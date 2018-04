La Vida Moderna es ir a clase con Cristina Cifuentes en Second Life

Voz 2 00:00 cuatro

Voz 3 00:16 el miércoles las

Voz 2 00:21 los miércoles gracias a todo puede venir

Voz 3 00:24 el programadas de la vida moderna en el Estado

Voz 1194 00:27 las llevar anunciar que vale

Voz 3 00:30 pero vale la pena luchar contra cáncer Kaiser You vuelto causó para David alcance

Voz 0470 00:55 hola bienvenidos a la vida moders pero ahora mismo esta Ignatius

Voz 1194 00:59 ya

Voz 0470 01:01 a ver vea pero PIB pero vea ponnos aquí las imágenes en el estudio por favor que vea vea por no cuando la imagen aquí en el portavoz vea que están apagado

Voz 4 01:10 a la vez darle para que no se entiende nada las verdad vale ahora sí cuando luchamos contra el cáncer la gente no se quiere comprometer

Voz 0470 01:19 vale vamos a ver ahora ya está todo listo y en el estudio esta Ignatius y un chaval desconocido cuando camiseta que pone hardcore hits cáncer pero

Voz 1194 01:27 pero Jorge hits cáncer además yo tenido pienso el detalle de sí sí sí

Voz 2 01:33 o sea como de enfermos Alexis pienso pienso autoridad moral

Voz 1194 01:42 esta lucha justa y necesaria

Voz 2 01:45 hombre que te pita el Moro

Voz 0470 01:49 ah perdón lo haya un aplauso para chicos

Voz 2 01:53 no estamos cansa

Voz 1194 02:01 Héctor estamos necesario tener mío estamos totalmente sobrepasados por la nueva imagen de Ignatius Saray

Voz 0470 02:07 vamos a ver vamos poco a poco lo diré una cosa

Voz 1194 02:11 vamos a ver poco a poco contra el que poco a poco a poco pues es decir chocolate no

Voz 2 02:18 no coló

Voz 0470 02:23 vamos a ver vamos a ver pero me gustaría vamos a ver poco a poco capas que la gente no está entrando que Pu también lo está pasando estamos a miércoles dieciocho de abril esto en la vida moderna Ignatius ayer antes de ayer se rapado la cabeza en directo pero seguía manteniendo su barba clásica de la clásica la de Juan Ignacio Classic eso es y hoy ha llegado aquí perdón perdón directamente todavía más rapado porque ya se quitó todo de golpe sin barba con lo cual el aspecto realmente sensacional

Voz 1194 02:53 sí porque lo has hecho eh porque porque porque porque hay motivo hay motivo es que he creado un nuevo personal me llamo con Carter era millonario sabio que busca vida extraterrestre cada fortuna a buscar vida extraterrestre ayer me di cuenta os acordáis que os dije que me habían propuesto hacer un anuncio pagaba muy bien qué íbamos

Voz 0470 03:30 está nosotros en personas si no en la red

Voz 1194 03:33 claro no me di cuenta que ellos me querían pues acabo de perder cincuenta mil euros

Voz 2 03:42 junto a nuestro cuerpo abruman abruma

Voz 1194 03:48 yo la broma casi un aspecto no no se puede hablar de ello pero quizás sea el aumentado más caro

Voz 0470 03:57 momento momento ahora ya no te hablo como engatusar te hablo como Nacho

Voz 1194 03:59 claro ese todo está creando cierto hombre totalmente

Voz 0470 04:02 pero ya dentro de una semana no no no voy a poder venir un día o dos porque hacer una campaña en la campaña no vamos a contar que he de una marca grande implicaba ir por ahí viajar a un sitio implicaba Bárbara implicaba mucho dinero la campaña estaba que me contaste la campaña

Voz 1194 04:18 es que parece que no

Voz 0470 04:20 bueno de hecho yo te dije si hay que montar un día por cincuenta mil euros

Voz 1194 04:29 para nos han dejado de ganar llamamiento no sé si era una campaña contra la lucha contra el cáncer pagan

Voz 0470 04:38 no pero le y yo qué sé que cuestionaba de la costa de limpiar el doble

Voz 1194 04:42 el propio lo habían planteado era muy gracioso eso en lo que su terreno pretendía que la gracia era mi aspecto claro a mi se me olvidó toda esa mierda para por el Lol quise invitar a mi amigo Iván para que volviera

Voz 0470 04:58 arrasar me con su navaja sí pero da igual pero quiero decir el error porque lo del pelo eso te vuelve a crecer en una semana pero lo importante de esto lo contaran lavarla ha sido tú el que luego tasa Fito en casa común como putos locos

Voz 1194 05:11 da porque Iván están guay que él quiso perfil hablarme la barba para qué

Voz 0470 05:16 la todo más chulo mientras yo

Voz 1194 05:19 no tenía las gafas en su peluquería a tocarle por la tarde el me perfiló como siendo va lo baja Petar ahora pero yo tengo un una manía contra la pienso que las peores personas del mundo son las que se perfilan lavarla te juro que yo

Voz 0470 05:34 al final la verdad exactamente perfilar la barba este

Voz 1194 05:36 el recorte que quede muy adicto toda la tropa así todo todo es como muy cuco muy fíjate qué bien me cuido la gente es una mierda deberíamos exterminarlos

Voz 2 05:53 cuando me voy al espejo

Voz 1194 05:55 y lo hizo con toda su buena voluntad ya es un crack perfila la hora puta madre por supuesto que entiendo que haya gente que le guste pero yo cuando llegué a mi casa dije en ya los quince minutos me di cuenta digo coño el anuncio a veces

Voz 0470 06:12 pero esto dramático era fíjate qué personaje eh

Voz 1194 06:15 a partir de ahora me podéis llamar será archivada

Voz 0470 06:19 el millonario el terrorista que perdió

Voz 1194 06:21 cincuenta mil euros para un sí claro ya él vive haya tenido que ir a vivir en un satélite fuera de la atmósfera porque tiene una enfermedad muy rara le destina toda su fortuna a investigar sobre esta enfermedad que que seguramente será el elixir de la vida

Voz 0470 06:35 pero que Néstor yo como millonario

Voz 1194 06:39 ante esta tesitura qué opinas de que eso

Voz 0470 06:42 Juan Ignacio haya perdido cincuenta mil euros parapetarse lavar

Voz 1194 06:45 estoy a tope porque nos ha permitido habría pasado los ha dejado de ganar frente lo mismo kilos ha dejado de ganar por la industria por la industria del espectáculo

Voz 0470 06:54 ya pero con eso hacer una vez que vieron a pagar algo guay

Voz 1194 06:57 cuando hice la publicidad de clips pero padre admirable

Voz 0470 07:03 no vamos a ver a mí me parecería admirable si lo hubiese hecho aposta pero como ha sido simplemente por ir sin conocimiento llegar acá no tiene una además gran advirtió volcarse una jarra de franja el es decir a tomar porque escuelas para pongamos

Voz 1194 07:14 Nos en el peor de los casos imagínate que esa gente quiere una barba postiza supo poner sí claro lavar a apostilla combinó aspecto fíjate fíjate fíjate la Policía Nacional y una campaña que diga sin arcada

Voz 2 07:33 vos vos

Voz 1194 07:38 estallaba que será la campaña The Box de las generales

Voz 0470 07:42 bueno pues ya estaba íbamos a contar una cosa pero lo vamos a dejar para luego porque ya con esta con esta cita pasado alguna cosa ayer

Voz 1194 07:48 a mí yo en principio no tienen ninguna

Voz 0470 07:51 ticos nombre de pila o que no salva la cara perro sí yo no te arreglas ahí un poquito no no es que yo me diera productos me llega justo por aquí que pronto de Varda que huelen a mandarines y me dieron una cosa en común champú de barba no sé que existía eso pues nada porque no me lo da nunca tenéis barba pero a mí no me sale hasta arriba que no sale a mí no me refiero

Voz 1194 08:18 gente que se acerca el día como muy clara

Voz 0470 08:21 pero si te llega prácticamente la gala cejas sea tú tienes una un nacimiento de verdad muy alto como antiguo el nacimiento de barra barba de posguerra la gente

Voz 1194 08:30 cunde conmigo yo no tengo mucho pelo no soy una persona de ayuda

Voz 0470 08:34 no eres de Yuste no se fe fe me gusta habría que recuperar efectivamente sus Aprocom eso en alguna parte de Castilla lo siguen haciendo la gente mayor ya pero ya muy poco en Burgos yo tener una vecina que era de Burgos muy mayor decía vamos ahí a Vallecas claro

Voz 4 08:49 joder el renacimiento de la sí

Voz 0470 08:55 eh sí sí ACAI parece que llega la primavera que la primavera yo tenía ayer tuvo una ciento estético muy lamentable ella que es verdad me quema al cuello

Voz 1194 09:06 que pena que pena es que ando claro claro

Voz 0470 09:12 fui a esquiar eh Mehdi crema en la cara pero hace mucho son si no me di que marcó llevaba una braga de esta luego hace calor me la quité y cuando llegué aquí abajo ha nacido a la civilización fui a la tele asistencia de maquillaje me dijeron eres idiota con razón parece que me han estrangulado eh con lo cual joder vaya vaya cuadro oye estoy da gusto verlo

Voz 1194 09:34 esta pues estalló en riesgo e ahora tendrá que ir con crema claro

Voz 0470 09:38 date crema que acabo de caer en la cuenta que en la en la zona en la que tenías pelos en los laterales y en el en la trasera de la cabeza y en la verdad es que hidratarte Koke aquí DGT dgt a ver si encima de esta estás quemado y entonces ya no hay por donde cogerlo

Voz 1194 09:55 no tengo aspecto como que en mi cabeza no rige la Constitución española

Voz 3 10:01 tengo mi propio álgebra

Voz 1194 10:04 quiero Keitel hecha esta previa

Voz 0470 10:07 sólo me rija por la alquimia podemos empezar el programa vale una dejemos una vez que grande en qué condición llegamos a menos que que hoy viene como un señor Mas Madrid me parece un poquito sí se hoy era Face vale pues esto la vida moderna la de a todos empezando

Voz 5 10:24 ricos

Voz 3 11:17 sí

Voz 6 11:22 España quince Corea del Norte uno

Voz 7 11:31 aunque deportes

Voz 6 11:36 Miguel Martín

Voz 1194 11:37 Salamanca mil novecientos setenta

Voz 6 11:40 sí siete

Voz 8 11:51 esto es la vida moderna hoy miércoles nieto

Voz 4 11:55 hemos

Voz 8 11:56 el Deportivo de quién sea uno Kim quince a uno

Voz 1194 11:59 en España Corea del Norte dejó claro lo vamos a entramos porque los dos estábamos que era armamento nuclear

Voz 0470 12:05 eh no de todas formas que jode pero si Corea el Norte en esa movida son son bueno no porque claro como no pueden hacer otra cosa claro en Corea del Sur por ejemplo sí que son buenos en patinaje claro es que es Corea la Málaga en patinaje son buenos los que los surcoreanos los norcoreanos no porque no en el norte utilizar una cuchilla Paco que no la degollar disidente sólo contempla es una barrera a todos en la cuchillos de ahí aprovechar una cuchilla no se puede reprochar una cuchilla para aclarar que no se pueden ir de un arma blanca no pues no se puede no se Banesto la vida moderna y quiero pedir un aplauso para Ignacio sic

Voz 2 12:42 el nation Weill impecable mío uno nunca Rapa eh que ser premisa

Voz 1194 12:51 siempre siempre estás en tu en tu carrera estar en tu sitio hay que hay que compensar todos

Voz 0470 12:56 para qué pasa eh

Voz 1194 12:58 pero una mancha llevarse la tenemos ahí delante Pradilla promociona poquito a la promoción sólo para recordar que nuestra gira ciudades bellas

Voz 2 13:06 era en la que incluimos a Ciudad Real

Voz 1194 13:12 no sea real no vamos pasábamos por allí de largo con el AVE tenemos otra vez a la de ropa y desde Puertollano también tiro

Voz 0470 13:24 dando caballo de hierro

Voz 1194 13:27 gira ciudades bellas importe ya en Puertollano dice la voz del AVE llevarlo Puertollano pero no es que estás dormido que dice Yuan Arnau importa importa ya la gira Ciudad Bella recalará el ocho y el nueve de junio en dos de las ciudades más bellas de Europa occidental

Voz 3 13:47 ahora hay algo la perra de la Bella descarriado

Voz 2 13:53 el aclara Jordi de Nueva York

Voz 0470 13:56 la Venecia del Tajo exacto es

Voz 1194 13:59 ya está aquí la promoción no sin antes decir que viernes y sábado Viladecans Santa Coloma yo solo gracias hasta aquí

Voz 2 14:06 tierras horror

Voz 1194 14:12 sólo este fin de semana se acaba sea que la promoción lo hemos cerrará propusieron a Macron

Voz 0470 14:20 se pero como estamos continuando la habla iniciarla faena

Voz 1194 14:22 la promoción la promoción gracias por qué poca broma

Voz 0470 14:27 tienes el colesterol de adopción

Voz 1194 14:30 desde hace años presiones poca poca broma como que la huelga feminista contendientes arrimarse es claro sin embargo poca broma sin embargo en Sevilla yo entendí el mensaje

Voz 0470 14:43 pero la semana siguiente a saco en la semana

Voz 1194 14:45 Santa de Sevilla

Voz 2 14:48 digo yo estar en silencio

Voz 1194 14:53 llegó a Rita Maestre aquí Daily poca broca poca broma porque porque puede ser la expresión que en realidad viene mucho en Cataluña pero ya se ha extendido por el resto queda poca broma se utiliza mucho siempre que golpear Yossi yo le da usted no sabía que eso era muy catalán si pop pop prometer que poca broma de que aquí me da mucha rabia la expresión porque está de risas y poca broca broma con

Voz 0470 15:25 poca broma

Voz 1194 15:26 como esta de putas no soy el que marca el nivel de la broma claro aquí mucho aquí poca me da mucha

Voz 0470 15:33 todo esto se lo decías a Del Bosque en el anuncio el colesterol con colesterol poca de casa poca broma papi

Voz 9 15:39 no

Voz 1194 15:39 estoy dejando Davis que te das tú solo si sigue hablando del bosque y poca broma puedes estén del tema sobre este tema de Del Bosque diciendo poca broma hablar no ya lo desarrollan también con Carlos habla de Del Bosque diciendo poca broma

Voz 0470 15:55 te lo doy por hecho que no va a estar Del Bosque al teléfono

Voz 10 15:57 que se te da muy bien los monólogos eh

Voz 2 16:00 Don Vicente buenos días de hecho creo que tenemos la expresión

Voz 1194 16:09 el ocultada por el hombre que lo mejor las expresiones de España

Voz 0470 16:14 bruma y aparte está hoy aquí una plaza para julio nos haya figura a lo inculcan mando límite marcando eh o me cago en la

Voz 1194 16:29 vamos a hablar de esta expresión porque aquí salió un día al debate y efectivamente tu sostiene es que Del Bosque en el anuncio de Caracol salía diciendo poca broma sí sí bueno bueno bueno bueno bueno bueno porque cuadra

Voz 0470 16:42 los folios y ya en silla que encuadre ya están encuadernados

Voz 1194 16:45 bosques de Salamanca como yo ahí no X poca broma porque porque porque no hacemos bromas

Voz 0470 16:54 que contrata poca broma

Voz 1194 16:56 es que no estamos de broma quienes dicen poca broma por ejemplo esta gente vamos a ver lo vamos a ver el primer vídeo eh

Voz 3 17:02 el verano para disputar Ícaro Tricicle aclaró que da excesos

Voz 1194 17:08 colesterol alto

Voz 11 17:11 pero va por supuesto

Voz 1194 17:13 queda da una rabia ya da más rabia si te viene un cómico poca broma cómico sí que tiene que claro aclararlo desde Salamanca nos al falta hemos puesto el anuncio de él

Voz 0470 17:26 colesterol y sería Tricicle ahí exacto vamos a ver

Voz 1194 17:28 le tenemos otro de Tricicle ya verás para que veas que es todo el poder

Voz 11 17:31 como lo hace mucho Joan Miró el colesterol y salía un poco por encima de doscientos ciento poca broma

Voz 2 17:37 a día con poca bueno todo esto no no la que no que ya se sabe que hablas joder con la con la mímica

Voz 0470 17:49 ellos también estuvieron a punto de perder una denuncia por movida que tu pero de alguna forma es competente

Voz 1194 17:55 una es que hablan es para llamarnos la atención claro poca broma viene a núcleos de dar a han tenido a varios personajes como protagonistas hasta Tricicle y ha estado también verá Bertín Osborne

Voz 0470 18:05 decía también atención en cuesta

Voz 1194 18:08 bases David os Bertín Osborne en el anuncio de Anna Coll se pronuncia la expresión poca broma yo creo que sí sí o no uf aislado con la comedia también de alguna manera el necesitaría decírselo a lo mejor es poca libertad de expresión para aparecía Arévalo poca broma porque vamos a ver si dice poca broma

Voz 2 18:34 en cinco segundos esperamos una buena noticia para bajar el colesterol alto

Voz 12 18:40 con cosa que vamos a más

Voz 1194 18:46 sí

Voz 2 18:53 no es también que ella poca verdad eh

Voz 0470 18:57 ah y además lo dice bien como ya lo dice sacando sacando el delito e poca broma para dar todavía más rabia se lo decía también mucho en las caballerizas cabrón

Voz 1194 19:11 la volverán ganar en la Comunidad de Madrid y ahora los y fuentes broca habrá más broma que habrá más vamos a llegar al momento decisivo de las que el bosque o Del Bosque y el anuncio de dar Dabiz

Voz 0470 19:28 decía porque habrá muchos tienes a muerte que dice

Voz 1194 19:30 ante Del Bosque a la sazón marqués de Del Bosque y campeón del mundo y campeón de Europa sí dice en el anuncio de dará alcohol poca broma por supuesto

Voz 0470 19:41 me lo decía muy serio casi chupando su propio bigote

Voz 1194 19:44 F

Voz 0470 19:45 como lo decir lo decía casi como el de como este de futura madre de Roma

Voz 1194 19:49 sí sí sí sí sí vale pasó unas bases hay poco de división poco de división hay gente que está a favor de contigo porque bueno

Voz 0470 20:02 que si lo decía saber a Del Bosque aspectos

Voz 13 20:05 esto es la luz que no podemos controlar pero el colesterol si tener más de doscientos sino bajarlos porque es un error seguir intentéis comer sano de vez en cuando pero puede no ser suficiente tener el colesterol pueden

Voz 1194 20:18 no me imagino al realizador por el pinganillo a Del Bosque lo aprobado Del Bosque soy campeón del mundo dijo Del Bosque habrá dicho porque en el cinco uno de Holanda el vestuario es la única vez que a partir de ahí mira

Voz 0470 20:45 en serio no lo dice no lo dice pero siempre rumba no lo veo muy mal la vida

Voz 1194 20:48 es más hay más anuncios de en Youtube de porque no es la única pieza varias las tres o cuatro pidas en ningún momento Vicente Del Bosque dice es poca broma

Voz 0470 20:58 cuento todo poca broma Ésta ha sido Michel

Voz 1194 21:01 acción de hoy poca broma

Voz 2 21:03 pronto Ignacio Delgado Alemany de abunda no ha sido así uno de los mejores

Voz 0470 21:29 Clemente sección que recuerdo me ha puesto cara como de ahí lo llevas Baida claro

Voz 1194 21:34 eso es que ha pasado la sección sí te puedo decir que hemos intentado hablar con Vicente del voto

Voz 0470 21:40 que no ha podido ser sáquennos ha contestado no

Voz 1194 21:44 poca broma Jorge Juan Bueno What's Going On mañana se celebra el IV Congreso de comedia de la Universidad Rey no renuncia o no si la gira estarían guapo que ahora la Juan Carlos se especializó hará

Voz 0470 22:07 el Rey Juan Carlos para de facto es no Universidad de comedia bromearon

Voz 1194 22:11 ya deberían estar un poco espabilados y tirar pues

Voz 0470 22:13 camino a la broma más más tren con media más tres Salomé que igual en Ingeniería de Caminos la tanto a las clases Tricicle claro haciendo como un puente pero en mímica gracioso un compañero nuestro Dani Alves

Voz 1194 22:27 es cómico y mago también

Voz 0470 22:30 cómico no les ya lo de los magos es que el cabrón los pago y los cómicos somos pues casi ganas más dinero pertenece a los mal ambiente

Voz 1194 22:38 a lo ya los que perdían los Universitat

Voz 0470 22:41 primero porque va a pretender

Voz 1194 22:43 esos magos que lo operaban la magia de hasta que llegó la como hasta digo que es lo mismo que nos va a pasar a nosotros para cuando volví cuando vuelva la magia toda la magia que le lleva cuatro años organizando estos congresos la Universidad Autónoma de Madrid mañana va a participar en este congreso la asociación el colectivo magma Comedy que son unos cómicos de de Elche que además son psicólogos y como profesión trabajan en centros con niños que tienen muchísimos problemas autistas niños con que ha sufrido abusos sexuales incluso niños con síndrome de Taburete poca broma poca broma eh que tienen dificultades de adaptación en su familia y el grupo magma Comédie ha empezado a introducir la comedia hacer monólogos y el Estado comedia general como terapia para que estos mundo no digamos puedan expresarse de alguna manera buena idea me parece algo fantástico me está robando humano pues fuerte aplauso para Julián

Voz 2 23:55 Banca como que mañana va a presentar esta charla en el Congreso muchas gracias por venir hola chicos

Voz 1194 24:08 yo siempre me aclara una cosa que yo no quiere formar cómicos ellos quieren hacer terapia pero cola para Montse

Voz 0470 24:15 hace casi ha salido hostal saliendo

Voz 1194 24:17 muy bueno por favor no meta hay más cómico

Voz 4 24:20 no a nadie esto aseguró falta mucha magia para ganar dinero claro

Voz 0470 24:27 me en vuestro nombre Julián Julián eh que veamos el hombre ahí School Mizzian pero es como griego no creo inventado School declinaron declina no vale usted estáis sacando papeles y subrayaba la verdad que

Voz 1194 24:48 estuvimos preparando esto ayer un poco el material que tienen inmensos pero si se tiene que resumir todo en una frase ellos eligen la frase Si puedes reírte de tu problema lo puede superar esa digamos que es la clave del proyecto de terapia que ellos proponen

Voz 5 25:03 sí sí bueno lo que utilizamos es la comedia pues eso para hacer terapia como herramienta no es una panacea no vamos aquí a sabes pero sí que hemos tenido muy buenos resultados y bueno y ahí estamos los chavales están haciendo monólogos básicamente con la tienen los muchachos pues están entre doce y diecisiete el año pasado lo hizo mi mujer mi mujer también participa en el proyecto ella es maestra de educación especial yo soy psicólogo el también el psicólogo ir bueno también soy educador social pero estoy habilitado no tengo la carrera cuidado con las carreras

Voz 0470 25:36 bueno pues que he estado muchos años trabajando

Voz 5 25:39 el educador social y editado yo estoy habilitado

Voz 1194 25:42 poder renunciar altísimo

Voz 5 25:47 y a mi mujer lo hizo en el instituto también lo metió como programa para para este era bien currículum Aguado

Voz 1194 25:58 bueno los a quien corresponde pero la Comunidad Valenciana han dado es tocar carta académica

Voz 5 26:02 sí sí vamos en mi centro es proyecto de centro aprobado por Conselleria de Bienestar Social ir en el instituto que estaba ya el año pasado a mi mujer estaba aprobado por educación

Voz 4 26:14 no es el currículum laboral curar esa proporción taller madre profesora oídos también mucho tiempo ya

Voz 10 26:24 básicamente en un taller donde donde animales aquella hagan un monólogo

Voz 5 26:30 bueno consiste en lo siguiente no todo el mundo y es posible que haga el monólogo también hay muchos que tienen muchas dificultades como para hacer un monólogo sabes perfectamente tengan delante de la gente ya es un reto muy grande entonces ese plantearse de manera vamos a jugar a ser guionistas íbamos a hacer guiones de monólogos ir el que quiera el más valiente el que le apetezca Hinault pues con la Asociación de mamá come cualquier cómico de mama comido de mama confiará el monólogo vamos a jugar a esto pues hay ocho haciendo monólogos entonces todos hacen texto se plantea situaciones personales y no personales vale y bueno lo que vemos que se puede decir es apropiado porque ten en cuenta que como he dicho Nacho hay chavales que han sufrido abusos sexuales si no se puede muy dedicado que son temas muy delicados

Voz 1194 27:21 pero tú me comentaba ayer que ellos incluso tienen la valentía de sacar el tema los monólogos de alguna manera encontrar en la comedia una ayuda para poder superar esas espetaron hace poco

Voz 5 27:31 yo me pasaba con una chavala que ha sufrido abusos sexuales en terapia no hablaba de eso pero haciendo el guión me dijo mira esto lo podía meter y metió en su caso no lo voy a decir porque es un poco fuerte crecieron no hay pero joder no había hablado de eso y lo había escrito para esto podía meter digo bueno esto lo vamos a trabajar en terapia individual vale pero joder eh usted salen cosas muy muy duro

Voz 4 27:53 mucha gente que el monólogo no es el fin último de aplicar la comedia la vida cotidiana lo que quería un poco fue que forme parte de tu repertorio a la hora de valorar el picante a una actuación problemas

Voz 1194 28:08 sí que la comedia no es el enemigo sino todo lo contrario que en este caso es la esta gente encuentra ayuda Hay refugio

Voz 5 28:16 ten en cuenta que la mayoría tiene una falta de atención terrible sea más atención que tú sólo en un escenario no hay bueno es un refuerzo que te cagas no debido a un escenario no sólo los que actúan sino también los que han participado joder digerido o ese es mi frase sabes es todo

Voz 0470 28:33 que a veces se sabe lo que tiene que viene que escriben lo interpretan cómico de no a una pasaban a la otra opción que si vosotros no no sale nadie porque no

Voz 5 28:41 Liga se obliga a ir al taller no se obliga a increpar vale tu aportar lo que quieras valer un poco en esa es que no sale nada hay veces que pero bueno e los chavales están muy motivados honesto no y sobre todo es eso están ya queriendo actuar otra vez bueno y más más voltaje mucho

Voz 4 29:01 tienen como como siente bolos al año de trabajo José Mota y que éste se quedaban

Voz 1194 29:11 nota graciosa en muchos casos intentando bromear ya con alguna frase en concreto si por ejemplo con los desista de iban dos y medio

Voz 5 29:18 sí por ejemplo le expliqué lo vi cuando lo hiciste aquí hace tiempo insiste bandos este digo vamos a ver un chiste no para el doble sentido para vale les dije dosis en medio se rieron y había una chaval lo que dice yo no creo Reis Isanta un chaval le dice joder

Voz 4 29:43 hay un montón

Voz 1194 29:45 nacional se convierte bueno vale la pena relacionados

Voz 4 29:49 eran

Voz 5 29:50 varios Mariola vieneses recibieron varios Gd en en esa esa ese texto no igual hoy estaban hablando no de bueno dicen que no nosotros no nos relacionamos hola gente que que no salimos a la calle pero vamos a ver si fuera en la calle hay ladrones violadores asesinos quieren relacionar te pones a gente que yo no no sé lo que hace luego lo tenemos un poco de eso y joder está bien no que que lo que público

Voz 0470 30:17 actúa no como es bueno

Voz 4 30:20 el que vaya día

Voz 0470 30:22 es un local así que

Voz 4 30:25 tenemos que no sabemos actuar allí en bueno pues prepara una actuación que a mucha gente conocida eh yo sé porque desgraciadamente no tienen muchos conocido entonces mucha gente que bueno de hice la verdad es que sí

Voz 5 30:39 los locales la cuna no sé que es un poco el local nuestro donde solemos actuar bueno presentarle también la iniciativa de las seis de la tarde monólogos de chavales antes bueno es Raúl Massana vino también a a presentarlos que es un cazo que la un saludo que tenía que venir pero tenía un problema personal y bueno

Voz 1194 30:59 nosotros hemos hablado desde que nos conocemos siempre la posibilidad porque me parecería muy bonito hacer un documental con la experiencia vuestra vamos

Voz 5 31:06 detrás de eso estamos pidiendo los permiso la Conselleria de Bienestar Social para hacerlo para hacer un documental porque hay mucho que decir un poco tiempo pero os tengo mucho material y está muy guapo sabes entonces eh

Voz 1194 31:18 el truco no como intentar claro está el programa de que son menores y a lo mejor no pueden aparecer un documental

Voz 5 31:24 claro que el problema que son menores en protección entonces las caras no podían salir pero bueno de espaldas pixeles dos luego o cualquier otro método se podía hacer

Voz 4 31:33 o esperar a que cumplan los dieciocho años algunos puntos

Voz 1194 31:41 cuál es el dabas antes el caso del abuso sexual de esta niña en cuál es el caso en el que vosotros ha visto que realmente esto ha ayudado mucho a alguien

Voz 0470 31:50 este caso por ejemplo este caso es un caso creo que es el que más me llama la atención que en la chica cuando hacía bromas por pura curiosidad de comedia de cómo la chica ejemplo este caso ya hacía bromas sobre acoso sexual sobre ella misma en general

Voz 5 32:04 el tema no era una ironía ironía también la podemos interpretar como como comedia no era una ironía de lo que él había pasado no ahí se reía resignada no pero

Voz 4 32:13 veía irónica lo que es lo mejor que puede hacer cuando no tiene problemas

Voz 1194 32:18 yo creo que a la comedia te ves un poco las la situación desde fuera y eso ya lo lo objetivo tampoco todo puede permitir este mirarlo desde otro punto de vista que te que te pueda ayudar me contaba el caso de una niña con síndrome de esto a si el si lo mete a cada momento lo puedes evitar decir palabrotas eh pero guía empezaba a ironizar Cesc para que la gente no supiera cuando era intencionado

Voz 5 32:44 luego explicaba un poco lo que era el el síndrome la no pero pero es escaso también es otro caso es que lo dejamos apartado porque lo podía haber hecho otro compañero una diciendo un amigo o un conocido pero yo creo que lo tenía que decir ella hay aún quizá hay cosas que se salen en el taller usar en terapia que quizá no les beneficie decir las entonces por eso tiene un profesional que esté detrás de esto es lo que

Voz 0470 33:07 qué tipo de cosas pues sí

Voz 5 33:10 hay bromean sobre esto probablemente en el instituto pues igual a vale

Voz 0470 33:15 ahora fuera sabes en el grupo vino muy bien porque

Voz 5 33:17 así que habían burlas pero es una residencia ellos viven allí cuadro ahora no entonces entre ella y otros se explicó lo que era no porque no sólo son decir palabrotas no sea son TIC son movimientos entonces pues se ríen de ellos no entonces bueno en el monólogo explicaba reía anécdotas muy ambiciosas no sobre esto pero yo creo que se eso lo tenía que decir allá hay algún día ella porque acaba cumplir es de ocho años y quiere seguir eso enseguida un

Voz 4 33:45 casos en los que no hay que explicar mucho como usted hace una ungido en una en un crack de comedia no sé qué responder ante lo han aprendido que hay gente que que realmente lo tiene muy fácil porque ya tiene interiorizados esquema no fijas sobre las jugadas

Voz 0470 33:59 es que normalmente hay mucha gente que que intenta explicar comedia muchas veces no hace falta saquen los resortes en general ya los tiene hoy

Voz 5 34:07 de hecho el taller el principio es teoría osea enseñamos a ciertas formas de hacer comedias a lo que era una regla de tres

Voz 4 34:18 será una niña que hubo

Voz 0470 34:22 pero claro es uno que en una actuación hondo entre el público estando no

Voz 5 34:25 que de que te nombrado todo igual a la niña pues se habla mucho de la mucho follón en fin

Voz 4 34:32 eso sería mucho problema no

Voz 5 34:35 apenas había leído nunca ha dado línea ni nada ahí Eva al taller cuando le molestaba por se ponía ayer a romper el taller igualado allí bueno venga ballet la tranquilizaba no eh y creemos que no se donde mucho pero sí que bueno que esté con el grupo bueno pues entonces el chaval había discutido con un chaval que iba a actuar eh eh iba a actuar allí para para ellos no que en una fiesta de Navidad hay actúan también hay cuando empezó el monólogo saltó y empezó a recitar el monólogo que estaba diciendo el chaval es hoy gente

Voz 4 35:09 no no ha dado una lección de historia que mucho más breve como prólogo de cuatro hojas de memoria verdad bromas central con gusto

Voz 1194 35:23 no me ha pasado a mí

Voz 4 35:26 es la clave del que el de proyecto con las risas que se celebro que permite que es el más despierto a nivel a nivel cerebral y que además quizás

Voz 15 35:40 la Barreda eh joder te tenemos ante sí pero era con mucho de muchísimo valor lo lo que estáis muchas gracias cuando cuando se cuando se así o bueno

Voz 5 35:52 cuando lo próximo la próxima queremos que antes de fin de curso en junio queremos hacer otra lo podéis seguir la página de Facebook de magma allí lo anunciado

Voz 0470 36:01 podemos ir a Elche joder

Voz 2 36:07 vale bonita varían bastante porque

Voz 5 36:13 conocen a todos ya me encargó también de poner vídeos di

Voz 4 36:20 ahora

Voz 5 36:21 a ver la comedia también ponemos vídeos Youtube

Voz 0470 36:24 a Simpsons y montaría es que vayamos nosotros Sayid

Voz 2 36:29 no hombre

Voz 1194 36:38 y con mucha dándose

Voz 0470 36:41 esto estaremos rondando la próxima acogió así que un aplauso para Julián y José de Macaulay estamos escuchando Hunting hayan Lou de estrato varios grande o varias estrato Varios y creo que todos estos era de los noventa yo creo vamos a darles de para a dar una vuelta fueron muy malos para yo creo que esto te Varios está guay mira te neta los que ya hay más presión sobre canciones de la movida de los ochenta ha para para poner esto a poner esto no gusta efectivamente un un grupo finlandés esto es nórdicos The Power metal melódico por retrata añadió ya las palabras metal pero sí hombre tanto meta melódico pero porque Power metal pero por verla a usted es que el Power metal normal nos melódico el Power no siempre me lo dijo

Voz 2 38:56 Nos gente asistiendo concierto esto es más Powers no

Voz 0470 39:01 pues por ejemplo por ejemplo una época hacia el medio

Voz 16 39:04 me mano Guard por ejemplo que no era melódico melódico sin embargo esto luego hay muchos levantase hace lobby

Voz 0470 39:09 es como más tiene más

Voz 1194 39:11 más Canedo no Mandrágora cuando ya las cosas no noventa que suena un poquillo suele a mírame

Voz 2 39:30 pero me la que está intentando esto te sirve para la gente por ejemplo imagínate que igual que el que dejas que quieren dejar de fumar si tienes un parche

Voz 1194 39:39 fue la gente que quiere dejar el deporte suele poner esta mierda bueno puedo escuchar esto agua Garma claro la gente que Judas Priest no como me salgo de Motorhead constató entonces que cero cero nuestro clarísimamente no no desea Carrillo eléctrico del rock'n'roll exacto la la homeopatía del rock las fallas de Goya del metal aquí no he un cero de entonces

Voz 0470 40:20 el doble cero para quitarlo ya que es que me ofende a lo largo de la vida moderna es ir a clase con Cristina Cifuentes en Second Life

Voz 1194 40:36 muy buena definición un día más esto no se agota nunca buena definición no como una canción que ha puesto Boyer

Voz 0470 40:42 agradecemos arrobas Luis Ramiro Music de enviarnos la definió Dubai y agradecemos también que hayan estado aquí porque dio Luis Ramiro Luis Ramiro pues muchas muchas veces también por estar aquí porque no está claro si quisiera

Voz 1194 40:55 hay cotizando eso

Voz 0470 40:56 sin embargo pues para lo poco que cobramos por eso sí que que

Voz 2 41:04 una vez vaya prevemos una campaña de publicidad