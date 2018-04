Hora 25: 17/04/18 (Tramo de 22:00 a 23:00 horas)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 Cristina Cifuentes ha renunciado a su polémico master lo ha hecho cinco minutos después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos I ha publicado una carta en el país asegurando que si la justicia demuestra que hay irregularidades en el máster va a proceder a retirarse lo a la presidenta madrileña ella habrá pensado antes de que me lo quites renunció pero claro la pregunta es obvia como se puede renunciar a un título académico que la presidenta asegura haber cursado cuál es el procedimiento más allá de descolgar el diploma de la pared en la que lo tenga colgado pero hay más dice Cifuentes que no dimite porque no hay razones objetivas para hacerlo otra pregunta que son razones objetivas es objetivo que la presidenta madrileña mintió en sede parlamentaria es objetivo que hay documentos falsificados en su máster que ella defendió como buenos es objetivo que recibió un trato de favor como ella misma reconoce en esa carta que hoy ha enviado al rector y es objetivo que no quiere responder a la pregunta sobre si realizó defendió su trabajo de fin de máster todo es objetivo todo esto es objetivo lo único su objetivo es la realidad en la que vive la propia presidenta su realidad la mentira que sigue defendiendo subjetiva también es la percepción que tiene Cifuentes de que su presidente su partido la siguen apoyando bueno algunos lo dicen incluso en público como la ministra Cospedal aunque en el PP ya saben un día te ensalzan a la mañana siguiente te dejan caer que no se confía la presidenta madrileña

Voz 1 01:39 Ángels Barceló

Voz 0194 01:44 hoy se sientan en la mesa de análisis Carlos Cué buenas noches buenas noches Javier González Ferrari buenas noches buenas noches y Alberto Pozas buenas noches qué tal buenas noches y también aquí en el inicio del programa con nosotros José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches empezamos con los pasos perdidos si te parece

Voz 1071 02:00 mira hay un mundo en el que habita al presidente del Gobierno en el que se oyen de fondo fanfarrias y trompetas antes de que recibiera al presidente de Portugal que visita España estos días Mariano Rajoy ha ido a hablar de la recuperación económica a un congreso internacional de comercio minorista a los inversores extranjeros ha querido extender les algo de esas fanfarrias quizá las podéis escuchar de fondo

Voz 1762 02:20 señoras y señores también me gusto hablar bien de España

Voz 3 02:23 España confía en sí mismo y el mundo se fía de

Voz 1071 02:27 es curiosa esta apelación de Rajoy a la confianza que es algo que en estos años de la crisis más han perdido los españoles con sus instituciones con nuestras instituciones con los partidos con los políticos aunque con otras instituciones Nos ha pasado menos por ejemplo en los peores momentos de descrédito social los ciudadanos mantuvieron su confianza en la universidad en la educación pública y ahora que había superado aussie había superado lo peor según dicen las fanfarrias de Rajoy ha estallado el caso del máster el presidente hablaba de confianza mientras Cristina Cifuentes salía pronunciar es es muy pensadas muy medidas ese máster no lo quiero

Voz 0434 03:02 semanas las cuales pues a pesar de la presión mediática vida que ha hecho parecer el tema más importante que hay en España en parte del extranjero y en el mundo mundiales el tema del famoso máster

Voz 1071 03:15 pues a pesar la idea con la que ha comparecido Cifuentes era que con la carta de renuncia se arreglaba todo venía a decirnos a los medios que todo el tiempo que dedicamos a su presunto máster estén poco le quitamos a propaganda de sugestión así que la presidenta de la Comunidad de Madrid Nos ha sugerido cómo podemos mejorar en nuestro trabajo

Voz 0434 03:34 yo sí les pediría ustedes que fueran muy rigurosos con la información que se da porque son no sé de dónde sale pero yo jamás he dicho eso es más

Voz 1071 03:42 rigor hombre en esa línea argumental el PP está a dos telediarios de hablar de campaña contra el PP de conspiración que es el argumento que ya ha aparecido ante otros escándalos Ike a pocos metros de distancia de la Puerta del Sol en el Congreso ya desplegaba el portavoz parlamentario del partido que es Rafael Hernando

Voz 4 03:59 reglas para todos y para todos iguales no lo que se produce en algunos medios de comunicación que lo que hacen es pedir cuatro metros el listón para los del PP y al resto cuatro milímetros para que no salten

Voz 1071 04:13 Hernando no acaba de entender porqué este revuelo con un escándalo menor si otros partidos tienen cosas peores aún

Voz 4 04:20 lo dice Fuentes pues vaya poca cosa pues a mí no me parece que haya mentido oiga no me parece que no me parece que le han dado un título que ha pagado por el título ya está perdóneme usted tiene constancia de lo contrario

Voz 1071 04:33 hay una realidad de trompetas y luego la obstinada insistencia que tenemos los medios en el máster rigor entonces qué es lo que nos reclama Cifuentes rigores preguntarse si se puede renunciar a un título renegar a lo mejor pero renunciar rigores preguntar sí defendió en persona el trabajo de fin de máster que salvo que hoy ha dejado ella sin respuesta rigores al cabo preguntarse si tiene aquello a lo que renuncia hay que agradecer las reacciones a los medios porque ya ven en este primer día de clase que hemos aprendido algunas cosas

Voz 0194 04:59 mañana aprenderemos algo más seguros Sastre

Voz 1071 05:01 esta mañana

Voz 0194 05:04 venga respuesta breve que ahora vamos con toda la informa acción sobre el máster de Cifuentes pero que conoces bien al Partido Popular cuánto le queda a Cristina Cifuentes

Voz 5 05:12 no yo creo que no depende ya del Partido Popular sino de la capacidad ciudadanos que me parece que está actuando con bastante inteligencia no sé si con gran ejemplo para los ciudadanos no es que esté demostrando ejemplaridad pero para sus intereses está demostrando que tienen mucho más controlado al PP de lo que el PP se pensó nunca yo creo que lo todavía estaba Rajoy estuvimos hablando y yo tengo la sensación muy novedosa para el hoy creo que el propio Rajoy está descolocado de que de alguna manera Rivera le está tomando la medida que es una cosa muy difícil de hacer con Rajoy y manejar los tiempos Ciudadanos está en una posición que puede salirle mal como todo porque se puede complicar pero está en una posición muy cómoda la está deteriorando poco a poco que Cifuentes dimita o no está toca disimula ciudadanos están las situación ideal cuanto más duro mejor

Voz 0194 05:58 ahora iremos con esto Pozas con tu crees que le queda a la presidenta también lo que quiera ciudadanos Chivas

Voz 1493 06:03 ante porque es un es un púgil y casi noqueado entonces el golpe definitivo acaba con el acaba con el asalto no pero es que a ciudadano lo interesa no le interesa cuanto más lo Alargue mejor porque el final del combate para ciudadanos es incierto

Voz 6 06:20 eh que hace es

Voz 1493 06:23 llega un gobierno de izquierdas a a Madrid empiezan a culpar a ciudadanos de haber de haberlo posibilitado eso no es una solución para ciudadanos el cambio de candidato cambio de presidente dentro del Partido Popular bueno pues la solución intermedia que es la que está expresando Ciudadanos porque tampoco vale la grada lo más mínimo lo que pasa es que el PP de Madrid no tiene una gran cantera de líderes emergentes no entonces bueno pues estamos ahí yo creo que no le iban a dar el golpe definitivo hasta que no puedan

Voz 0861 06:54 Ferrari no tiene cantera ni grande y pequeña S

Voz 0881 06:57 el problema que les parece que tiene el Partido Popular en Madrid y vamos a ver Ciudadanos tiene un problema lo acaba de apuntar Alberto tiene un problema muy serio porque si al final apoya una moción de censura para que entre en en el Gobierno el PSOE pero jo podemos podemos esa factura le puede salir carísima a Ciudadanos

Voz 0194 07:18 no sabe Jara aquí los movimientos estratégicos de los partidos sobretodo de Ciudadanos para ver qué hace con Cifuentes ponemos toda la información sobre la mesa ir retomamos este análisis porque la presidente de la Comunidad de Madrid futuro y símbolo de la regeneración recuerden moral del Partido Popular ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos en esa carta culpa a la Universidad de las irregularidades y presuntas falsificaciones que rodean a su máster también culpa a la Universidad de haberle ofrecido condiciones flexibles dice que ya no había pedido la renuncia al master aunque en realidad sólo la universidad tiene la potestad de retirarle el máster Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 07:53 qué tal buenas noches bueno en esa carta en esas cuatro hojas Cristina Cifuentes básicamente le dice el rector de la Rey Juan Carlos más

Voz 0434 08:01 no lo quiero por eso he decidido renunciar a él

Voz 0861 08:06 por porque no lo quiere no lo quiere porque está salpicado de irregularidades todas dice ajenas a ella

Voz 0434 08:12 también lo recuerda en la carta que yo no he cometido ninguna ilegalidad ir en segundo lugar que yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que a mí la universidad me puso para conseguir el más eso es lo mismo defensa que utilizó

Voz 0861 08:26 ya hace días Pablo Casado hizo lo que le pidieron pero con una diferencia la presidenta madrileña sigue sin aportar su trabajo fin de máster Cifuentes sitúa el foco en la universidad es más le recuerda el rector que el envió un documento que ella nunca pidió en referencia al acta falsificada que ella misma utilizó para demostrar que sí entregó su TCM según la presidenta ese título no les reportado ningún beneficio personal yo voy si veintisiete días después del escándalo admite por primera vez que se equivocó en

Voz 0434 08:57 yo debí rechazar las facilidades que me dio la universidad para cursar el máster por supuesto que yo pido disculpas a quien haya podido sentir agraviados

Voz 0861 09:06 sorprendentemente en esta carta Cifuentes omite un detalle lo que pasó el dos de julio de dos mil doce a la presidenta madrileña le hemos preguntado esta mañana si mantiene que aquel día defendió en persona el trabajo fin de máster hace semanas fue categórica dijo que si hoy ha esquivado la pregunta

Voz 0434 09:23 mire dado explicaciones sobradas no Sobradillo sin más

Voz 0861 09:27 la presidenta madrileña termina la carta destacando el esfuerzo y el sacrificio de todos los alumnos también el extraordinario

Voz 0881 09:34 trabajo de los profesores que no pueden verse mermadas dice

Voz 0861 09:37 le por una polémica cuyo origen causas y consecuencias corresponde determinar a la justicia

Voz 0194 09:43 de acuerdo que la justicia determine lo que corresponda pero sólo Cristina Cifuentes puedo decir si mintió o no cuando en sede parlamentaria dio detalles de cómo defendió un trabajo fin de máster que no aparece por ningún lado y ante un tribunal que presuntamente no existió

Voz 0434 09:57 lo defendió de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro la defensa duró poco no consiste ni mucho menos para quienes no lo hayan hecho en una lectura sino en un resumen en defensa que puede durar entre unos diez o quince minutos aproximadamente

Voz 0194 10:15 bueno porque Cristina Cifuentes no ha querido hoy confirmar lo que dijo aquel día en la Asamblea de Madrid que todos recordamos dijo la verdad mintió sigamos Bañuelos qué previsiones de futuro tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0861 10:26 bueno de sus palabras interpreta que Cifuentes asume que es probable que su Gobierno no termine la legislatura ella quiere

Voz 0434 10:33 gobernar para los madrileños cosa que haremos hasta el último día sea el día que sea a mi me gustaría que fuera hasta finalizar la legislatura

Voz 0861 10:42 detrás de esas palabras esconde una realidad en la Puerta del Sol empiezan a asumir que el PP dejará caer Madrid en su hoja de ruta contemplan que el día de la moción

Voz 0881 10:50 son llegará perderán el Gobierno

Voz 0861 10:53 en mente porque ella no piensa dimitir

Voz 0434 10:55 Tarek como es lógico que es natural a lo que mi partido diga lo que yo le digo es que yo objetivamente no veo que haya ningún motivo objetivo para dimisión puesto que no hay investigación hay imputación no hay ilegalidad

Voz 0861 11:07 Fuentes vuelve a situar la pelota en el tejado de Rajoy pero no ha querido responder esta mañana si al presidente le ha pedido que dimita sólo dice que tiene su apoyo y el de su partido su último mensaje es para ciudadanos les acusa de tumbar un Gobierno movidos por una estrategia política que sólo busca dar el poder

Voz 0434 11:23 a la izquierda que no buscan pretextos para propiciar un cambio de Gobierno para que Madrid gobierna la izquierda así lo quieren hacer que lo hagan porque es legítimo no tienen que buscar pretextos de ninguna clase

Voz 0861 11:35 pero si lo hacen dice Cifuentes Ciudadanos tendrá que dar muchas explicaciones a sus votantes principalmente una porqué entrega la Comunidad de Madrid a PSOE y Podemos sino nos ha roto su acuerdo de investidura

Voz 0194 11:46 por si vale de algo para anticipar el futuro escuchen a Cristina Cifuentes a última hora de la tarde en un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid

Voz 7 11:53 muchísimas gracias por la invitación como es en el mes de noviembre haré todo lo posible por ir como presidenta de la Comunidad de Madrid pero me tengo en estos momentos no no está en mi mano en cualquier caso de compromiso que si sigo siendo presidenta por supuesto iré encantada a participar en ese importantísimo un beso

Voz 0194 12:10 no está en su mano dicen el PP chocan dos corrientes de fondo hablarlo morfología de pasillo les pone nombre discuten sobre quién gana y pierde en el partido ir Rajoy bueno pues ha vuelto al silencio María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 12:22 sí buenas noches Ángels hoy le hemos preguntado a Rajoy si soluciona algo que Cifuentes devuelva su título pero nada no Saint orado inauguraban Congreso empresarial y luego se ha reunido con el presidente portugués ese ocupa de otros temas mientras en su partido están cada vez más enfrentados por el caso Cifuentes algunos cargos la defienden como su amiga María Dolores de Cospedal

Voz 8 12:44 muy bien fundamentadas y muy explicativa de todos

Voz 1071 12:46 qué ha ocurrido sida continúa otro

Voz 1461 12:49 los como Rafael Hernando aprovechan para pedir a ciudadanos que se aplique el cuento

Voz 4 12:52 es muchísimo más grave lo del señor canto es que lo que les señor canto le habilita al señor canto para el ejercicio de una profesión y lo de la señora Cifuentes es un título que le han dado la universidad por el que ha pagado otra cosa es las condiciones en las que sí le ha concedido ese título sobre él quién tiene que dar explicaciones es la universidad lo he dicho lo he dicho pues a mí no me parece que haya mentido oiga no me parece que no me parece que le han dado un título que ha pagado por el título ya está

Voz 1461 13:24 debe ser de los pocos que piensan que ha dicho la verdad porque precisamente son muchos los que las filas conservadoras creen que debería dar un paso atrás por sus mentiras además opinan que su carta llega tarde y que si pide perdón ya está admitiendo de alguna manera una equivocación lo que ya de por sí es razón para dimitir total que en el PP hacen ya puestas a Cifuentes resiste si será antes del dos de mayo Día de la Comunidad os y lo hace en el último minuto como ocurrió con Pedro Antonio Sánchez en Murcia que se fue cuando la moción de censura era una amenaza real todos creen que con Rajoy que no tolera presiones ni de ella ni de la formación de Rivera saldrá peor parado quién la haya irritado más

Voz 0194 13:59 bueno Ciudadanos no acepta la devolución del máster quieren que Partido Popular aparte a Cifuentes el pulso como ven continúa al partido de Rivera propenso a Los Rodeos cada vez menos y amenaza con apoyar la moción de censura del PSOE vamos a ver el tiempo lo dirá Óscar García buenas noches buenas

Voz 1645 14:14 sí es la renuncia al máster por parte de Cifuentes no ha hecho cambiar en nada el planteamiento de Ciudadanos

Voz 9 14:19 Ignacio Fuentes no tienen que enviar ningún tipo de cartas no tiene que renunciar a Masters que no ha hecho lo que tiene que hacer es dimitir

Voz 1493 14:25 por toda esta trama de corrupción que están intentando

Voz 9 14:28 lo tapan el secretario general de los naranjas José mano

Voz 1645 14:30 el Villegas pide a la presidenta de la Comunidad que no tome el pelo dice a los madrileños con los argumentos esgrimidos en la carta remitida hoy al rector para ciudadanos es una muestra más de que hay una trama Ignacio Aguado más

Voz 10 14:40 una carta de renuncia es una carta de confesión donde reconoce

Voz 0194 14:44 sí que ha recibido un trato de favor por parte de

Voz 10 14:46 la universidad pública entre tanto la formación naranja

Voz 1645 14:49 has sigue tratando de esquivar el ventilador puesto en marcha por el Partido Popular que hoy ha vuelto a pedir al diputado Toni Cantó que dimita por mentir dicen al decir que era pedagogo cuando no lo era

Voz 11 14:59 niego eso yo siempre he reconocido que no tenía

Voz 5 15:03 de título por eso Ciudadanos no mueve supo

Voz 1645 15:05 Tura o el PP pone a otro candidato o el socialista Ángel Gabilondo será preside

Voz 0194 15:10 que el Gabilondo que sigue preguntando a la presidenta de la Asamblea de Madrid Paloma Adrados del Partido Popular cuando le va a poner fecha cuando va a fijar la fecha de la moción de censura la presidenta no tiene prisa y de hecho ni siquiera ha consultado a los grupos del Parlamento madrileño

Voz 0175 15:24 qué día va a ser el debate de la moción de censura cien tiene la competencia para decidir esa fecha si somos preguntados la presidenta de la

Voz 0881 15:32 lea el establecimiento de la fecha

Voz 0175 15:35 de vista hecho con miras a lo que es mejor para el poder legislativo por eso para saber lo que es mejor para el poder legislativo también viene bien consultar con los grupos parlamentarios

Voz 0194 15:45 escuchamos una voz más Lorena Ruiz Huerta portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid

Voz 1288 15:49 no puede decidir ponerlo o no en el currículum pero no se puede renunciar a un derecho irrenunciable cuando se renuncia es porque nunca existió tal cosa por tanto los nada Cifuentes por fin se ha decidido a decirnos la verdad eso sí no como esperábamos no con valentía no compareciendo ante la ciudadanía diciendo es verdad he mentido con todos los dientes llevó casi un mes diciendo que obtuve un máster de manera limpia pues es evidente que no que os he mentido y que fue lo obtuve de manera fraudulenta es hubiese sido un gesto valiente

Voz 0194 16:22 los centrémonos en cómo ha caído la carta en el entorno de la universidad recordamos que Cristina Cifuentes achaca al rector y a la Rey Juan Carlos las irregularidades que rodean a su máster ella sólo cumplió dice con los requisitos que le exigieron Adela Molina

Voz 0011 16:34 entre docentes y estudiantes la carta de Cifuentes ha provocado indignación creen que en lugar de defender una institución como la Universidad Rey Juan Carlos la presidenta madrileña deja claro que prefiere salvarse a sí misma Luis Ayala es catedrático de Economía Alba Grath estudiante de Ciencias Políticas

Voz 12 16:49 lo que ha hecho ha sido cargar la responsabilidad en la diversidad y ahora en intentar atribuir a a deficiencias en nuestros funcionamiento pues todo el problema no es así ha sido una interferencia política un problema político no se han metido en un lío ya no sé

Voz 1973 17:05 parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid no hace más que dar nuestra universidad parece que lo único que le importa es hacer quedar mal a la universidad y ella salirse con la suya

Voz 0011 17:17 los profesores creen que la presidenta trata de adelantarse con la renuncia al titulo a la decisión de la justicia los alumnos reprochan al rectorado que no haya actuado antes y mejor para quitárselo en el Ministerio de Educación afirman que iniciarán los trámites para retirar el título a Cifuentes en cuanto la universidad lo pida pero que no pueden hacerlo a instancias de un afectado en este caso la presidenta

Voz 0194 17:35 madrileña sobre si se puede renunciar al título

Voz 0011 17:38 el vestuario que Cifuentes ya retirado de su biografía oficial expertos en Derecho Administrativo consultados por la SER explican que es más un gesto que otra cosa lo comparan con renunciar al carné de conducir no puedes devolverlo pero basta con usar los beneficios que te aporta

Voz 0194 17:51 venga pues vamos con en análisis a continuar con el análisis que apuntábamos antes y sobre todo el caso Cifuentes Ferrari de qué sirve este gesto de la presidenta de la

Voz 0881 17:59 comunidad de Madrid de renunciar al título de máster ahora de nada hace un mes hubiera servido posiblemente para salvar su carrera política Si en un primer momento ella reconoce que que este máster era vamos a ver poco menos que un cachondeo que nos vamos a engañar en los términos si lo hubiera hecho hace veintisiete veintiocho días cuando empezó toda esta historia pues podría haberle salvo políticamente ahora ya no vale ahora ya no vale decir llevamos veintiocho días que sólo se habla del máster de Cristina Cifuentes como si no hubiera otra cosa en este país haberlas haylas otras cosas haberlas haylas hombre yo no voy a hacer la comparación que ha hecho el portavoz del Partido Popular Hernando sobre dónde se pone el listón en un sitio en otro no yo creo que aquí no es no es un problema de listón es un problema de oportunidad y la oportunidad que tuvo en su momento Cristina Cifuentes de explicar que le habían facilitado todo todo por lo tanto yo creo que también hay una cierta responsabilidad por parte de la de la universidad

Voz 1493 19:05 lo podía haber hecho hace un mes ahora ya no vale para nada Pozas Si bueno yo es que mantengo lo que dije el aquel día y de la intervención ante la Asamblea madrileña después en una rueda de prensa en en esos dos actos y ya admitió que había habido un todo a favor desde el principio hasta el final elemento dos suficientes a nivel político para tomar decisiones lo que pasa es que bueno Paqui parece que que hay que matar no sea a alguien para para para poner en marcha las cosas aquel día el la presidenta admitió que se había matriculado tarde que estaba prohibido pero ya se matriculó tarde que no había ido a clase aunque estaba prohibido que había hecho el trabajo a distancia aunque estaba prohibido está había hecho todo lo prohibido lo había lo había hecho sólo nos queda desde aquel día una cosa nueva es la presentación del trabajo la defensa el trabajo de forma presencial que ahora está muy en duda pero pero a nivel eso a nivel la cadena pero si es que alguien se alguien le importa el máster pero a mí me dan lo mismo que tenga dieciocho martes o catorce o ninguno a mí lo que me importa es que esté con esta bromitas además diciendo que pese que ha defendido un máster cuando no ha defendido ningún máster o está por demostrar dice

Voz 13 20:24 lo que ha hecho esto cuando no de hecho ya lo dijo en aquella rueda bueno hoy pañuelos lo ha preguntado explícita

Voz 1493 20:29 claro en su comparecencia ha dicho

Voz 13 20:32 el que no que dejáramos la polen raro

Voz 1493 20:34 que igual que estoy citando todas las cosas que ha admitido ya en aquel entonces también dijo eso por lo tanto no no voy a no voy a seleccionar lo que la creo y lo que lo que no yo yo cuando dijo que se habían matriculado teme es estar en la creéis claro cuando dice que que que defendió presencialmente el trabajo de fin de máster pues habrá que creerlo si es que lo demuestra entonces ahora renuncio al máster bueno esto ya sabes no sé como se dice renuncio a la mano de su hija puesto que no me la concede no

Voz 0194 21:05 denuncian master puesto que no lo claro claro es que a nosotros no

Voz 1493 21:07 portar triple dos el máster es que allá también lo que no acabo de entender por qué hizo todo lo que hizo todas las irregularidades que ya conocemos lo del primer día que cometió eh por qué la porque las hizo porque lo permitió la universidad porque no permite Ciudadanos porque con todo lo será con todos los elementos un partido político ya tiene que tener un criterio no puede no puede empezar no a vamos a hacer una comisión de investigación a ver si fue en taxi

Voz 1954 21:31 en o en Cádiz Fay o fue

Voz 1493 21:34 a mí de paseíllo no es que no

Voz 5 21:37 porque así porque lo permite el BPI porque lo peor

Voz 1493 21:39 de Rajoy que es otro de los de los puntos clave eso sí

Voz 13 21:43 hay cuatro parientes es muy hay dos hay dos estábamos presentado

Voz 1493 21:48 Segura y hay otros estás silbando

Voz 5 21:50 sí pero el sistema de gestión de crisis que yo creo que está es del caso de Fuentes es super interesante para un montón de cosas se pueden sacar muy aunque pueda ser efectivamente caso comparado con lo que hemos visto de corrupción escandalosa tenemos el ex presidente de Madrid que fue que fue a la cárcel por corrupción comparado con eso es es menor pero es muy interesante porque por ejemplo en los cursos de política para jóvenes se debería estudiar cómo no gestionar una crisis el el hagan ustedes lo contrario de lo que haga de la forma en la que ha gestionado el caso Cifuentes la propia Cifuentes para para para tratar de superarlo y luego cómo funciona un partido que yo creo que es un elemento fundamental de cómo funcionan partido ante las crisis porque Rajoy lleva muchos años en los que se dice y es verdad que quitarse el sombrero la el poder que tiene con el mal resultado electoral que tuvo mantener el poder evidentemente Rajoy ha demostrado que tiene una capacidad de supervivencia en ataque y eso se quita el sombrero cualquiera que lo vea pero la realidad es que su forma de gestionar situaciones así

Voz 0881 22:46 no

Voz 5 22:47 que es que se apaña ella básicamente es lo que ha hecho Rajoy bueno pues que sea ella la que lo gestione y a ver si sale de esta como ha hecho siempre pues tienen unas tiene unas consecuencias cuando no tienes mayoría absoluta cuando dependes de Ciudadanos C's insisto empieza a tomarle la medida sorprendentemente porque mucha gente decía Güemes en el partido están diciendo es verdad no en el partido están diciendo que Rajoy bueno que el que se enfrente Rajoy perderán hoy el que más le indigna Rajoy será el que más pierda porque esa es la imagen que tiene Rajoy porque ha sido siempre así machaca cualquiera que se enfrente a él y ha sido muy eficaz en destruir a sus enemigos políticos pero es que se ha encontrado con una situación política muy diferente ahora Ciudadanos está en su vida han tendido lo que puede hacer con Rajoy que es llegar hasta el límite esto es una partida de póquer no están como decías antes Ferrari en el que están está jo Rajoy está jugando a a te vas a atrever a darle el poder de Madrid a Podemos es es que Ciudadanos pero es que Ciudadanos está jugando te vas a atrever a perder el poder en Madrid te vas a atrever así el poder en el centro de poder después de la Moncloa más importante de lo que poder detendría ciudad

Voz 0881 23:50 no ninguno

Voz 5 23:52 bueno está está jugando como no no perdona está jugando a que a que deje de gobernar al PP en Madrid y que se enfrenta a unas elecciones muy importantes el año que viene sin el poder en Madrid todos sabemos que no es lo mismo ir a elecciones desde el poder que ir desde la oposición es uno de los dos están cuando yo no sé quién va a ganar porque esto es una jugada en Murcia ganó ciudadanos esperando hasta el último minuto vamos a ver si le vuelve a pasar yo creo que le han tomado bastante la medida

Voz 1493 24:16 atendemos a la forma de gestionar las crisis de Rajoy por sus resultados

Voz 1954 24:22 habrá que darle un notable pero en una tablet desde el primer momento no no no no no presentado un notable les sale una duda pero es no

Voz 1493 24:32 las esta esta vez aún no ha acabado la partida esperemos esperemos a que acabe esperemos a que acabe y entonces dinámicos quién lo ha hecho ver lo Henri y lo ha hecho fatal lo que lo que lo hemos dicho al principio es que el Partido Popular no tiene no tiene alternativa interna si hubiera una alternativa interna yo supongo que que ya estarían valorando otra forma de de de avanzar pero es que no no tienen no tienen

Voz 13 24:59 pero no perdona Soma cosa si ahora no tiene estamos a un mes pero lo que estábamos hablando estamos analizando

Voz 5 25:05 no es el día de autos cuando esto sucede si el Partido Popular y sigue en el mundo de Rajoy funcionara de otra manera cuando hay una crisis de este calibre se llama a La Moncloa a Cristina Cifuentes hace un examen como ya sucede en los partidos décima Cuéntame la verdad bueno pero sí

Voz 13 25:23 hay que ser más plácidas pero claro está los exámenes fíjate hombre pero es raro Esperanza Aguirre tenía un erial de corrupción pero Esperanza Aguirre nos llamaba a Génova a Génova la planta no me acuerdo cuál es donde estará el PP de Madrid lunes tiendas del mundo no sé si el único ejemplo del mundo

Voz 5 25:43 Esperanza Aguirre quiero decir que hay hay magia

Voz 13 25:45 me gestionan bien otro pero tenemos que tiene pero si ese no es el mejor

Voz 5 25:50 el mundo evidentemente Esperanza Aguirre tal y como ha acabado su carrera política no es un ejemplo de nada pero digo que sí para estamos hablando de gestionar la crisis creo que todos estamos de acuerdo en que no ha gestionado bien no porque sin un mes después hoy un día en el que por ejemplo Rajoy debe estar desesperado porque tiene un anuncio del Fondo Monetario Internacional de que las perspectivas económicas de España son bastante mejores de las esperadas una de los que mal cree geniales hubieseis sigue si os hablando de Fuentes

Voz 0194 26:13 antes pero eso eso eso es un desastre

Voz 5 26:15 para el Gobierno eso es una mala gestión del del del

Voz 13 26:18 que gobierne por tanto de semana la agenda en la que cuanto más que el que gobierna marca la agenda

Voz 0881 26:22 el descrédito social del que hablaba Angels en la entradilla es un descrédito que sigue creciendo en este país pero no solamente del PP sino por muchas más cosas el descrédito social crece el FMI el Fondo Monetario Internacional cada vez que hace una previsión no sube la nota es decir vamos a ver si a ver si nos vamos a Italia Nizar iba a resultar que esta sociedad que es una sociedad que nunca ha sabido estructurarse como sociedad que ha estado siempre mirando hacia el poder para que el poder dijera así no o lo que fuera a ver si estamos creando una corriente social que va ir en paralelo al tema político sin hacer demasiado caso como político e como si fuera del país

Voz 5 27:03 estaría Amancio la nave va

Voz 0194 27:06 pesar a pesar del capitán de la nave

Voz 5 27:08 sí pero pero digo no sería más fácil si es una forma de verlo pero no sería más fácil pedirles que resuelvan conflictos como el de Cifuentes el primer día que tengamos una mezcla hoy que te

Voz 13 27:19 partido resuelve Cuéntame algún partido que ya resuelto sus problemas es siempre muy mermados el casi siempre ponemos el ejemplo de Alemania no pero bueno no no Alemanía no es el único aquí en España es que era políticas pero al margen de margen

Voz 0194 27:32 de que para España esto sea imposible es decir que la comparación no se sostiene con además al frente del partido al que pertenece fuentes que está Mariano Rajoy y sus tiempos y los tiempos de Mariano Rajoy es decir que yo creo que no nos debe sorprender

Voz 5 27:44 no no lo llame evidentemente no sorprende nada porque lo conozco bastante bien pero una cosa es que no me sorprende que otra cosa es que estoy seguro de que él mismo estaba reflexionando aunque bueno por su forma de ser es la que es y no va a cambiar pero al mismo se estará dando cuenta de que lleva un mes con esto hizo el viaje Argentina es sólo le preguntaron por esto va a cualquier lugar a anunciar datos económicos y sólo le buscan por esto eso es un problema para él porque él una de los objetivos principales de un gobernante es marcar la agenda política no lo está consiguiendo entonces debería alguna vez reflexionar en que bueno esto de ser así soy así no puedo cambiar pues no pues él que es un pragmático que es el más pragmático de todos debería darse cuenta de que pragmatismo le llevaría a cambiar un poco la forma de gestionar porque es solicitar ante un televisor pasando desde desde febrero

Voz 1493 28:29 dos mil nueve

Voz 1954 28:30 cuando detuvieron a a los primeros

Voz 1493 28:34 es decir que que la felicidad de Rajoy se quedó en la oposición es se quedó en la oposición nunca la ha vuelto a tener claro

Voz 5 28:43 porque si yo sé que cifró

Voz 1493 28:46 antes es un tema bueno pues periodísticamente is socialmente muy y tiene mucha difusión más que el FMI pues claro es que a los españoles se nos tiene que olvidar aunque al frente del FMI estuvo Rato es que claro es que no claro es que cuando de cuando la primera la la la crisis económica llegaba a la la agencia no sé qué nombre no sabe bajado Strands repuestos Hinault himnos vamos en la en la en la agencia claro ahora ahora si la gente no sube no pretendemos estar

Voz 1954 29:20 aplaudiendo aplaudiendo todos la gente

Voz 1493 29:22 te no quiere FMI la gente quiere notarlo en su bolsillo sí como no lo cómo sigue sin notarlo el FMI puede poner en un altar a a Mariano Rajoy que la gente seguirá sin notarlo en su bolsillo y hasta que ese día no llegue pues chico

Voz 0881 29:37 vamos a ver si lo nota nota en su bolsillo yo creo que hasta que no haya unas nuevas elecciones es a ese interrogante no se va a despegar no sólo a despejar esa interrogación yo no sé si la gente lo nota más o menos en su bolsillo pero sí parece que hay otra alegría eh deja entrar ahí

Voz 14 29:55 el si la Gran Vía la gran con la Gran Vía no

Voz 5 29:57 no que primavera más que caiga la primavera

Voz 14 30:00 hago yo hubiera Pozas

Voz 0194 30:02 y ya que estamos hablando haciendo referencia a todo el rato este informe del FMI vamos a preguntárselo a los oyentes vamos a de los datos un informe que omite referencias en pocos lo que estábamos hablando ahora la situación política en España parece que no queda rastro de esa incertidumbre que hace tres meses observaba a raíz de la inestabilidad en Cataluña entonces auguró un mínimo retroceso ya ahora el Fondo mejora su perspectiva prevé una mejora de la economía de unas cuatro décimas Rafa Bernardo

Voz 1762 30:27 la revisión al alza de las perspectivas de España es la más marcada de entre las economías avanzadas respecto a las previsiones de enero mejora cuatro décimas la de dos mil dieciocho y una la de dos mil diecinueve el Fondo prevé así que España crezca un dos con ocho por ciento este año un dos dos por ciento el que viene y esta vez no hace mención a la inestabilidad política que es como hace tres meses se refería a la situación en Cataluña la institución sí que tiene mensajes para España alerta sobre los elevados niveles de deuda pública sobre las negativas previsiones demográficas sí recomienda más reformas en el mercado de trabajo en perspectiva global al fondo de preocupan las tensiones comerciales como las vividas

Voz 0055 31:00 tres China y Estados Unidos exmujer Garzón

Voz 15 31:02 por qué si apoyo aunque dicen de momento es una

Voz 1762 31:05 falsa guerra hay tiempo de rectificar pero la situación puede volverse preocupante según el economista jefe del Fondo eso sí el informe de que la situación actual de crecimiento global puede no durar recomienda a los países prepararse para una situación más desfavorable que podría llegar a partir de dos mil veinte

Voz 0194 31:21 venga pues vamos con Catalunya sección Tribunales de la que parece que cuesta salir porque la sala de apelaciones del Tribunal Supremo debía pronunciarse sobre la decisión del juez de arena de mantener en prisión a Jordi Sánchez y en el auto da la razón al juez pero de paso ha contestado al Tribunal de Alemania que se ha opuesto a entregar a Carles Puigdemont por delito de rebelión el Supremo sostiene que la argumentación del tribunal alemán carece de rigor irá sus razones para defender que sí que hubo rebelión Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 31:48 buenas noches la decisión de los jueces alemanes no cayó demasiado bien en él

Voz 5 31:51 Tribunal Supremo y aprovechan un auto sobre una petición

Voz 0055 31:54 de excarcelación de Jordi Sánchez para contestar aunque esta respuesta no vaya a tener efecto en el proceso seguido en Alemania para los tres magistrados no entregar al Carles Puigdemont acusado de rebelión fue una decisión de poco rigor dicen acusando a sus homólogos de la Audiencia de no haber examinado bien los hechos ni de forma detallada ni de forma reposada además dice el auto de treinta páginas si el desafío independentista catalán se hubiese desarrollado entre Alemania y uno de sus la Anders la decisión hubiese sido muy distinta también califican de poco razonable que los jueces alemanes comprasen una declaración unilateral de independencia con unas manifestaciones en Frankfurt a principios de los ochenta contra la ampliación de una pista de un aeropuerto para los jueces de la Sala de Apelaciones la acusación por rebelión y la presencia de violencia están claras ni por sedición ni por otro ningún artículo del Código Penal son los jueces que supervisan toda esta macro causa dirigida por el juez Pablo Llarena los mismos que en las próximas semanas entre otras cosas tendrán que confirmar o revocar el procesamiento por rebelión de trece acusados entre ellos de Carlos

Voz 0194 32:51 esta vez han sido los exconsellers Joaquim Forn Josep Raül Romeva la estrategia ha cambiado los políticos catalanes encarcelados han acusado de imparcial al juez de arena de parcial a Arena ya han expresado su poca fe en la justicia española Pozas

Voz 0055 33:04 sí por segundo día consecutivo el juez Pablo Llarena ha tenido que escuchar críticas contundentes de los encarcelados del proceso a los que él mismo envió a prisión hace tres semanas tanto Josep Rull como Raül Romeva exconseller de Territorio de Presidencia han cuestionado la división de poderes en España y han denunciado la vulneración de derechos políticos fundamentales lo explicaban sus abogados Jordi Pina y Andreu Van den Ende

Voz 5 33:25 ha explicado que ojalá esté equivocado

Voz 16 33:27 ojalá el procedimiento sean procedimiento justo ojalá no esté al dictado de del Gobierno lo que tenga que pasar en este procedimiento Raül Romeva ha explicado todas y cada una de las violaciones de derechos fundamentales que se están produciendo en esta causa

Voz 0055 33:41 en el caso de Rull además vinculando su estancia en prisión con los resultados de las elecciones del veintiuno de diciembre

Voz 5 33:46 considera que sí

Voz 17 33:48 día veintiuno de diciembre no hubiera ganado las elecciones quién las ganó en el contexto de los partidos independentistas probablemente hoy estaríamos ante otra situación

Voz 0055 33:58 a todos lo explicaba Xavier Melero abogado de Fórum han hecho suyas las palabras del ministro Montoro para negar que se comprometiese dinero público en la organización del referéndum

Voz 11 34:06 ministro sabrá efectivamente que es lo que se ha gastado sobre

Voz 5 34:09 su directo y exclusivo control mañana turno para

Voz 0055 34:12 Turull Carmen Carey Dolors Bassa y más de tres

Voz 0194 34:14 buena le reunión de fiscales catalanes para aunar la práctica de diligencias que tratan de determinar la responsabilidad de los cientos de alcaldes que apoyaron el uno de octubre con la cesión de locales y edificios de titularidad municipal Aitor Álvarez buenas noches

Voz 1762 34:27 buenas noches Angels pues los fiscales provinciales de Barcelona Tarragona Lleida y Girona se han reunido hoy en la Fiscalía

Voz 1493 34:33 Superior de Cataluña con el objetivo de unificar CRIT

Voz 1762 34:36 serios en este asunto recordemos que tres semanas antes del uno de octubre imputaron a setecientos doce alcaldes que habían firmado un decreto para ceder locales municipales a la Generalitat para que pusiera allí urnas y papeletas para poder votar les acusaban de desobediencia prevaricación malversación de dinero público y eso se tradujo en setecientas doce causas ciertas en juzgados de toda Cataluña que ante tal cantidad de causas quieren evitar posicionamientos distintos de los diferentes fiscales en hechos que son prácticamente idénticos en todos los casos al acabar la reunión han emitido un comunicado en el que cuentan que han decidido seguir investigando a los alcaldes para ver si hay delito aunque hay que recordar que un juez ya archivado el caso de uno de ellos el del alcalde de cayucos en Barcelona y el fiscal del caso se posicionó a favor de ese archivo veremos qué ocurre con el resto que son centenares

Voz 0194 35:24 bueno pues ya lo han escuchado el Supremo rebate al tribunal alemán que no observó delito de rebelión en el caso de y por eso dio la libertad y negó la extradición por este por este delito Pozas qué te parece el la el mensaje el contundente mensaje del Supremo el tribunal alemán

Voz 1493 35:41 en el conjunto del escrito está bien lo que pasa es que luego se despeña en en una exageración que que a mí siempre me llama la atención porque el que exagerar lleva todas las de perder no habla se mandaron seis mil policías hubo violencia dice Si hubiera mandó más policías esto había podido ser una masacre claro cuando cuando tú haces ese razonamiento estás estás comentando un problema grave sobre todo si estás intentado justificar el delito de rebelión por el tema de la violencia quiere esto decir que ese hay mil policías hubieran mandado tres mil hubiera habido la mitad de la violencia que

Voz 0881 36:22 eh hubo

Voz 1493 36:23 eh porque se dice que si más de seis mil hubiera habido una masacre pues resulta que me lo esa mil hubiéramos reducido a mí tenemos muchas dificultades últimamente para para utilizar las cosas en sus justos términos si hablamos de terroristas con una facilidad tremenda de terrorismo con una facilidad tremenda masacre

Voz 5 36:42 sí

Voz 1493 36:43 cuanto a nadie le cabe en la cabeza una imagen de masacre ni ni ni porque haya sucedió Nico que pudiera haber sucedido que creo que es exagerar de tal manera que le quita veracidad al reto al resto del relato

Voz 0881 36:58 lo que no puede hacer el Supremo es utilizar los mismos argumentos de exageración como dice Alberto que utilizó el independentismo con respecto a los heridos e lo digo entre comillas del uno de octubre hubo violencia claro que hubo violencia que no fue como luego se explicó la violencia como podía haber llegado a ser y tal yo a mi la verdad es que no salgo de mi perplejidad los jueces alemanes dicen que no a la rebelión iban a decir que sí a la malversación cuando el ministro El ministro de Hacienda dice que no se ha gastado un duro

Voz 13 37:33 lo de dinero público en el proceso no entiendo nada no entiendo absolutamente cuando además Ferrari

Voz 0194 37:40 con lo español había manifestado como mínimo su sorpresa por las declaraciones de la ministra de Justicia recordemos poco después de dejar en libertad Puigdemont cuando pudieran

Voz 5 37:48 esta alemana sí la verdad es que

Voz 0194 37:50 ponía ponía en duda el delito de malversación

Voz 0881 37:53 claro porque el ministro de Hacienda dice no no se ha gastado dinero público en el proceso yo de verdad estos en fin bueno vale

Voz 5 38:03 no la clave clave todo esto efectivamente está en la rebelión era una cosa muy discutida en muy discutible tanto es así que Diego López Garrido que en fin no es sospechoso de independentista ni muchísimo menos que fue uno de los que que redactó ese artículo lo ha dicho varias veces obviamente respetando toda la independencia de los jueces y que lo han decidido legítimamente pero el propio redactor de esa de ese de ese código penal dice bueno no no estaba pensado ese artículo para una situación como ésta es muy discutida

Voz 18 38:32 vale el y el juzgado alemán

Voz 5 38:34 los jueces alemanes lo han discutido el problema de todo esto es que todo todos ha girado en torno a una cosa que todo el mundo sabía que era muy discutible evidentemente en el Supremo también lo sabía que decidieron tirar adelante y cuando alguien lo discute desde la autoridad de que da con en fin con con todas las dificultades que haya pero desde la autoridad que da o jugada alemán pues entramos en un problema que sólo beneficia al independentismo evidentemente en este momento este análisis yo alimentar

Voz 0194 39:00 alimentando el relato del independentismo esta pro

Voz 5 39:02 pero este propio auto del Tribunal Supremo sirve porque lo que les sirve al independentismo el otro día Rajoy por ejemplo cuando le preguntaron por por el tema de la discusión con el Gobierno catalán inmediatamente Rajoy que rápido para eso dijo no el Gobierno acata el Gobierno alemán perdón el comportamiento impecable que porque Rajoy no le interesa nada una pelea con el Gobierno alemán que evidentemente beneficia el independentismo esta pelea entre dos tribunales une el el Supremo y el tribunal alemán beneficia al independentismo es una sensación de que hombre ya hay un bueno y un malo el malos el Tribunal Supremo todo esto se originan que evidentemente tomarán una decisión muy limítrofe yo no soy jurista en no estoy en condiciones de discutirle nada seguro que la han tomado con muchísimo con muchísima argumentación pero es evidente que había muchísima gente que sabe mucho insisto el propio redactor de la ley que decían que ir tan lejos era arriesgado han ido ha ido lejos han arriesgado ahora bien porque esto va a ser muy largo lleva a acabar en Estrasburgo y vienen un montón de decisiones que evidentemente pueden beneficiar a ese es el gran problema

Voz 0881 40:05 pasa el tiempo y el tiempo sí que está favoreciendo como decimos siempre al relato de los independentistas claro Nos estamos olvidando sin tener gobierno

Voz 13 40:14 bueno pero el gordo para hacer un gobierno no

Voz 5 40:17 ya pero es que no les interesa Carlos no le interesa no quiera hacerlo quiero decir que tampoco es que sea lo que los problemas que tenía el independentismo que era muy serios antes de de lo que pasó con el juez alemán siguen existiendo siguen teniendo unos problemas internos tremendos no se ponen porque evidentemente poner de acuerdo a la CUP ex convergentes es muy complicado todos esos problemas y las dificultades para hacer Gobierno y el riesgo de irse a nuevas elecciones que nadie quiere existen ahora es evidente que esto que nadie esperaba les ha dado un aire que bueno

Voz 13 40:49 en este aire desaparece con los problemas de fondo sigue siendo lo mismo el riesgo Carlos

Voz 0194 40:54 nuevas elecciones que nadie quiere yo no sé si Puigdemont no las quiere

Voz 13 40:57 pero claro eso de que nadie les quiere claro

Voz 0194 41:00 la mente quién seguramente no las quieres Esquerra Republicana de Cataluña

Voz 13 41:04 pero digamos que hay una pasión que no lo sabe y por tanto tienen un problema

Voz 0194 41:07 claro cada vez tengo más de cien que hay quien las quiere escuchamos porque hay una manera de de no ir a elecciones hay una manera formar Gobierno que es presentar un candidato que no tengan ninguna Monique mochila judicial

Voz 13 41:16 claro

Voz 0194 41:16 es decir la la solución la podrían adoptar mañana Puigdemont sigue alargando porque al final es él quien sigue alargando esta situación el otro día veíamos cómo lo has desde la cárcel de pedía al propio Puigdemont y bueno pues eso que que hay que formar un gobierno estable porque mientras tanto sigue ciento cincuenta y cinco Pozas

Voz 1493 41:34 si no es que tiene un problema serio antes del veintiuno de diciembre la última encuesta de del Centro de Investigaciones Sociológicas que si la recordáis decía ya que los votantes los que recordaban haber votado a Esquerra Republicana de Cataluña preferían a Puigdemont como presidente de la Generalitat hilos que recordaban haber votado a la CUP preferían a Puigdemont al frente de la Generalitat claro más los del PDK que eran los suyos o Junts pel Sí o como se llamara en ese momento a eso te da te da que hay un liderazgo social hay un liderazgo social que ya decía la la la encuesta antes de antes de que el ganador así las independentistas fuera el propio el propio Puigdemont entonces ahora no saben salir de ese bucle no saben salir ese bucle porque porque bueno pues deben tener consta den en la consciencia de que sus propios votantes quieren apurar más que a Oriol Junqueras el problema es que ahora reliquias ha puesto en marcha si el reloj lo que está en marcha Isolda políticos independentistas los que le tienen que dar solución es él

Voz 13 42:40 el veintidós de mayo los demás

Voz 0194 42:42 Mayo es fecha límite en si no hay gobierne el veintidós de mayo elecciones además unas elecciones que se plantean a mitad de julio a mitad de julio el pleno en pleno verano que esa movilización que hubo en las últimas elecciones catalanas vamos a ver dónde queda también

Voz 1493 42:57 claro claro y con y con los presupuestos afectados lo claro esto generales del Estado también afectados por la situación porque la selección eso serán pocos galanes del ciento cincuenta y cinco

Voz 19 43:07 pero es un riesgo enorme también para ellos sean no nos olvidemos también está jugando así con la amenaza de nuevas elecciones pero lo que está jugando en realidades que ha que que lo que está pidiendo es que le cambien la ley para ser investido presidente el no aunque luego no se puede hacer pero para la cosa digamos por lo menos simbólico se yo no no tengo tan claro que que Puigdemont quiera ir a elecciones que siglo que contáis que tiene una situación hará más cómoda pero también es un riesgo sea no nos olvidemos que que bueno que las viví las la la división se produce por muy pocos votos osea

Voz 5 43:34 el independentismo no tiene la mayoría absoluta

Voz 20 43:37 el las unos pocos

Voz 5 43:39 votos te pueden cambiar una realidad yo no tengo tan claro que él se quiera se quiera arriesgar a ir a elecciones sí

Voz 13 43:45 yo lo que quiero es que le que me parece además es utilizar el chantaje para que le hagan president Claire me paré

Voz 0194 43:50 en detalle importante lo de las selecciones en julio que ha sido la participación tiene mucho que ver en lo que se vota al final el resultado final de unas elecciones quince de

Voz 0881 43:59 yo la verdad lo veo un poco un poco diferente que es un poquito complejos y me voy al exterior