La Vida Moderna es que los abuelos miren las construcciones del Fortnite

Voz 1 00:00 la gente a su programa serio lo más serios está al público no se mueve no sé cómo se mueve aquí hay un trasiego continuo de gente deambulando te deambulando ahí Expo cabrón

Voz 2 00:28 poca broma con la gente que deambula vamos a deambular todo nunca lo hemos hecho eh como aguanta somos ochenta personas vamos a deambular todos

Voz 3 00:42 porque te queda Abdula eh

Voz 3 00:58 pero pero quiero dárselo los pobres cebolleta tres

Voz 4 01:03 por favor sentados vuelve ya lo bien que deambula hasta género pero bueno hay que salió aquí la Tomatina joder por favor sentados muy bien deambular parece el jugó la silla eh aquella que es que ha entrado un chaval tarde y tal pues venga vamos a deambular pero hay gente que se gente que se ha perdido en detecte

Voz 1194 01:21 dos cuando trabaja gente llamando a sus padres ningún genital sin tocar un poco para decir que no fue rebelión porque no hubo

Voz 1194 01:31 querencia no no me acuerdo de que habla el tema técnico legal de que de no considerar lo de Cataluña como rebelión y por lo tanto no llegaba a gracias

Voz 0470 01:42 porque había sido la fiesta la espuma

Voz 1194 01:45 como justificación no estábamos deambulando por la gente de verdad que viene la gente a que sitúa independiza has de otro país deambulando

Voz 3 01:55 claro claro cuando no claro pero si estamos con lo de la espalda noveno

Voz 0470 02:03 aquí no ha pasado nada muy bien habitan vuela muy bien así que de una prosa para vosotros amigos por deambular

Voz 2 02:09 a la patria de angulares no no es fácil de Angola de puta nada y tú ustedes lo que me sale solo en las primeras el y lo voy moviendo

Voz 0470 02:20 además yo muy bonito porque esto no es fácil la gente habían volado pero luego en cuanto hemos dicho que empezar programas envueltas en Dacca unen sus sí

Voz 1194 02:26 esto es maravilloso que es de no salga una cosa antes de nada antes de que nos presenten es que es muy triste todo porque dice la atención del ministro de Industria soy yo

Voz 0759 02:39 hola he tenido usted eras tú no si hola para poder hablar de empresario empresario de rico rico entonces no manda aquí una caja de cosas entre las cuales hay cosas de chocolate

Voz 0470 02:49 en repetidores de wifi además

Voz 2 02:51 el tío fíjate que lo aclara Jackie

Voz 1194 02:54 en serio no es un repetidor Wi Fi

Voz 2 03:00 gracias porque la clara no

Voz 0759 03:03 mi redactor wifi ni ántrax con muy bien con acento en la entonces no manda cosa clave porque está viviendo un drama hice cálices que yo tengo una empresa de Sama de conductos metálicos metal a ir ya me me Talaia y Metal Air

Voz 1194 03:19 ya me gusta debería ser un grupo de Power metro sí

Voz 0759 03:22 tal mete metales pone entre paréntesis Ignatius en gira público y comienza a arengar a sus huestes meta

Voz 2 03:27 algo bueno tiene que explicarlo es que el tío dice

Voz 0759 03:33 lo reconoce la difícil a usted una prometió cuando lo fábricas conductos metal nada porque conducto metálico que es una mierda

Voz 0470 03:41 que no lleguen ingeniería que te por eso se metió cosas de hecho cola

Voz 0759 03:43 este parque

Voz 1194 03:45 el tío fabrica tuberías lo que fábricas esta mierda que la Design

Voz 0470 03:51 que vaya troncos una especie de anillo metálico claro supongo que es en Palma muchos días conducto metálico abre el sonido e Thomas eh que esto pues que será de qué que me tal vez también será una aleación no no creo esto no no suena titanio esto

Voz 1194 04:08 a Tárraga aluminio

Voz 0759 04:13 usted sepa que es quiero que son bajones que esto suena chapa chapa claro lo suelen una Hernández

Voz 1194 04:18 su nombre esto es un anillo

Voz 0470 04:21 sí a mí Petit para por uniendo mucho netos se hace un conducto metálico saben lo que harán será empalmar

Voz 1194 04:29 claro eso sí es lo que es lo que es lo que explica que todo muy triste

Voz 0470 04:33 Lillo y empalmar como los muy pero muy bonito

Voz 1194 04:36 yo me fuerza a hacer lo mejor estuvo todo el mundo para conservar eso sí sí elefante oye pues si para que se reproduzcan con más

Voz 0759 04:44 claro facilidad entierros fábrica hice les pongo música de Beethoven durante su fábrica y los lado con cerveza joder mis conducto son el puto You de la climatización

Voz 0470 04:54 el puto Juande

Voz 1194 04:57 en la muchas gracias de verdad por chocolate un aplauso para me talento no

Voz 5 05:04 cero también sirve el conducto metálico sirvió para coronar a Ignacio Mena

Voz 1194 05:08 a partir de ahora seré vuestro rey

Voz 0470 05:11 al ex primer plano vea que está hablando con un con un conducto metálico en la cabeza

Voz 1194 05:16 Rey de los flipado por cierto que ayer hablamos del personaje de chocolate de será archivado tenemos el primer vídeo te acuerdas que dije que será Chema el perciban era un millonario sabio que es un personaje que irse a vivir fuera de la atmósfera cómo se llama pero no se puede decir es normal así como es será archivada

Voz 2 05:46 también

Voz 1194 05:47 nació será chaval ya pero de dónde inglés donde hombre de la campiña

Voz 0470 05:54 de de va de paz pueden ser de bar

Voz 1194 05:56 bueno es el vendaval fue hizo oficial la Segunda Guerra Mundial Jun que él ha servido por eso se había estado a la orden de la Reina en que frente contra los África

Voz 0470 06:08 por qué partido tuvieron claro hay le dieron ellos perdió pero con dignidad pero era de la de la raza supongo no era inglés no pero que pero era de la Rafa no era de la RAF no era jefe ya pero sí la a la Royal Air Force a nuestra de tierra

Voz 1194 06:29 claro pero desde tierra mandaba a la Javier también tuvo allí y luego amasó una fortuna

Voz 7 06:37 sí es sabio entonces se dedica a

Voz 1194 06:42 es un filántropo en el fondo es un filántropo excéntrico que quiere contactar con vida extraterrestre y este es el mensaje que los manda desde fuera de la atención

Voz 2 06:52 son Villepin

Voz 8 06:54 mientan me presenta miro hombre no debería decirse pero millonada sabio Buzz Díaz Rato entonces esto significa que bueno decir mucho

Voz 1194 07:30 gracias

Voz 2 07:33 un personaje misterioso

Voz 8 07:35 qué quiere curarse quiero encontrar en el exilio la vida que quieren encontrar el secreto gran Alquimia y un nuevo álgebra para el ser humano y pasar de la Constitución española de cualquier país yo quiero inédita acredita que el sesenta mil pies

Voz 2 07:53 espadas Brad atención que salen

Voz 5 08:03 van disminuyendo y una chica sentada en el Real donde Ignatius

Voz 1194 08:08 será chaval ustedes mi papi

Voz 2 08:24 pero el reto que me doy cuenta de que al final todo esto personajes sigan fines sean de los que al final

Voz 1194 08:36 contacto con otra vida

Voz 2 08:39 a poder ser archivado por cumplir los sueños este anciano

Voz 1194 08:45 es muy desagradable

Voz 2 08:47 bueno entre

Voz 1194 08:49 millonario excéntrico Paco Martín

Voz 10 08:52 este país la pierna la pierna

Voz 0470 08:55 bueno vamos a ver esto es la vida moderna jueves el programa dinámico jueves siempre está ahí hay dinamismo así que pido un aplauso Un día más en la punta para Ignacio sí que que

Voz 2 09:07 millonario Monreal millonario de verdad

Voz 0470 09:11 ah sí vamos a hacer como mucho jueves vamos a comentar noticias aquí a cara perro así que vamos a un poquito a pijos sacada

Voz 11 09:18 voy a pijos sacado qué tal

Voz 2 09:33 en dos años de la gente también

Voz 0470 09:37 estos sueño parecen en lo en el regazo Percival normal pero has interpretado muy bien eh sea nivel actoral hastío realmente sensacional sí sí vale

Voz 2 09:50 es que ella por los pasillos antes me dijo eres un falso Ignatius digo pues espera que voy a ir

Voz 0470 09:57 no voy a hacer una cosa muy desagradable para que vea que sí que sí

Voz 1194 10:01 eh

Voz 2 10:02 ahora te crees ya

Voz 0470 10:05 vale vamos a ver primera noticia que tengo aquí fuentes

Voz 0470 10:09 cogió la primera literalmente que salía en la lista la de justo este minuto dice Egipto antigüedades lo que lo que hay ahí el Museo Egipcio que no hay cosas nuevas abre una exposición con hallazgos de la época de Cleopatra y es que no paran de de de de de exprimir el en otra de exprimir el limón uno

Voz 1194 10:28 la noticia hubiera sido abre una exposición de de cosas guapas griega del siglo dice claro era que esto no lo sabía nadie pero también lo pensábamos un poco no sé si sois una sabes sabes qué

Voz 0470 10:39 estaba dando de Egipto no de Grecia e ah vale vale

Voz 1194 10:43 bueno es el mismo caso vale igual el mismo Casaroli caro

Voz 0470 10:46 dice el Museo Egipcio de El Cairo inaugura la Unión temporal que recoge los hallazgos de las excavaciones del templo de Taposiris Magna y dice que ponen de manifiesto la vida cotidiana de puede Cleopatra ya que que se hacía en esa época raro

Voz 6 10:59 a ponen de manifiesto el hombre pero eso algo normal poner de manifiesto es lo que se suele hacer en una

Voz 1194 11:04 exposición o en un museo yo cuyo pueblos de manifiesto ya lo curioso hubiera sido pones en los condes los que te estás metiendo en un jardín tú solo

Voz 1194 11:16 como se dice pones en duda goles en entredicho es decir entre amigo supones en entredicho en la época de Cleopatra en Egipto ahí sí que tiene mérito ponen un museo que diga mira esto a lo mejor es verdad o no el Museo honesto claro que vale gustado que esta señora hubiera sido guapa pero no te lo puedo asegurar

Voz 0470 11:42 claro o pensábamos que en la época de Cleopatra Safja esto y sin embargo lo mejor no claro

Voz 1194 11:48 Hall con la leyenda dice que se bañaba con leche de burra pero

Voz 1194 11:53 puede haber otras Egipto habéis estado eh no no

Voz 0470 11:56 tú has estado todas está

Voz 1194 11:58 los suníes en Egipto así que voy a tener Egipto nunca nunca hay porque porque lo hice con tanto desdén claro hombre podía saltan Egipto perfectamente en viaje tampoco es tu viajan bueno no tampoco deja mucho yo no no me gusta viajar ni ir a conciertos festivales de música las cosas un poco que no me verdad que tú seas

Voz 0470 12:16 siendo una persona siendo ya

Voz 1194 12:17 a la gente piensa que soy una persona extrovertida o animada hace poco ayer mismo salió la la Encuesta de de un periódico de las Islas Canarias habían hecho una encuesta del periódico Tenerife ahora que está asociado con el el diario punto es vale salió el resultado se acuesta como que la gente aquí las encuestas dan cuesta de con quién te tomaría estos un clásico no

Voz 0470 12:41 tras salió Tube Saric

Voz 1194 12:43 había un top ten de canarios con los otros canarios se querrían tomar una serie del primero y yo el primero a la gente piensa que yo soy la gente no entiende muy arriba y luego soy un destrozo

Voz 0759 12:56 la puesta en serio la hicieron también lo hacen por comunidades provincias y la acción en Salamanca también hay que debió segundo Franco

Voz 2 13:12 primero con el caudillo

Voz 1194 13:15 la gente de Canarias prefiere tomarse algo que te Canarias prefiere beber alcohol con una persona que tenga miedo cardiopatía trafica siendo tomamos alcohol y así de paso sientes algún saltito unos animal andar de tarde

Voz 0470 13:29 pero todo bonito joder pero tú tú no está lista

Voz 0759 13:32 si hace años no no sé si sale ante lo que tampoco en Salamanca el estado del bosque Del Bosque yo sí pero como él tiene

Voz 0470 13:39 la con el colesterol alto y claro poca broma sólo agua claro que suele poner una cinta de correr una sin claro pero pero entonces soy piloto

Voz 1194 13:49 es muy muy hacerlo en Jaén que que guasa de esto eh que hay mucha gente cachondo meta Santi Rodríguez sacaros ganaría Santín instante Rodrigo Santi porque muy cachondo Sabina juegas Don Juan cazó con el juez Garzón

Voz 0470 14:03 el juez Garzón unas aceitunas con jugar todo eso da gusto doble te cuenta inmovilidad de decretos y mierda estuvo

Voz 0759 14:08 no cuando lo de la Plaza Mayor es verdad el medallón de Franco

Voz 0470 14:11 este incluye la hostias llevo

Voz 1194 14:13 llevo el dintel Lloll claro de picar Céline

Voz 0470 14:17 en un momento que me gusta mucho cuando tú como experto en castellano

Voz 6 14:21 se dice de Intel no sé he dicho de Intel

Voz 0759 14:23 pero igual no era amigo Teleno de La Ventana a la palabra que estaba buscando

Voz 1194 14:27 ya que Massa qué pena no cuál era sincero felling del correcto muchísimas gracias

Voz 0470 14:32 hay el profesor corregidos

Voz 1194 14:35 siempre será interino

Voz 0470 14:37 pues no te agrada al plata codo eh

Voz 1194 14:39 perdona ya en lo que llevamos de programa yo no ha ayudado un par de veces si la gente y la gente nos arropa y no lo dicen que hoy siendo y lo dicen con de no no no no no dicen Colombia siendo quiero ayudar queridos cómicos darme lo temas en Contigo el resto del día se agradece molares sacar la figura de es Corts Escort el conocimiento de conocimiento claro que escriba claro que te explico el apuntador apunta lo recuperar la figura del este chico por ejemplo quiero ser conocimiento sesenta muy bien

Voz 2 15:21 vale ahí un chaval chaqueta nos vamos a pasar desapercibido en el parque del Retiro

Voz 0470 15:28 pero el mejor estaba el chaval lleva una camiseta está queda a algunas de Fosforito debajo más colores locos todavía

Voz 1194 15:36 era un poco pues si el señor Mayer volvía a traer la mochila que no te atropella se dio tiempo a pensar que lo el tanto regazo te pregunta les algo y qué tal por lo que es ser hipster en dos palabras vestir como yo pero a tener mucha menos dignidad musical

Voz 2 15:59 he bien definido por el por definición de la Historia bueno

Voz 0470 16:06 el Madrid que ves he dicho porque a mí me encanta estrato Bari

Voz 12 16:10 el mejor grupo del mundo ya Anca ente en K ya en los

Voz 1194 16:15 a Carmen la cara con tus conocimientos

Voz 0470 16:20 vale eh voy a leer otros no tanto

Voz 1194 16:22 ya vamos a ver si pueden

Voz 0470 16:25 tengo tengo dos noticias una Santander tráfico y otra e Italia Gobierno cubre Félix almohadillas y su humilde que preferirían donde tráfico o Italia Gobierno

Voz 0759 16:35 el Gobierno tráfico Santander

Voz 0470 16:38 del tráfico a esto es la hostia esta noticia

Voz 6 16:43 la habrá si me lo que pase con cae canto

Voz 0470 16:47 este año tampoco llega la Feria del Libro firmar nada nuevo de campaña este año Cantal

Voz 1194 16:53 ya este año seguimos siendo la Bayo de la Valladolid con playa

Voz 0470 16:59 Santander tráfico la Glorieta de Valdecilla Sur es una noticia sobre rotondas esto me encanta rotondas en Santander que más queremos la glorieta de Valdecilla Sur empieza a funcionar desde mañana como turbo rotonda

Voz 9 17:16 la ingeniería curvo roto

Voz 2 17:22 turno

Voz 1194 17:25 el Tour borró todo eso que espero que el nombre de lo que promete Osaka

Voz 2 17:30 no

Voz 1194 17:31 la turbo rotonda es la hostia eh Pedro que se basa una de esto es que son una rotondas ayer

Voz 0470 17:36 sabes que hay este este Semana Santa en Escocia tener algunas turbo rotonda es que el el creo que hay como un carril solo para los que sirva salir rápido con lo cual los que no te a salir por la primera salida pueden entrar a pijos

Voz 1194 17:49 puede ser que mucha gente en España estuviera usando las rotondas

Voz 2 17:52 vamos borrando la gente mayor muy avanzados

Voz 0759 18:01 claro que hay una generación en España que se crió sin rotondas se sacó el carné sin roto y de repente la rotonda invadió España efectivamente

Voz 0470 18:11 por dónde normal hay muchos gatos que no tiene carné de conducir pero hay mucho embudo cuando tú te metes por el carril de la izquierda te quiere y quiere salir por la que suelo lo peor que se pueden pasar por delante del otro y Mi vida sin mí es sin embargo la turba rotonda hay un carril exclusivo para salir en la primera hay fotos

Voz 0759 18:29 eso es así pone en Google turbo rotonda

Voz 1194 18:33 el ex vídeos directamente turba rotonda vamos a ver

Voz 0470 18:38 Carod dar la hostia hayáis

Voz 1194 18:41 también nos viene bien tú por aquí

Voz 0470 18:43 la hipotética para deleite directamente o no esto iba a ir miran si te ponen aquí ponen un gráfico y ponen los coches le ponen como una moto onomatopeya poner Brun bruma

Voz 10 18:54 mil mira

Voz 0470 18:56 todos los rotonda donde que tuvo rotondas tú puedes ir ahí como como como Benzema

Voz 2 19:03 Valdebebas

Voz 1194 19:06 porque Benzema Navarrazo eh

Voz 2 19:10 Benzema serie aún un da el paso ahí hay tubos

Voz 0470 19:17 todo estaba viendo aquí fotos de Turbo rotondas que forman otra turba rotonda Pablito una turba rotonda cursiva dentro de la rotonda si mantenía eh

Voz 1194 19:27 venga yo creo que tú una podría conducir fíjate estos permiso de conducir Jaime ánimo ponente haría coger el volante lo primero está

Voz 0470 19:37 el plan un coche automático porque es que haga lo que haga no puedo

Voz 1194 19:40 ya no se quedaron atrás rotonda está pensado para gente como John no te lo permiten no no permite el fallo no hay fallo hagas lo que hagas p'alante

Voz 0470 19:49 yo lo que pasa es que una turba rotonda cómo mola tanto coger el camino queda país folla eh yo a veces no iría mi destino

Voz 0759 19:55 sí yo voy a mi pueblo artera sólo por por de las ventajas de la turbo rotulado

Voz 0470 20:01 o sea bonito no es aprovechar la oportunidad

Voz 0759 20:03 claro de irte a un sitio inesperado turbo rotondas es la primera de España está de Santander o algo veo en Santander pionero en la turbo rotondas

Voz 6 20:13 hostia primera turbo rotonda

Voz 0759 20:17 pero a lo mejor es la mejor salida La salida más rápida para irse fuera de Cantabria

Voz 0470 20:25 no hay tanta venga bien pensada en dos mil quince en dos mil quince instalaron dos rotondas eh la primera

Voz 1194 20:33 Turull empieza cuando

Voz 0470 20:36 la primera en Asturias sabes que una vez me dijeron

Voz 1194 20:38 todos los sabe mucha gente porque es un tópico oí la gente bromea con estas cosas la gente del País Vasco y de Asturias Se tiene mucho cariño porque comparten una manera de ser sin embargo se qué mierda tener que pasar por Cantabria

Voz 0470 20:52 es verdad lo los bajos y los cántabros está muy parado

Voz 1194 20:54 puede ser puede buscar si esto es una idea de alguna empresa vasca porque me cuadra convertir Can cántamela curvas rotonda gigantón poderío paro no quiero ir a ver al Sporting de Gijón dejó de pasar por Cantabria

Voz 0470 21:08 pues puede ser la la primera son todas en el norte la primera tu rotonda de Villa de grado

Voz 0759 21:14 me la España rica la que rotonda normales

Voz 0470 21:20 pero yo echaría yo ya que varía que hago la turba rotonda ya echaría bar

Voz 6 21:25 Sara tuvo rotonda con barro sin asfaltar claro claro como como africano como un jabato cuando truco soy muy vida moderna claro si una rotonda embarrancó hacerla con el quad claro claro tú imagínate dices compaginar la alta tecnología si con algo muy currado

Voz 0470 21:42 primitivo caros para poder entrar derramando las rotondas

Voz 6 21:44 cada Ortega Cano haciendo trompos ahí

Voz 2 21:47 no podemos llamar esa que no sea limpio que no sea

Voz 1194 21:51 si está fue la primera no les salga gratis zanjó la primera sí

Voz 0470 21:53 la villa de Grado Asturias llamar Alés Villa de grado I Villa de grado para brutales por la turba rotondas

Voz 0759 21:58 para preguntar qué se siente también cuando porque igual no sabemos lo que yo nunca he cogido yo tampoco yo no sé qué sensaciones

Voz 0470 22:04 tampoco llama Villa de al azar alas a dónde pillas

Voz 1194 22:09 no no no no vendamos quemas ejemplos podríamos dar de compaginar alta tecnología con algo oculto al mismo tiempo pero que se compagine que una cosa

Voz 0470 22:21 hombre yo creo que la otra siga fusionó que el repetidor de wifi que no se mezclan bancos al agrado

Voz 0759 22:30 el meta leales al ex estamos

Voz 0470 22:33 eh metal al es la les también anda Villa de grado de llama llamo a cara perro a lo peor que te salga confiesa un

Voz 0759 22:43 bueno si esa misma rotonda de puta madre

Voz 1194 22:45 tengo un teléfono la rodando todo cuando un teléfono para llamar turbo rotondas sigue hay un señor hablando de la turbador

Voz 2 22:54 de cada vez que pasa un coche chupito

Voz 0470 22:59 a ver vamos a votar por la turba rotonda de ingeniería e indefensa sino como de Asturias Cantabria era no no voy a Balah

Voz 13 23:08 lo que tenemos quinientos poco además no

Voz 0470 23:11 es verdad

Voz 13 23:12 salíamos a gente con la tuvo ratonera llamada

Voz 0470 23:15 de turba rotonda

Voz 13 23:17 qué tal cómo va apuntando otros Bordón Denaro visitó aliviar Trafford

Voz 0470 23:22 ojalá suene Toronto de fondo

Voz 13 23:23 mi

Voz 1194 23:25 amo aquí en el teléfono y se me llamo Edwin y estoy vendiendo mi cuerpo

Voz 13 23:30 en la cogen al no hay nadie en Villaverde

Voz 1194 23:38 es que pudiendo están la tuvo rotonda que además ir a la playa

Voz 6 23:41 la gente lo está para descolgar un teléfono no

Voz 13 23:47 a vosotros

Voz 0470 23:48 yo lo he cambiado

Voz 14 23:53 on line on line o a un saludar a online

Voz 13 24:02 cuidado con el tema de la quemarlo fijo Figo como hace una semana en sólo de no sólo hablamos y también lo puede sacar el tema del entonces

Voz 1194 24:14 deportes de raqueta que sabéis que teléfono fijo

Voz 0470 24:17 en inglés como es Lang Lang Lang de tierra

Voz 2 24:23 la tierra

Voz 6 24:24 línea línea de tierra cine Val por él porque nadie comenta lo cogen claro

Voz 0470 24:31 hola hola sí mira me pilla de grado sí dígame que el con quién hablamos con Raquel hola Raquel llamamos de la Cadena SER eres estacas a eso es un particular no voy a salir del Ayuntamiento de la sí la que él sólo te de una pregunta de la Cadena SER para preguntar por la turba rotonda porque hemos visto que tenemos un turbo rotonda y lo estamos flipando qué tal está funcionando muy bien bien como como cuántos coches pasan Brahimi min

Voz 15 25:01 qué te doy yo el teléfono de la Policía Local y te dan

Voz 2 25:04 más información no no nada bueno bueno en la policía señora aquel la policía ha puesto ya hemos intentado llamar siempre los dicen que ellos están para otro

Voz 1194 25:16 qué cosa más urgentes badén atender lamentó se simplemente el dato cuántos conductores han acabado convirtiéndose en Astronautas

Voz 2 25:24 claro

Voz 0470 25:25 no Raquel tu ha acogido la turbo rotonda alguna vez tú

Voz 2 25:30 Raquel Raquel

Voz 0470 25:32 está contando estamos todo el pelo dice pero no no no no estamos heridos Raquel

Voz 2 25:37 hola

Voz 1194 25:41 muy bonito que ha consultado juega bien yo creo que es me están tomando el pelo que pensar la oficina de expertos

Voz 2 25:52 estos expertos sobre comedia sí hemos detectado inmediatamente

Voz 0759 25:58 lo han dicho Raquel poca broma

Voz 0470 26:02 hola hola sí pero a quién hemos llamado a la Policía Local nombre no hola bueno e buenas tardes en la Policía Local de Villa errado negras sí sí vale es que buenas tardes llamamos desde la Cadena SER y con cero intento de es que me llama al Ayuntamiento y nos han dicho que que

Voz 1194 26:19 además note descaro si yo veo que hablemos con

Voz 0470 26:21 tres porque estás dando de la turba rotonda del pueblo que no que no se conoció la noticia vuelve loco entonces se está fundiendo la turba rotonda

Voz 2 26:37 pero vamos a ver con quién era Robocop

Voz 1194 26:40 en qué se yo lo último que se yo hola hola ahora sí ha colgado no

Voz 0470 26:48 me llamaran a pero sí

Voz 1194 26:51 pero si no ni ni respondió pero por favor no tenía una pega lo que dijiste

Voz 0470 26:57 once de Bello insistió en que no estamos peleando

Voz 1194 26:59 sí yo fue un discurso largo porque así llegó al minuto tú hablando y escuchando el otro lado sino tuvimos y las que me va sí

Voz 2 27:07 me estaba oscilando que me estaba afilando joder hacía saber mucho bien Asturias Comunidad no me importaría a Asturias pero vamos que estamos hermanados

Voz 1194 27:19 esta asturiana Florida de los cómicos claro

Voz 2 27:23 qué hacemos podemos llamar a alguna

Voz 1194 27:25 acá

Voz 0759 27:27 sacamos otro noticia lo hablamos donde bueno no sé

Voz 0470 27:30 la otra noticia no venga otro

Voz 0759 27:34 vamos a ver meter es que ya estamos yo ya estoy ya desanimado

Voz 1194 27:38 es la última noticia así fuentes por cierto era que

Voz 7 27:41 que renunciaba no renuncia al más

Voz 1194 27:46 es que ahora ahora empieza a decir todo lo que en su vida no es verdad renuncia a ser rubia tampoco te cola GB

Voz 2 27:59 yo estaba vayan a renunciar al sillón j de la Real

Voz 1194 28:01 a mí sí claro no lo quiero

Voz 0470 28:05 estará todo tipo de cosas no fíjate a la Champions

Voz 1194 28:09 no tengo nada

Voz 0470 28:13 hala vamos a ver tengo otra noticia ex tías que mira me gusta que esta noticia porque así un bajón lo de no poder hablar de la turba rotonda esperamos alguna una cosa todavía más de de potentes

Voz 0759 28:24 en serio más que la turbo rotonda así porque

Voz 0470 28:26 Extremadura en Extremadura por de energía nuclear usted así ojo eh

Voz 1194 28:33 el llamada con esto no a todo llevamos energía nuclear Almaraz Almaraz

Voz 0470 28:41 generó dieciséis mil millones de kilowatios hora en dos mil diecisiete los récord histórico de producción

Voz 16 28:47 Coma y lo nuclear rap con Jover esa gente que dice no nuclear no consigue esto con puto molinos y general

Voz 0470 28:56 con una producción bruta dieciséis mil novecientos ochenta millones y una neta de dieciséis mil trescientos cuarenta

Voz 16 29:02 My Llosa potencia hay energética

Voz 0470 29:05 la Uni la unidad aún no generó ocho mil millones Illa dos ocho mil novecientos millones de kilowatios

Voz 1194 29:10 Extreme música aquellos extremos

Voz 0470 29:13 ni aprendo tú es pro energía nuclear a tope

Voz 1194 29:16 el carbón el petróleo toda la vida

Voz 0470 29:20 emergentes como hay que tirar ese reactor de la central de Almaraz

Voz 10 29:24 en mi nunca hemos ido a una central nuclear

Voz 0470 29:30 quiere hacer allí desde de la sala máquinas están en la sala máquinas tan con con palas

Voz 14 29:37 cogiendo cogiendo

Voz 0470 29:39 hurón uranio tirando la caldera claro y cantando canciones la energía

Voz 12 29:45 ya nuclear en Extremadura

Voz 0470 29:47 John rum tú eres pro profesión no

Voz 1194 29:53 bueno soy pro todo lo que contribuya a destruir Extremadura

Voz 2 30:03 no no digo que cuando empieza cada día el programa de radio digo señor

Voz 1194 30:10 y de repente se empieza a

Voz 2 30:13 la esa compren

Voz 0759 30:15 dar tu pensamiento diciendo que una cosa es verdad es que hemos aprendido mucho estos días sobre autismo y sobrevuela entonces hay movimiento

Voz 3 30:23 y cuando no no era broma no queremos

Voz 1194 30:27 entonces en Huelva hay un movimiento que pide la anexión

Voz 0470 30:31 sí a Extremadura les pilla esta tienen Sevilla promedio

Voz 1194 30:35 chico yo creo que no tiene frontera por un lado de verdad Huelva Badajoz es verdad es verdad es verdad que hay más movimiento de anexión a Extremadura de Huelva a Extremadura yo digo esto sí me callo ganó pero vamos a ver te voy a decir una cosa que preferí pueblos Granadilla la única otra Granadilla que existe está en Extremadura hay dos Granadilla la de Tenerife la Extremadura están hermanados puede quedar no por Félix hermanastros

Voz 0470 31:06 bueno vamos a ver si podíamos hace ya casi hemos dicho en la AGE nuclear y acabar como cuando hacemos noticias de ciencia y os pregunto qué prefería fisión nuclear

Voz 6 31:16 o fusión nuclear o esto es la broma de imputar o explotar no

Voz 0470 31:25 que prefería repito que preferí fisión nuclear como medio de crear energía fisión nuclear para crearla no la dos potencialmente pueden crear energía e la que la fusión es buena

Voz 1194 31:39 hay toda la afición de mierda

Voz 0470 31:42 la fusión es mierda la fisión nuclear problemática

Voz 1194 31:45 porque puede contaminar porque contamina explotadas

Voz 0470 31:47 entró la reacción y te monta un pisoteado la fusión y la fusión no lo que nos ha conseguido hacer nunca vale igual es peor no mejor lo que Elano teórico digamos esa fusión nuclear sí que hay dos Rato de una bomba atómica claro en el sol en los estrellas pero nunca ha hecho controlado pero si se hiciese similiar apunta ostia porque la centrar igual das energía dato a toda África ya toda toda la mancha

Voz 1194 32:12 por qué pero por qué dar energía a regiones pobres porque no dársena por qué no dársela Nueva York calor

Voz 0759 32:17 soy que sólo recital claro si pones una

Voz 0470 32:20 tan nuclear que es lo que está en lo que tan tirando hay recuperas

Voz 1194 32:25 sí iluminar Somalia al final

Voz 0470 32:28 embargo todas esas cápsulas de Nespresso de Nueva York la habrá que este caros a ver si te crees que salen de la eh

Voz 0759 32:32 con la fusión no sí sí claro

Voz 0470 32:35 la formación esos termino la fusión nuclear en difícil porque para calentarlos dijo lamentar mucho el

Voz 14 32:40 el y los los

Voz 0470 32:43 pero no es componentes que se van a fusionar no hay un sitio donde se puedan contener porque queman todo

Voz 6 32:49 lo que digo suscribir

Voz 1194 32:52 es que esto es un buen debate donde está el problema porque veo que has creado un ambiente vientre un ambiente de mucha controversia si no si no hay gente en contra

Voz 0470 33:04 eres fusión hay dos hay dos pegándose aquí

Voz 2 33:07 bueno es que te mordiéndose las lengua al mismo en el estudio

Voz 1194 33:12 somos los demás

Voz 2 33:15 vi madre mía madre mía

Voz 0759 33:17 hemos toca temas polémicos pero esto es verdad que dónde está el debate un tema que

Voz 0470 33:22 el de no hay debate el debate es que se está invirtiendo mucho oído sobre de Little esto que el el el la el reactor de fusión que se iba a hacer en Tarragonès vencido sito en Francia

Voz 1194 33:31 Antón discusión no Elite

Voz 2 33:36 Cats entendido os acordáis de Little el ratón de ya está en la nueva película de bricks

Voz 0470 33:45 no yo he dicho el ITER el reactor

Voz 6 33:48 de fusión que se está que es como de de energía ecológica de energía eólica íter Unite

Voz 1194 33:57 en Tenerife se se convertirá tres quieres jugar quién quieres bailar con el diablo a dar de la luna

Voz 0470 34:06 ah pues sí sí sí

Voz 2 34:09 y de energías renovables trabaja Mi primo ayer Le llamamos

Voz 3 34:21 la que ya voy

Voz 0470 34:25 pero sabes saber dónde está tengo aquí un mapa de dónde está el ITER de Tenerife sabes lo que salen Google Maps exactamente al lado elite detenido está en el barranco de la GERA

Voz 1194 34:36 está emboscado sean emboscado ya en barrancos el límite

Voz 0470 34:39 el primer Imaz le metió un barranco hombre ayer mucho

Voz 1194 34:42 la recta están está al lado de una playa nudista también modere vaya pinta hace un embudo en Irak y cada uno pero es verdad que está en un barranco

Voz 0470 34:55 eh bueno pero ya en algo más no

Voz 1194 34:58 mira empezamos a programas empezamos ya

Voz 0470 35:01 ya podemos empezar a me parece esta reivindicación

Voz 1194 35:03 de la tecnología Turbo rotonda de la borró

Voz 0470 35:07 que hemos reivindicado la turbo rotonda en la fusión nuclear antes que la fisión mucho mucho ante la fisión en verde a la fusión a tope hemos ya de patos hueco vamos todo eh hemos reivindica eh la turba rotonda Asturias a la fusión nuclear pero así que yo creo que con esto podemos empezar el programa así que una plaza para no queda la empezamos a toda la vida

Voz 2 35:26 madre

Voz 0470 36:57 la vida moderna es que los abuelos miren las construcciones del for night más que un chiste muy millennials mucho el lunes hablamos y te lo explico eh bueno no pero te lo explico en Brieva en la definición de Román menos es Maus menos es más que Tío Vania así que Premio Irratia por estar aquí ya también la semana no ya está las

Voz 3 37:25 culpa alegría para nosotros y enhorabuena celebrarlo pero bueno ahora minuto

Voz 0470 37:36 ahora mismo todos a deambular así que esto ha sido una pandilla