasta once años de cárcel lo peor es que

Voz 5 26:47 el incidente y ahora hay

Voz 1704 26:51 Andrea esto lo hemos comentado alguna vez sí bajó ahora toma sentido que si cayó tanto en el draft era algo las franquicias no son tontas ya saben que es un buen jugador

Voz 6 27:01 malos desgraciadamente yo ahora mismo San Francisco se tiene que sacar de encima este chico yo estaré yo estoy mira que antes de poner la la historia de de como se dice en presuntos no la presentó

Voz 8 27:16 pero pero

Voz 6 27:18 eh pero antecedentes ciertas cosas no no no

Voz 1025 27:22 no el currículum que traen ya no ya no sale mal Menuda joya de jugando pero pero pero estamos ahí están montando un equipo estamos contando una historia de futuro una imagen y si esto realmente Iker no sé si Andrea piensa igual esto lo negó y qué hace restar sumar entonces porque te te provoca

Voz 8 27:42 estas zonas las famosas tormentas mediáticas que hemos comido

Voz 1025 27:45 todo de otros jugadores

Voz 8 27:48 exacto que te provoca una

Voz 1025 27:50 la distracción en un punto clave del trabajo que estás haciendo en este caso para levantar un equipo como San Francisco en donde está invirtiendo de todo ya en donde has centrado un chaval en Garó pueblo y en empezar a crear un equipo en torno a una imagen de de entre comillas es que nadie malinterprete lo que voy a decir ahora pero él no montó han al nuevo Jean el eh llevó caro el volver a llevarla la felicidad a los aficionados a Estonia

Voz 1704 28:21 sí sí y lo peor es que rumien Foster hizo una muy buena temporada hizo una temporada destacada pero ya tuvo algún conato de pisó

Voz 5 28:29 yo de sí ya hay varios esto

Voz 1704 28:33 bueno tuvo algún otro problema con con la ley Yeste que todavía es muchísimo más grave por lo que implica

Voz 8 28:40 hablando once años catorce no se si este año

Voz 1025 28:44 puede caer hasta once años pero yo yo vuelvo a lo mismo

Voz 1704 28:47 este chico Rubén Foster si hablamos sólo de lo deportivo podría haber sido un top ten hombre on top quince del pasado tranquilamente

Voz 1025 28:56 para por talento lo tiene pero pero no

Voz 1704 28:59 muchas franquicias claro ya sabemos si un jugador te interesa leer la mayoría estudiante hasta vamos a esta cómo se levanta por la mañana

Voz 1025 29:08 no no quiero no quiero ahondar mucho en lo deportivo y no y no me voy a meter pero pero EEUU además estando un punto no es de de situación de trato a las mujeres de de maltrato a las mujeres bueno el mundo entero si todo pero pero él El Mundo

Voz 1704 29:23 entero no admite pero

Voz 1025 29:25 no no que estoy con vosotros pero con que estamos hablando usados por eso me quería centrar en Estados Unidos también hay una efervescencia porque hay lugares del mundo en donde desgraciadamente gracias pero pero ahora hay una efervescencia absolutamente quizá porque el tema otra vez sí ático el tema cine tal sea puesto hombre más caro del hombre es que ellos no

Voz 1704 29:46 ni siquiera del tema de maltrato que por supuesto también en cuanto a su papel en la sociedad lo que tú dices en el cine en el deporte en todo en Estados Unidos están concienciando y es gracias a las mujeres hemos visto ese movimiento Luis yo sé que tú lo querellas es decir así pero muchas veces tenemos esa visión no centrista de El Mundo y El Mundo es el mundo occidental

Voz 6 30:04 exacto ahí era correcto exactamente ya estamos de acuerdo pero

Voz 7 30:08 estamos dando demasiadas vueltas no estamos rematando

Voz 8 30:11 ya se ha hecho lo que ha hecho

Voz 7 30:13 no no se trata de nada no se trata de la imagen del equipo no se trata de que el estén más concienciado ahora la situación actual por se ha hecho lo que ha hecho fuera ya está tú no puedes no puedes admitir mantener en tu equipo mal vamos

Voz 8 30:31 bueno aparte que se ha hecho lo que he dicho lo condenan pues muchas veces está claro ya es que ahí pero ya el no hacerlo o cuidado quiero decir que no hay que busca

Voz 7 30:43 la razón esa

Voz 1704 30:46 el caso más cercano esto fue una cosa si es que

Voz 7 30:48 que no hay nada que hablar

Voz 1704 30:50 el caso más cercano fue Ray Rice con aquel vídeo en el ascensor desapareció de la faz de la Liga lógicamente es que la NFL no quiere estar asociada a ese tipo de comportamientos como tiene que ser a mí nadie

Voz 6 31:03 nadie lo que acacia Andrea sí lo hay

Voz 1704 31:05 pues a la cárcel paz

Voz 1025 31:08 así cambiamos la página seguimos en fin yardas venga

Voz 1 31:11 escucha cien gorda

Voz 2 31:31 bueno pues

Voz 1025 31:32 esta semana se hemos estado hablando de el drama está llamando ya puerta lo tenemos

Voz 3 31:39 quilla enfrente y

Voz 1025 31:42 como decía estas dos últimas semanas un chaval de Granada un niño de siete años no da estamos mandando mensajes y la verdad que el chaval ha estado gracioso dos por parte del padre también no es seguro pero lo la buena noticia es que es un chaval de los Doll fins con lo cual

Voz 1704 31:58 esa es la buena noticia

el chaval lo ha hecho a través del seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve del Whatsapp del programa simplemente Pomés que es para Carrusel ya sabéis que nos podéis mandar tanto pero no para cien yardas perdón sí dijo que para la página web para cien yardas punto com contándonos lo que queráis de lo que está pasando en la NFL o en mandar un mensaje de voz para que entre precisamente

Voz 5 32:25 el casa que que ha hecho este año

Voz 1025 32:28 ah bueno pues que nos ama

Voz 5 32:31 dado Love que cree que puede pasar en el draft en el top diez empezó aquí como él manejará las situaciones así que lo escuchamos y lo comentamos

Voz 1490 32:45 hola cien yardas soy Alfonso Laura de Granada saludos para Ponseti sano ni Iker saga aquí para que no se enfade

Voz 1704 32:54 ah sí

Voz 1490 32:56 mi Mou tras de él uno al once del draft es que si lo compramos NASA emo Szeemann acoge a un cuatro calma o un running back que será su voto con con con común creo que va a ser Rouse ver pues creo que lo van a coge a sus comback fue Kiev creo que ir tapando ir pues creo que van a elegir lo ha quinto puesto lo broncos a Davis sexto puesto no con a cuentos son sentido puesto tan creo que va a recoger a mi AFIS Patri pues octavo puesto lo vemos a Vita vea novena puentos San Francisco Falling años van a coger a Albín décimo puesto lo Riders acogerá semana de puerta lo Miami dado el fin que van a escoger a May cien de pues yo he añadido una porque me caen porque me caen fatal lo lo lo que confiados

Voz 8 34:25 sí sí

Voz 1490 34:28 he puesto la marcha porque la marcha Jackson sólo corre pero no hacen nada lanzando lanza fatal yo creo que van a escoger a la Marc Jackson porque es malísimo adiós Ponseti a Diego adiós adiós Mick Jones sorteo para todo

Voz 0684 34:50 pues nada ya que es imposible que ven posible recibe

Voz 1704 34:58 así que al fin se a los de la división

Voz 17 35:01 es muy claro a atrás dado cuenta que rápidamente hemos puntuado como teníamos que puntuar y es qué asco nos da Buffalo hay ya la enseña

Voz 1704 35:13 yo le voy a decir una cosa nuestro amigo está muy bien el tiene muchísimo sentido el el moco

Voz 0684 35:20 claro que ha hecho Ximo Ladero la duda es la primera

Voz 1704 35:25 a partir de ahí todo puede cambiar pero pero que lo que lo que ha dicho son los que lo tienen todo

Voz 6 35:30 sí pero te voy a decir que creo que la Marc Jackson

Voz 1704 35:32 cuando llega la NFL leva conquistar creo que el Papa va a ser mejor jugador de lo que él cree

Voz 1025 35:38 pero corre sobre lo veremos vamos a ver pero claro la gran duda es el primero no se va a costear un Running vacua al revés por cierto si os queréis animar con cierto habla inglés bastante mejor que nosotros mejor que que nos hemos Whatsapp pero hacer nos por favor como él no no bien va por muerto que si no las grabaciones no las podemos poner al aire pero si os Sunny máis ya sabéis seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve no lo mandáis ir sabe que viene hacemos ahí un pequeño repaso de lo que la sensación de que vosotros también tenéis a lo mejor para quién pueden ser los diez once primeros y de del drama y tiene bastante sentido yo insisto va a ser una de las grandes excursiones y arrancarán arrancaremos Bach o por un Running Bach pero creo que a día de hoy es que lo hablamos hace una semana dos no hay ninguna pista que nos

Voz 8 36:39 que que pueden ir por un lado el otro eso no yo creo que es tendrás este ya posiblemente va a ser uno de los más divertidos de los últimos años por qué

Voz 7 36:49 la verdad es que yo no tengo claro nada de nada

Voz 8 36:52 hay muchas variables que te lo pueden cambiar todo los brazos

Voz 7 36:55 yo lo dije hace dos meses y es verdad que teóricamente al haber fichado Pedro Taylor pueden perfectamente decir oye yo no en el orden que quieran me cojo a a Barclay hacha me hago una línea de defensa que da miedo a los niños ya me cojo a uno de que posiblemente va a ser uno de los mejores Running Bucks de los últimos de las últimas décadas también lo que deja la semana pasada eh yo creo que que los veranos tanta presión con el tema que da el número uno ahí de podrían perfectamente acoger son con el número uno no tengo ni idea de cuál porque se dice que podría ser Allen iluminado es prácticamente seguro que con el cuatro uno de los dos porque total que tienen fenomenal los dos pueden coger o bar play historia Barclays ha ido cogen a insinuó hecha porque se ha ido antes coge nadar los ya seguramente vasca a los Giants con el número dos al yo creo que ahí también puede pasar de todo podrían coger a Chuck porque ahora con Pierre Paul fuera eh también es verdad que al tener hay Manning que que que existe que que que al final se adquiera hipotecas quedarse otras dos tres años perfectamente a lo mejor por el número dos podían conseguir los curas e irrenunciable renunciar directamente al número dos Icomos son el equipo que en ese momento y Brito que no te puedes decir que está ser reconstrucción pero sí que tienes tienes que buscar muchas piezas y este es un draft con mucho talento el número fue una barbaridad sea ahí puedes encontrar equipo que hacen locuras para ese

Voz 1025 38:45 bueno bueno

Voz 8 38:48 con lo cual lo mejor conviene decir pues mira

Voz 7 38:52 necesita ahora mismo lo que hago es vender mi dos a un ALCA una locura eh

Voz 8 39:00 sí aprovecha no nuestro veraz y pillar un montón de también ya lo comentamos pero los Beatles estaban muy interesados en ese número dos no tendrían dicen que tienen esa

Voz 1704 39:08 las conversaciones muy avanzadas con Nueva York que en todo caso se anunciaría cuando Nueva York esté en el reloj durante el día al no

Voz 7 39:14 pero no porque no es que estás

Voz 1025 39:17 sí este es un inciso

Voz 14 39:20 ojo a última hora ojo

Voz 1025 39:22 con lo que puede pasar cuando el la fiesta en marcha porque yo creo que ahí va haber ganado muchísimo movimiento

Voz 7 39:28 digo que según quién salga que según quién salga con el uno el dos sea incluso se yo estoy convencido que Cleveland tiene un plan pero que es un plan que a cinco minutos de del pico uno a cinco minutos al picador

Voz 8 39:44 el reloj sí

Voz 7 39:47 según saltos con el dos y con el no a lo mejor en el cuatro

Voz 10 39:51 sí

Voz 7 39:52 hay gente dispuesta también a los curas para conseguir tú ponte que te sale Allen con el uno

Voz 5 40:00 los encarnan los yo qué sé si si

Voz 7 40:01 pero o chat con el dos irrumpen con el tres Iker

Voz 8 40:07 la dar darnos queda de repente hay un equipo que dice casas con el culo quiero lo quiero a toda costa

Voz 7 40:17 iré a lo mejor sabe de los brazos y les dice te doy la la la luna para eso hay que hagamos

Voz 1704 40:25 por las claves eso sí que si llega al jugador que alguien quiere por ejemplo a los Brahms otro equipo no lo no quieren tanto jugador o el que quieren ellos podría esperar un poco más Jos van a dar no sé si les dan la luna para dar el P

Voz 8 40:38 eso sí pero es porque hay que te no hay que tener en cuenta que hay que hay muchísimos jugadores importantes que

Voz 7 40:45 sea de los que se habla menos pero que que perdían perfectamente

Voz 6 40:52 a mí me da que ese número uno para coger a Barkley sea yo creo que se va bien

Voz 18 40:59 sí yo voy Rosen Allen

Voz 6 41:03 pero personalmente que digo que a ver personalmente porque puso también si lo analizamos creo que un un running back te puede dar mejor resultado a corto que que que que un quarterback que la plaza de Cuerva eh no es que esté diciendo que los bravos necesiten resultados a corto que que sí

Voz 1704 41:21 porque con la racha que llevan de estas dos últimas de

Voz 6 41:24 coladas resulta sencillo un giro tienen que dar ganar algún partidito un giro tienen que darle la posición de alcohol va salido del drama un chaval que se tiene que adaptar el todo pues veo esa figura que puede ser mucho más resultadista la del al margen de la calidad del jugador él no sólo por el resultadismo pero veo mucho más molesto esto me decanto más a esta a esta opción

Voz 1704 41:47 lo cierto Luis es que Janet Jackson esta semana ha dicho que que te quiero Taylor va a ser el cuarto era titular en el principio de la temporada lo ha anunciado hijo pueden pueden coger un quarterback y formar lo cuánto tardó Aaron Rodgers ha debutado en la NFL

Voz 8 42:02 te quiero decir lo vamos

Voz 7 42:04 esto otra vez me puedo equivocar pero para esto yo no tengo la menor duda Saturno fichas

Voz 8 42:09 claro para ponerlo titular hasta claro

Voz 1704 42:12 claro pero si vas a coger Bach en el no

Voz 8 42:14 pero el Otello para que esté en el banquillo

Voz 0684 42:17 claro claro

Voz 1025 42:20 tú no lo además corto

Voz 7 42:23 sí yo intento sólo meterme ahora un poco en la cabeza de los

Voz 10 42:27 de los de los va no

Voz 7 42:30 sea llegador sí dice bueno vamos a ver esa yo aquí tengo que de verdad construir ese equipo también mentalmente la afición del equipo en general que por mucho que el tal llevamos en dos años no ganar un partido ya hemos perdido treinta Hay

Voz 8 42:48 tengo yo yo veo que la escuela

Voz 7 42:51 entonces lo que no voy a repetir es el error en un equipo de reconstrucción no es lo mismo yo siempre lo digo sea roto es el primero que se me ocurre pero muchos más incluso en los últimos años debuta como rookie en la segunda jornada

Voz 1704 43:09 por qué seleccionado por porque se lesiona

Voz 7 43:12 pero con un equipo que tenía ambición de octubre hijos con una defensa increíble con Jerome Betis balones ahora si yo cojo a un a un de rookie y otra de repetimos la historia en Cleveland equipan en construcción yo creo Thomas sea retirado y le meto Ia arranque mal le ha quemado completamente sea es quemado a él es quemado hala a la afición que ya sea es quemado optó todo porque vuelva a ser el hazmerreír salió no creo que este año por mucho que que que que cojan un un un barco con el uno con el cuatro por lo que sea no creo que le lancen a los leones desde la primera jornadas a habrán aprendido que bueno ellos ahora lo que tiene que hacer es ir pasito a pasito reconstruir con Come yo pensando que lo sé que llevo dos años diciendo lo mismo luego no ganan un partido Doni con una pistola nunca pero bueno yo creo que este año está haciendo un buen equipo francamente creo que con lo que tienen que tienen que arriesgar lo francamente lo digo entiendo la presión que tienen mediáticas de todo qué tienen que crecieron pero para mí podrían perfectamente jugársela sin hacerlo a lo mejor pillar más abajo

Voz 8 44:38 me lo por eso que contarte

Voz 7 44:40 los tienen un titular sea tienen un titular

Voz 1704 44:44 por un millón de cosas este apasionante por cómo pueden ir cambiando las variables pero pero es que puede ser que cojan o Un cortes Barkley o Barclays Bank es complementario con Otello sea titular hiciese Back te gusta para formarlos para que sea una franquicia de aquí a un tiempo el negocios bueno sea Taylor está listo coges no hace es lo que has hecho este año con Kaiser de quemarlo lo desarrollas ya llegará su momento

Voz 7 45:12 o cosa tú piensa un poco cuántas veces lo hemos hablado no los los Brawn el año pasado cuantos partidos han perdido en el último tramo de partido cuántas veces el la causa principal de sus derrotas cuando han sido derrotas ajustadas sido Puerto el Nobel Si por interceptaciones SAR el número ha sido brutal y este año se encuentran Gorka al que precisamente si hay una cosa que hace bien es que la interceptan poquísimo que no comete obras ahora eso es lo primero que necesitaban los esperados dejar aunque es fácil decirlo que va desde bueno cómo hago para ganar se pero quiero decir una de las primeras cosas que tienen que pulir y que te y que tenían que que que mejorar los Brown será precisamente eso no

Voz 1704 46:07 sí yo para para los Bravos de verdad espero que que que acierten esto ya lo comentamos la semana pasada entre los cuatro cinco Cuarte Max Estrella o con mucho nombre que que viene en este draft alguien va a ser Peyton Manning ya alguien va a ser Ryan Live que los brazos nos cojan a llamé entendáis al Ryan Live de esta generación porque es que ya la la maldición se iría al infinito

Voz 7 46:29 no pero es que de esto claro estaba a mí siempre me gusta me gusta llevarlos ejemplo hay montón del draft

Voz 10 46:37 que qué

Voz 7 46:40 que al final demuestran cómo las expectativas luego no no no no no no no es que no se compromete a me puedo equivocar otra vez pero se habla de cuatro posiblemente cinco corte airbags en en primera ronda en sí es pero este año se eh yo lo digo por estadística no lo digo porque yo valoro ahora estoy haciendo una evaluación de quiénes son los que saldrán este año que no saldrán pero por estadística probablemente habrá dos que triunfen uno dos que triunfen y a lo mejor tras que fracasa

Voz 1704 47:17 eh por mucho que estemos

Voz 7 47:19 con el tema de quién será el número uno será Allen será dar no será quién será pues al final sea tú miras el draft del noventa y nueve parecía que era el draft de de de de los de los cuartos mía número uno Tim K los Brawn por cierto

Voz 8 47:38 si contienen cada ocho venía con las

Voz 7 47:41 ya lo de ir a ser un fenómeno esa que o eh

Voz 1025 47:45 no hay no obstante chiste

Voz 7 47:47 más que NAP que ha sido de todo ese draft el mejor el mejor y el único que realmente porque llegaría culpa al meta ha tenido una gran carrera sea dice un gran cuarto bueno que se recordará como un gran cuarto Aquiles mis números tres desaparecido y y culpe Pepper número once ha hecho un hecho

Voz 1025 48:09 pero no tú soy tuya tuvo menos suerte quizá con las lesiones pero pero estuvo bien

Voz 7 48:17 no estamos hablando aquí de de una generación de un Draft donde se pensaba que se iba a hacer la bomba todo lo bueno luego con el número doce Kate Meco Kaymer no que también conocen

Voz 1025 48:30 bien por así decirlo y entré

Voz 17 48:33 entre Magna nazi porque hay por ahí algún nombre que se sale o desaparecidos todos

Voz 1704 48:41 del resto del resto de ciento noventa y nueve esto hombre caro ya que si el mejor de o argumental doblemente el mejor de todos los tiempos

Voz 8 48:51 no no no lo cinco

Voz 7 48:53 que han salido en primera ronda

Voz 1704 48:56 sí pero en primera ronda pues sí ocurre

Voz 1025 48:59 luego luego me me vais a yo sé que este ejercicio lo hemos medio hecho me me quedan dos minuto si lo aprovecho y luego vamos al resumo en fin

Voz 19 49:07 le pero que pensara no un un buen día en casa con las pantuflas al lado de Giselle viendo una peli Tom Brady de que saliera en el ciento y la madre

Voz 1025 49:21 no hombre no eso Olabe planteado porque esas cosas estoy seguro que lo ha comentado con su familia cuando se que estoy seguro dio con sus amigos qué habrá dicho anda que Menudo ojo esto pero creo que me

Voz 1704 49:34 sacaba yo no sé si sospechoso de ir contra Marie Le admiro pero pero espero que va breve no no pero es su carrera universitaria no fue una maravilla

Voz 8 49:44 bueno ya juega una carrera

Voz 7 49:47 por si tarea peculiar

Voz 8 49:49 una gran carrera has visto desde su

Voz 7 49:52 junto esa esa fue una de esas historias para hacer una película

Voz 8 49:56 él tuvo que desde el primer el primer día a abandonarla

Voz 7 50:01 sí ya te quiero decir El entró a cuarenta y nueve ir poco a poco poco a poco porque poco eso lo ganó pero al pub pero efectivamente es parte

Voz 8 50:14 yo creo que aquí también se refuerza la teoría

Voz 7 50:16 a que mira este año volvemos a lo mismo hay cuatro o posiblemente cinco cuarto vez de primera ronda un va no es solamente no sé cómo decirlo sea insisto con mis teorías era un running back es talento talento puro baile añades el experiencia el instinto

Voz 1025 50:39 necesita pero te quiero decir Un

Voz 7 50:42 el running back un grandísimo vas tú le meten un equipo malo malo dentro de dentro de los de los stands de la NFL pero aún así tiene manera de destacar demostrar lo que vale un vas por mucho talento que tenga un equipo

Voz 8 51:00 malo se va quemando

Voz 1704 51:05 por ejemplo a Trump gris los los Charlines lo traspasan

Voz 7 51:08 sí bueno ahí también estaba al tema de claro tenían que elegir entre y tenía una lesión importante en el hombre que no sabía realmente a dónde iba a llegar y luego resulta es uno de los mejores cuarto estoy que que ahora tú dices realmente de estos cinco cuarto en que supuestamente puedan estar en primera ronda este año tuvo en a tus gustos puedes hacer más o menos un un ránking en el que más me gusta es este luego este este este hasta quinto

Voz 10 51:36 dicho esto luego

Voz 7 51:39 lo que donde estarán dentro de cinco seis años no depende solamente del talento que se llevan de alcoholes depende de en qué equipo

Voz 8 51:47 ya no es una casualidad

Voz 7 51:51 que sea Garbo Polo no ha sido una sorpresa S'Agaró patronales que ha salido de la nada no es Sombreidi que ha salido en última ronda de nueve que bueno se creía no se crean a uno que se decía bueno digamos que en el segundo escalón es uno de los como puede ser este ano un año Un Meso Rudolf era uno que no pero claro porque ha llegado a los patrio Salvador patria está trabajando en los Patriots ha trabajado con Mc Daniels ha trabajado con él Ichi eh sí confirma lo que ha hecho ha llegado donde está a lo mejor claro pero le ficha a otro equipo

Voz 17 52:27 a nadie sí claro claro titular in no explota pero pero ahí voy yo ya me que antes era segundo si luego van

Voz 1025 52:35 si no nos podría dar el ochenta segundo sacaba uno de vosotros en ahí voy yo al final lo que nos cuenta la historia de Wall de Garó pueblo es que

Voz 8 52:45 con paciencia y con educación

Voz 1025 52:49 hay muchos de estos chavales que serían súper estrellas

Voz 8 52:52 pero que no claro pero también es tu deja claro el hecho de que Cassel

Voz 7 52:59 llegue a los patrios sin haber jugado ni un solo partido como titular en el en College por lo tanto ya por mucho que me quede no les conocía Gianni había jugado no había jugado ni un solo partido llega cuando la necesidad le obliga a ser titular haga la temporada que ha hecho

Voz 10 53:21 ya sé que evidentemente

Voz 7 53:24 se traía un talento que no habían visto todavía otros pero algo tiene que ver en el entorno donde está el equipo dónde estás ex entrenadoras que tiene como te van a utilizar

Voz 8 53:33 pero esto que está haciendo para poder explotar

Voz 7 53:35 por uno como como Rolls en cada en los Patriots y se convierte en el nuevo Brett dio Manny en otro equipo Iggy se quedaran ahí sí queda la media de calidad Wert sale del draft y es uno de los que teóricamente de iba a ser un crack

Voz 8 53:54 no lo vamos